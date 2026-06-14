Guide MICHELIN Québec 2026

Der Guide MICHELIN Québec hat vier Restaurants neu mit einem Stern ausgezeichnet. Insgesamt umfasst die zweite Québec-Ausgabe 121 Adressen, darunter ein Zwei-Sterne-Restaurant, zwölf Ein-Stern-Restaurants, fünf Häuser mit Grünem Stern, 23 Bib-Gourmand-Adressen und 85 empfohlene Restaurants. Wir haben die Listen.

Michelin Stern

MICHELIN Québec

„Im vergangenen Jahr hat der Guide MICHELIN mit der Veröffentlichung seiner ersten Québec-Auswahl ein neues Kapitel seiner Geschichte aufgeschlagen“, erklärte Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN. „Auch 2026 erweist sich als ein hervorragender Jahrgang für die lokale Gastronomieszene, denn vier neue MICHELIN-Sterne-Restaurants bereichern die Auswahl. Unsere Inspektorinnen und Inspektoren haben beeindruckende Entdeckungen gemacht und sowohl versteckte Restaurants in kleinen Städten als auch moderne Luxusadressen in pulsierenden Innenstädten ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch an die Chefs und ihre Teams zu diesem außergewöhnlichen Jahr!“

Neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden Auberge Saint-Mathieu in Saint-Mathieu-du-Parc, Hoogan et Beaufort in Montréal, Le Clan in Québec City und Sushi Nishinokaze in Montréal. Tanière in Québec City verteidigte zugleich seine zwei MICHELIN-Sterne und bleibt damit das einzige Zwei-Sterne-Restaurant der Provinz.

Drei Restaurants wurden 2026 neu mit dem Grünen Stern ausgezeichnet: Coteau in Québec City, Huit 100 Vingt in Saint-Ambroise-de-Kildare und Les Mal-Aimés in Cookshire-Eaton. Zusammen mit Auberge Saint-Mathieu und Espace Old Mill gibt es damit nun fünf Restaurants mit MICHELIN Green Star in Québec.

Sieben Restaurants wurden neu in die Kategorie Bib Gourmand aufgenommen, die Adressen mit sehr guter Küche zu moderaten Preisen auszeichnet. Zusätzlich nahm der Guide MICHELIN 18 neue Restaurants in seine Empfehlungsliste auf.

Außerdem wurden vier Sonderpreise vergeben. Thomas Pélissier vom Le Clocher Penché erhielt den Preis für außergewöhnliche Cocktails, Hugo Duchesne von Hoogan et Beaufort die Auszeichnung für Sommellerie, Victoria Savoie von Asteur den Service-Preis und Samy Benabed von Auberge Saint-Mathieu den Preis als junger Chef.

Für Québec ist die zweite MICHELIN-Ausgabe auch touristisch von Bedeutung, weil sie neben Montréal und Québec City weitere Regionen der Provinz sichtbar macht. Der Guide MICHELIN verweist zudem auf seine Hotelempfehlungen in Québec, darunter Manoir Hovey, Fairmont Le Château Frontenac und Entourage sur-le-Lac.

Listen

Die Auswahl des Guide MICHELIN Québec 2026 im Überblick

Ein Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen

Zwölf Restaurants mit einem MICHELIN-Stern

Fünf Restaurants mit Grünem Stern

23 Bib-Gourmand-Restaurants

85 empfohlene Restaurants

121 Restaurants insgesamt

Restaurants der Auswahl Québec 2026 mit Grünem Stern

Auberge Saint-Mathieu, 2081 chemin Principal, G0X 1N0, Saint-Mathieu-du-Parc

Coteau, 10 rue Saint-Antoine, G1K 4C9, Québec

Huit 100 Vingt, 820 9e rang, J0K 1C0, Saint-Ambroise-de-Kildare

Les Mal-Aimés, 429 route 253, J0B 1M0, Cookshire-Eaton

Espace Old Mill, 7 chemin Caleb Tree, J0J 2H0, Stanbridge East

Restaurants der Auswahl Québec 2026 mit MICHELIN-Sternen

Tanière³, 7 rue du Don-de-Dieu, G1K 3Z6, Québec – zwei Sterne

ARVI, 519 3e Avenue, G1L 2W4, Québec – ein Stern

Auberge Saint-Mathieu, 2081 chemin Principal, G0X 1N0, Saint-Mathieu-du-Parc – ein Stern, neu

