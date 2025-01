Japan gewinnt Worldcup der Konditoren

Im Rahmen der Sirha Lyon 2025 endete die 19. Austragung des Weltcups der Konditoren (Pastry World Cup) mit dem Sieg von Japan. Ein Glücksfall für die Konditoren, die ihre Technik und ihren Einsatz bei diesem großen Finale belohnt sehen. Frankreich und Malaysia vervollständigen das Podium und gewinnen die Silber- bzw. Bronzemedaille. Worldcup der Konditoren

Pastry World Cup Sirha 2025 in Lyon

Worldcup der Konditoren

Als Titelverteidiger schaffte das japanische Team das Double und behielt damit seinen Weltmeistertitel, angetrieben durch das Know-how und das Talent von Masanaori Hata (Schokoladenkandidat), Yuji Matoba (Zuckerkandidat) und Ryu Miyazaki (Speiseeiskandidat). Japan, das bereits im vergangenen Jahr die Asien-Auswahl gewonnen hat, behauptet sich zunehmend als eines der weltweit führenden Länder in der Konditorei.

„Auch in diesem Jahr bietet der Wettbewerb eine großartige Demonstration des Know-hows der Konditoren und der Selbstüberwindung der Kandidaten“, erklärt Pierre Hermé, Präsident des Pastry World Cup, dem Gourmet Report. „Und das mit vielen Änderungen wie der verkürzten Dauer des Wettbewerbs, der Umwandlung des Schokoladendesserts in eine „Schokoladenshow“, die die Konditoren zu großer Kreativität zwingt und sie aus ihren Labors herausholt, können die Kandidaten stolz sein.“

In der Tat wurden die Kandidaten bei dieser Ausgabe mit einer spektakulären, noch nie dagewesenen Prüfung konfrontiert: der „Chocolate Show“. Bei dieser Veranstaltung kreierten und gestalteten sie 26 süße Kreationen auf der Basis von Valrhona-Schokolade in Anlehnung an das in der Welt gefeierte Street Food. Ein echter Erfolg für diese Veranstaltung, die das Engagement eines ganzen Teams hervorhob und die Kandidaten mitten im Wettbewerb aus ihren Labors holte, um sie vor den Mitgliedern der Jury und dem Publikum zu präsentieren. Diese neue Veranstaltung wird einer der Höhepunkte dieser 19. Ausgabe des Weltcups der Konditoren bleiben.

„Bei der Weltmeisterschaft der Konditoren hier im Herzen von Sirha Lyon zu sein, ist eine Ehre und ein äußerst spannender Moment für einen Konditor wie mich“, schwärmt Amaury Guichon, Ehrenpräsident dieses großen Finales. „Man kann sehen, wie jedes Team und damit jede Kultur ihr Erbe durch ihre Kunst in jeder ihrer Kreationen interpretiert. Das Niveau ist extrem hoch, was die Verwendung von Schokolade und Zucker angeht, es ist wirklich das höchste künstlerische Niveau, das man in der Patisserie erreichen kann.“

ALLE ERGEBNISSE DER KONDITOREI-WELTMEISTERSCHAFT 2025:

1: JAPAN

2: FRANKREICH

3: MALAYSIEN

4: CHINA

5: BELGIEN

6: ITALIEN

7: SÜDKOREA

8: SINGAPUR

9: VEREINIGTES KÖNIGREICH

10: ARGENTINIEN

11: PHILIPPINEN

12: MAROKKO

13: PARAGUAY

14: CHILE

15: KOLUMBIEN

16: MAURITIUS

17: MEXIKO

18: ÄGYPTEN

Sonderpreis für umweltbewusstes Handeln:

BELGIEN

Belgien hat den Sonderpreis für ökologische Verantwortung dieses großen Finales des Coupe du Monde de la Pâtisserie gewonnen, einen Preis, der vom internationalen Organisationskomitee an das Team vergeben wird, das die verschiedenen CSR-Kriterien der Wettbewerbsregeln am besten erfüllt hat.

Deutschland hatte sich nicht qualifiziert.

Internet: https://www.sirha-lyon.com/en

Abonniere den Gourmet Report Newsletter!