Koch des Jahres ist Silio Del Fabro vom Restaurant Esplanade in Saarbrücken

Mit dem Abschluss der Testsaison 2024/2025 veröffentlicht der Restaurantführer Gusto, der in einem Markt im Wandel zum verlässlichen Kompass für fachkompetente Gastronomieempfehlung geworden ist, wie jedes Jahr seine Sonderauszeichnungen.

Silio del Fabro

Gusto Ranking 2026 – die besten deutschen Restaurants

Allen voran die des „Koch des Jahres“, den die konsequent unangemeldet und anonym testenden Mitarbeiter des Guides diesmal in Silio Del Fabro vom Restaurant Esplanade in Saarbrücken ausgemacht haben. Aufsteigerin des Jahres ist mit Nathalie Leblond vom Les Deux in München eine der wenigen Frauen in der Spitzengastronomie. Und auch der Titel „Newcomer des Jahres“ ist weiblich besetzt: Marita Rempel, Küchenchefin vom Restaurant Gui in Bielefeld, darf sich über diese Auszeichnung freuen.

Getragen von Kompetenz, Glaubwürdigkeit und dem Vertrauen der besten Köche des Landes verbindet Gusto seit fast 20 Jahren Genussfreude mit redaktioneller Tiefe und wächst damit zu einem Leitmedium einer neuen Gastronomiekultur. Mit Substanz, Klarheit und authentischer Leidenschaft setzt der Guide Maßstäbe in der deutschen Restaurantlandschaft. Im Gegensatz zu den meisten anderen Restaurantführern veröffentlicht er seine Bewertungen und Kritiken von aktuell knapp 1000 empfohlenen Restaurant nicht erst zu einem bestimmten Stichtag mit der Herausgabe eines Buches, sondern permanent das ganze Jahr über im Gusto-Online-Guide und in der Gusto-App. Gusto gilt in der Branche in Deutschland als zuverlässiger als der Guide Michelin.

Zusammengefasst sind diese Empfehlungen aber auch im neuen Gusto Deutschland 2026 „Genuss-Kompass“, einem handlichen Taschenbuchformat, das als zeitgemäßer crossmedialer Begleiter mit QR-Codes wiederum zu den aktuellen Kritiken und Bewertungen in den digitalen Gusto-Medien führt und exklusiv in der Gastronomie bzw. im Shop auf gusto-online.de erhältlich ist.

Alle Restaurants und aktuelle Bewertungen der zurückliegenden Testsaison im Überblick und nach Bewertungen sortiert: https://www.gusto-online.de/restaurant-ranking.html

„Es klingt fast paradox, aber mit seiner maßvoll modernisierten, klassisch französisch orientierten Küche setzt sich unser einstmaliger „Aufsteiger des Jahres“, den wir in diesem Jahr voller Begeisterung zu unserem „Koch des Jahres“ auszeichnen dürfen, mittlerweile sehr wohltuend vom Fine-Dining-Mainstream ab. Silio Del Fabros besondere Stärke ist es, kraftvoll zupackende klassische Geschmacksbilder extrem fein gezeichnet und elegant aufs Porzellan zu bringen, ohne sie dadurch zu verfälschen oder krampfhaft kreativ aufzumotzen. So kommt man fast immer zu dem Schluss, dass man diese Gerichte zwar durchaus anders, aber nur schwerlich besser machen kann. Mit immer mehr Präzision, Feinschliff, Substanz und Produktversessenheit hat sich Del Fabro sukzessive bis an die Spitze der deutschen Gastro-Kulinarik emporgekocht“.

Aufsteigerin des Jahres: Nathalie Leblond vom Restaurant Les Deux in München

„Seit 2023 hat Nathalie Leblond im Restaurant Les Deux als alleinige Küchenchefin das Sagen und konnte in dieser kurzen Zeit das Profil des Kulinariums deutlich schärfen. Sehr gut gegessen haben wir im Gourmetrestaurant des keilförmig zugespitzten Gebäudes im Münchener des Schäfflerhofs schon immer, aber durchgängig auf so hohem Niveau bis dato noch nie. Ihre Vision einer pfiffig-leichten, französisch basierten Küche mit originellen Aromenakzenten in bemerkenswert eleganter, feingezeichneter Ausführung trägt mittlerweile eine eigene, ausgereift wirkende Handschrift. Auf den Tellern ihrer bisweilen sehr kleinteiligen, elaborierten Kreationen entfalten die originellen Einfälle in perfekter Ausgewogenheit und Proportionierung ihre volle Wirkung. Da greift alles wunderbar harmonisch ineinander, da sitzt jede Pointe. Eine starke Entwicklung, der wir mit der verdienten Auszeichnung zur Aufsteigerin des Jahres Tribut zollen möchten“.

Nathalie Leblond

Newcomerin des Jahres: Marita Rempel vom Restaurant Gui in Bielefeld

„Marita Rempel, die schon im Laufe unserer letzten Testsaison die Position der Küchenchefin im Restaurant Gui eingenommen hatte, ist jetzt so richtig durchgestartet. Wir waren begeistert von ihrem bemerkenswert ausgereiften und überraschenderweise eher souverän altmeisterlich als ungestüm juvenil wirkenden Stil und der enormen Entwicklung, die das Kulinarium in dem legeren Lokal im Zentrum von Bielefeld unter ihrer Ägide binnen so kurzer Zeit genommen hat. Wenn man bedenkt, dass die 26-Jährige gerade erst 2018 ihre Ausbildung begonnen hat, ist es erstaunlich, wie präzise und substanzstark ihre auf den ersten Blick unaufgeregt anmutenden, hintergründig aber umso aufregenderen, meist mediterran gefärbten Kompositionen sind. Rempels sehr klassische, qualitativ und handwerklich nahezu makellose, aromatisch auf natürliche Art zugespitzte Küche schmeckt spannender, als man es bei der Lektüre der Karte vermutlich erwartet. Und das in einem ganz entspannten Rahmen ohne streng durchchoreografierten Ablauf und ohne einheitliches Zwangsmenü“.