Hoogan et Beaufort, 4095 rue Molson, H1Y 3L1, Montréal – ein Stern, neu

Jérôme Ferrer – Europea, 1065 rue de la Montagne, H3G 0B9, Montréal – ein Stern

Kebec Club Privé, 767 rue Saint-Joseph Est, G1K 3C6, Québec – ein Stern

Laurie Raphaël, 117 rue Dalhousie, G1K 9B7, Québec – ein Stern

Légende, 255 rue Saint-Paul, G1K 3W5, Québec – ein Stern

Le Clan, 44 rue des Jardins, G1R 3Z1, Québec – ein Stern, neu

Mastard, 1879 rue Bélanger, H2G 1B6, Montréal – ein Stern

Narval, 144-A avenue de la Cathédrale, G5L 5H8, Rimouski – ein Stern

Sabayon, 2194 rue Centre, H3K 1J4, Montréal – ein Stern

Sushi Nishinokaze, 5400 boulevard Saint-Laurent, H2T 1S1, Montréal – ein Stern, neu

Bib Gourmand Restaurants der Auswahl Québec 2026

Annette bar à vin, 4051 rue Molson, local 120, H1Y 3L1, Montréal

Battuto, 527 boulevard Langelier, G1K 5P7, Québec

Baumier, 695A chemin Avila, J0R 1R3, Piedmont – neu

Bibine Buvette, 210 rue Brock, J2C 1M3, Drummondville – neu

Bistro B, 1144 avenue Cartier, G1R 2S5, Québec

Buvette Gentille, 73 rue Saint-Jean-Baptiste, G3Z 1M6, Baie-Saint-Paul – neu

Buvette Scott, 821 rue Scott, G1R 3C8, Québec

Cadet, 1431 boulevard Saint-Laurent, H2X 2S8, Montréal

Casavant, 350 rue de Castelnau Est, H2R 1P9, Montréal

Coquette, 10041 avenue Royale, G0A 3C0, Sainte-Anne-de-Beaupré – neu

Côté Est, 76 avenue Morel, G0L 1M0, Kamouraska

Honō Izakaya, 670 rue Saint-Joseph Est, G1K 3B9, Québec

Le Clocher Penché, 203 rue Saint-Joseph Est, G1K 3B1, Québec – neu

Le Petit Alep, 191 rue Jean-Talon Est, H2R 1S8, Montréal

Limbo, 45 avenue Mozart Ouest, H2S 1C1, Montréal – neu

Losange, 100 rue Saint-Germain Ouest, G5L 4B6, Rimouski

lueur, 117 rue Dalhousie, G1K 4C5, Québec

Melba, 398 rue Saint-Vallier Ouest, G1K 1K6, Québec

Ouroboros, 135 rue Saint-Joseph Est, G1K 3A8, Québec

Parapluie, 44 rue Beaubien Ouest, H2S 1V3, Montréal

Rôtisserie La Lune, 391 rue Saint-Zotique Est, H2S 1L8, Montréal

Saindoux Restaurant BBQ, 100 rue Notre-Dame Sud, G6E 4A2, Sainte-Marie – neu

Torii Izakaya, 771 rue Saint-Joseph Est, G1K 3C7, Québec

Sonderpreise des Guide MICHELIN Québec 2026

Preis für außergewöhnliche Cocktails: Thomas Pélissier, Le Clocher Penché

Preis für Sommellerie: Hugo Duchesne, Hoogan et Beaufort

Preis für Service: Victoria Savoie, Asteur

Preis für den jungen Chef: Samy Benabed, Auberge Saint-Mathieu

Empfohlene Restaurants der Auswahl Québec 2026

Ambre Buvette, 2860 chemin des Quatre-Bourgeois, G1V 1Y3, Québec

Asteur, 394 chemin de la Grande-Côte, J7G 1B1, Boisbriand – neu

Au Pâturage – Espaces Gourmands, 2581 rang Saint-Joseph, J0C 1R0, Sainte-Perpétue – neu

