Die sieben schönsten Weinwanderwege auf Mallorca

Wein, Wandern und Wohlfühlen: Gerade im Herbst lässt sich die ruhige und kulinarische Seite von Mallorca entdecken. Angenehm milde Temperaturen laden zu ausgiebigen Wanderausflügen ein. Hier sind die schönsten Weinwanderwege auf Mallorca:

Weinwanderwege auf Mallorca

Ob entlang der Küste, durch das Inselinnere oder hoch ins Gebirge: Da Mallorca zahlreiche Weingüter – die sogenannten Bodegas – beheimatet, bietet sich die Möglichkeit, Wanderungen mit dem Thema Wein zu kombinieren. Viele Winzer bieten dabei Touren durch das Weingut oder Verkostungen an. Hier finden Reisende heraus, warum das mediterrane Klima für solch herrliche Weine sorgt. Mallorca-Experte und Fincavermittler fincallorca.de gibt Tipps für die schönsten Weinwanderwege der Insel.

Im (Nord-)Westen – Mallorcas Weinstraße

Die wohl berühmteste Weinroute der Insel: Die mallorquinische Weinstraße mit Start in Santa Maria del Cami, die zahlreiche renommierte Weingüter verbindet. Als Rundtour stehen knapp 60 Kilometer auf dem Programm – wer die gesamte Runde bestreiten möchte, organisiert daher am besten einen Chauffeur. Doch die Weinstraße beinhaltet auch Einzelabschnitte, die sich ideal zum Wandern anbieten. Gerade das bekannte Weinbaugebiet rund um Binissalem lässt sich auch zu Fuß erkunden. Egal für welche Tour sich Wein-Fans entscheiden: Sie genießen stets wunderschöne Ausblicke auf das Tramuntana-Gebirge und lernen das authentische Inselinnere mit seiner hügeligen Landschaft kennen. Durch die Fülle an hier ansässigen Weingütern besteht an vielen Orten die Möglichkeit für Weinproben.

Weinberge mit Meerblick

Ein kurzer Weg führt durch Banyalbufar in die direkt am Ortsrand gelegene Bodega Son Vives. Das familiengeführte Weingut bietet geführte Spaziergänge durch seine Weinberge an, wo Besucherinnen und Besucher mehr über den Anbau der Trauben erfahren. Aufgrund der Hanglage stehen die Weinreben auf verschiedenen Plateaus, die meisten Arbeitsschritte erfolgen hier daher manuell. Nach der Bewegung wartet ein weiteres Highlight: die Weinverkostung. Doch nicht nur der Geschmack der erlesenen Weine überzeugt – auch der wunderschöne Ausblick auf das Meer, den die Terrasse bietet. Besonders zum Sonnenuntergang ein einmaliges Erlebnis, das die Bodega nach Anmeldung freitags und samstags anbietet.

Willkommen im Bergweingut

Mitten im UNESCO Weltkulturerbe Serra de Tramuntana, dem Tramuntana-Gebirge, liegt im Valle de Superna das Weingut Son Vic de Superna. Die Kellerei besteht erst seit 2006 und baut sowohl einheimische als auch ausländische Rebsorten an. Hier lassen sich gleich zwei verschiedene Weinwanderungen mit anschließender Verkostung buchen – je nachdem, wie viel Zeit zur Verfügung steht. In zwei beziehungsweise drei Stunden geht es durch die Weinberge mit den hier typischen Trockensteinmauern und anschließend zur Weinprobe. Die hier produzierten Weine lassen sich direkt aus dem Fass verkosten, begleitet von regionalen Leckereien. Im Verkostungssaal folgen auch Erklärungen zu Gewinnung, Herstellung und Abfüllung.

Küstenwanderung mit Weinblick

Wer sich nicht zwischen Weinbergen und Meerblick entscheiden kann, findet zwischen Port d’Andratx und Sant Elm einen Küstenwanderweg mit spektakulären Ausblicken auf das Mittelmeer sowie eine Vielzahl an Weinreben. Vom Hafen in Port d’Andratx führt der Weg in luftige Höhen, von wo aus sich immer wieder Panoramablicke über die Insel und das Meer ergeben. Für Verkostungsmöglichkeiten der edlen Trauben während der Tour sorgen renommierte Weinkellereien wie die Bodega Santa Catarina, die sich auf regionale Weine wie den Prensal Blanc spezialisiert hat. Bewaldete Gebiete, felsige Pfade und ein atemberaubender Meerblick prägen die über zwei Stunden lange Route bis zum Ziel, dem charmante Küstendorf Sant Elm.

Im Norden: Natur, Kultur und Wein

Die Weinwanderung bei Pollença führt durch die malerische Landschaft des Nordens Mallorcas entlang von Weinbergen und Olivenhainen, umrahmt vom Tramuntana-Gebirge. Die Tour starten Besucherinnen und Besucher in der historischen Stadt Pollença, deren enge Gassen und Sehenswürdigkeiten wie der Kalvarienberg zur Erkundung einladen. Auf der Strecke empfängt das lokale Weingut Can Vidalet Fans edler Tropfen mit mallorquinischen Rebsorten wie Manto Negro und Prensal Blanc. Bei einer Tour über das Weingut mit anschließender Verkostung genießen Weinliebhabende regionale Spezialitäten und Einblicke in den Weinbau auf der Insel. Die Kombination aus Natur, Kultur und Genusserlebnis macht die Route zu einer besonderen Tour im Norden der Insel.

Im Osten/Inselinneren: Mediterrane Weinregion Pla i Llevant

Die etwas abgelegenere Weinroute im Pla i Llevant auf Mallorca führt durch die malerische Region im zentralen und östlichen Teil der Insel, bekannt für ihre fruchtbaren Böden und das mediterrane Klima. Hier erstrecken sich Weinberge über charmante Dörfer wie Felanitx, Manacor und Llucmajor. Entlang der Route laden familiengeführte Weingüter wie die Bodega Miquel Oliver oder Bodega Vi Rei zu Führungen und Weinproben ein. Besucherinnen und Besucher haben hier die Möglichkeit zur Verkostung lokaler Rebsorten wie Callet und Prensal Blanc. Begleitet von traditionellen Tapas und interessanten Informationen bietet sich entlang der Weinroute ein idealer Einblick in die mediterrane Weinkultur.

Im Inselinneren: Traditionelle Weinkultur erleben

Im Herzen Mallorcas versteckt sich ein wahres Juwel für Weinliebhaber. In der Region um Porreres erstrecken sich malerische Weinreben über sanfte Hügel. Zahlreiche Routen durch die Weinberge laden zu einer Erkundung des ländlichen Mallorcas zu Fuß ein. Weingüter vor Ort wie die Bodega Sa Cabana oder die Finca Son Roig lassen Besucherinnen und Besucher in die Welt des mallorquinischen Weins und der damit verbundenen Geschichte und Tradition der Region eintauchen. Von kräftigen Rotweinen über erfrischende Weißweine gibt es hier jede Menge Rebsorten zu probieren. Bei einer Tour lernen Gäste zudem mehr über jahrhundertealte Techniken der Weinherstellung und der damit verbundenen Kultur.

