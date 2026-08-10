Simon Petutschnig, Marin Pleše und Tino Sinožić verwöhnen an Mallorcas Yachthafen, auf der Insel Krk und an der kroatischen Felsküste

Drei JRE-Orte, drei außergewöhnliche Küchenchefs, ein gemeinsames Ziel: höchste Genusskultur in direkter Nachbarschaft zum Meer. Von Mallorcas exklusivem Yachthafen Puerto Portals über die stille Bucht von Rova auf der Insel Krk bis zur malerischen Felsküste von Preluk bei Opatija verbinden die JRE-Mitglieder Simon Petutschnig, Marin Pleše und Tino Sinožić internationale Spitzenküche mit einzigartigen Küstenlandschaften.

Simon Petutschnig, Marin Pleše und Tino Sinožić

Küchenchef Marin Pleše wurde zudem kürzlich mit dem renommierten Michelin Young Chef Award 2026 ausgezeichnet.

Yara, Puerto Portals: Japanische Präzision trifft mediterranes Flair

An der Marina von Puerto Portals empfängt das Yara seine Gäste mit einer Terrasse, die den Blick auf luxuriöse Yachten freigibt . Küchenchef, Miteigentümer und JRE-Mitglied Simon Petutschnig, gebürtiger Österreicher, vereint in seiner Küche japanische Disziplin mit mediterraner Lebendigkeit . Seine kulinarische Handschrift ist geprägt von Präzision, Respekt vor den Zutaten und der Kunst des Binchotan-Holzkohlegrills .

Das Yara ist kein Restaurant im konventionellen Sinne, sondern ein Ort, an dem drei kulinarische Welten aufeinandertreffen: Die Hauptküche, die Sushi-Theke und der Robata-Grill bieten den Gästen eine vielseitige Geschmacksreise . Zu den Signature-Gerichten zählen knuspriges Nori mit Miyazaki-Wagyu und Kaviar, zartes Rinderfilet mit Périgueux-Sauce sowie ein Tiramisu mit Matcha, Yuzu und Fuji-Apfel. Das Yara wurde kürzlich zum besten Restaurant der Insel gekürt – in der Bestenliste „The 21 Restaurants in Mallorca to Fall in Love with Like a Local“ von Dr. Helen Cummins.

Petutschnig, der seit über 25 Jahren in Spanien lebt, fand seine Leidenschaft für die asiatische Küche auf ungewöhnlichem Weg: Durch einen japanischen Mitbewohner in Barcelona entdeckte er die Faszination für Sushi, Dim Sum und die Kunst des Umgangs mit Fisch und Reis . Heute ist das Yara der Ort, an dem er diese Reise mit Gästen teilt.

Vila Rova, Insel Krk: Boutique-Hotel mit Michelin-ausgezeichnetem Talent

In der abgeschiedenen Bucht von Rova auf der Insel Krk liegt das Adults-only-Boutiquehotel Vila Rova – ein Ort der Ruhe mit Olivenhain, Privatstrand und nur 23 Zimmern . Das Hotel wird vom Geschwistertrio Danica, Marica und Petar Krnčević geführt, die ihren Gästen unvergessliche Momente schenken möchten. Die kulinarische Seele des Hauses ist JRE-Spitzenkoch Marin Pleše, der seine Ausbildung unter anderem bei El Celler de Can Roca absolvierte – einem der weltweit besten Restaurants. Für seine herausragende Leistung wurde er kürzlich mit dem Michelin Young Chef Award 2026 geehrt.

Im Restaurant Vila Rova, das seit 2025 im Michelin Kroatien geführt wird und im Falstaff Restaurant Guide 93 Punkte erzielte, interpretiert Pleše die Aromen der Insel Krk auf moderne Weise . Sein Menü „The Bridge“ bringt die kulinarische Identität der Insel auf den Teller: hausgemachte Šurlice-Pasta, Brioche aus Eichelmehl, Lamm, Scampi und Schafskäse – Gerichte, die von den lokalen Traditionen, der frischen Produkten und seiner persönlichen Reise erzählen . Das Restaurant ist zudem Mitglied der JRE Croatia und wurde von Gault&Millau Kroatien 2025 mit 14,5 Punkten ausgezeichnet .

https://www.hotel-vila-rova.com/restaurant

Navis, Opatija: Futuristisches Luxushotel an der Adria

Zwischen Opatija und Rijeka schmiegt sich das 5-Sterne-Hotel Navis an die Felsküste der Bucht von Preluk – eine futuristische Architektur mit atemberaubendem Blick auf die Inseln Krk und Cres sowie das abends beleuchtete Rijeka. In der Küche zeichnet JRE-Mitglied Tino Sinožić verantwortlich, der kreative Adria-Küche mit internationalem Anspruch verbindet.

Sinožić setzt auf die exzellenten Produkte der Region: Wildfang-Scampi aus der Bucht, deren außergewöhnliche Süße von der hervorragenden Wasserqualität zeugt, sind ebenso Teil seines Repertoires wie Seebarsch-Sashimi mit istrischem Olivenöl, Risotto mit Kvarner-Scampi in aromatischer Bisque und Thunfischtatar mit Wasabi und Kapern. „Wir haben hier alles, was man für Spitzenküche braucht“, betont Sinožić – eine Philosophie, die in der Harmonie von exzellentem Produkt, kreativer Zubereitung und einzigartiger Lage gipfelt.

Fazit: Drei Juwelen der Spitzengastronomie an Europas Küsten

Das Yara in Puerto Portals, die Vila Rova auf Krk und das Hotel Navis in Opatija repräsentieren drei Facetten der JRE-Küche: japanisch-mediterrane Fusion, authentische Inselküche und moderne Adria-Gastronomie. Alle drei Orte verbindet die Nähe zum Meer, die Leidenschaft ihrer Küchenchefs und der Anspruch, ihren Gästen unvergessliche kulinarische Momente zu schenken – mit Wellenrauschen als Begleitung.