Au Pied de Cochon, 536 avenue Duluth Est, H2L 1A9, Montréal

Bar St-Denis, 6966 rue Saint-Denis, H2S 2S4, Montréal – neu

Beba, 3900 rue Éthel, Verdun, H4G 1S4, Montréal

Bouillon Bilk, 22 rue Sainte-Catherine Est, H2X 1K4, Montréal

Cabaret l’Enfer, 4094 rue Saint-Denis, H2W 2M5, Montréal

Candide, 551 rue Saint-Martin, H3J 2L6, Montréal

Champlain, Fairmont Le Château Frontenac, 1 rue des Carrières, G1R 4P5, Québec

Chez Boulay – Bistro Boréal, 1110 rue Saint-Jean, G1R 1S4, Québec

Chez Mathilde, 227 rue des Pionniers, G0T 2A0, Tadoussac

Chez Rioux & Pettigrew, 160 rue Saint-Paul, G1K 3W1, Québec

Chez Truchon – Auberge & Bistro, 1065 rue Richelieu, G5A 2X8, La Malbaie – neu

Coteau, 10 rue Saint-Antoine, G1K 4C9, Québec

Damas, 1209 avenue Van Horne, Outremont, H2V 1K4, Montréal

Dorsia, 396 rue Notre-Dame Ouest, H2Y 1T9, Montréal

Échaudé, 73 rue du Sault-au-Matelot, G1K 3Y9, Québec

Épi, Buvette de Quartier, 119 rue Radisson, G9A 2C5, Trois-Rivières

Espace Old Mill, 7 chemin Caleb-Tree, J0J 2H0, Stanbridge East

Ferreira Café, 1446 rue Peel, H3A 1S8, Montréal

Foxy, 1638 rue Notre-Dame Ouest, H3J 1M1, Montréal

Garde Manger, 408 rue Saint-François-Xavier, H2Y 2S9, Montréal

Hélicoptère, 4255 rue Ontario Est, H1V 1K4, Montréal – neu

Huit 100 Vingt, 820 9e rang, J0K 1C0, Saint-Ambroise-de-Kildare – neu

Île Flottante, 176 rue Saint-Viateur Ouest, H2T 2L3, Montréal

Joe Beef, 2491 rue Notre-Dame Ouest, H3J 1N6, Montréal

Juliette Plaza, 6220 rue Saint-Hubert, H2S 2M2, Montréal – neu

Kitano Shokudo, 143 avenue du Mont-Royal Est, H2T 1N9, Montréal – neu

Kundah Hôtel, 325 rue de La Couronne, G1K 6E7, Québec

L’Express, 3927 rue Saint-Denis, H2W 2M4, Montréal

La Chronique, 104 avenue Laurier Ouest, H2T 2N7, Montréal

La Planque, 1027 3e Avenue, G1L 2X3, Québec

La Porte Arrière, 356 rue Lafontaine, G5R 3B3, Rivière-du-Loup

Lawrence, 9 avenue Fairmount Est, H2T 1C7, Montréal

Le 101 Restaurant, 101 rue Saint-Joseph Est, G1K 3A8, Québec – neu

Le Club Chasse et Pêche, 423 rue Saint-Claude, H2Y 3B6, Montréal

Le Filet, 219 avenue du Mont-Royal Ouest, H2T 2T2, Montréal

Le Géraldine, 163 rue Saint-Eustache, J7R 2L5, Saint-Eustache

Le Hatley – Manoir Hovey, 575 rue Hovey, J0B 2C0, North Hatley

Le Hobbit, 700 rue Saint-Jean, G1R 1P9, Québec

Le Mousso, 1025 rue Ontario Est, H2L 1P8, Montréal

Le Parlementaire, 1150 avenue Honoré-Mercier, G1A 1A3, Québec

Le Saint-Amour, 48 rue Sainte-Ursule, G1R 4E2, Québec – neu

Le Sainti, 150 chemin des Bains, G0T 1V0, Saint-Irénée – neu

Le Serpent, 257 rue Prince, H3C 2N4, Montréal

Le St-Urbain, 96 rue Fleury Ouest, H3L 1T2, Montréal

Le Tap Room – Manoir Hovey, 575 rue Hovey, J0B 2C0, North Hatley

Le Vin Papillon, 2519 rue Notre-Dame Ouest, H3J 1N4, Montréal

Le Violon, 4720 rue Marquette, H2J 3Y6, Montréal

Le Virunga, 851 rue Rachel Est, H2J 2H9, Montréal

Leméac, 1045 avenue Laurier Ouest, H2V 2L1, Montréal

Les Affamés, 200 avenue de la Cathédrale, G5L 5J2, Rimouski

Les Mal-Aimés, 429 route 253, J0B 1M0, Cookshire-Eaton

Les Mômes, 586 rue Villeray, H2R 1H6, Montréal

Loiseau d’à Côté, 10 avenue Filion, J0R 1R0, Saint-Sauveur – neu

L’Orygine, 36 rue Saint-Pierre, G1K 3Z6, Québec

Maison Boire, 13 rue Court, J2G 4Y6, Granby

Maison Boulud, Ritz-Carlton Montréal, 1228 rue Sherbrooke Ouest, H3G 1H6, Montréal

Marcus, Four Seasons Hotel Montréal, 1440 rue de La Montagne, H3G 1Z5, Montréal

Mémo, 644 rue Notre-Dame Ouest, H3C 1J2, Montréal

Moccione, 7495 rue Saint-Denis, H2R 2E5, Montréal

Mon Lapin, 150 rue Saint-Zotique Est, H2S 1K8, Montréal

Monarque, 406 rue Saint-Jacques, H2Y 1S1, Montréal

Montréal Plaza, 6230 rue Saint-Hubert, H2S 2M2, Montréal

Myranel, 241 chemin du Roy, G0A 1S0, Deschambault

Okeya Kyujiro Montréal, 1227 rue de la Montagne, H3G 1Z2, Montréal

Oncle Lee, 222 avenue Laurier Ouest, H2T 2N8, Montréal

Oncle Lee Kăo, 112 rue McGill, H2Y 2E5, Montréal – neu

Othym, 1257 rue Atateken, H2L 3K9, Montréal

Panacée, 1701 rue Atateken, H2L 3L4, Montréal

Park, 378 avenue Victoria, Westmount, H3Z 2N4, Montréal

Pavane, 120 rue Principale, J2G 2V5, Granby – neu

Place Carmin, 740 rue William, H3C 1P1, Montréal

Renoir, Sofitel Le Carré Doré, 1155 rue Sherbrooke Ouest, H3A 2N3, Montréal – neu

Restaurant 1668, 18235 boulevard Lacroix, G5Y 5B8, Saint-Georges – neu

Restaurant de l’ITHQ, 3535 rue Saint-Denis, H2X 3P1, Montréal

Saison, 1380 chemin Sainte-Foy, G1S 2N6, Québec – neu

Salle Climatisée, 6448 boulevard Saint-Laurent, H2S 3C4, Montréal

Schwartz’s Deli, 3895 boulevard Saint-Laurent, H2W 1X9, Montréal

sEb L’Artisan Culinaire, 444 rue Saint-Georges, J8E 3G4, Mont-Tremblant

Toqué!, 900 place Jean-Paul-Riopelle, H2Z 2B2, Montréal

Verre Pickl‘, 1314 avenue Maguire, G1T 1Z3, Québec – neu

Vin Polisson, 197 King Ouest, J1H 1P4, Sherbrooke

Yokato Yokabai, 4185 rue Drolet, H2W 2L5, Montréal

Hotels im MICHELIN-Kontext Québec

Manoir Hovey

Fairmont Le Château Frontenac

Entourage sur-le-Lac

Die Orginal-Liste Michelin Quebec 2026

Sternerestaurants MICHELIN Québec2026

Restaurant Distinction Adresse Tanière³ 7 rue du Don-de-Dieu, G1K 3Z6, Québec ARVI 519 3e Avenue, G1L 2W4, Québec Auberge Saint-Mathieu (nouveauté) 2081 chemin Principal, G0X 1N0, Saint-Mathieu-du-Parc Hoogan et Beaufort (nouveauté) 4095 rue Molson, H1Y 3L1, Montréal Jérôme Ferrer – Europea 1065 rue de la Montagne, H3G 0B9, Montréal Kebec Club Privé 767 rue Saint-Joseph Est, G1K 3C6, Québec Laurie Raphaël 117 rue Dalhousie, G1K 9B7, Québec Légende 255 rue Saint-Paul, G1K 3W5, Québec Le Clan (nouveauté) 44 rue des Jardins, G1R 3Z1, Québec Mastard 1879 rue Bélanger, H2G 1B6, Montréal Narval 144-A avenue de la Cathédrale, G5L 5H8, Rimouski Sabayon 2194 rue Centre, H3K 1J4, Montréal Sushi Nishinokaze (nouveauté) 5400 boulevard Saint-Laurent, H2T 1S1, Montréal

