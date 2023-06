Aqua Ritz-Carlton, Wolfsburg: 15 Jahre 3 Sterne

15 Jahre 3 Sterne – Guide MICHELIN bestätigt höchste Auszeichnung für das Gourmetrestaurant Aqua im The Ritz-Carlton, Wolfsburg

Sven Elverfeld

Der Guide MICHELIN hat zum 15. Mal in Folge das Restaurant Aqua im The Ritz-Carlton, Wolfsburg mit der höchsten Bewertung von drei Sternen ausgezeichnet – eine herausragende Leistung für Sven Elverfeld und sein Team in einem spannenden Jahr, in dem das Aqua zudem sein Debüt in der The Ritz-Carlton Yacht Collection gab. Als Küchenchef ist Sven Elverfeld seit der ersten Stunde für die Erfolgsgeschichte des Aqua verantwortlich: Seit der Eröffnung kreiert er mit seinem Team kulinarische Meisterwerke für seine Gäste, sodass das Restaurant bereits 2002 den ersten Stern des Guide MICHELIN erhielt. 2006 folgte der Zweite, bevor 2009 erstmals die höchstmögliche Auszeichnung in der Gourmet-Welt, die drei Sterne, vergeben wurden.

Häufig sind Sven Elverfelds Gerichte von seinen kulinarischen Erinnerungen geprägt. Somit erzählt jedes Menü eine geschmacklich vielseitige Geschichte mit besonderem Charakter. Fokussiert auf den Eigengeschmack der sorgfältig ausgewählten Produkte sowie deren kreative Verarbeitung und Zubereitung, überzeugen die Kreationen mit Einfachheit und Raffinesse. Geöffnet hat das Aqua von Mittwoch bis Samstag jeweils ab 18 Uhr.

https://restaurant-aqua.de/

