BIB Gourmand des Michelin Frankreich 2024

Die neu ausgezeichneten Lokale stellen die moderne Bistronomie in den Vordergrund

Mit 10 neuen Restaurants ist die Bretagne die attraktivste Region Frankreichs

Vor der Verleihung des MICHELIN Guide France, die am 18. März 2024 in Tours stattfinden wird, stellt Michelin die Restaurants vor, die in der neuen französischen Auswahl mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet wurden.

In der Ausgabe 2024 wurden 56 neue Restaurants mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet. Die über ganz Frankreich verteilten Lokale setzen die Regionen Frankreichs und die lokalen Produkte gekonnt in Szene und bieten einfache oder raffinierte Gerichte an, die ebenso köstlich sind und aus hochwertigen Zutaten zubereitet werden.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN-Führer, erklärt Gourmet Report: “Mit 56 neuen Restaurants, die mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet wurden, haben unsere Inspektoren eine ganze Reihe neuer, anspruchsvoller Gourmetrestaurants zu günstigen Preisen für Feinschmecker entdeckt. Diese Restaurants bieten nicht nur eine qualitativ hochwertige Küche, die oft in ihrer Region verwurzelt ist und mit den lokalen gastronomischen Traditionen spielt oder ihnen huldigt, sondern sie haben uns auch durch ihr Engagement beeindruckt, Gerichte zu moderaten Preisen anzubieten. In einem wirtschaftlichen Kontext, der durch Inflation und steigende Lebensmittelpreise gekennzeichnet ist, sollte dieses Bemühen hervorgehoben werden. Wir hoffen, dass die Liebhaber der gehobenen Küche diese charmanten Lokale, die über das ganze Land verteilt sind, ebenso gerne entdecken wie unsere Inspektoren.”

Die Region Bretagne ist mit 10 neuen Bib Gourmand in den Departements Morbihan (3), Finistère (2), Côtes-d’Armor (2) und Ille-et-Vilaine (3) besonders hervorzuheben. Auf die Bretagne folgen die Regionen Auvergne-Rhône-Alpes und Nouvelle-Aquitaine mit jeweils 9 neuen Auszeichnungen.

Zu den wichtigsten Trends in dieser neuen Auswahl gehört eine blühende und sich ständig weiterentwickelnde bistronomische Szene mit Gerichten, die mit lokalen, saisonalen Produkten zubereitet werden. Viele Köche interpretieren und erfinden Klassiker neu, wie die Pâté en croûte, die unseren Inspektoren im Siprès in Lyon besonders gut gefallen hat. Dieses Gericht ist auch ein Beispiel für die perfekte Kombination von Koch- und Konditoreikompetenz der Chefs Alexis Hostiguian und Alexis Trimbour, die das Siprès gemeinsam führen. Im La Plage in Audresselles bietet die Küchenchefin Solène Elliott ein saftiges Menü mit Schwerpunkt auf Meeresfrüchten an, bei dem die wunderbaren Produkte der Opalküste und des Pas-de-Calais im Vordergrund stehen.

Auch die Fusionsküche wird gewürdigt, wobei die Restaurants Gerichte aus der Weltküche anbieten. Im Manat in Perpignan spiegelt die Speisekarte die französisch-japanischen Besitzer wider, ebenso wie im Imayoko in Rennes, wo die französisch inspirierten Rezepte mit japanischen Akzenten neu interpretiert werden.

Mehrere renommierte Adressen in der neuen Auswahl sind auch die ersten geschäftlichen Versuche, die von aufstrebenden Duos, Partnern oder Familienmitgliedern unternommen werden. Im Le Voyage d’Ernestine in dem kleinen Dorf Alvignac arbeitet Célia Picoulet mit ihrem Mann Robin Cannard und ihrem Bruder Adrien Picoulet zusammen. Gemeinsam bietet das Team eine Küche mit “Produkten von hier und Techniken aus dem Ausland”, wie Lamm aus dem Quercy mit Schafsmilch-Labneh und Bao mit gegrillter Entenbrust. Im Rolland in Plourhan wechseln sich zwei Brüder im Gemüsegarten und in der Küche ab, um gesunde und natürliche Gerichte anzubieten, während sich im Aux 2 K in Paris die Partnerköche Samantha Kagy und Kimiko Kinoshita ergänzen und erfolgreich zusammenarbeiten. Im Rosette in Clichy zollt das junge Paar Camille Aldon, die Sommelière des Hauses, und ihr Partner Arthur Auguy in der Küche in diesem traditionellen Bouchon vor den Toren von Paris ihren Wurzeln in Lyon Tribut. In Saint-Pair-sur-Mer befindet sich das Sème, ein ansprechendes Bistro, das von der Küchenchefin Charlotte Gondor und dem Sommelier Maxime Zesir geführt wird. Das charmante Restaurant bietet eine schmackhafte Küche, die in der Tradition verwurzelt ist, aber eine moderne Note hat.