Marita Rempel (Foto Jonah Jovanovic)

Neueröffnung des Jahres: Restaurant Cølbo in Klingenberg

„Mit der Neueröffnung des cølbo ist der romantisch am Main gelegene Weinort Klingenberg, der einstmals durch Ingo Holland und dessen Altes Rentamt bei Feinschmeckern überregional bekannt war, mit Ausrufezeichen auf die kulinarische Landkarte zurückgekehrt! Unser letztjähriger Newcomer des Jahres Moritz Techet, der zum Zeitpunkt der Auszeichnung noch im oberpfälzischen Restaurant Hio gekocht hatte, wagte hier in den Räumen einer ehemaligen Bäckerei zusammen mit seiner Lebensgefährtin Jansý Frederiksberg den Sprung in die Selbstständigkeit. Man könnte es als Wohnzimmer-Restaurant bezeichnen – als ein im modernen skandinavischen Stil eingerichtetes Wohnzimmer mit offener Küche. Auf den Tellern kommt Name des Restaurants aber nur bedingt zu tragen, denn zwar ist der grundsätzliche Stil ein Mix aus klassisch französischer und neuer nordischer Küche, aber gerade was die Produkte angeht, wird hier Regionalität und Nachhaltigkeit großgeschrieben“.

Gastgeber des Jahres: Team Broeding vom Restaurant Broeding in München

„Es gibt in Deutschlands Gastronomieszene viele hervorragende Gastgeber – charismatisch herausstechende Einzelpersonen, aber auch bestens geschulte Service-Ensembles, bei denen alle Abläufe perfekt durchchoreografiert ineinandergreifen. Doch nur sehr selten hat man wie im Münchener Broeding das schöne Gefühl, nicht Gast in einem Restaurant, sondern privat zu Besuch bei Freunden zu sein. Und das hat keineswegs damit zu tun, dass es hier besonders jovial oder distanzlos zugehen würde. Im Gegenteil. Vielmehr ist es so, dass jeder Broeding-Mitarbeiter den Eindruck vermittelt, hier keiner Arbeit, sondern einer persönlichen Leidenschaft nachzugehen. In Zeiten großer Personalfluktuation ist es zudem bemerkenswert, dass wir hier seit Jahren vom nahezu gleichen Team bewirtet werden. Und zwar immer fröhlich, zuvorkommend, kompetent, und ohne Floskeln“.

Team Broeding, München

Sommelier des Jahres: Sebastian Höpfner vom Rutz in Berlin

„Schon in den beiden Frankfurter Restaurants Française und Chairs war uns Sebastian Höpfner als bemerkenswerter Sommelier aufgefallen. Seit Anfang 2025 wirkt er nun als Nachfolger von Nancy Großmann im Berliner Rutz und hat sich dort binnen kürzester Zeit bestens eingelebt, setzt schon spürbar eigene Akzente, insbesondere bei der glasweisen Begleitung zum Menü. Er schaut zum Beispiel oft und gern nach Österreich, wo er zwischen seinen beiden Stationen in der Mainmetropole zwei Jahre lang im Spitzenrestaurant „Taubenkobel“ als Sommelier gewirkt und die Weinszene des Landes intensiv kennengelernt hat. Und er setzt verstärkt Naturweine ein – ein Thema, für das er ebenfalls enorme Fachkenntnisse und Begeisterung mitbringt. Unter seiner Ägide ist auch die alkoholfreie Begleitung im Rutz weiterhin eine Bank, denn er zeichnet mit außergewöhnlichem Gespür für Aromen und Kombinationen zudem für inspirierte nullprozentige Getränke wie Dillkombucha mit Sumach oder zart moussierenden Amazake mit Kohlrabiöl verantwortlich“.

Das GUSTO-Ranking der besten Restaurants

Hier finden Sie eine tagesaktuelle Übersicht aller im GUSTO-Führer empfohlenen Restaurants – sortiert nach ihrer derzeitigen Bewertung, die besten zuerst:

Schwarzwaldstube, Baiersbronn (Tonbach)

Rutz Restaurant, Berlin (Mitte)

Sonnora, Dreis

The Table Kevin Fehling, Hamburg (Hafencity)

JAN, München

Victor’s Fine Dining by Christian Bau, Perl (Nennig)

schanz. restaurant., Piesport

Aqua, Wolfsburg

Gourmetrestaurant Bareiss, Baiersbronn (Mitteltal)

Vendôme, Bergisch-Gladbach (Bensberg)

Tim Raue, Berlin (Mitte)

Facil, Berlin (Tiergarten)

L.A. Jordan, Deidesheim

IKIGAI, Elmau

Meierei Dirk Luther, Glücksburg

Haerlin, Hamburg (Neustadt)

Ophelia, Konstanz

Tohru in der Schreiberei, München

Tantris, München

Gut Lärchenhof, Pulheim (Stommeln)

Dichter, Rottach-Egern

Esplanade, Saarbrücken

Courtier, Weissenhaus

Steinheuers Restaurant Zur Alten Post, Bad Neuenahr-Ahrweiler (Heppingen)

Horváth, Berlin (Kreuzberg)

ÖSCH NOIR, Donaueschingen

Lafleur, Frankfurt am Main

es:senz, Grassau

Stadtpfeiffer, Leipzig

Atelier, München

Essigbrätlein, Nürnberg

AMMOLITE – The Lighthouse Restaurant, Rust

GästeHaus Klaus Erfort, Saarbrücken

Speisemeisterei, Stuttgart (Hohenheim)

August by Christian Grünwald, Augsburg

Le Pavillon, Bad Peterstal (Griesbach)

Lorenz Adlon Esszimmer, Berlin (Mitte)

LA VIE by Thomas Bühner, Düsseldorf

Nagaya, Düsseldorf

Das Grace, Flensburg

Zur Wolfshöhle, Freiburg i. Breisgau

Klassenzimmer, Fürstenhagen

bianc, Hamburg (Hafencity)

100/200 Kitchen, Hamburg (Rothenburgsort)

Lakeside, Hamburg (Rotherbaum)