Empfohlene Restaurants Michelin Québec 2026

Restaurant Adresse Ambre Buvette 2860 chemin des Quatre-Bourgeois, G1V 1Y3, Québec Asteur (nouveauté) 394 chemin de la Grande-Côte, J7G 1B1, Boisbriand Au Pâturage – Espaces Gourmands (nouveauté) 2581 rang Saint-Joseph, J0C 1R0, Sainte-Perpétue Au Pied de Cochon 536 avenue Duluth Est, H2L 1A9, Montréal Bar St-Denis (nouveauté) 6966 rue Saint-Denis, H2S 2S4, Montréal Beba 3900 rue Éthel, Verdun, H4G 1S4, Montréal Bouillon Bilk 22 rue Sainte-Catherine Est, H2X 1K4, Montréal Cabaret l’Enfer 4094 rue Saint-Denis, H2W 2M5, Montréal Candide 551 rue Saint-Martin, H3J 2L6, Montréal Champlain Fairmont Le Château Frontenac, 1, rue des Carrières, G1R 4P5, Québec Chez Boulay – Bistro Boréal 1110 rue Saint-Jean, G1R 1S4, Québec Chez Mathilde 227 rue des Pionniers, G0T 2A0, Tadoussac Chez Rioux & Pettigrew 160, rue Saint-Paul, G1K 3W1, Québec Chez Truchon – Auberge & Bistro (nouveauté) 1065 rue Richelieu, G5A 2X8, La Malbaie Coteau 10 rue Saint-Antoine, G1K 4C9, Québec Damas 1209 avenue Van Horne, Outremont, H2V 1K4, Montréal Dorsia 396 rue Notre-Dame Ouest, H2Y 1T9, Montréal Échaudé 73 rue du Sault-au-Matelot, G1K 3Y9, Québec Épi, Buvette de Quartier 119 rue Radisson, G9A 2C5, Trois-Rivières Espace Old Mill 7 chemin Caleb-Tree, J0J 2H0, Stanbridge East Ferreira Café 1446 rue Peel, H3A 1S8, Montréal Foxy 1638 rue Notre-Dame Ouest, H3J 1M1, Montréal Garde Manger 408 rue Saint-François-Xavier, H2Y 2S9, Montréal Hélicoptère (nouveauté) 4255 rue Ontario Est, H1V 1K4, Montréal Huit 100 Vingt (nouveauté) 820 9e rang, J0K 1C0, Saint-Ambroise-de-Kildare Île Flottante 176 rue Saint-Viateur Ouest, H2T 2L3, Montréal Joe Beef 2491 rue Notre-Dame Ouest, H3J 1N6, Montréal Juliette Plaza (nouveauté) 6220 rue Saint-Hubert, H2S 2M2, Montréal Kitano Shokudo (nouveauté) 143 avenue du Mont-Royal Est, H2T 1N9, Montréal Kundah Hôtel 325 rue de La Couronne, G1K 6E7, Québec L’Express 3927 rue Saint-Denis, H2W 2M4, Montréal La Chronique 104 avenue Laurier Ouest, H2T 2N7, Montréal La Planque 1027 3e Avenue, G1L 2X3, Québec La Porte Arrière 356 rue Lafontaine, G5R 3B3, Rivière-du-Loup Lawrence 9 avenue Fairmount Est, H2T 1C7, Montréal Le 101 Restaurant (nouveauté) 101 rue Saint-Joseph Est, G1K 3A8, Québec Le Club Chasse et Pêche 423 rue Saint-Claude, H2Y 3B6, Montréal Le Filet 219 avenue du Mont-Royal Ouest, H2T 2T2, Montréal Le Géraldine 163 rue Saint-Eustache, J7R 2L5, Saint-Eustache Le Hatley – Manoir Hovey 575 rue Hovey, J0B 2C0, North Hatley Le Hobbit 700 rue Saint-Jean, G1R 