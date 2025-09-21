Bocuse d’Or Europe 2026

Marseille wird zur Welthauptstadt der Gastronomie. Der Bocuse d’Or Europe kommt erstmals nach Frankreich und verwandelt am 15. und 16. März 2026 Marseille in das Zentrum der internationalen Gastronomieszene.

Bocuse d’Or

Bocuse d’Or Europe Marseille

Im Parc Chanot, eingebettet in die renommierte Fachmesse Sirha Méditerranée, treten zwanzig der besten Teams aus ganz Europa gegeneinander an, hungrig nach einem der zehn begehrten Finalplätze für das Weltfinale 2027 in Lyon.

Historischer Wettbewerb am Mittelmeer

Nach Stationen in Turin, Tallinn, Budapest und Trondheim ist es nun an der pulsierenden Mittelmeermetropole Marseille, Gastgeber für diesen olympischen Wettkampf der Kulinarik zu sein. Die Stadt mit über 2.600 Jahren Geschichte ist berühmt für ihr mediterranes Erbe, mehr als 4.000 Restaurants und eine lebendige Food-Szene, die Authentizität und Innovationskraft vereint. Regionale Lebensmittelmärkte, talentierte Handwerksbetriebe und das Zusammentreffen von Sonnenküche, Meeresfrüchten und feinem Olivenöl machen Marseille zu einer würdigen Kulisse für diese Prestigeveranstaltung.

Katalysator für Innovation und Austausch

Die gleichzeitige Austragung des Bocuse d’Or Europe mit der Sirha Méditerranée bildet ein einzigartiges Ökosystem für Talente, Produzenten und Genießer: Masterclasses, Produktpräsentationen und ein Forum mit renommierten Küchenchefs setzen neue Impulse und fördern den Austausch von Know-how und Visionen zwischen den mediterranen und europäischen Kulinarik-Eliten. Die Teilnehmer erhalten die Bühne, ihr Können vor internationalem Publikum unter Wettbewerbsbedingungen zu zeigen – und Marseille nutzt die Chance, ihr vielfältiges gastronomisches Profil zu präsentieren.

Ein Statement für die Region und die Kochkunst

„Den Bocuse d’Or Europe zum ersten Mal in Frankreich auszurichten, ist eine Ehre, aber vor allem eine Verantwortung, die wir mit Stolz übernehmen“, betont Olivier Ginon, Präsident von GL Events. Durch die Verbindung von Tradition und Kreativität, das Zusammenbringen von Profis sowie die Förderung junger Talente bestärkt Marseille seine Rolle als pulsierendes Zentrum der europäischen Gastronomie.madeinmarseille

www.saga-bocusedor.com