Votum, Hannover

Jante, Hannover

sein, Karlsruhe

Ox & Klee, Köln

La Société, Köln

Restaurant 360°, Limburg an der Lahn

Opus V, Mannheim

Brothers, München

Tantris DNA, München

Werneckhof Sigi Schelling, München

Alois, München

Les Deux, München

Cœur D’Artichaut, Münster

Eisvogel, Neunburg v. Wald (Hofenstetten)

etz, Nürnberg

LOUIS restaurant, Saarlouis

Hirschen, Sulzburg

Söl’ring Hof, Sylt (Rantum)

Orangerie, Timmendorfer Strand

Lamm Rosswag, Vaihingen / Enz (Rosswag)

Intense, Wachenheim

AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz, Wirsberg

PURS, Andernach

Alte Liebe, Augsburg

Friedrich Franz, Bad Doberan (Heiligendamm)

PUR, Berchtesgaden

Golvet, Berlin

Tulus Lotrek, Berlin

Coda Dessert Dining, Berlin

Nobelhart & Schmutzig, Berlin (Kreuzberg)

Bandol sur mer, Berlin (Mitte)

Sterneck, Cuxhaven (Duhnen)

The Stage, Dortmund

1876 Daniel Dal-Ben, Düsseldorf

Traube, Efringen-Kirchen (Blansingen)

Clara, Erfurt

Troyka, Erkelenz

Hannappel, Essen (Horst)

Seven Swans, Frankfurt am Main

Carmelo Greco, Frankfurt am Main

Piment, Hamburg (Eppendorf)

Zeik, Hamburg (Winterhude)

Oben, Heidelberg

GOTTHARDT’S by Yannick Noack, Koblenz

Adler, Lahr

Marburger Esszimmer, Marburg

KOMU, München

Sparkling Bistro, München

Schwarzreiter, München

Tisane, Nürnberg

Ostseelounge, Ostseebad Dierhagen

Die Brasserie, Pirmasens

Roter Hahn, Regensburg

Storstad, Regensburg

Der Butt, Rostock (Warnemünde)

Hofstube Deimann, Schmallenberg (Winkhausen)

Der Zauberlehrling, Stuttgart

5 Gourmetrestaurant, Stuttgart

KAI3, Sylt (Hörnum)

Oswalds Gourmetstube, Teisnach (Kaikenried)

Seestern, Ulm

Schwitzer’s Gourmet-Restaurant, Waldbronn (Reichenbach)

Le Cerf, Zweiflingen (Friedrichsruhe)

St. Andreas, Aue

Nose & Belly, Augsburg

Sanct Peter – Restaurant Brogsitter, Bad Neuenahr-Ahrweiler (Walporzheim)

Le Jardin de France im Stahlbad, Baden-Baden

Schlossberg, Baiersbronn (Schwarzenberg)

1789, Baiersbronn (Tonbach)

Schote, Bergisch Gladbach

Macionga, Berlin

Loumi, Berlin (Kreuzberg)

Cookies Cream, Berlin (Mitte)

Hugos, Berlin (Tiergarten)

Schwingshackl ESSKULTUR, Bernried

Maerz – Das Restaurant, Bietigheim

Halbedel’s Gasthaus, Bonn (Bad Godesberg)

Yunico – Japanese fine dining, Bonn (Oberkassel)

Schnüsch, Büsum

Schwarzer Hahn, Deidesheim

Schwarzgold, Dortmund

Lido Hafen, Düsseldorf

Zwanzig23 by Lukas Jakobi, Düsseldorf

Merkles Restaurant, Endingen a. K.

Kettner’s Kamota, Essen

Philipp Soldan, Frankenberg

Sommerfeld, Frankfurt am Main

Eichhalde, Freiburg i. Breisgau (Herdern)

Jellyfish, Hamburg (Eimsbüttel)

Petit Amour, Hamburg (Ottensen)

Kulmeck, Heringsdorf

Ahlmanns, Kiel

cølbo, Klingenberg

Schiller’s Manufaktur, Koblenz

Sahila – The Restaurant, Köln

taku, Köln

Gasthof zum Bad, Langenau

BOK – Brust oder Keule, Münster

Rüssels Gourmet Restaurant, Naurath / Wald

ZweiSinn Fine Dining, Nürnberg

Balthasar, Paderborn

Pavo, Pfronten (Meilingen)

Restaurant Alexander Huber, Pleiskirchen

Kochzimmer, Potsdam

Kaisersaal, Ravensburg

Aska, Regensburg

Überfahrt, Rottach-Egern

fine dining RS, Salach

Gourmetrestaurant Nico Burkhardt, Schorndorf

Esszimmer, Schwendi

Philipp, Sommerhausen

ATAMA by Martin Stopp, St. Ingbert

Zur Weinsteige, Stuttgart

Tipken’s by Nils Henkel, Sylt (Keitum)

BODENDORF’S, Sylt (Tinnum)

Beckers Restaurant, Trier (Olewig)

Anima, Tuttlingen

Restaurant auf Schloss Filseck, Uhingen

Haus Stemberg Anno 1864, Velbert (Neviges)

Schwarzer Adler, Vogtsburg (Oberbergen)

bachofer, Waiblingen

Johanns, Waldkirchen

Admiral, Weisenheim am Berg

Ente, Wiesbaden

Epicures, Aschau i. Chiemgau

Sartory Restaurant, Augsburg

L’étable, Bad Hersfeld

Storchen Restaurant Hotel, Bad Krozingen (Schmidhofen)

Matthias, Berlin

Bonvivant Cocktail Bistro, Berlin

Faelt, Berlin

136 Restaurant, Berlin

BRIKZ, Berlin (Charlottenburg)

SKYKITCHEN, Berlin (Lichtenberg)

GUI, Bielefeld

Schockes Küche im St. Laurentiushof, Birkweiler

Solo DU, Bischofswiesen

Hämmerle’s Chef’s Table, Blieskastel

Theodor’s, Bonn (Beuel)

Fine Dining by Phillip Probst, Bremerhaven

OX casual fine dining, Darmstadt

die burg, Donaueschingen (Aasen)

