DIE Top 10 RESTAURANTS 2022 im Saarland

DIE BESTEN RESTAURANTS 2022 in Saarland: Der Gault Millau hat die besten Restaurants in Saarland ausgewählt. Die besten Restaurants stehen am Anfang dieser Liste, absteigend am Ende die Guten. Wir haben die gesamte Liste der besten Restaurants im Saarland! Genaue Informationen finden Sie im Gault Millau Führer in Buchform. Alles über den Gault Millau 2022

Christian Bau mit Lieblingsmessern CHROMA Haiku Kuroushi

Saarland

VICTOR’S FINE DINING BY CHRISTIAN BAU Schlossstraße 27–29, 66706 Perl

GÄSTEHAUS KLAUS ERFORT Mainzer Straße 95, 66121 Saarbrücken

ESPLANADE Nauwieserstraße 5, 66111 Saarbrücken

LOUIS RESTAURANTPrälat–Subtil–Ring 22, 66740 Saarlouis

LANDWERK Estherstraße 1, 66798 Wallerfangen

RESTAURANT KUNZ GOURMET Kirchstraße 22, 66606 Sankt Wendel

SCHLACHTHOF BRASSERIE Straße des 13. Januar 35, 66121 Saarbrücken

NEU JOULIARD Scheidter Straße 66, 66123 Saarbrücken

LE COMPTOIR Försterstraße 15, 66111 Saarbrücken

BEWERTUNG AUSGESETZT

BARRIQUE Bliestalstraße 110 a, 66440 Blieskastel