1P9, Québec Le Mousso 1025 rue Ontario Est, H2L 1P8, Montréal Le Parlementaire 1150 avenue Honoré-Mercier, G1A 1A3, Québec Le Saint-Amour (nouveauté) 48 rue Sainte-Ursule, G1R 4E2, Québec Le Sainti (nouveauté) 150 chemin des Bains, G0T 1V0, Saint-Irénée Le Serpent 257 rue Prince, H3C 2N4, Montréal Le St-Urbain 96 rue Fleury Ouest, H3L 1T2, Montréal Le Tap Room – Manoir Hovey 575 rue Hovey, J0B 2C0, North Hatley Le Vin Papillon 2519 rue Notre-Dame Ouest, H3J 1N4, Montréal Le Violon 4720 rue Marquette, H2J 3Y6, Montréal Le Virunga 851 rue Rachel Est, H2J 2H9, Montréal Leméac 1045 avenue Laurier Ouest, H2V 2L1, Montréal Les Affamés 200 avenue de la Cathédrale, G5L 5J2, Rimouski Les Mal-Aimés 429 route 253, J0B 1M0, Cookshire-Eaton Les Mômes 586 rue Villeray, H2R 1H6, Montréal Loiseau d’à Côté (nouveauté) 10 avenue Filion, J0R 1R0, Saint-Saveur L’Orygine 36 rue Saint-Pierre, G1K 3Z6, Québec Maison Boire 13 rue Court, J2G 4Y6, Granby Maison Boulud Ritz-Carlton Montréal, 1228, rue Sherbrooke Ouest, H3G 1H6, Montréal Marcus Four Seasons Hotel Montréal, 1440, rue de La Montagne, H3G 1Z5, Montréal Mémo 644 rue Notre-Dame Ouest, H3C 1J2, Montréal Moccione 7495 rue Saint-Denis, H2R 2E5, Montréal Mon Lapin 150 rue Saint-Zotique Est, H2S 1K8, Montréal Monarque 406 rue Saint-Jacques, H2Y 1S1, Montréal Montréal Plaza 6230 rue Saint-Hubert, H2S 2M2, Montréal Myranel 241 chemin du Roy, G0A 1S0, Deschambault Okeya Kyujiro Montréal 1227 rue de la Montagne, H3G 1Z2, Montréal Oncle Lee 222 avenue Laurier Ouest, H2T 2N8, Montréal Oncle Lee Kăo (nouveauté) 112 rue McGill, H2Y 2E5, Montréal Othym 1257 rue Atateken, H2L 3K9, Montréal Panacée 1701 rue Atateken, H2L 3L4, Montréal Park 378 avenue Victoria, Westmount, H3Z 2N4, Montréal Pavane (nouveauté) 120 rue Principale, J2G 2V5, Granby Place Carmin 740 rue William, H3C 1P1, Montréal Renoir (nouveauté) Sofitel Le Carré Doré, 1155 rue Sherbrooke Ouest, H3A 2N3, Montréal Restaurant 1668 (nouveauté) 18235 boulevard Lacroix, G5Y 5B8, Saint-Georges Restaurant de l’ITHQ 3535 rue Saint-Denis, H2X 3P1, Montréal Saison (nouveauté) 1380 chemin Sainte-Foy, G1S 2N6, Québec Salle Climatisée 6448 boulevard Saint-Laurent, H2S 3C4, Montréal Schwartz’s Deli 3895 boulevard Saint-Laurent, H2W 1X9, Montréal sEb L’Artisan Culinaire 444 rue Saint-Georges, J8E 3G4, Mont-Tremblant Toqué! 900 place Jean-Paul-Riopelle, H2Z 2B2, Montréal Verre Pickl‘ (nouveauté) 1314 avenue Maguire, G1T 1Z3, Québec Vin Polisson 197 King Ouest, J1H 1P4, Sherbrooke Yokato Yokabai 4185 rue Drolet, H2W 2L5, Montréal

Restaurants mit BibGourmand Michelin Québec 2026

Restaurant Adresse Annette bar à vin 4051 rue Molson, local 120, H1Y 3L1, Montréal Battuto 527 boulevard Langelier, G1K 5P7, Québec Baumier (nouveauté) 695A chemin Avila, J0R 1R3, Piedmont Bibine Buvette (nouveauté) 210 rue Brock, J2C 1M3, Drummondville Bistro B 1144 avenue Cartier, G1R 2S5, Québec Buvette Gentille (nouveauté) 73 rue Saint-Jean-Baptiste, G3Z 1M6, Baie-Saint-Paul Buvette Scott 821 rue Scott, G1R 3C8, Québec Cadet 1431 boulevard Saint-Laurent, H2X 2S8, Montréal Casavant 350 rue de Castelnau Est, H2R 1P9, Montréal Coquette (nouveauté) 10041 avenue Royale, G0A 3C0, Sainte-Anne-de-Beaupré Côté Est 76 avenue Morel, G0L 1M0, Kamouraska Honō Izakaya 670 rue Saint-Joseph Est, G1K 3B9, Québec Le Clocher Penché (nouveauté) 203 rue Saint-Joseph Est, G1K 3B1, Québec Le Petit Alep 191 rue Jean-Talon Est, H2R 1S8, Montréal Limbo (nouveauté) 45 avenue Mozart Ouest, H2S 1C1, Montréal Losange 100 rue Saint-Germain Ouest, G5L 4B6, Rimouski lueur 117 rue Dalhousie, G1K 4C5, Québec Melba 398 rue Saint-Vallier Ouest, G1K 1K6, Québec Ouroboros 135 rue Saint-Joseph Est, G1K 3A8, Québec Parapluie 44 rue Beaubien Ouest, H2S 1V3, Montréal Rôtisserie La Lune 391 rue Saint-Zotique Est, H2S 1L8, Montréal Saindoux Restaurant BBQ (nouveauté) 100 rue Notre-Dame Sud, G6E 4A2, Sainte-Marie Torii Izakaya 771 rue Saint-Joseph Est, G1K 3C7, Québec

Michelin: https://guide.michelin.com/de/de/quebec/restaurants