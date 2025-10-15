Hilton verstärkt sein Engagement für Nachhaltigkeit und erweitert die Partnerschaft mit Too Good To Go, dem weltweit größten Marktplatz für überschüssige Lebensmittel. Nicht nur Hilton Gäste sondern jeder kann dadurch oft hochwertige Speisen zum Frühstück, die andernfalls entsorgt würden, zu einem reduzierten Preis erwerben. Meistens unter 5 Euro.

„The Belle Provence“ ist ein sechslagiger Biskuitkuchen von Hilton

Preiswerter frühstücken bei Hilton

Hilton ist inzwischen der Hotelanbieter mit der größten Länderabdeckung auf der Plattform: Mehr als 130 Hotels in 14 europäischen Ländern sind bereits an die Too Good To Go-App angebunden.

Täglich packen Hilton-Teams überschüssige Speisen von den beliebten Frühstücksbuffets in sogenannte „Überraschungstüten“, die vergünstigt über die App angeboten werden. Zu den aktuell teilnehmenden Ländern zählen Deutschland, Österreich, Belgien, Tschechien, Frankreich, Irland, Italien, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz, die Niederlande und das Vereinigte Königreich.

Die Initiative ist ein zentraler Bestandteil von Hiltons umfassender Travel with Purpose-Strategie, die verantwortungsbewusstes Reisen fördert und darauf abzielt, den ökologischen Fußabdruck unter anderem durch die Reduktion von Lebensmittelabfällen zu verringern.

„Bei Hilton sind wir überzeugt, dass großartige Gastfreundschaft mit großer Verantwortung einhergeht“, so Emma Banks, Hiltons Vice President F&B, gegenüber Gourmet Report. „Unsere fortlaufende Zusammenarbeit mit Too Good To Go ist ein starkes Beispiel dafür, wie wir unseren positiven Einfluss in Europa ausweiten; zum Beispiel, indem wir es unseren Hotels und Gästen ermöglichen, aktiv gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen, und zwar Mahlzeit für Mahlzeit.“

Lebensmittelverschwendung ist laut UN Climate Change für bis zu 10% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Seit Beginn der Zusammenarbeit 2018 haben Hilton-Gäste und Einheimische über die Too Good To Go-App mehr als 170.000 Mahlzeiten vor der Entsorgung gerettet. Das entspricht rund 460.000 kg vermiedener CO2e-Emissionen – vergleichbar mit den Emissionen, die ein Passagier auf 346 Flügen zwischen London und New York verursacht.

In Deutschland konnten teilnehmende Hilton-Hotels gemeinsam mit Reisenden und Einheimischen seit 2021 mehr als 54.500 Mahlzeiten retten. Das entspricht rund 147.000 kg eingespartem CO2e, in etwa so viel, wie ein durchschnittliches europäisches Auto auf 1,4 Millionen Kilometern ausstößt – mehr als 34 Erdumrundungen.

Die teilnehmenden Hilton-Häusern in Deutschland

DoubleTree by Hilton Hannover Schweizerhof, Hampton by Hilton Berlin City Centre Alexanderplatz, Hampton by Hilton Frankfurt Airport, Hampton by Hilton Frankfurt City Centre East, Hampton by Hilton Freiburg, Hampton by Hilton Hamburg, Hampton by Hilton Munich North, Hampton by Hilton Potsdam Babelsberg, Hilton Berlin, Hilton Köln, Hilton Dresden, Hilton Düsseldorf, Hilton Frankfurt Airport, Hilton Frankfurt City Centre, Hilton Frankfurt Gravenbruch, Hilton Garden Inn Stuttgart NeckarPark, Hilton Heidelberg, Hilton Mainz, Hilton Munich Airport, Hilton Munich City und Waldorf Astoria Berlin.

„Die Hotellerie spielt eine besondere Rolle im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung, und Hilton ist hier ein Vorreiter“, erklärt Simon Leesley, COO bei Too Good To Go. „Gemeinsam zeigen Hilton und Too Good To Go, wie einfach es sein kann, einen Unterschied zu machen. Kleine, unkomplizierte Maßnahmen, wie das Retten einer Mahlzeit auf Reisen, können eine große Wirkung entfalten.“

So funktioniert’s

1. Die kostenlose Too Good To Go-App im App Store oder bei Google Play herunterladen.

2. In der App nach „Hilton“ suchen.

3. Ein teilnehmendes Hilton-Hotel in der Nähe auswählen.

4. Eine Überraschungstüte reservieren und zur angegebenen Zeit abholen.