Rosin, Dorsten (Wulfen)

Setzkasten, Düsseldorf

Agatas Restaurant, Düsseldorf

Das garbo im Löwen, Eggenstein-Leopoldshafen

Bio-Fine-Dining-Restaurant 1950, Ehestetten

Kronenschlösschen, Eltville (Hattenheim)

Erbprinz, Ettlingen

Oettingers Restaurant, Fellbach (Schmiden)

Michael’s Leitenberg, Frasdorf

Zirbelstube, Freiburg i. Breisgau

Genießer Stube – Daniel Raub, Friedland

Alte Baiz, Hamberg

Heimatjuwel, Hamburg (Eimsbüttel)

Jacobs Restaurant, Hamburg (Nienstedten)

Haebel, Hamburg (St. Pauli)

Handwerk, Hannover

THE O’ROOM, Heringsdorf

Cheval Blanc, Illschwang

Malathounis, Kernen

Le Moissonnier, Köln

La Cuisine Rademacher, Köln

ursprung – das Restaurant, Königsbronn-Zang

Ratsstube, Limbach-Oberfrohna

Villino, Lindau (Bodolz)

GenussWerkstatt, Mainz (Finthen)

MIND, Markt Indersdorf

Zur Blume, Meisenheim

Gabelspiel, München

showroom, München

Spitzner, Münster

Schloss Niederweis, Niederweis

Meyers Keller – Jockl Kaiser, Nördlingen

Wonka, Nürnberg

Zur Post, Odenthal

Kesselhaus, Osnabrück

Villa Mittermeier, Rothenburg o. d. Tauber

Freustil, Rügen (Binz)

Rebers Pflug, Schwäbisch Hall

Winzerhof Stahl, Simmershofen (Auernhofen)

Die Alte Brauerei, St. Ingbert

midi, St. Ingbert

Bagatelle, Trier

Wein- & Tafelhaus, Trittenheim

Seehalde, Uhldingen (Mühlhofen)

Weinstock, Volkach

Gasthof Krone, Waldenbuch

La Becasse, Aachen

St. Benedikt, Aachen (Kornelimünster)

Rehbergers, Ahorn

Schattbuch, Amtzell

SoulFood, Auerbach i. d. OPf.

Laudensacks Gourmetrestaurant, Bad Kissingen

Gourmetrestaurant Berlins Krone, Bad Teinach (Zavelstein)

Maltes „hidden kitchen“, Baden-Baden

Berchtesgadener Esszimmer, Berchtesgaden

Hallmann & Klee, Berlin

Orania.Berlin, Berlin

Bricole, Berlin

Tante Fichte Speiselokal, Berlin

pars Restaurant, Berlin (Charlottenburg)

Kitchen Library, Berlin (Charlottenburg)

Rutz Zollhaus, Berlin (Kreuzberg)

Bootshaus, Bingen am Rhein

The First, Blankenhain

Masters, Blankenhain

Redüttchen, Bonn

Das Alte Haus, Braunschweig

Taverna & Trattoria Palio, Celle

Lou, Cottbus

Kucher’s Gourmet Restaurant, Darscheid

KOOK 36, Deggendorf

Rebstock-Stube, Denzlingen

BjoernsOx, Dermbach

Jan’s Restaurant, Detmold

MA PETITE CHAMBRE, Dieblich

Goldener Anker, Dorsten

Wibbelings Hof, Dortmund

Genuss-Atelier, Dresden

Elements, Dresden

Caroussel Nouvelle, Dresden

Die Gourmet Stube, Duggendorf OT Wischenhofen

Mod by Sven Nöthel, Duisburg

FRITZ’s FRAU FRANZI, Düsseldorf

Le Flair, Düsseldorf

Yoshi by Nagaya, Düsseldorf

Landhaus Feckl, Ehningen

Jean, Eltville

ESTIMA by Catalana, Erfurt

Bachstelze, Erfurt (Bischleben)

Teko by Lange Rodriguez, Essen

Restaurant 1831, Essen (Kettwig)

Landlust Burg Flamersheim, Euskirchen (Flamersheim)

Sawito, Falkensee

Goldener Hahn, Finsterwalde

Bidlabu, Frankfurt am Main

Chairs, Frankfurt am Main

Villa Merton Gourmet, Frankfurt am Main

Ernos Bistro, Frankfurt am Main

Lohninger, Frankfurt am Main

Karner, Frasdorf

Jacobi, Freiburg i. Breisgau

Mountain Hub Gourmet, Freising (Flughafen München)

Christian & Friends Tastekitchen, Fulda

TIM´s KITCHEN, Fürth

Werner’s Restaurant, Gernsbach

Eckert, Grenzach-Wyhlen

Die Mühlenhelle, Gummersbach (Dieringhausen)

LISBETH, Hamburg

La légère & Private Dining, Hamburg

Cornelia Poletto, Hamburg (Eppendorf)

Atlantic Restaurant, Hamburg (Neustadt)

Landhaus Scherrer, Hamburg (Ottensen)

The Wild Duck, Hannover

Schorse im Leineschloss, Hannover

Titus im Röhrbein, Hannover

Adriatic Seven, Heidelberg

Scharffs Schlossweinstube, Heidelberg

Helbigs Gasthaus, Johannesberg

Stilbruch, Karlsruhe

Christians Restaurant, Kirchdorf

Verbene, Koblenz

Pottkind, Köln

ITO Japanese Cuisine, Köln

maximilian lorenz restaurant, Köln

Gruber’s Restaurant, Köln

maiBeck, Köln

Alfredo, Köln

Hanse Stube, Köln

Papageno, Konstanz

Ich weiß ein Haus am See, Krakow am See

Lech-Line, Landsberg a. Lech

Keidenzeller Hof, Langenzenn (Keidenzell)

C’est la vie, Leipzig

Gasthof zum Kranz, Lottstetten (Nack)

Wullenwever, Lübeck

Field, Lüchow

Steins Traube, Mainz (Finthen)

Dobler’s, Mannheim

Das Marktrestaurant, Mittenwald

Mural, München

Acetaia, München

Acquarello, München

Johannas, München (Großhadern)