Der 1997 ins Leben gerufene Bib Gourmand zeichnet die Restaurants des MICHELIN-Führers aus, die sich durch ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen. Die Bib Gourmand-Restaurants repräsentieren ein breites kulinarisches Panorama und laden dazu ein, eine köstliche Küche zu einem moderaten Preis zu genießen: Jedes Restaurant bietet ein komplettes Menü (ohne Getränke) für etwa vierzig Euro an.

Die vollständige Auswahl der Bib Gourmand-Restaurants für das Jahr 2024 wird am 18. März 2024 aktualisiert – an diesem Tag werden die Bib Gourmand-Restaurants bekannt gegeben, die ihre Auszeichnung behalten, herabgestuft oder zurückgezogen wurden. Sie können dies auf der Website und der mobilen App des MICHELIN-Führers sowie in der gedruckten Ausgabe, die am 22. März in allen französischen Buchhandlungen erscheint, nachlesen.

Die neuen RESTAURANTS mit einem BIB GOURMAND im GUIDE MICHELIN Frankreich 2024

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Ain Bourg-en-Bresse Racines Cantal Marcolès Oxalis Cantal Saint-Saturnin Le Moulin de la Santoire Isère Grenoble Tohu Bohu Haute-Loire Saint-Bonnet-le-Froid L’Acte 2 Rhône Lyon Le Cochon qui Boit Rhône Lyon Siprès Haute-Savoie Alby-sur-Chéran Le Bourgeon Haute-Savoie Le Reposoir La Chartreuse

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Côte-d’Or Beaune La Table du Square Côte-d’Or Meursault Château de Cîteaux- Bistrot La Cueillette Saône-et-Loire Le Villars L’Auberge des Gourmets Saône-et-Loire Chassy JK Restaurant Yonne Saint-Martin-du-Tertre Le Martin Bel Air

BRETAGNE

Côtes-d’Armor Plourhan Rolland Côtes-d’Armor Trébeurden Vivace Finistère Morlaix Le 21ème Commis Finistère Quimper Éclosion Ille-et-Vilaine Rennes Imayoko Ille-et-Vilaine Saint-Malo Doma Ille-et-Vilaine Vitré Entre Nous Morbihan Auray La Chebaudière Morbihan Plouharnel Granit Morbihan Rochefort-en-Terre Maison Cachée

CENTRE-VAL DE LOIRE

Loir-et-Cher Saint-Aignan La Salamandre

CORSE

Haute-Corse Santa-Reparata-di-Balagna L’Aghjalle

HAUTS-DE-FRANCE

Pas-de-Calais Audresselles La Plage Nord Marcq-en-Barœul Rēpu Somme Mers-les-Bains L’Itinérance

NORMANDIE

Manche Saint-Pair-sur-Mer Sème Seine-Maritime Rouen Paul-Arthur

NOUVELLE-AQUITAINE

Charente-Maritime Châtelaillon-Plage Marla Charente-Maritime Saint-Pierre-d’Oléron Sillage Corrèze Brive-la-Gaillarde Inspyration Corrèze Tulle Le Bouche à Oreille Gironde Langon L’Atelier Flavien Valère Gironde Bordeaux Racines by Daniel Gallacher Landes Rion-des-Landes Maison Devaux Lot-et-Garonne Lauzun Clément Artisan Culinaire Pyrénées-Atlantiques Pau Jumo & Co

OCCITANIE

Aude Narbonne Cave à Vin & à Manger – Maison Saint-Crescent Haute-Garonne Toulouse Chez Loustic Lot Alvignac Le Voyage d’Ernestine Lot Meyronne La Terrasse Lot Parnac Les Jardins Pyrénées-Orientales Perpignan Manat

ILE-DE-FRANCE

Paris Paris 7ème Rosemarie Paris Paris 9ème Aux 2 K Yvelines Versailles Le Bistrot du 11 Hauts-de-Seine Boulogne-Billancourt Baca’v – Boulogne Hauts-de-Seine Clichy Rosette

PAYS DE LA LOIRE

Loire-Atlantique Nantes La Mandale Loire-Atlantique Nantes Meraki Loire-Atlantique Saint-Nazaire Topaze

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Bouches-du-Rhône Le Puy-Sainte-Réparade La Petite Verrière Vaucluse Avignon Bibendum

Alle 403 BibGourmand Restaurants in Frankreich 2024: https://guide.michelin.com/en/fr/restaurants/bib-gourmand

