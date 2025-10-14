„The Music of QUEEN“ – Musik-Dinner-Show im Heidelberger Schloss verbindet Rocklegenden und Gourmetküche

Moderator Dierk Murelli, Spitzenkoch und Gastgeber Martin Scharff, Sänger und QUEEN-Interpret Valentin L. Findling.

Queen Dinner Show in Heidelberg – mit Martin Scharff in der Küche

Vom 20. November 2025 bis 10. Januar 2026 verwandelt sich das Heidelberger Schloss in eine Bühne für ein einzigartiges Erlebnis: Unter der Moderation von Entertainer Dierk Murelli inszeniert die Heidelberger Schloss Gastronomie die Musik-Dinner-Show „The Music of QUEEN“. Damit werden die Hits einer der größten Bands aller Zeiten zu neuem Leben erweckt – mitten im historischen Ambiente und mit kulinarischer Spitzenleistung.

Musik und Kulinarik im Gleichklang

Martin Scharff, Gastgeber und Michelin-Sternekoch, präsentiert mit seiner Dinner-Show bereits zum wiederholten Mal ein Konzept, das Musik- und Genussfreunde zusammenbringt: Live-Konzert, Feinschmeckermenü und das beeindruckende Setting des Heidelberger Schlosses ergeben eine in Deutschland einzigartige Mischung. Für „The Music of QUEEN“ holt Scharff die Band rund um Andy Keller sowie Valentin L. Findling – gefeiert als authentischster Freddie Mercury-Interpret Deutschlands – erneut ins Schloss. Entertainer Dierk Murelli moderiert und führt als Saxofonist durch den Abend, wobei er mit Anekdoten aus der glorreichen Zeit von QUEEN das Publikum mitreißt.

Deutschlands renommiertester Freddie Mercury-Darsteller

Valentin L. Findling gelang 2020 im Heidelberger Schloss der Durchbruch als Mercury-Interpret. Mit markanter Stimme, verblüffender Optik und energiegeladener Bühnenpräsenz bringt er die Magie von QUEEN zurück – nicht als bloßes Abbild, sondern mit einer eigenen Prägung. Der ausgebildete Sänger und Pianist tourt mittlerweile deutschlandweit mit Andy Kellers Band und begeistert Presse wie Publikum gleichermaßen. „Valentin live als Freddie zu erleben ist definitiv ein Gänsehautmoment. Seine Shows sind ausverkauft, und bald reist er sogar mit seiner Band nach Japan“, betont Veranstalter Martin Scharff. Unterstützt werden die Auftritte von einer Licht- und Soundshow im Retro-Stil der 80er, kombiniert mit modernen Effekten für ein imposantes Klangerlebnis im Königssaal.

Gourmetmenü in vier Akten

Neben der Musik steht das kulinarische Erlebnis gleichwertig im Mittelpunkt. Sternekoch Martin Scharff steht an jedem Showtermin persönlich am Herd und serviert ein Vier-Gänge-Menü:

Vorspeise: Regional gezüchteter Landlachs aus nachhaltiger Aquakultur, aromatisiert mit Curry, Koriander und Safran. Vegetarisch überzeugt ein „Pilz-Gateau“ mit intensivem Umami.

Regional gezüchteter Landlachs aus nachhaltiger Aquakultur, aromatisiert mit Curry, Koriander und Safran. Vegetarisch überzeugt ein „Pilz-Gateau“ mit intensivem Umami. Zwischengang: Süßkartoffel-Kokossuppe mit Gemüse-Bites und gerösteten Cashewkernen.

Süßkartoffel-Kokossuppe mit Gemüse-Bites und gerösteten Cashewkernen. Hauptgang: Barbarieente, getrüffelter Rahmwirsing, Kartoffelgratin und Holunderessigjus sorgen für winterliche Aromen. Für Vegetarier steht eine Green Mountain-Fleischalternative bereit.

Barbarieente, getrüffelter Rahmwirsing, Kartoffelgratin und Holunderessigjus sorgen für winterliche Aromen. Für Vegetarier steht eine Green Mountain-Fleischalternative bereit. Dessert: Nach Hymnen wie „We Are the Champions“ und „Who Wants to Live Forever“ rundet Original Beans Schokolade mit exotischen Früchten, Sanddorn und After-Eight-Sorbet den Kunstgenuss ab.

Ein Abend voller Musik, Geschmack und Emotionen

Die Kombination aus Rocklegenden, Live-Musik, Spitzenküche und historischem Schlossambiente macht „The Music of QUEEN“ zur herausragenden Veranstaltung und garantiert ein unvergessliches Erlebnis für Musikliebhaber und Feinschmecker gleichermaßen. Karten und weitere Informationen gibt es direkt bei der Heidelberger Schloss Gastronomie: https://www.heidelberger-schloss-gastronomie.de/veranstaltungskalender/

Über den Dächern Heidelbergs thront eine der eindrucksvollsten Schlossruinen Europas – und genau dort vereint die Heidelberger Schlossgastronomie seit 13 Jahren unterschiedlichste Genusswelten. In dieser besonderen Kulisse werden Veranstaltungen aller Art zu unvergesslichen Ereignissen: Ein erfahrenes Event-Team sorgt dafür, dass jedes Fest in den stilvollen und romantischen Schlossgemäuern perfekt in Szene gesetzt wird. Martin Scharff, der über drei Jahrzehnte hinweg mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet war, wagte 2019 den Schritt in die kreative Freiheit. Heute begeistert er mit einer unkomplizierten Aroma-Küche auf höchstem Niveau in „Scharff’s Schlossweinstube“. Neben seinen kulinarischen Ideen ist Scharff auch als kreativer Gastgeber für ein facettenreiches Veranstaltungsprogramm im Schloss bekannt. Dabei gelingt es ihm, Musik, Entertainment und Kulinarik zu einem Erlebnis für alle Sinne zu verbinden – und das an einem der schönsten Orte des Landes.