Spielweg, Münstertal (Obermünstertal)

Stephans Stuben by Marco Langer, Neu-Ulm

Zum Dückerstieg, Neuendorf-Sachsenbande

Kuhlemann, Neustadt

Brockel Schlimbach im Burgrestaurant Nideggen, Nideggen

Buchner Welchenberg, Niederwinkling (Welchenberg)

Haus am See, Nonnenhorn

Seesteg, Norderney

Veles, Nürnberg

Waidwerk, Nürnberg

Entenstuben, Nürnberg (Wöhrd)

Ess Atelier Strauss, Oberstdorf

Die Greisslerei, Oberursel (Taunus)

Falconera, Öhningen (Schienen)

Restaurant Kevin Gideon, Oldenburg

Gasthaus Jakob, Perasdorf

Rolin, Pinneberg

Genussschmiede, Pirk

Wachter Foodbar, Prien am Chiemsee

ONTRA’s Gourmetstube, Regensburg

Wine & Dine, Reil

Gasthaus Goldener Stern, Rohrbach

Landgasthof Adler, Rosenberg

Kulinarium, Röthenbach a. d. Pegnitz

Haubentaucher, Rottach-Egern

Krone Schlier, Schlier

Eisenbahn, Schwäbisch Hall (Hessental)

Gourmetrestaurant 1751, Schwerin

Harzfenster, Seesen

Hugenhof, Simonswald

Kunz Gourmet, St. Wendel (Bliesen)

Gourmetrestaurant Aubergine, Starnberg

Zum Ackerbürger, Stuttgart

Hupperts, Stuttgart

Hegel Eins, Stuttgart

Wielandshöhe, Stuttgart

Délice, Stuttgart

Fässle le restaurant, Stuttgart (Degerloch)

Silberstreif, Südharz (Stolberg)

Löwen, Ulm

Bibraud, Ulm

Laurentius, Weikersheim

Esszimmer in der Alten Post, Weinheim

Cédric, Weinstadt

Gasthof Alex, Weißenbrunn

Alte Überfahrt, Werder an der Havel

Pietsch, Wernigerode

Zeitwerk, Wernigerode

Shiraz, Wuppertal

Alte Feuerwache, Würselen

MiZAR Fine Dining, Würzburg

Aifach Reisers, Würzburg

KUNO 1408, Würzburg

Hirsch – Genusshandwerk, Bad Liebenzell (Monakam)

Genussapotheke, Bad Säckingen

bellasLOKAL, Bad Soden (Altenhain)

Trattoria Enoteca, Bergisch-Gladbach (Bensberg)

Julius, Berlin

Heritage Berlin, Berlin

Bob & Thoms, Berlin

Grill Royal, Berlin (Mitte)

eins44 Kantine Neukölln, Berlin (Neukölln)

NOVEMBER Brasserie, Berlin (Prenzlauer Berg)

Bieberbau, Berlin (Wilmersdorf)

La Bonne Adresse, Bernkastel-Kues (Andel)

Zur Malerklause, Bescheid

WILD X BERG, Birkenau-Löhrbach

Brauerei-Ausschank Zum Simonbräu, Bitburg

Baron.ess, Bolzhausen

Le Chopin, Boppard

Landhaus Rössle, Bretzfeld-Brettach

Gude Stub – Casa Antica, Bühl

Gasthaus Lege, Burgwedel (Thönse)

Gasthaus Weißenbeck, Dachau (Unterbachern)

Landhaus Halferschenke, Dieblich

lenis wine & dine, Dingolfing

Heiderand, Dresden

Magda, Erfurt

Main Tower Restaurant & Lounge, Frankfurt am Main

Emma Metzler, Frankfurt am Main

STUBN in der Frasdorfer Hütte, Frasdorf

Bastian’s Restaurant, Friedberg (Dorheim)

Schillingshof, Friedland (Groß Schneen)

Ponyhof Stammhaus, Gengenbach

Die Reichsstadt, Gengenbach

Koer Kulinarik & Bar, Hamburg

Hygge, Hamburg

Marie, Hannover

Diergardts Kühler Grund, Hattingen

Belvedere, Heringsdorf

Freihardt, Heroldsberg

Les deux Dienstbach, Hochheim

1811 Carmelo Riccardo Cali, Hofheim am Taunus

LUISE, Horben

Zum Riesen, Kandel

5 SEN:SES, Karlsruhe

Il Teatro², Karlsruhe

Kesselhaus, Karlsruhe (Grünwinkel)

Ambiente Italiano, Kelsterbach

Schloss Loersfeld, Kerpen

Flygge, Kiel

PULS, Köln

Zur Tant, Köln (Porz)

handiɔap., Künzelsau

Backmulde, Ladenburg

Lodner Genusswerkstatt, Lauingen

Zur Waage M.E.B., Leer (Ostfriesland)

Valentin, Lindau

Gasthof Heinzinger, Maisach (Rottbach)

Lamm, Maselheim (Sulmingen)

Jagstmühle, Mulfingen (Heimhausen)

JAPATAPA TOSHIBAR, München

Garden, München

Huber, München

Giverny, Münster

Zur Neroburg, Neroth

La Mer, Norderney

Würzhaus, Nürnberg

Kraftwerk, Oberursel

L99 – Restaurant + Weinbar, Osnabrück

Landgasthaus zur Linde, Pliezhausen (Dörnach)

Juliette, Potsdam

Atelier Sanssouci, Radebeul

Atelier Tian, Ravensburg

Landgasthof Hirsch, Remchingen (Wilferdingen)

FACHWERK, Rinteln

RARO im Mühlenhof, Schriesheim

esskunst, Schwarzenfeld

Hasenklee, Senden

Ambiente, Staufen

Schweizers Restaurant, Stuttgart

Meister Lampe, Stuttgart

Christophorus, Stuttgart (Zuffenhausen)

Restaurant JM, Sylt (Westerland)

nö., Ulm

Winzerhaus Rebstock, Vogtsburg (Oberbergen)

