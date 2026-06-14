Guide MICHELIN Québec 2026

Der Guide MICHELIN Québec hat vier Restaurants neu mit einem Stern ausgezeichnet. Insgesamt umfasst die zweite Québec-Ausgabe 121 Adressen, darunter ein Zwei-Sterne-Restaurant, zwölf Ein-Stern-Restaurants, fünf Häuser mit Grünem Stern, 23 Bib-Gourmand-Adressen und 85 empfohlene Restaurants. Wir haben die Listen.
MICHELIN Québec
„Im vergangenen Jahr hat der Guide MICHELIN mit der Veröffentlichung seiner ersten Québec-Auswahl ein neues Kapitel seiner Geschichte aufgeschlagen“, erklärte Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN. „Auch 2026 erweist sich als ein hervorragender Jahrgang für die lokale Gastronomieszene, denn vier neue MICHELIN-Sterne-Restaurants bereichern die Auswahl. Unsere Inspektorinnen und Inspektoren haben beeindruckende Entdeckungen gemacht und sowohl versteckte Restaurants in kleinen Städten als auch moderne Luxusadressen in pulsierenden Innenstädten ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch an die Chefs und ihre Teams zu diesem außergewöhnlichen Jahr!“
Neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden Auberge Saint-Mathieu in Saint-Mathieu-du-Parc, Hoogan et Beaufort in Montréal, Le Clan in Québec City und Sushi Nishinokaze in Montréal. Tanière in Québec City verteidigte zugleich seine zwei MICHELIN-Sterne und bleibt damit das einzige Zwei-Sterne-Restaurant der Provinz.
Drei Restaurants wurden 2026 neu mit dem Grünen Stern ausgezeichnet: Coteau in Québec City, Huit 100 Vingt in Saint-Ambroise-de-Kildare und Les Mal-Aimés in Cookshire-Eaton. Zusammen mit Auberge Saint-Mathieu und Espace Old Mill gibt es damit nun fünf Restaurants mit MICHELIN Green Star in Québec.
Sieben Restaurants wurden neu in die Kategorie Bib Gourmand aufgenommen, die Adressen mit sehr guter Küche zu moderaten Preisen auszeichnet. Zusätzlich nahm der Guide MICHELIN 18 neue Restaurants in seine Empfehlungsliste auf.
Außerdem wurden vier Sonderpreise vergeben. Thomas Pélissier vom Le Clocher Penché erhielt den Preis für außergewöhnliche Cocktails, Hugo Duchesne von Hoogan et Beaufort die Auszeichnung für Sommellerie, Victoria Savoie von Asteur den Service-Preis und Samy Benabed von Auberge Saint-Mathieu den Preis als junger Chef.
Für Québec ist die zweite MICHELIN-Ausgabe auch touristisch von Bedeutung, weil sie neben Montréal und Québec City weitere Regionen der Provinz sichtbar macht. Der Guide MICHELIN verweist zudem auf seine Hotelempfehlungen in Québec, darunter Manoir Hovey, Fairmont Le Château Frontenac und Entourage sur-le-Lac.
Listen
Die Auswahl des Guide MICHELIN Québec 2026 im Überblick
Ein Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen
Zwölf Restaurants mit einem MICHELIN-Stern
Fünf Restaurants mit Grünem Stern
23 Bib-Gourmand-Restaurants
85 empfohlene Restaurants
121 Restaurants insgesamt
Restaurants der Auswahl Québec 2026 mit Grünem Stern
Auberge Saint-Mathieu, 2081 chemin Principal, G0X 1N0, Saint-Mathieu-du-Parc
Coteau, 10 rue Saint-Antoine, G1K 4C9, Québec
Huit 100 Vingt, 820 9e rang, J0K 1C0, Saint-Ambroise-de-Kildare
Les Mal-Aimés, 429 route 253, J0B 1M0, Cookshire-Eaton
Espace Old Mill, 7 chemin Caleb Tree, J0J 2H0, Stanbridge East
Restaurants der Auswahl Québec 2026 mit MICHELIN-Sternen
Tanière³, 7 rue du Don-de-Dieu, G1K 3Z6, Québec – zwei Sterne
ARVI, 519 3e Avenue, G1L 2W4, Québec – ein Stern
Auberge Saint-Mathieu, 2081 chemin Principal, G0X 1N0, Saint-Mathieu-du-Parc – ein Stern, neu
Hoogan et Beaufort, 4095 rue Molson, H1Y 3L1, Montréal – ein Stern, neu
Jérôme Ferrer – Europea, 1065 rue de la Montagne, H3G 0B9, Montréal – ein Stern
Kebec Club Privé, 767 rue Saint-Joseph Est, G1K 3C6, Québec – ein Stern
Laurie Raphaël, 117 rue Dalhousie, G1K 9B7, Québec – ein Stern
Légende, 255 rue Saint-Paul, G1K 3W5, Québec – ein Stern
Le Clan, 44 rue des Jardins, G1R 3Z1, Québec – ein Stern, neu
Mastard, 1879 rue Bélanger, H2G 1B6, Montréal – ein Stern
Narval, 144-A avenue de la Cathédrale, G5L 5H8, Rimouski – ein Stern
Sabayon, 2194 rue Centre, H3K 1J4, Montréal – ein Stern
Sushi Nishinokaze, 5400 boulevard Saint-Laurent, H2T 1S1, Montréal – ein Stern, neu
Bib Gourmand Restaurants der Auswahl Québec 2026
Annette bar à vin, 4051 rue Molson, local 120, H1Y 3L1, Montréal
Battuto, 527 boulevard Langelier, G1K 5P7, Québec
Baumier, 695A chemin Avila, J0R 1R3, Piedmont – neu
Bibine Buvette, 210 rue Brock, J2C 1M3, Drummondville – neu
Bistro B, 1144 avenue Cartier, G1R 2S5, Québec
Buvette Gentille, 73 rue Saint-Jean-Baptiste, G3Z 1M6, Baie-Saint-Paul – neu
Buvette Scott, 821 rue Scott, G1R 3C8, Québec
Cadet, 1431 boulevard Saint-Laurent, H2X 2S8, Montréal
Casavant, 350 rue de Castelnau Est, H2R 1P9, Montréal
Coquette, 10041 avenue Royale, G0A 3C0, Sainte-Anne-de-Beaupré – neu
Côté Est, 76 avenue Morel, G0L 1M0, Kamouraska
Honō Izakaya, 670 rue Saint-Joseph Est, G1K 3B9, Québec
Le Clocher Penché, 203 rue Saint-Joseph Est, G1K 3B1, Québec – neu
Le Petit Alep, 191 rue Jean-Talon Est, H2R 1S8, Montréal
Limbo, 45 avenue Mozart Ouest, H2S 1C1, Montréal – neu
Losange, 100 rue Saint-Germain Ouest, G5L 4B6, Rimouski
lueur, 117 rue Dalhousie, G1K 4C5, Québec
Melba, 398 rue Saint-Vallier Ouest, G1K 1K6, Québec
Ouroboros, 135 rue Saint-Joseph Est, G1K 3A8, Québec
Parapluie, 44 rue Beaubien Ouest, H2S 1V3, Montréal
Rôtisserie La Lune, 391 rue Saint-Zotique Est, H2S 1L8, Montréal
Saindoux Restaurant BBQ, 100 rue Notre-Dame Sud, G6E 4A2, Sainte-Marie – neu
Torii Izakaya, 771 rue Saint-Joseph Est, G1K 3C7, Québec
Sonderpreise des Guide MICHELIN Québec 2026
Preis für außergewöhnliche Cocktails: Thomas Pélissier, Le Clocher Penché
Preis für Sommellerie: Hugo Duchesne, Hoogan et Beaufort
Preis für Service: Victoria Savoie, Asteur
Preis für den jungen Chef: Samy Benabed, Auberge Saint-Mathieu
Empfohlene Restaurants der Auswahl Québec 2026
Ambre Buvette, 2860 chemin des Quatre-Bourgeois, G1V 1Y3, Québec
Asteur, 394 chemin de la Grande-Côte, J7G 1B1, Boisbriand – neu
Au Pâturage – Espaces Gourmands, 2581 rang Saint-Joseph, J0C 1R0, Sainte-Perpétue – neu
Au Pied de Cochon, 536 avenue Duluth Est, H2L 1A9, Montréal
Bar St-Denis, 6966 rue Saint-Denis, H2S 2S4, Montréal – neu
Beba, 3900 rue Éthel, Verdun, H4G 1S4, Montréal
Bouillon Bilk, 22 rue Sainte-Catherine Est, H2X 1K4, Montréal
Cabaret l’Enfer, 4094 rue Saint-Denis, H2W 2M5, Montréal
Candide, 551 rue Saint-Martin, H3J 2L6, Montréal
Champlain, Fairmont Le Château Frontenac, 1 rue des Carrières, G1R 4P5, Québec
Chez Boulay – Bistro Boréal, 1110 rue Saint-Jean, G1R 1S4, Québec
Chez Mathilde, 227 rue des Pionniers, G0T 2A0, Tadoussac
Chez Rioux & Pettigrew, 160 rue Saint-Paul, G1K 3W1, Québec
Chez Truchon – Auberge & Bistro, 1065 rue Richelieu, G5A 2X8, La Malbaie – neu
Coteau, 10 rue Saint-Antoine, G1K 4C9, Québec
Damas, 1209 avenue Van Horne, Outremont, H2V 1K4, Montréal
Dorsia, 396 rue Notre-Dame Ouest, H2Y 1T9, Montréal
Échaudé, 73 rue du Sault-au-Matelot, G1K 3Y9, Québec
Épi, Buvette de Quartier, 119 rue Radisson, G9A 2C5, Trois-Rivières
Espace Old Mill, 7 chemin Caleb-Tree, J0J 2H0, Stanbridge East
Ferreira Café, 1446 rue Peel, H3A 1S8, Montréal
Foxy, 1638 rue Notre-Dame Ouest, H3J 1M1, Montréal
Garde Manger, 408 rue Saint-François-Xavier, H2Y 2S9, Montréal
Hélicoptère, 4255 rue Ontario Est, H1V 1K4, Montréal – neu
Huit 100 Vingt, 820 9e rang, J0K 1C0, Saint-Ambroise-de-Kildare – neu
Île Flottante, 176 rue Saint-Viateur Ouest, H2T 2L3, Montréal
Joe Beef, 2491 rue Notre-Dame Ouest, H3J 1N6, Montréal
Juliette Plaza, 6220 rue Saint-Hubert, H2S 2M2, Montréal – neu
Kitano Shokudo, 143 avenue du Mont-Royal Est, H2T 1N9, Montréal – neu
Kundah Hôtel, 325 rue de La Couronne, G1K 6E7, Québec
L’Express, 3927 rue Saint-Denis, H2W 2M4, Montréal
La Chronique, 104 avenue Laurier Ouest, H2T 2N7, Montréal
La Planque, 1027 3e Avenue, G1L 2X3, Québec
La Porte Arrière, 356 rue Lafontaine, G5R 3B3, Rivière-du-Loup
Lawrence, 9 avenue Fairmount Est, H2T 1C7, Montréal
Le 101 Restaurant, 101 rue Saint-Joseph Est, G1K 3A8, Québec – neu
Le Club Chasse et Pêche, 423 rue Saint-Claude, H2Y 3B6, Montréal
Le Filet, 219 avenue du Mont-Royal Ouest, H2T 2T2, Montréal
Le Géraldine, 163 rue Saint-Eustache, J7R 2L5, Saint-Eustache
Le Hatley – Manoir Hovey, 575 rue Hovey, J0B 2C0, North Hatley
Le Hobbit, 700 rue Saint-Jean, G1R 1P9, Québec
Le Mousso, 1025 rue Ontario Est, H2L 1P8, Montréal
Le Parlementaire, 1150 avenue Honoré-Mercier, G1A 1A3, Québec
Le Saint-Amour, 48 rue Sainte-Ursule, G1R 4E2, Québec – neu
Le Sainti, 150 chemin des Bains, G0T 1V0, Saint-Irénée – neu
Le Serpent, 257 rue Prince, H3C 2N4, Montréal
Le St-Urbain, 96 rue Fleury Ouest, H3L 1T2, Montréal
Le Tap Room – Manoir Hovey, 575 rue Hovey, J0B 2C0, North Hatley
Le Vin Papillon, 2519 rue Notre-Dame Ouest, H3J 1N4, Montréal
Le Violon, 4720 rue Marquette, H2J 3Y6, Montréal
Le Virunga, 851 rue Rachel Est, H2J 2H9, Montréal
Leméac, 1045 avenue Laurier Ouest, H2V 2L1, Montréal
Les Affamés, 200 avenue de la Cathédrale, G5L 5J2, Rimouski
Les Mal-Aimés, 429 route 253, J0B 1M0, Cookshire-Eaton
Les Mômes, 586 rue Villeray, H2R 1H6, Montréal
Loiseau d’à Côté, 10 avenue Filion, J0R 1R0, Saint-Sauveur – neu
L’Orygine, 36 rue Saint-Pierre, G1K 3Z6, Québec
Maison Boire, 13 rue Court, J2G 4Y6, Granby
Maison Boulud, Ritz-Carlton Montréal, 1228 rue Sherbrooke Ouest, H3G 1H6, Montréal
Marcus, Four Seasons Hotel Montréal, 1440 rue de La Montagne, H3G 1Z5, Montréal
Mémo, 644 rue Notre-Dame Ouest, H3C 1J2, Montréal
Moccione, 7495 rue Saint-Denis, H2R 2E5, Montréal
Mon Lapin, 150 rue Saint-Zotique Est, H2S 1K8, Montréal
Monarque, 406 rue Saint-Jacques, H2Y 1S1, Montréal
Montréal Plaza, 6230 rue Saint-Hubert, H2S 2M2, Montréal
Myranel, 241 chemin du Roy, G0A 1S0, Deschambault
Okeya Kyujiro Montréal, 1227 rue de la Montagne, H3G 1Z2, Montréal
Oncle Lee, 222 avenue Laurier Ouest, H2T 2N8, Montréal
Oncle Lee Kăo, 112 rue McGill, H2Y 2E5, Montréal – neu
Othym, 1257 rue Atateken, H2L 3K9, Montréal
Panacée, 1701 rue Atateken, H2L 3L4, Montréal
Park, 378 avenue Victoria, Westmount, H3Z 2N4, Montréal
Pavane, 120 rue Principale, J2G 2V5, Granby – neu
Place Carmin, 740 rue William, H3C 1P1, Montréal
Renoir, Sofitel Le Carré Doré, 1155 rue Sherbrooke Ouest, H3A 2N3, Montréal – neu
Restaurant 1668, 18235 boulevard Lacroix, G5Y 5B8, Saint-Georges – neu
Restaurant de l’ITHQ, 3535 rue Saint-Denis, H2X 3P1, Montréal
Saison, 1380 chemin Sainte-Foy, G1S 2N6, Québec – neu
Salle Climatisée, 6448 boulevard Saint-Laurent, H2S 3C4, Montréal
Schwartz’s Deli, 3895 boulevard Saint-Laurent, H2W 1X9, Montréal
sEb L’Artisan Culinaire, 444 rue Saint-Georges, J8E 3G4, Mont-Tremblant
Toqué!, 900 place Jean-Paul-Riopelle, H2Z 2B2, Montréal
Verre Pickl‘, 1314 avenue Maguire, G1T 1Z3, Québec – neu
Vin Polisson, 197 King Ouest, J1H 1P4, Sherbrooke
Yokato Yokabai, 4185 rue Drolet, H2W 2L5, Montréal
Hotels im MICHELIN-Kontext Québec
Manoir Hovey
Fairmont Le Château Frontenac
Entourage sur-le-Lac
Die Orginal-Liste Michelin Quebec 2026
Sternerestaurants MICHELIN Québec2026
|Restaurant
|Distinction
|Adresse
|Tanière³
|7 rue du Don-de-Dieu, G1K 3Z6, Québec
|ARVI
|519 3e Avenue, G1L 2W4, Québec
|Auberge Saint-Mathieu (nouveauté)
|2081 chemin Principal, G0X 1N0, Saint-Mathieu-du-Parc
|Hoogan et Beaufort (nouveauté)
|4095 rue Molson, H1Y 3L1, Montréal
|Jérôme Ferrer – Europea
|1065 rue de la Montagne, H3G 0B9, Montréal
|Kebec Club Privé
|767 rue Saint-Joseph Est, G1K 3C6, Québec
|Laurie Raphaël
|117 rue Dalhousie, G1K 9B7, Québec
|Légende
|255 rue Saint-Paul, G1K 3W5, Québec
|Le Clan (nouveauté)
|44 rue des Jardins, G1R 3Z1, Québec
|Mastard
|1879 rue Bélanger, H2G 1B6, Montréal
|Narval
|144-A avenue de la Cathédrale, G5L 5H8, Rimouski
|Sabayon
|2194 rue Centre, H3K 1J4, Montréal
|Sushi Nishinokaze (nouveauté)
|5400 boulevard Saint-Laurent, H2T 1S1, Montréal
Empfohlene Restaurants Michelin Québec 2026
|Restaurant
|Adresse
|Ambre Buvette
|2860 chemin des Quatre-Bourgeois, G1V 1Y3, Québec
|Asteur (nouveauté)
|394 chemin de la Grande-Côte, J7G 1B1, Boisbriand
|Au Pâturage – Espaces Gourmands (nouveauté)
|2581 rang Saint-Joseph, J0C 1R0, Sainte-Perpétue
|Au Pied de Cochon
|536 avenue Duluth Est, H2L 1A9, Montréal
|Bar St-Denis (nouveauté)
|6966 rue Saint-Denis, H2S 2S4, Montréal
|Beba
|3900 rue Éthel, Verdun, H4G 1S4, Montréal
|Bouillon Bilk
|22 rue Sainte-Catherine Est, H2X 1K4, Montréal
|Cabaret l’Enfer
|4094 rue Saint-Denis, H2W 2M5, Montréal
|Candide
|551 rue Saint-Martin, H3J 2L6, Montréal
|Champlain
|Fairmont Le Château Frontenac, 1, rue des Carrières, G1R 4P5, Québec
|Chez Boulay – Bistro Boréal
|1110 rue Saint-Jean, G1R 1S4, Québec
|Chez Mathilde
|227 rue des Pionniers, G0T 2A0, Tadoussac
|Chez Rioux & Pettigrew
|160, rue Saint-Paul, G1K 3W1, Québec
|Chez Truchon – Auberge & Bistro (nouveauté)
|1065 rue Richelieu, G5A 2X8, La Malbaie
|Coteau
|10 rue Saint-Antoine, G1K 4C9, Québec
|Damas
|1209 avenue Van Horne, Outremont, H2V 1K4, Montréal
|Dorsia
|396 rue Notre-Dame Ouest, H2Y 1T9, Montréal
|Échaudé
|73 rue du Sault-au-Matelot, G1K 3Y9, Québec
|Épi, Buvette de Quartier
|119 rue Radisson, G9A 2C5, Trois-Rivières
|Espace Old Mill
|7 chemin Caleb-Tree, J0J 2H0, Stanbridge East
|Ferreira Café
|1446 rue Peel, H3A 1S8, Montréal
|Foxy
|1638 rue Notre-Dame Ouest, H3J 1M1, Montréal
|Garde Manger
|408 rue Saint-François-Xavier, H2Y 2S9, Montréal
|Hélicoptère (nouveauté)
|4255 rue Ontario Est, H1V 1K4, Montréal
|Huit 100 Vingt (nouveauté)
|820 9e rang, J0K 1C0, Saint-Ambroise-de-Kildare
|Île Flottante
|176 rue Saint-Viateur Ouest, H2T 2L3, Montréal
|Joe Beef
|2491 rue Notre-Dame Ouest, H3J 1N6, Montréal
|Juliette Plaza (nouveauté)
|6220 rue Saint-Hubert, H2S 2M2, Montréal
|Kitano Shokudo (nouveauté)
|143 avenue du Mont-Royal Est, H2T 1N9, Montréal
|Kundah Hôtel
|325 rue de La Couronne, G1K 6E7, Québec
|L’Express
|3927 rue Saint-Denis, H2W 2M4, Montréal
|La Chronique
|104 avenue Laurier Ouest, H2T 2N7, Montréal
|La Planque
|1027 3e Avenue, G1L 2X3, Québec
|La Porte Arrière
|356 rue Lafontaine, G5R 3B3, Rivière-du-Loup
|Lawrence
|9 avenue Fairmount Est, H2T 1C7, Montréal
|Le 101 Restaurant (nouveauté)
|101 rue Saint-Joseph Est, G1K 3A8, Québec
|Le Club Chasse et Pêche
|423 rue Saint-Claude, H2Y 3B6, Montréal
|Le Filet
|219 avenue du Mont-Royal Ouest, H2T 2T2, Montréal
|Le Géraldine
|163 rue Saint-Eustache, J7R 2L5, Saint-Eustache
|Le Hatley – Manoir Hovey
|575 rue Hovey, J0B 2C0, North Hatley
|Le Hobbit
|700 rue Saint-Jean, G1R 1P9, Québec
|Le Mousso
|1025 rue Ontario Est, H2L 1P8, Montréal
|Le Parlementaire
|1150 avenue Honoré-Mercier, G1A 1A3, Québec
|Le Saint-Amour (nouveauté)
|48 rue Sainte-Ursule, G1R 4E2, Québec
|Le Sainti (nouveauté)
|150 chemin des Bains, G0T 1V0, Saint-Irénée
|Le Serpent
|257 rue Prince, H3C 2N4, Montréal
|Le St-Urbain
|96 rue Fleury Ouest, H3L 1T2, Montréal
|Le Tap Room – Manoir Hovey
|575 rue Hovey, J0B 2C0, North Hatley
|Le Vin Papillon
|2519 rue Notre-Dame Ouest, H3J 1N4, Montréal
|Le Violon
|4720 rue Marquette, H2J 3Y6, Montréal
|Le Virunga
|851 rue Rachel Est, H2J 2H9, Montréal
|Leméac
|1045 avenue Laurier Ouest, H2V 2L1, Montréal
|Les Affamés
|200 avenue de la Cathédrale, G5L 5J2, Rimouski
|Les Mal-Aimés
|429 route 253, J0B 1M0, Cookshire-Eaton
|Les Mômes
|586 rue Villeray, H2R 1H6, Montréal
|Loiseau d’à Côté (nouveauté)
|10 avenue Filion, J0R 1R0, Saint-Saveur
|L’Orygine
|36 rue Saint-Pierre, G1K 3Z6, Québec
|Maison Boire
|13 rue Court, J2G 4Y6, Granby
|Maison Boulud
|Ritz-Carlton Montréal, 1228, rue Sherbrooke Ouest, H3G 1H6, Montréal
|Marcus
|Four Seasons Hotel Montréal, 1440, rue de La Montagne, H3G 1Z5, Montréal
|Mémo
|644 rue Notre-Dame Ouest, H3C 1J2, Montréal
|Moccione
|7495 rue Saint-Denis, H2R 2E5, Montréal
|Mon Lapin
|150 rue Saint-Zotique Est, H2S 1K8, Montréal
|Monarque
|406 rue Saint-Jacques, H2Y 1S1, Montréal
|Montréal Plaza
|6230 rue Saint-Hubert, H2S 2M2, Montréal
|Myranel
|241 chemin du Roy, G0A 1S0, Deschambault
|Okeya Kyujiro Montréal
|1227 rue de la Montagne, H3G 1Z2, Montréal
|Oncle Lee
|222 avenue Laurier Ouest, H2T 2N8, Montréal
|Oncle Lee Kăo (nouveauté)
|112 rue McGill, H2Y 2E5, Montréal
|Othym
|1257 rue Atateken, H2L 3K9, Montréal
|Panacée
|1701 rue Atateken, H2L 3L4, Montréal
|Park
|378 avenue Victoria, Westmount, H3Z 2N4, Montréal
|Pavane (nouveauté)
|120 rue Principale, J2G 2V5, Granby
|Place Carmin
|740 rue William, H3C 1P1, Montréal
|Renoir (nouveauté)
|Sofitel Le Carré Doré, 1155 rue Sherbrooke Ouest, H3A 2N3, Montréal
|Restaurant 1668 (nouveauté)
|18235 boulevard Lacroix, G5Y 5B8, Saint-Georges
|Restaurant de l’ITHQ
|3535 rue Saint-Denis, H2X 3P1, Montréal
|Saison (nouveauté)
|1380 chemin Sainte-Foy, G1S 2N6, Québec
|Salle Climatisée
|6448 boulevard Saint-Laurent, H2S 3C4, Montréal
|Schwartz’s Deli
|3895 boulevard Saint-Laurent, H2W 1X9, Montréal
|sEb L’Artisan Culinaire
|444 rue Saint-Georges, J8E 3G4, Mont-Tremblant
|Toqué!
|900 place Jean-Paul-Riopelle, H2Z 2B2, Montréal
|Verre Pickl‘ (nouveauté)
|1314 avenue Maguire, G1T 1Z3, Québec
|Vin Polisson
|197 King Ouest, J1H 1P4, Sherbrooke
|Yokato Yokabai
|4185 rue Drolet, H2W 2L5, Montréal
Restaurants mit BibGourmand Michelin Québec 2026
|Restaurant
|Adresse
|Annette bar à vin
|4051 rue Molson, local 120, H1Y 3L1, Montréal
|Battuto
|527 boulevard Langelier, G1K 5P7, Québec
|Baumier (nouveauté)
|695A chemin Avila, J0R 1R3, Piedmont
|Bibine Buvette (nouveauté)
|210 rue Brock, J2C 1M3, Drummondville
|Bistro B
|1144 avenue Cartier, G1R 2S5, Québec
|Buvette Gentille (nouveauté)
|73 rue Saint-Jean-Baptiste, G3Z 1M6, Baie-Saint-Paul
|Buvette Scott
|821 rue Scott, G1R 3C8, Québec
|Cadet
|1431 boulevard Saint-Laurent, H2X 2S8, Montréal
|Casavant
|350 rue de Castelnau Est, H2R 1P9, Montréal
|Coquette (nouveauté)
|10041 avenue Royale, G0A 3C0, Sainte-Anne-de-Beaupré
|Côté Est
|76 avenue Morel, G0L 1M0, Kamouraska
|Honō Izakaya
|670 rue Saint-Joseph Est, G1K 3B9, Québec
|Le Clocher Penché (nouveauté)
|203 rue Saint-Joseph Est, G1K 3B1, Québec
|Le Petit Alep
|191 rue Jean-Talon Est, H2R 1S8, Montréal
|Limbo (nouveauté)
|45 avenue Mozart Ouest, H2S 1C1, Montréal
|Losange
|100 rue Saint-Germain Ouest, G5L 4B6, Rimouski
|lueur
|117 rue Dalhousie, G1K 4C5, Québec
|Melba
|398 rue Saint-Vallier Ouest, G1K 1K6, Québec
|Ouroboros
|135 rue Saint-Joseph Est, G1K 3A8, Québec
|Parapluie
|44 rue Beaubien Ouest, H2S 1V3, Montréal
|Rôtisserie La Lune
|391 rue Saint-Zotique Est, H2S 1L8, Montréal
|Saindoux Restaurant BBQ (nouveauté)
|100 rue Notre-Dame Sud, G6E 4A2, Sainte-Marie
|Torii Izakaya
|771 rue Saint-Joseph Est, G1K 3C7, Québec
Michelin: https://guide.michelin.com/de/de/quebec/restaurants