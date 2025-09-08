JW Marriott Crete Resort & Spa

In einer Zeit, in der Reisen mehr denn je mit Genuss, Authentizität und Sinnlichkeit verbunden ist, setzt das neue JW Marriott Crete Resort ein kulinarisches Ausrufezeichen.

Eingebettet in die malerischen Hügel von Marathi, mit Blick auf das schimmernde Blau der Ägäis, entfaltet sich hier ein gastronomisches Erlebnis, das weit über das Gewöhnliche hinausgeht.

ANOEE – Wo Kreta am offenen Feuer erzählt wird

Unter den Lichterketten, die sich von einem Olivenbaum zum anderen schwingen, nur wenige Schritte vom Strand entfernt, entfaltet das Restaurant ANOEE seinen Duft von Salz und Kräutern. Gekocht wird am offenen Feuer unter der Leitung von Küchenchef Manolis Pappoutsakis. entstand ein kulinarisches Konzept, das Geschichten erzählt – seine Handschrift ist in jedem Gericht spürbar: gefüllte Zucchiniblüten, Kalitsounia auf Myrte, geschmorte Schnecken mit Knoblauchcreme oder das legendäre Antikristo, langsam über offener Glut gegartes Lamm. Dazu gesellen sich Cretan Pilafi, gegrillter Hahn mit Hilopites und Bourekia mit Piktogalo-Käse. Für den süßen Abschluss sorgen Xerotigano mit Ziegenmilcheis und Thymianhonig oder Bougatza mit Stakovoutyro.

Im Herzen des Erlebnisses steht die „Essenz Kretas“ – eine liebevoll inszenierte Präsentation ausgewählter Olivenöle. Mit einem charmanten Ritual erleben die Gäste die Vielfalt und Bedeutung dieses flüssigen Goldes. Kleine Verkostungen am Tisch, begleitet von kurzen Erklärungen zur Herkunft und Charakteristik der Öle, machen jeden Besuch zu einer Entdeckungsreise.

Dienstags erklingen traditionelle Melodien, donnerstags tanzen hier Folkloregruppen in kretischen Trachten – und immer liegt der Duft von Olivenöl, gegrilltem Gemüse und frisch gebackenem Brot in der Luft.

Das ANOEE ist nicht nur ein Restaurant, es ist ein Ort, an dem Kreta schmeckbar, hörbar und spürbar wird.

Õnalos – Die Ägäis auf dem Teller

Unter einer schlichten Holzpergola, mit direktem Blick auf den Strand und die Berge am Horizont, entfaltet sich im Restaurant Õnalos ein kulinarisches Erlebnis. Die Tische sind dezent gedeckt, die Luft ist warm und salzig und alles scheint bereit für einen Abend, der ganz dem Geschmack des Meeres gewidmet ist. Das Konzept „From sea to table“ wird hier mit Raffinesse gelebt. Die Speisekarte ist für Fischliebhaber: gedämpfte Miesmuscheln, Langustinen-Tatar, Flusskrebs Manestra oder der „Catch of the Day“. Auch die Desserts, etwa der gegrillte Pfirsich im Filoteig mit weißer Schokoladencreme, spiegeln Leichtigkeit wider.

Montags wird der Abend von Live-Bouzouki-Musik begleitet. Zusätzlich finden wöchentlich exklusive Weinverkostungen statt, bei denen edle Tropfen aus der Region vorgestellt werden.

Cuccagna – Italienische Lebensfreude mit kretischem Akzent

Das Cuccagna ist wie ein Stück Italien mitten auf Kreta – ein Ort, an dem das Feuer knistert, der Duft von frischem Basilikum in der Luft liegt und die Küche zum Mittelpunkt des Erlebens wird. Die offene Feuerküche mit ihrem Pizzaofen, die rustikalen Holzbalken und die liebevoll dekorierte Kochinsel mit frischen Zitronen und handgefertigten Utensilien erzählen von Handwerk. Die Speisekarte reicht von Burrata mit schwarzem Trüffel über Pappardelle al Ragù di Vitello bis hin zu Pasta all’Aragosta. Die Pizzen – ob mit Sommertrüffel, Mortadella und Pistazienpesto oder als klassische Calzone – werden direkt im offenen Feuer gebacken. Zum süßen Finale locken Tiramisù della Casa, Cannoli mit Limoncello-Veilchen-Sorbet oder Pistazienparfait mit Dulcey-Schokolade.

Donnerstags wird es interaktiv: Beim Workshop können Gäste am Nachmittag ihre eigene Pizzakreation im offenen Feuerofen zubereiten – inklusive handsignierter Schürze und persönlicher Notiz vom Küchenchef.