Scheune, Wartmannsroth

Le Frankenberg, Weigenheim

Bootshaus, Weissenhaus

Saxler’s Restaurant, Zeltingen-Rachtig

OTSUKA, Berlin (Mitte)

Yaldy, Frankfurt am Main

Brauereigasthof Aying, Aying

Il Cambio, Bad Abbach

Schwögler, Bad Abbach

Poststuben, Bad Neuenahr-Ahrweiler (Heppingen)

Rauchfang, Bad Orb

Kaminstube, Bad Peterstal (Griesbach)

Klebers, Bad Saulgau

Gambero Weinbar, Bad Schwartau

Fritz & Felix, Baden-Baden

Kaminstube, Baiersbronn (Mitteltal)

Dorfstuben, Baiersbronn (Mitteltal)

Schatzhauser, Baiersbronn (Tonbach)

Gasthaus Müller, Barsinghausen (Göxe)

Beitz & Lotte, Berchtesgaden

Jolesch, Berlin

1811, Berlin

POTS, Berlin

Brasserie Colette Tim Raue, Berlin

stoke, Berlin (Mitte)

Der Weinlobbyist – Bistro und Weinbar, Berlin (Schöneberg)

Irma la Douce, Berlin (Schöneberg)

Vox, Berlin (Tiergarten)

Büffelhof Beuerbach, Beuerbach

Tomatissimo, Bielefeld

Domschenke, Billerbeck

Hämmerle’s Landgenuss, Blieskastel

1718 Restaurant & Weinbar, Bonn

Strandhaus, Bonn

Kräutergarten, Bonn (Wachtberg-Adendorf)

Zucker – Restaurant in der Raffinerie, Braunschweig

Topaz, Bremen

Due Fratelli, Bremen

Almer Schlossmühle, Brilon

Schützen, Donaueschingen

VIDA by Dyllong & De Luca, Dortmund

Faktorei 21, Duisburg

Makidan im Ritter, Durbach

Yabase, Düsseldorf

Rubens – Das Östereichische Restaurant, Düsseldorf

Am Kai, Düsseldorf

The Duchy, Düsseldorf

Turmschänke, Eisenach

Hirsch – Das Ellwanger Landhotel, Ellwangen (Neunheim)

Adler Wirtschaft, Eltville (Hattenheim)

Lindenhof, Emsdetten

Casa Lodato da Giovanni, Essen

Chefs & Butchers, Essen

Port Culinar, Flensburg

Ma’Roots, Forstinning

Heimat, Frankfurt am Main

Kuro Mori, Freiburg i. Breisgau

Löwengrube, Freiburg i. Breisgau

Atable im Amtshaus, Freinsheim

Landgasthaus Schuster, Freyung

Löwen Altheim, Frickingen (Altheim)

Die Speiserei, Friedrichshafen (Fischbach)

Berggasthaus Niedersachsen, Gehrden

Küche im Keller, Gera

Ratsstuben, Haltern am See

Grill Royal Hamburg, Hamburg

Der erdbeerfressende Drache, Hamburg

NIKKEI NINE, Hamburg (Neustadt)

GRILL, Hamburg (Neustadt)

Rive, Hamburg (Neustadt)

Tschebull, Hamburg (Neustadt)

EssKultur, Hannover

Hofgut Hohenkarpfen, Hausen ob Verena

Die Kurfürstenstube, Heidelberg

Bachmaier, Heilbronn

Rebstock la petite Provence, Heilbronn (Böckingen)

Bernstein, Heringsdorf

Pfälzer Stube, Herxheim (Hayna)

Schlossberg, Homburg

Seehof, Immenstaad

Zur Iphöfer Kammer, Iphofen

Gasthof Zum Rebstock, Kappelrodeck (Waldulm)

Oberländer Weinstube, Karlsruhe

mondi, Kassel

Landgasthof am Königsweg, Kirchheim/Teck (Ohmden)

ACHT, Köln

Henne. Weinbar & Restaurant, Köln

Poisson, Köln

KRasserie, Krefeld

Michaelis, Leipzig

MAX ENK, Leipzig

Margaux, Limburg a. d. Lahn

Pankratz, Mainz (Hechtsheim)

Gasthof Widmann, Maisach (Überacker)

Weinhaus Anker, Marktheidenfeld

Gasthaus Waltz, München

Das Tschecherl, München

Mona John – Coup de Coeur, München

Bar Mural, München

Zauberberg, München

Bachmeier Genussfreuden, München

Ederer, München

sansaro, München

MUN Restaurant, München

Käfer-Schänke, München

Matsuhisa Munich, München

Brasserie Colette Tim Raue, München

Pageou, München

Brasserie Les Deux, München

Weinhaus Neuner, München

Broeding, München

Vinothek by Geisel, München

Hippocampus, München

Jin, München

Landersdorfer & Innerhofer, München

Le Stollberg, München

Gasthof zum Hirsch, Neukirch (Goppertsweiler)

H’manns, Neuleiningen

Turmstube, Neunburg v. Wald (Hofenstetten)

Forsthaus Strelitz, Neustrelitz

Einzimmer Küche Bar, Nürnberg

Koch & Kellner, Nürnberg

Zirbelstube, Nürnberg (Worzeldorf)

Landgasthof Löwen, Oberopfingen

Das Maxi, Oberstdorf

Markus, Odenthal (Altenberg)

Kaiserküche, Oldenburg

Einhorn, Oppenweiler

Schloßanger Alp, Pfronten (Meilingen)

Ursprung, Presseck (Wartenfels)

Gasthof Bärwalde, Radeburg

Heim’s Restaurant, Reil

Heldmann & Herzhaft, Remscheid

Anna Seibert, Rheinbach

Forsts Landhaus, Riedenburg

Landhaus Hohenlohe, Rot am See

Eatrenalin, Rust

Hirsch, Schramberg

Alte Schule, Siek

Gasthaus Sternen Bohlingen, Singen (Bohlingen)

Hirsch, Sonnenbühl (Erpfingen)

Nagare, Stuttgart

La Fenice, Stuttgart

SIEBZEHN84, Sylt (Tinnum)

Hardy’s Restaurant, Sylt (Westerland)

Gutsküche Wulksfelde, Tangstedt

Bauernstuben, Tiefenbronn

Schranners Waldhorn, Tübingen (Bebenhausen)

Chiemgauhof, Übersee

Uwe & Uli – Zuhause bei uns, Usingen

Der Wolfsbarsch, Vaterstetten

Rindenmühle, Villingen-Schwenningen (Villingen)

Speisemeisterei Burgthalschenke, Vöhringen (Thal)

Landhaus Tanner, Waging am See (Aglassing)

Untere Apotheke, Waiblingen

Schwitzer’s PUR, Waldbronn (Reichenbach)

Ristorante Casanova, Weilheim an der Teck

MARKOS – Das Restaurant, Weingarten

KOSTBAR, Weingarten

Zeit I Geist, Weingarten

Gasthaus Egertal, Weißenstadt

Bestenheider Stuben, Wertheim

Bistro „oma & enkel“, Wirsberg

Landhaus Köpp, Xanten (Obermörmter)

Kaltwassers Wohnzimmer, Zwingenberg

Angermühle, Altenmarkt a. d. Alz

Bernhardhof, Andechs

Ai Pero, Andernach

LIMA, Aschau i. Chiemgau

maximilian°s, Augsburg

Jagdhaus Heiligendamm, Bad Doberan (Heiligendamm)

KATHARINA, Badenweiler

Kuro Neko, Bamberg

Bundesbüdchen, Berlin

Chicha, Berlin (Neukölln)

Marktwirtschaft, Besigheim

Landhaus Gräfenthal, Bindlach

Gasthof Sommerau, Bonndorf

Villa Esche, Chemnitz

Fährhaus, Dornum (Neßmersiel)

Küppersmühle, Duisburg

Weinhaus Tante Anna, Düsseldorf

Zum Goldenen Anker, Eggenstein-Leopoldshafen

Weinforum Franken, Eibelstadt

La Grappa, Essen

Zum Vaas, Forstinning

Peysk, Frankfurt am Main

Le Petit Royal Frankfurt, Frankfurt am Main

Drexlers, Freiburg i. Breisgau

Brasserie Ehrlich, Freital

pinus, Friedrichshafen

PAN, Germersheim

Am Kai, Hamburg (Altona)

Fischereihafen-Restaurant, Hamburg (Altona)

Stüffel, Hamburg (Eppendorf)

Bullerei, Hamburg (Sternschanze)

Memory, Hamburg (Sülldorf)

La Forchetta, Hannover

Moarwirt, Hechenberg (Dietramszell)

Herrenmühle, Heidelberg

Vier Jahreszeiten Restaurant Imhof, Illertissen

Zeller Restaurant, Kahl am Main

Bistro Margarete, Karlsruhe

weinlokal heinzhermann, Köln

schuberts, Lauterbach

Planerts, Leipzig

Lindenhof 1887, Lunden

Tischlein deck dich, Mittenwald

Mona, München

Asam Schlössl, München

Galleria, München

Alter Haferkasten, Neu-Isenburg

Weinstube Eselsburg, Neustadt a. d. Weinstraße (Mußbach)

Parkrestaurant Nodhausen Brasserie, Neuwied

Rosenflora, Nideggen

belsers Restaurant, Nürtingen

Weinhaus Dehner by Allegretta, Ochsenfurt

freistil., Ofterschwang

Schönbuch, Pliezhausen

Reinhart, Prien am Chiemsee

Brasserie Cocotte, Ravensburg

HEIMAT, Reit im Winkl

Kirschner Stuben, Rottach-Egern

Ambiance, Rügen (Sellin)

PASTIS Bistro, Saarlouis

Der Engel, Sasbachwalden

Weinbistro George, Schwerin

Rosenthal Casino, Selb

Sonne St. Peter, St. Peter

Plenum am Schlossgarten, Stuttgart

Augustenstüble, Stuttgart

Gut Edermann, Teisendorf

Johanniter-Kreuz, Überlingen (Andelshofen)

Lenas am See, Utting a. Ammersee

Schwane 1404, Volkach

Zum Storchen, Waldkirch

CARALEON, Wasserburg (Bodensee)

Herrenhaus, Wasserburg am Inn

AnnA, Weimar

Altes Rathaus by What the Food, Winnenden

Zum Alten Kurhaus, Annweiler am Trifels

Gustaf, Arendsee

Die Ecke, Augsburg

Restaurant by Thomas Abele im Feinkost Kahn, Augsburg

Gasthaus Settele, Augsburg (Haunstetten)

Obere Mühle, Bad Hindelang

Im Gütchen, Bad Kreuznach

Hager – Tölzer Schießstätte, Bad Tölz (Wackersberg)

Freihaus Brenner, Bad Wiessee

GenussArt, Bayrisch Gmain

Pool, Bayrischzell

Lockstein 1, Berchtesgaden

Manon Brasserie Nouvelle, Berlin (Charlottenburg)

Il Calice, Berlin (Charlottenburg)

Lamazère, Berlin (Charlottenburg)

Diekmann, Berlin (Charlottenburg)

Ottenthal, Berlin (Charlottenburg)

Einstein unter den Linden, Berlin (Mitte)

Borchardt, Berlin (Mitte)

CARL & SOPHIE Spree Restaurant, Berlin (Moabit)

Paris-Moskau, Berlin (Moabit)

Buchholz, Berlin (Neukölln)

Ente, Biberach a. d. Riß

Historisches Gasthaus Buschkamp, Bielefeld

Augusta, Blankenhain

Bromberg Alm, Böbing

Da Signora, Böblingen

Am Humboldthain, Brandenburg/Havel

MULBERRY ST Casual Food, Bremerhaven

PIER 6, Bremerhaven

Natusch – Fischereihafen Restaurant, Bremerhaven

Henry´s, Buchholz

Moselgarten, Bullay

Ritterhof Zur Rose, Burrweiler

Trattoria Puglia, Castrop-Rauxel

Goldener Pflug, Chieming (Ising)

Neubert’s – Das Restaurant, Crimmitschau

Mohren, Deggenhausertal (Limpach)

