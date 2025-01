Frankreich gewinnt Bocuse d’or vor Dänemark und Schweden

Am letzten Tag der Sirha-Gastromesse in Lyon hat Frankreich, vertreten durch Paul Marcon und seinen Commis Camille Pigot, den Bocuse d’Or Profikoch-Wettbewerb gewonnen. Dänemark, vertreten durch Sebastian Holberg, belegte den zweiten Platz und Schweden, vertreten durch Gustav Leonhardt, vervollständigte das Podium dieses großen Finales. Deutschland qualifizierte sich nicht für die Entausscheidung in Lyon.

Paul Macron gewinnt den Bocuse d’or 30 Jahre nach seinem Vater Régis Marcon. Der junge französische Küchenchef, der an Wettbewerbe gewöhnt ist, konnte die Jury überzeugen, indem er das gastronomische Erbe seiner Region durch einen Teller hervorhob, der grünen Apfel und Chartreuse mit den vorgeschriebenen Produkten (Sellerie, Magerfleisch und Hummer) kombinierte. Was das Thema des Tellers betrifft, so konnte Paul eine Anspielung auf seine Herkunft machen, indem er die Pilze in allen Zubereitungen kochte. Frankreich hat einen Doppelsieg errungen, indem Camille Pigot auch den Preis für den besten Commis gewann.

„Diese 20. Ausgabe des Wettbewerbs ist ein unglaublicher Erfolg, der beweist, dass der Bocuse d’Or das Schaufenster für die Weltgastronomie von morgen ist. Der Bocuse d’Or ist das Symbol für Perfektion und Innovation, und das hat sich in diesen zwei Wettbewerbstagen mit einem Niveau gezeigt, das von Ausgabe zu Ausgabe weiter steigt“, so Jérôme Bocuse, Präsident des Wettbewerbs, im Gourmet Report Gespräch. „Dies sind vielversprechende Aussichten für das bevorstehende große Finale, das das 40-jährige Bestehen des Wettbewerbs markiert“.

„Der Bocuse d’Or ist definitiv ein einzigartiger Moment im gastronomischen Kalender, mit einem in der Welt der Wettbewerbe unerreichten Niveau“, sagt Daniel Calvert, Ehrenpräsident des Bocuse d’Or 2025. Abgesehen von dem unglaublichen Niveau der Kandidaten ist dies eines der wichtigsten Ereignisse in der Welt der Gastronomie, eine wichtige Gelegenheit, um die neue Generation von Köchen zu inspirieren.

ALLE ERGEBNISSE DES GROSSEN FINALES DES BOCUSE D’OR 2025

Bocuse d’Or: Frankreich

Bocuse d’Argent: Dänemark

Bocuse de Bronze: Schweden



Platz 4: Norwegen

5: Vereinigtes Königreich

6: Singapur

7: USA

8: Island

9: Italien

10: Kanada

11: Japan

12: Finnland

13.: Ungarn

14: Lettland

15: Slowakei

16: Australien

17: Mexiko

18: Chile

19: Mauritius

20: Neuseeland

21: Vietnam

22: Kolumbien

23: China

24: Marokko

Bocuse d’Or

Preis für den besten Commis: Frankreich

Sonderpreis „Bester Teller“: Norwegen

Sonderpreis „Thema auf dem Teller“: Ungarn

Bocuse d’Or-Preis für soziales Engagement: Neuseeland & Chile

Der Bocuse d’Or Social Commitment Award wurde gemeinsam von Neuseeland, vertreten durch William Mordido, und Chile, vertreten durch Roberto Vallejos, gewonnen.

