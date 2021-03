Information für Mallorca-Reisende

Gleiche Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz von Einwohnern und Touristen auf den Balearen während der Osterzeit

Palma de Mallorca

Um die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern, gelten für die kommenden Wochen, einschließlich der Osterzeit, für Einwohner und Touristen die gleichen Sicherheitsmaßnahmen. Alle Richtlinien, die von der Balearen Regierung bereits vor Wochen festgelegt wurden, sind weiterhin für Residenten als auch für Touristen, verbindlich.

So bleiben auch während der Osterfeiertage in Bars und Restaurants maximal vier Personen pro Tisch aus maximal zwei Haushalten erlaubt. Die Hotels und Bars schließen auf Mallorca um 17 Uhr, ausgenommen davon sind Gastronomiebetriebe in Hotels. Diese dürfen auch noch nach 17 Uhr für die eigenen Hotelgäste geöffnet bleiben.

In Hotels dürfen nur Gäste aus einem Haushalt im selben Zimmer übernachten.

In Außenbereichen wie z.B. an Stränden dürfen bis zu sechs Personen aus zwei Haushalten zusammentreffen.

Die Regierung der Balearen stimmt sich weiterhin sehr eng mit den Reiseveranstaltern, OTAs, Hoteliers, Fluggesellschaften und den übrigen touristischen Unternehmen ab, um sicherzustellen, dass jede Änderung und Aktualisierung der aktuellen Maßnahmen Gäste rechtzeitig erreicht.

Alle Regelungen wurden zum Schutz der Einwohner und Besucher der Baleareninseln getroffen, um sicherzustellen, dass die Inseln die extrem niedrige Inzidenz in Zukunft beibehalten können und somit eines der sichersten Reiseziele im Mittelmeerraum bleiben.

Alle Informationen zu den aktuellen Maßnahmen, um die weitere Verbreitung der verhindern, finden Sie auf der Website der Agentur für Tourismusstrategie der Balearen (AETIB). Beachten Sie auch die Einreisebestimmungen von Spanien! PCR Test wird verlangt, so wie ein Online Formular und das Downloaden der spanischen Corona App „Radar“.

Bleiben Sie mit den Gourmet Report Newsletter aktuell!

Flug: Sonntags buchen

Wer günstig einen Flug nach Mallorca buchen möchte, sollte den Flug am besten sonntags buchen. Expedia und Airlines Reporting Corporation (ARC) haben ermittelt, dass der durchschnittliche Ticketpreis an diesem Tag fast 25 Prozent niedriger liegt als an anderen Wochentagen.

Hotels: Freitags buchen

Wer anstelle einer Ferienwohnung nicht auf die Annehmlichkeiten klassischer Hotels wie Frühstücksbuffet, Zimmerservice oder die tägliche Zimmerreinigung verzichten möchte, findet laut Preisanalyse von Expedia freitags die günstigsten Hotelraten für Reisen ins Ausland.

Für alle, die auch im Mallorcaurlaub auf Action stehen und noch Hilfe bei der Auswahl brauchen, habe ich hier einige der besten Aktivitäten zusammengestellt: