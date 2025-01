Oliver Eller ist neuer GM des The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands

Oliver Eller ist neuer General Manager des The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands. Der gebürtige Bielefelder bringt über 32 Jahre Erfahrung in der Reise- und Luxusbranche mit, u.a Adlon Berlin.

GM Oliver Eller

Oliver Eller

In dieser Zeit übernahm er Führungspositionen bei den bekanntesten Hotelmarken weltweit und war unter anderem als General Manager für das Adlon in Berlin und für die Eröffnungen der Ritz-Carlton-Häuser in Moskau und Wolfsburg verantwortlich.

In seiner neuen Funktion im Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands wird Oliver Eller ein engagiertes, internationales Team leiten und eine Unternehmenskultur basierend auf Qualität, Innovation und individuellem Service fördern. Ellers Fachwissen wird sich in der Umsetzung strategischer Initiativen widerspiegeln, um die betriebliche Effizienz, das Umsatzwachstum und die Positionierung des Resorts in den Schlüsselmärkten zu fördern:

„Ich fühle mich sehr geehrt, Teil des The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands zu sein, einem Ort, der Luxus und Gastfreundschaft auf höchstem Niveau vereint. Mein Fokus liegt darauf, das Potential unseres Teams weiterzuentwickeln und unseren Gästen unvergessliche Momente zu bereiten,“ so Eller im Gourmet Report Gespräch.

Mit seinem zukunftsorientierten Ansatz und seinem Engagement wird Oliver Eller die Position des Resorts als führendes Unternehmen der gehobenen Hotellerie weiter ausbauen.

Das Anwesen liegt auf den Fari-Inseln im Nord-Malé-Atoll der Malediven, eine 45-minütige Fahrt mit dem Schnellboot oder ein 10-minütiger Flug mit dem Wasserflugzeug vom internationalen Flughafen Malé entfernt. Das Design des Resorts von Kerry Hill Architects wurde von der maledivischen Sonne und vom Indischen Ozean inspiriert. Es besteht aus einer Reihe von 100 Villen, darunter die Ocean Villas, die wie ein Meisterwerk des Designs über einer türkisfarbenen Lagune zu schweben scheinen. Mit seinen weißen Sandstränden, türkisfarbenen Lagunen und Korallenriffen ist dieser Ort reich an Meereslebewesen. Die Gästevillen im The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands sind zwischen einem und drei Schlafzimmern groß und bieten den bekannten Ritz-Carlton-Service, der von einem Insel Butler, dem Aris Meeha, auf eine neue Ebene gehoben wird. Das Anwesen bietet eine Auswahl an hervorragenden Restaurants unter der Leitung von Chefkoch Pedro Samper, der Gerichte von allen Kontinenten und lokale Speisen zubereiten und servieren lässt. Außerdem stehen Gästen ein umfassendes Angebot an Fitness- und Freizeiteinrichtungen, darunter das Jean-Michel Cousteaus Ambassadors of the Environment-Programm und das Ritz-Carlton Spa mit Produkten der englischen MARKE Bamford zur Verfügung.

The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands ist Teil eines Archipels, zu dem drei Weltklasse-Hotelmarken gehören, darunter The Ritz-Carlton. Die Gäste haben Zugang zum malerischen Fari Yachthafen – dem Herzstück der Inselgruppe. Fari Marina ist um einen lebhaften Beach Club herum gebaut und bietet charmante Boutiquen und eine handverlesene Auswahl an Restaurants.

Mehr Informationen unter ritzcarlton.com/Maldives

Oliver Eller im Gourmet Report: https://www.gourmet-report.de/?s=Oliver+Eller

Abonniere den Gourmet Report Newsletter