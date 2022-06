DIE BESTEN RESTAURANTS 2022 in Sachsen: Der Gault Millau hat die besten Restaurants in Sachsen ausgewählt. Die besten Restaurants stehen am Anfang dieser Liste, absteigend am Ende die Guten. Wir haben die gesamte Liste der besten Restaurants im Sachsen! Genaue Informationen finden Sie im Gault Millau Führer in Buchform. Alles über den Gault Millau 2022

Peter Maria Schnurr

DIE BESTEN RESTAURANTS 2022 Sachsen

Sachsen

FALCO Gerberstraße 15, 04105 Leipzig

JUWEL Bautzener Straße 74, 02681 Schirgiswalde-Kirschau

STADTPFEIFFER Augustusplatz 8, 04109 Leipzig

ATELIER SANSSOUCI Augustusweg 48, 01445 Radebeul

GASTHOF BÄRWALDE Kalkreuther Strasse, 01471 Radeburg

ST. ANDREAS Altmarkt 1, 08280 Aue-Bad Schlema

CAROUSSEL NOUVELLE Königstraße 14, 01097 Dresden

ELEMENTS Königsbrücker Straße 96, 01099 Dresden

FRIEDA Menckestraße 48–50, 04155 Leipzig

GENUSS-ATELIER Bautzner Straße 149, 01099 Dresden

HEINZINGER Weiherhauser Straße 1, 82216 Maisach

WEINKULTURBAR Wittenberger Straße 86, 01277 Dresden

WEINZENTRALE Hoyerswerdaer Straße 26, 01099 Dresden

ARIES RESTAURANT Dresdner Straße 7, 04103 Leipzig

BIORESTAURANT MACIS Markgrafenstraße 10, 04109 Leipzig

C’EST LA VIE Zentralstraße 7, 04109 Leipzig

CAMPANA Gohliser Straße 42, 04155 Leipzig

CAMPUS Schlösschenweg 2, 04155 Leipzig

CHATEAU9 Dresdner Straße 3–5, 04103 Leipzig

E-VITRUM BY MARIO PATTIS Lennéstraße 1, 01069 Dresden

ERBGERICHT TAUTEWALDE Hauptstraße 25, 02681 Wilthen

FELSENBIRNE Lange Straße 34, 01796 Pirna

GENUSSBAR Mönchsstraße 1, 09599 Freiberg

GENUSSREICH Nathanaelstraße 1, 04177 Leipzig

LAZY LAURICH Hauptplatz 4, 01796 Pirna

MAX ENK Neumarkt 9–19, 04109 Leipzig

MAX LOUIS Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz

MÜNSTERS Platnerstraße 13, 04159 Leipzig

PLANERTS Ritterstraße 23, 04109 Leipzig

RASKOLNIKOFF Böhmische Straße 34, 01099 Dresden

RESTAURANT 7010 Augustusplatz 1-3, 04109 Leipzig

RESTAURANT FINESSE Schützengasse 13, 01067 Dresden

DIE BESTEN RESTAURANTS 2022 Sachsen

RESTAURANT MORITZ An der Frauenkirche 13, 01067 Dresden

SCHILLERSTUBEN Herderstraße 26, 04435 Schkeuditz

VILLA ESCHE Parkstraße 58, 09120 Chemnitz

WEINBEIßEREI Seeblick 4, 04416 Markkleeberg

WESTPHALENHOF Bautzener Straße 38, 02977 Hoyerswerda – Wojerecy

ZEST Bornaische Straße 54, 04277 Leipzig

Bleiben Sie stets aktuell! Lesen Sie den Gourmet Report Newsletter – bisher über 51.000 Berichte seit 1999!

Gault Millau 2022 Die Preiträger

Zum Vergleich: die 500 besten Restaurants in 2021

Michelin Guide in 2022

Alle ausgezeichneten Betriebe

Die besten Restaurants in Baden-Würtemberg 2022

Die besten Restaurants in Bayern 2022

Die besten Restaurants in Berlin 2022

Top 10 der besten Restaurants in Brandenburg 2022

Die fünf besten Restaurants in Bremen 2022

Die besten Restaurants in Hamburg 2022

Die besten Restaurants in Hessen 2022

Die besten Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern

Die besten Restaurants in Niedersachsen 2022

Die besten Restaurants Nordrhein-Westfalen

Die besten Restaurants in Rheinland-Pfalz 2022

Die Top10 Restaurants des Saarland 2022

Die besten Restaurants in Sachsen 2022

Die sechs besten Restaurants in Sachsen-Anhalt 2022

Die besten Restaurants in Schleswig-Holstein 2022

Die besten Restaurants in Thüringen 2022

Abonnieren Sie den Newsletter, dann bekommen Sie die News automatisch!