Am 20. Oktober verkündet der Guide MICHELIN Schweiz seine Restaurantauswahl für das Jahr 2025. Die Zeremonie findet zum vierten Mal an der EHL Hospitality Business School in Lausanne statt.

Michelin Stern

Michelin Schweiz Zeremonie 2025

Die EHL ist eine weltweit renommierte Hotelfachschule und somit einer der besten Orte, um die Schweizer Gastronomieszene zu feiern und in die Esskultur und Lebenskunst der Schweiz einzutauchen.

Die neu vergebenen Sterne des Guide MICHELIN Schweiz sowie die Gewinner der MICHELIN Special Awards werden live während der Zeremonie vorgestellt. Eingeladen sind außerdem Gastronom*innen aus den bereits ausgezeichneten Schweizer Betrieben sowie Vertreter*innen und Persönlichkeiten der Branche.

Die vollständige Restaurantauswahl des Guide MICHELIN Schweiz 2025 ist nach der Zeremonie kostenlos auf der offiziellen Website verfügbar. Sie erscheint zusammen mit den mehr als 16.000 Restaurants, die der Guide MICHELIN weltweit bereits ausgewählt hat, sowie den über 7.000 empfohlenen Hotels, die auf den digitalen Plattformen des Guides buchbar sind.

Die Sterne-Zeremonie an der EHL Hospitality Business School wird am Veranstaltungstag live via YouTube auf dem Kanal des MICHELIN Guide übertragen.