Erfolgreiches Gastrokonzept aus Schweden wächst weiter in Deutschland. Nach Eröffnung in Kiel folgt Bremen als zweiter Standort für Pincho Nation Restaurants – Expansion über Franchise soll der nächste logische Schritt sein.

Pincho Nation

Pincho Nation ist eine schwedische Restaurantkette mit aktuell 86 Restaurants in den nordischen Ländern. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und ist durch Franchising schnell gewachsen. Heute ist es eine der führenden Restaurantketten in Schweden, Norwegen und Dänemark. Pincho Nation bieten bunte Cocktails und tapas-große Gerichte – daher auch der Name Pinchos – eine gastronomische Auswahl aus aller Welt. Pincho Nation war das erste App-basierte Restaurantkonzept. Die Gäste nehmen ihre Reservierung, Bestellung und Bezahlung über die Pincho Nation-App auf ihrem Smartphone vor, aber die Gastgebenden sind natürlich bei Bedarf allen Gästen bei der Bestellung von Speisen und Getränken jederzeit behilflich.

Nach dem erfolgreichen Deutschlandstart in Kiel setzt Pincho Nation seine Expansion fort: Im Winter eröffnet das Gastronomiekonzept aus Schweden ein Restaurant in der Bremer Innenstadt, Martinistraße 58. Mit rund 160 Plätzen, 20 weiteren im Außenbereich und einer Bar im typischen Pincho-Nation-Stil ist der Standort ein weiterer Meilenstein für die skandinavische Erfolgsmarke.

Erfolgreiches Debüt in Kiel, Bremen als zweiter Standort

Der Markteintritt in Deutschland Anfang 2025 übertraf alle Erwartungen. Bereits in den ersten sechs Monaten wurden über 50.000 Gäste verzeichnet – eine überdurchschnittliche Leistung für eine Neueröffnung. „Die Resonanz hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. Es bestätigt uns, dass unser Konzept auch in Deutschland hervorragend funktioniert“, erklärt Henrik Fischer, Head of Expansion der Pincho Nation Restaurants, gegenüber Gourmet Report.



„Bremen ist für uns der logische nächste Schritt: eine lebendige, weltoffene Stadt mit einer starken Genuss- und Ausgehkultur – perfekte Voraussetzungen für unser Konzept“, sagt Vanessa Politz, Area Managerin für Pincho Nation in Deutschland. Mit über 500.000 Einwohnern, einer aktiven Studierendenszene und einem Projekt, das direkt am künftigen Standort zusätzlich 180 Studierendenwohnungen schafft, sind die Rahmenbedingungen ideal.

Expansion in Deutschland

Die Eröffnungen in Kiel und Bremen sind nur der Anfang: Pincho Nation plant, seine Präsenz in Norddeutschland auszubauen und sucht nun aktiv nach Partnern, die das Konzept in geeigneten Immobilien in den Städten Lübeck und Rostock umsetzen möchten. „Wir haben die ersten Monate in Deutschland erfolgreich gemeistert und sind jetzt bereit für den nächsten Schritt“, so Fischer. „Unsere Suche konzentriert sich derzeit auf potenzielle Objekte. Die bevorzugte Größe liegt zwischen 400 m² und 450 m², idealerweise im Erdgeschoss. Lübeck, Rostock und weitere Städte im Nordwesten Deutschlands sind vielversprechende Standorte, die perfekt in unser Konzept passen.“



Das Unternehmen bereitet bereits die nächsten Expansionsschritte für 2026 vor, mit mehreren neuen Standorten in Nord- und Süddeutschland.

Ein beliebtes Konzept

„Seit über zehn Jahren sind wir erfolgreich am Markt – weil wir ein klares Konzept mit attraktiven Preisen und einer breiten Zielgruppenansprache bieten“, sagt Fischer. Die Speisekarte umfasst eine internationale Vielfalt an Gerichten in Tapasgröße ab 2,50 Euro pro Portion und wird ergänzt durch eigens entwickelte Signature-Drinks sowie eine moderne Cocktailauswahl. Gäste bestellen und bezahlen über die App – ein digital gestützter Service, der Effizienz mit einem zeitgemäßen Restauranterlebnis verbindet.

https://www.pinchonation.de