Seehaus, Diessen a. A. (Riederau)

Storchennest, Dillingen (Fristingen)

La cuisine Mario Kalweit, Dortmund

VEN, Dresden

Moritz, Dresden

Villa Patrizia, Duisburg

Fleher Hof, Düsseldorf

Rossini, Düsseldorf

Ristorante L’Arte in Cucina, Düsseldorf (Gerresheim)

Stappen, Düsseldorf (Oberkassel)

Waldschänke, Ellwangen

Zum Krug, Eltville (Hattenheim)

Das Ballenberger, Erfurt

Casino Zollverein, Essen

Schäferstuben, Faßberg (Müden/Örtze)

Aschbacher Hof, Feldkirchen-Westerham

Zum Staudenwirt, Finning

Gasthaus zum Schmied, Flachslanden

SonneStuben, Frankenberg

Schönemann, Frankfurt am Main

Weinstube Brandt, Frankweiler

Hirschen Lehen, Freiburg i. Breisgau (Lehen)

Ursprung, Friedrichstadt

Regional Friesoythe, Friesoythe

Kupferpfanne, Fürth

Zum Goldenen Engel, Glottertal

Felix, Glücksburg

Vinothek, Grassau

The View, Groß Nemerow

Chang Restaurant, Grünwald

cantinetta ristorante & bar, Hamburg

Brechtmanns Bistro, Hamburg

Henssler & Henssler, Hamburg (Altona)

Lenz, Hamburg (Duvenstedt)

Zum Wattkorn, Hamburg (Langenhorn)

Brook, Hamburg (Speicherstadt)

Nil, Hamburg (St. Pauli)

VINCE, Hannover

Tropeano Di Vino, Hannover (Kirchrode)

Wirtshaus zum Nepomuk, Heidelberg

Heimat, Heimat

O’NE, Heringsdorf

Gasthof Hasen, Herrenberg

Chalet am Kiental, Herrsching

MEIER, Hilzhofen

Adler Stuben, Hinterzarten

Die Scheuer, Hofheim

Landgasthof Hirschen, Hohentengen (Lienheim)

Landgasthof Hirschen, Hüfingen

Zehntkeller, Iphofen

Kiedricher Hof, Kiedrich

Fischers Fritz Restaurant, Kiel

Augustin, Köln

Christoph Pauls Restaurant, Köln

Capricorn [i] Aries Brasserie, Köln

Gasthaus Scherz, Köln (Sülz)

Widmann’s Löwen, Königsbronn-Zang

Brasserie Colette Tim Raue, Konstanz

Seerestaurant Riva, Konstanz

Gasthaus Stappen, Korschenbroich

Das Gasthaus am Reichswald, Kranenburg

Ristorante Bellini, Landshut

Wettsteins Restaurant, Langerwehe (Merode)

Goldner Engel, Laudenbach

Schönburger Palais, Lichtenstein

Landküche, Ludwigslust

Alter Brunnen, Marloffstein

Dorfküche, Mettlach (Orscholz)

Bärenkrug, Molfsee

2tHeimat, Morbach

Mölleckens Altes Zollhaus, Mülheim a. d. Ruhr

BAR TATAR in der Schreiberei, München

Max Emanuel Brauerei, München

Trader Vic’s, München

Bavarie, München

Atelier Gourmet, München

Nymphenburger Hof, München

Gasthof Zufriedenheit, Naumburg

Landgasthof Paulus, Nonnweiler

Müllers auf Norderney, Norderney

DoRies Restaurant, Nördlingen

Brasserie NITZ, Nürnberg

Fränk’ness, Nürnberg

Vilotel, Oberkochen

Esslust, Oberstaufen

Zum Blauen Fuchs, Oberthal

Gasthof zum Hirsch, Ostrach

Lohmayr Stub’n, Piding

Landgasthaus Zur Linde, Pleinfeld (Stirn)

Hafenrestaurant Zum kleinen Leuchtturm, Putbus

Gaumenkitzel, Radebeul

Grüner Baum, Radolfzell (Moos)

Landgasthof Adler, Rammingen

Lumperhof, Ravensburg

Treuschs Schwanen, Reichelsheim

Der Seehof Rheinsberg, Rheinsberg

Speisekammer Anno 1583, Rinteln

Weber, Rottach-Egern

Gutshaus Kubbelkow, Rügen (Sehlen-Klein Kubbelkow)

Schlachthof Brasserie, Saarbrücken

Gasthof Alpenrose, Samerberg

Villa Erlenbad, Sasbach

mundart Restaurant, Saulheim

Reitstall Klövensteen, Schenefeld

Gasthaus Landgraf, Seeheim-Jugenheim (Balkhausen)

Schlossrestaurant „Auf Scharffeneck“, St. Goar

Die Krone, Staufen

Gasthaus zum Kreuz, Stetten am kalten Markt

Kurt, Stolpe

Gasthaus Schwanen, Stühlingen (Schwaningen)

Kicho, Stuttgart

Da Franco, Stuttgart

Strönholt, Sylt (Hörnum)

Genuss-Shop Johannes King, Sylt (Keitum)

Hoog, Sylt (Keitum)

Fitschen am Dorfteich, Sylt (Wenningstedt)

Tellerrand, Sylt (Westerland)

Bistro Stadt Hamburg, Sylt (Westerland)

Horizont, Timmendorfer Strand

Landgasthof Zum Adler, Überlingen (Lippertsreute)

Treibgut, Ulm

Die Traube, Vallendar

Pades Restaurant, Verden

Gasthof zum Bräu, Vierkirchen

Brauerei Walter Restaurant, Waldshut-Tiengen

PAULS Restaurant, Wangen

Gaststuben Gothisches Haus, Wernigerode

Brauerei-Gasthof-Hotel Laupheimer, Westerheim (Günz)

Kellerskopf, Wiesbaden

Artischocke, Wilhelmshaven

Erbgericht Tautewalde, Wilthen (Tautewalde)

Bürgerspital-Weinstuben, Würzburg

Park-Restaurant Vogelherd, Zerbst