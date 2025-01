Österreich: Kochkurse der kreativ-hochwertigen Küche

Genuss wird im Lungauer Mesnerhaus von Maria und Josef Steffner gefeiert. Zum einen natürlich mit der herzlichen Wohlfühlatmosphäre, in der es leichtfällt, alles hinter sich zu lassen und anzukommen.

Österreich: Kochkurse

Zum anderen mit der leidenschaftlich gelebten Gastronomie des Gastgebers und Jeunes Restaurateur, dessen 4-Haubenküche für höchste Qualität und Hingabe steht. Diese Leidenschaft gibt er in exklusiven Kochkursen von Ende Januar bis Mitte Oktober 2025 für jeweils maximal acht Teilnehmer:innen weiter. Rechtzeitige Reservierung sichert einen Platz!

Das unter Denkmalschutz stehende Mesnerhaus ist ein Rückzugsort, an dem der Gast persönlich umsorgt wird. Wer die haubenprämierte Küche von Josef Steffner nicht nur genießen, sondern hautnah erleben möchte, ist bei einem seiner Kochkurse gut aufgehoben.

Kochkurse mit 4-Haubenkoch im Lungau

Von Basics bis Fine Dining, bei den Kochkursen mit Josef Steffner kann der kulinarische Horizont erweitert werden. Gerne weiht der Gastgeber seine maximal acht Teilnehmern in die Geheimnisse seiner kreativen Haubenküche ein und zeigt Tricks der Spitzengastronomie – ohne dabei die Bodenhaftung zu verlieren. Nach der Anmeldung wird besprochen, in welches Thema speziell eingetaucht werden soll, dabei wird auf die Wünsche der Teilnehmer eingegangen. Es sind Kochkurse voller Leidenschaft und Inspiration, die jede Freizeitküche bereichern.

Begonnen wird um 13 Uhr, beim ersten Kennenlernen bei einer kleinen Jause mit Suppe erklärt Josef Steffner, was genau an dem Tag in vier Gängen gezaubert wird. Eine frühzeitige Anmeldung lohnt sich, denn dann wartet auf die Teilnehmer eine eigene Kochjacke mit eingesticktem Namen. Gekocht wird bis etwa 17 Uhr, danach kann das idyllische Mauterndorf erkundet werden, bis es um 19 Uhr an das gemeinsame Genießen geht. Beim Finish kann auch hier dem Haubenkoch noch einmal in der Küche über die Schulter geschaut werden.

Wer den Tag entspannt ausklingen lassen möchte, kann eines der sechs heimeligen Zimmer für zwei Personen inklusive Frühstück buchen.

Kochkurse mit 4-Haubenkoch Josef Steffner in 2025: 15. März, 5. April, 31. Mai, 21. Juni, 19. Juli, 6. September und 11. Oktober

Beginn: 13 Uhr

Preis: € 235,– pro Person inklusive 4-Gänge-Menü

Auch mit Übernachtung für eine oder zwei Person(en) inklusive Frühstück buchbar.

Mesnerhaus Mauterndorf

Maria & Josef Steffner

Markt 56, 5570 Mauterndorf

☎️ +43 (0)6472 7595

📩 office@mesnerhaus.at

🔎 www.mesnerhaus.at