Suncti – Sushi, Cocktails und Sonnenuntergänge

Gelbe Sonnenschirme, weiche Liegen, das Glitzern des Wassers in Sichtweite: das ist das Suncti. Hier, wo sich das Leben zwischen Pool und Meer abspielt, trifft entspannter Luxus auf kulinarische Raffinesse. Die Atmosphäre ist entspannt und zugleich herrlich unaufgeregt – ein Ort, an dem man sich einfach treiben lassen kann.

Tagsüber sorgt ein DJ mit sanften Beats für das passende Urlaubsgefühl. Die Speisekarte ist so vielseitig wie die Gäste: Tuna Poke Bowl mit Mango und Ponzu, Sea Bass Carpaccio auf Bruschetta, Shrimp Tacos mit Chimichurri, Mini-Burger mit Graviera-Käse oder Pinsa Romana mit Mozzarella und Basilikum. Zum süßen Abschluss locken Mosaiko mit Dulcey-Schokolade, karamellisierte Milch-Tarte mit Fleur de Sel oder eine Auswahl an hausgemachtem Eis mit Toppings wie Honig, Granola oder Beerenkompott. Ab 12 Uhr wird das Sushi-Menü serviert – kombiniert mit kreativen Cocktails. Serviert wird in Lounge-Atmosphäre mit Chill-out-Sounds und Sonnenuntergängen.

Fayi – Mediterrane Küche die verbindet

Fayi, das Frühstückrestaurant des JW Marriott Crete Resort & Spa, steht für Küche mit mediterraner Seele, es ist ein Ort, der Wärme, Klarheit und mediterrane Leichtigkeit ausstrahlt. Der Name bedeutet im Griechischen „wohltuendes Essen“ – und genau das erwartet die Gäste hier: Gerichte, inspiriert von der kretischen und internationalen Küche, zubereitet mit frischen Zutaten aus dem JW Garten. Das Frühstücksbuffet wird durch Live-Cooking-Stationen belebt.

Ein besonderes Highlight ist der wöchentliche Barista-Workshop, bei dem Gäste die Kunst des Kaffeebrühens entdecken – ein Moment der Achtsamkeit und des Genusses.

Eēxis – Mixology trifft Magie

Ein runder Tresen, sanftes Licht, minimalistisches Design: Eēxis ist mehr als eine Bar, es ist ein Erlebnis. Die große, kreisförmige Leuchte an der Decke taucht den Raum in ein warmes, fast schwebendes Licht. Hohe Barhocker, dezente Naturtöne und stilvolle Details wie Vasen, Pflanzen und weiche Loungemöbel schaffen eine Atmosphäre, die zugleich modern und geheimnisvoll wirkt. In Zusammenarbeit mit Line Athens (Nr. 6 der „World’s 50 Best Bars“) wurde ein exklusives Mixology-Konzept entwickelt, das Kräuter aus dem hauseigenen JW Garten mit kretischen Aromen und modernen Techniken verbindet.

Abends wird das Licht gedimmt, was der Bar eine leicht geheimnisvolle Stimmung verleiht. Ob auf der Terrasse mit Blick auf den Pool oder im Innenraum – hier entstehen Drinks, die Geschichten erzählen. Signature-Cocktails wie der Basil Smash oder der alkoholfreie Elixir sind nicht nur geschmacklich außergewöhnlich, sondern auch visuell ein Erlebnis.

Ein Resort, das den Zeitgeist trifft

Immer mehr Reisende suchen nach Hotels, die nicht nur Unterkunft, sondern Erlebnis bieten – und Kulinarik spielt dabei eine zentrale Rolle. Das JW Marriott Crete Resort & Spa antwortet auf diesen Trend mit einem Angebot, das Genuss, Nachhaltigkeit und Authentizität vereint. Die Zutaten stammen aus dem eigenen JW Garten, die Konzepte sind lokal verwurzelt und international inspiriert.

Dass dieser Anspruch den Zeitgeist trifft, zeigt auch die Trendstudie zum Reiseverhalten von Marriott Bonvoy für 2025: 80 Prozent der deutschen Urlauber achten bei der Buchung auf das kulinarische Angebot, 40 Prozent bewerten es sogar als „sehr wichtig“. Und für über ein Drittel gehört Essen und Trinken zu den Top-Urlaubsprioritäten. Kulinarik ist für viele nicht nur Genuss, sondern ein zentrales Urlaubserlebnis. Weitere Informationen zur Studie hier.

Die Webseite des JW Marriott Crete Resort & Spa hier.

