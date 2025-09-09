Die ungarische Hauptstadt Budapest verzeichnet im Jahr 2025 verschiedene Neuerungen im Bereich Gastronomie und Hotelwesen. Neue Restaurants, Cafés und Hotels erweitern das Angebot der Stadt und bieten Besuchern unterschiedliche Möglichkeiten, Budapest kulinarisch und kulturell zu erleben.

cinnahaven Budapest

Budapests kulinarische und touristische Entwicklung 2025

Gastronomisch zeigt sich Budapest in diesem Jahr durch eine auffällige Vielfalt. So verbindet das Moha-Brunch-Konzept asiatische Aromen mit einem Angebot an kreativen Getränken. Die White Raven Skybar präsentiert neue Cocktailkreationen, während familienfreundliche Küche bei VakVarjú – VarjúVár in der Nähe des Várkert Bazár angeboten wird. Mediterrane Küche ist bei BOHO zu finden, und weitere Lokale wie Nipe Pasta, Pebbles, Flat Bread Circo sowie Puli und Juhász kombinieren neapolitanische Pizza, regionale Spezialitäten und traditionelle ungarische Gerichte.

Die Street-Food-Szene in Budapest wächst und zeigt sich vielseitig. Leopard am Kálvin-Platz serviert neapolitanische und römische Pizza, Pizza Művek bietet dick belegte, von der ungarischen Küche inspirierte Pizzen an, und Cheeky’s Deli bringt amerikanische Sandwiches ins Margit-Quartier. Das Eggdrop Project spezialisiert sich auf koreanische Egg-Sandwiches, während Teufel Hot-Sandwiches kreiert. Traditionelle ungarische Snacks bietet die Snackbar Dödölléző in der Nähe des Móricz Zsigmond-Platzes. Bei Tap Burger & Beer treffen Burger auf Craft-Biere, und mit Fluffy & Me gibt es in Budapest das erste japanische Soufflé-Pancake-Restaurant.

Auch im Bereich Bäckereien, Patisserien und Cafés eröffnen neue Einrichtungen. Das Restaurant Matarello legt seinen Fokus ausschließlich auf Croissants, während das Cinnahaven Zimtschnecken anbietet und Pampushka handwerklich gefertigte Donuts in der Paulay Ede Straße verkauft. Für Kaffeeliebhaber bieten Flatty nahe der St.-Stephans-Basilika und das Kolab Café in Buda verschiedene Spezialitäten.

white raven skybar,Budapest

Im Hotelbereich prägen Renovierungen und Neubauten die Landschaft. Das Three Corners Hotel Anna steht nach umfassender Überholung wieder zur Verfügung, und das erste Mövenpick-Hotel in Budapest wurde in einem Art-Nouveau-Gebäude eröffnet. Das Marriott Moxy Budapest Downtown erreichte einen wichtigen Bauabschnitt, und der Panorama-Expo-Tower von Mellow Mood Hotels erweitert die Skyline der Stadt. TRIBE und ibis Budapest Airport nehmen nach Renovierungen wieder Gäste auf.

Darüber hinaus bieten neue Angebote wie das Mahart Café, das Kaffee an Bord von Donau-Passagierschiffen serviert, sowie die Wiedereröffnung des Japanischen Gartens an der Andrássy-Straße neue Möglichkeiten für Besucher, die Stadt zu entdecken und zu erleben.

Diese Entwicklungen zeigen Budapests Bemühungen, 2025 seine Position als kulturelles und gastronomisches Reiseziel weiter auszubauen und vielfältige Erfahrungen für Einheimische und Besucher zu schaffen.

Web: visithungary.com/de & spiceofeurope.de

Budapest im Gourmet Report