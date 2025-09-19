Koch des Jahres ist Silio Del Fabro vom Restaurant Esplanade in Saarbrücken
Mit dem Abschluss der Testsaison 2024/2025 veröffentlicht der Restaurantführer Gusto, der in einem Markt im Wandel zum verlässlichen Kompass für fachkompetente Gastronomieempfehlung geworden ist, wie jedes Jahr seine Sonderauszeichnungen.
Gusto Ranking 2026 – die besten deutschen Restaurants
Allen voran die des „Koch des Jahres“, den die konsequent unangemeldet und anonym testenden Mitarbeiter des Guides diesmal in Silio Del Fabro vom Restaurant Esplanade in Saarbrücken ausgemacht haben. Aufsteigerin des Jahres ist mit Nathalie Leblond vom Les Deux in München eine der wenigen Frauen in der Spitzengastronomie. Und auch der Titel „Newcomer des Jahres“ ist weiblich besetzt: Marita Rempel, Küchenchefin vom Restaurant Gui in Bielefeld, darf sich über diese Auszeichnung freuen.
Getragen von Kompetenz, Glaubwürdigkeit und dem Vertrauen der besten Köche des Landes verbindet Gusto seit fast 20 Jahren Genussfreude mit redaktioneller Tiefe und wächst damit zu einem Leitmedium einer neuen Gastronomiekultur. Mit Substanz, Klarheit und authentischer Leidenschaft setzt der Guide Maßstäbe in der deutschen Restaurantlandschaft. Im Gegensatz zu den meisten anderen Restaurantführern veröffentlicht er seine Bewertungen und Kritiken von aktuell knapp 1000 empfohlenen Restaurant nicht erst zu einem bestimmten Stichtag mit der Herausgabe eines Buches, sondern permanent das ganze Jahr über im Gusto-Online-Guide und in der Gusto-App. Gusto gilt in der Branche in Deutschland als zuverlässiger als der Guide Michelin.
Zusammengefasst sind diese Empfehlungen aber auch im neuen Gusto Deutschland 2026 „Genuss-Kompass“, einem handlichen Taschenbuchformat, das als zeitgemäßer crossmedialer Begleiter mit QR-Codes wiederum zu den aktuellen Kritiken und Bewertungen in den digitalen Gusto-Medien führt und exklusiv in der Gastronomie bzw. im Shop auf gusto-online.de erhältlich ist.
Alle Restaurants und aktuelle Bewertungen der zurückliegenden Testsaison im Überblick und nach Bewertungen sortiert: https://www.gusto-online.de/restaurant-ranking.html
„Es klingt fast paradox, aber mit seiner maßvoll modernisierten, klassisch französisch orientierten Küche setzt sich unser einstmaliger „Aufsteiger des Jahres“, den wir in diesem Jahr voller Begeisterung zu unserem „Koch des Jahres“ auszeichnen dürfen, mittlerweile sehr wohltuend vom Fine-Dining-Mainstream ab. Silio Del Fabros besondere Stärke ist es, kraftvoll zupackende klassische Geschmacksbilder extrem fein gezeichnet und elegant aufs Porzellan zu bringen, ohne sie dadurch zu verfälschen oder krampfhaft kreativ aufzumotzen. So kommt man fast immer zu dem Schluss, dass man diese Gerichte zwar durchaus anders, aber nur schwerlich besser machen kann. Mit immer mehr Präzision, Feinschliff, Substanz und Produktversessenheit hat sich Del Fabro sukzessive bis an die Spitze der deutschen Gastro-Kulinarik emporgekocht“.
Aufsteigerin des Jahres: Nathalie Leblond vom Restaurant Les Deux in München
„Seit 2023 hat Nathalie Leblond im Restaurant Les Deux als alleinige Küchenchefin das Sagen und konnte in dieser kurzen Zeit das Profil des Kulinariums deutlich schärfen. Sehr gut gegessen haben wir im Gourmetrestaurant des keilförmig zugespitzten Gebäudes im Münchener des Schäfflerhofs schon immer, aber durchgängig auf so hohem Niveau bis dato noch nie. Ihre Vision einer pfiffig-leichten, französisch basierten Küche mit originellen Aromenakzenten in bemerkenswert eleganter, feingezeichneter Ausführung trägt mittlerweile eine eigene, ausgereift wirkende Handschrift. Auf den Tellern ihrer bisweilen sehr kleinteiligen, elaborierten Kreationen entfalten die originellen Einfälle in perfekter Ausgewogenheit und Proportionierung ihre volle Wirkung. Da greift alles wunderbar harmonisch ineinander, da sitzt jede Pointe. Eine starke Entwicklung, der wir mit der verdienten Auszeichnung zur Aufsteigerin des Jahres Tribut zollen möchten“.
Newcomerin des Jahres: Marita Rempel vom Restaurant Gui in Bielefeld
„Marita Rempel, die schon im Laufe unserer letzten Testsaison die Position der Küchenchefin im Restaurant Gui eingenommen hatte, ist jetzt so richtig durchgestartet. Wir waren begeistert von ihrem bemerkenswert ausgereiften und überraschenderweise eher souverän altmeisterlich als ungestüm juvenil wirkenden Stil und der enormen Entwicklung, die das Kulinarium in dem legeren Lokal im Zentrum von Bielefeld unter ihrer Ägide binnen so kurzer Zeit genommen hat. Wenn man bedenkt, dass die 26-Jährige gerade erst 2018 ihre Ausbildung begonnen hat, ist es erstaunlich, wie präzise und substanzstark ihre auf den ersten Blick unaufgeregt anmutenden, hintergründig aber umso aufregenderen, meist mediterran gefärbten Kompositionen sind. Rempels sehr klassische, qualitativ und handwerklich nahezu makellose, aromatisch auf natürliche Art zugespitzte Küche schmeckt spannender, als man es bei der Lektüre der Karte vermutlich erwartet. Und das in einem ganz entspannten Rahmen ohne streng durchchoreografierten Ablauf und ohne einheitliches Zwangsmenü“.
Neueröffnung des Jahres: Restaurant Cølbo in Klingenberg
„Mit der Neueröffnung des cølbo ist der romantisch am Main gelegene Weinort Klingenberg, der einstmals durch Ingo Holland und dessen Altes Rentamt bei Feinschmeckern überregional bekannt war, mit Ausrufezeichen auf die kulinarische Landkarte zurückgekehrt! Unser letztjähriger Newcomer des Jahres Moritz Techet, der zum Zeitpunkt der Auszeichnung noch im oberpfälzischen Restaurant Hio gekocht hatte, wagte hier in den Räumen einer ehemaligen Bäckerei zusammen mit seiner Lebensgefährtin Jansý Frederiksberg den Sprung in die Selbstständigkeit. Man könnte es als Wohnzimmer-Restaurant bezeichnen – als ein im modernen skandinavischen Stil eingerichtetes Wohnzimmer mit offener Küche. Auf den Tellern kommt Name des Restaurants aber nur bedingt zu tragen, denn zwar ist der grundsätzliche Stil ein Mix aus klassisch französischer und neuer nordischer Küche, aber gerade was die Produkte angeht, wird hier Regionalität und Nachhaltigkeit großgeschrieben“.
Gastgeber des Jahres: Team Broeding vom Restaurant Broeding in München
„Es gibt in Deutschlands Gastronomieszene viele hervorragende Gastgeber – charismatisch herausstechende Einzelpersonen, aber auch bestens geschulte Service-Ensembles, bei denen alle Abläufe perfekt durchchoreografiert ineinandergreifen. Doch nur sehr selten hat man wie im Münchener Broeding das schöne Gefühl, nicht Gast in einem Restaurant, sondern privat zu Besuch bei Freunden zu sein. Und das hat keineswegs damit zu tun, dass es hier besonders jovial oder distanzlos zugehen würde. Im Gegenteil. Vielmehr ist es so, dass jeder Broeding-Mitarbeiter den Eindruck vermittelt, hier keiner Arbeit, sondern einer persönlichen Leidenschaft nachzugehen. In Zeiten großer Personalfluktuation ist es zudem bemerkenswert, dass wir hier seit Jahren vom nahezu gleichen Team bewirtet werden. Und zwar immer fröhlich, zuvorkommend, kompetent, und ohne Floskeln“.
Sommelier des Jahres: Sebastian Höpfner vom Rutz in Berlin
„Schon in den beiden Frankfurter Restaurants Française und Chairs war uns Sebastian Höpfner als bemerkenswerter Sommelier aufgefallen. Seit Anfang 2025 wirkt er nun als Nachfolger von Nancy Großmann im Berliner Rutz und hat sich dort binnen kürzester Zeit bestens eingelebt, setzt schon spürbar eigene Akzente, insbesondere bei der glasweisen Begleitung zum Menü. Er schaut zum Beispiel oft und gern nach Österreich, wo er zwischen seinen beiden Stationen in der Mainmetropole zwei Jahre lang im Spitzenrestaurant „Taubenkobel“ als Sommelier gewirkt und die Weinszene des Landes intensiv kennengelernt hat. Und er setzt verstärkt Naturweine ein – ein Thema, für das er ebenfalls enorme Fachkenntnisse und Begeisterung mitbringt. Unter seiner Ägide ist auch die alkoholfreie Begleitung im Rutz weiterhin eine Bank, denn er zeichnet mit außergewöhnlichem Gespür für Aromen und Kombinationen zudem für inspirierte nullprozentige Getränke wie Dillkombucha mit Sumach oder zart moussierenden Amazake mit Kohlrabiöl verantwortlich“.
Das GUSTO-Ranking der besten Restaurants
Hier finden Sie eine tagesaktuelle Übersicht aller im GUSTO-Führer empfohlenen Restaurants – sortiert nach ihrer derzeitigen Bewertung, die besten zuerst:
