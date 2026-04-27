Die besten Restaurants in Freiburg im Breisgau 2026: Küchenchef Federico Campolattano (4/5) von der Eichhalde praktiziert progressive italienische Hochküche, Christoph Kaiser (4/5) im Restaurant Jacobi kocht modern mit regionalen und nachhaltigen Produkten.

Christoph Kaiser und das Restauran Jjacobi Team 2025-11

Die besten Restaurants in Freiburg im Breisgau 2026

Eichhalde, Freiburg-Herdern

Küchenchef: Federico Campolattano

www.eichhalde-freiburg.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Fr-Di abends, Mo-Di mittags, Mi, Do geschlossen

Küchenchef Federico Campolattano serviert im bürgerlichen Herdern progressive italienische Hochküche. Sein Signature Dish ist der Pulpo „und seine neapolitanische Geschichte“. Große Auswahl an italienischen Weinen. Moderne Kunst an den Wänden, schwarze Sitzmöbel. Menüs 89-215 €.

*4/5 Feinschmecker Punkte*

Enoteca, Freiburg-Innenstadt

Küchenchef: Thomas Scheer

www.enoteca-freiburg.de

Di-Sa mittags & abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Thomas Scheer serviert in der alteingesessenen Gourmet-Trattoria klassische italienische Hochküche aus hervorragenden Zutaten. Über 200 Positionen vor allem aus Italien und Baden. Stilvolle Braun- und Beigetöne, viel indirektes Licht. Hauptgerichte 13-49 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Löwengrube, Freiburg-Altstadt

Küchenchef: Amadeus Kura

www.restaurant-loewengrube.de

Mo-Sa mittags & abends, So geschlossen

Küchenchef Amadeus Kura kocht streng saisonal, mit Gerichten wie Kürbis mit Szechuan-Pfeffer und Quitte oder Schmorstück vom Rinderbug mit ‚Nduja. Baden, Italien und Frankreich bilden das Rückgrat der Weinkarte. Schwere Holztische, dunkles Furnier. Hauptgerichte 30-45 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Restaurant Jacobi, Freiburg-Innenstadt

Küchenchef: Christoph Kaiser

www.jacobi-freiburg.de

Mi-Fr abends, Sa mittags & abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Christoph Kaiser hat sich einer modernen Hochküche mit regionalen und nachhaltigen Ausgangsprodukten verschrieben. Zusammen mit seiner Frau Lina Ory pflanzt, sammelt und fermentiert er am Kaiserstuhl. Mahagoni und helles Holz als klassische Bühne. Menüs 74-190 €.

*4/5 Feinschmecker Punkte*

Zirbelstube, Freiburg

Küchenchef: Martin Fauster

www.colombi.de

Di-Sa abends, Fr-Sa mittags, So, Mo geschlossen

Küchenchef Martin Fauster hat sich einer streng klassischen französischen Produktküche verschrieben, mit österreichischen Einflüssen wie Backhendl. Über 500 Positionen mit Schwerpunkt Deutschland, Frankreich und Österreich. Gediegenes Interieur mit holzgetäfelten Wänden. Hauptgerichte 24-58 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Zur Wolfshöhle, Freiburg

Küchenchef: Swen Bultmann

www.zur-wolfshoehle.de

Di-Sa abends, Fr-Sa mittags, So, Mo geschlossen

Küchenchef Swen Bultmann beherrscht die Klassik aus dem Effeff, seine Gerichte sind stilsichere Kreationen, fest verankert in der französischen Hochküche. Sybille Bultmann empfiehlt als Sommelière passende Weine. Herzliche, familiäre Atmosphäre im gediegen schicken Interieur. Hauptgerichte 45-58 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.

https://www.feinschmecker.de

In Freiburg im Breisgau fand „Der Feinschmecker“ sechs erwähnenswerte Restaurants. Kennen Sie weitere?

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