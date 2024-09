Wo kann man typische Köstlichkeiten in Palma de Mallorca probieren?

Palma bezaubert seine Besucher nicht nur mit traumhaften Stränden und einer reichen Geschichte, sondern auch mit einer Gastronomie, die das Wesen des Mittelmeers und der mallorquinischen Traditionen widerspiegelt. Köstlichkeiten in Palma de Mallorca

Ein Bummel durch die Restaurants und Cafés von Palmas Altstadt ist eine wunderbare Möglichkeit, in die mallorquinische Kultur einzutauchen. Von den intensiven Aromen des Arrós Brut bis zur Süße einer frisch gebackenen Ensaimada erzählt jedes Gericht eine Geschichte und bietet ein einzigartiges Geschmackserlebnis.

Arrós Brut: Intensiver und authentischer Geschmack

Arrós Brut, ein Reisgericht, das Fleisch, Pilze und Gewürze kombiniert, ist eines der kulinarischen Juwelen Mallorcas. Um diese Delikatesse zu probieren, ist das Restaurant Celler Sa Premsa eine hervorragende Wahl. Die Anfänge des Celler Sa Premsa gehen auf das Jahr 1958 zurück, als Antonio Mayol, ein gelernter Bankier, beschloss, ein altes Lagerhaus im Zentrum von Palma in ein gemütliches Restaurant umzubauen. Da er weder über Kenntnisse in der Gastronomie noch im Gastgewerbe verfügte, beschloss er, einen Ort zu schaffen, an dem jeder, der wollte, die mallorquinische Küche genießen konnte, unabhängig von seiner Herkunft, seinem Geschmack oder seinen Interessen. Neben dem Arrós Brut ist das Lokal auf traditionelle mallorquinische Gerichte spezialisiert und bietet auch andere Speisen wie Tumbet, ein vegetarisches Gericht mit Auberginen, Kartoffeln, Paprika und Tomatensoße, oder Tintenfisch nach mallorquinischer Art an.

Pa amb Oli: Einfachheit schmackhaft gemacht

Reisende können die Bar Cabrera besuchen, die sich auf das mallorquinische “pa amb oli” (Brot und Öl) spezialisiert hat, mit allen möglichen Beilagen wie Fleisch, Schinken, Fisch und Käse. Dies ist der perfekte Ort, um dieses Gericht zu genießen, denn das Lokal zeichnet sich durch sein Engagement für die Tradition und die Qualität seiner Zutaten aus, so dass jeder Bissen ein Fest der lokalen Aromen ist.

Frito Mallorquín: Ein Happen Geschichte

Frito Mallorquín, ein sautiertes Gericht aus Schweineleber, Kartoffeln, Paprika und Fenchel, ist ein Gericht mit einer langen Geschichte. Das Café Ca’n Toni mit seiner rustikalen Atmosphäre und seinem Dekor, das an vergangene Zeiten erinnert, ist der ideale Ort, um diese Delikatesse zu probieren. Das 1955 gegründete Restaurant ist ein Spiegelbild des mallorquinischen Geistes und ein Ort, an dem der Geschmack vergangener Zeiten lebendig bleibt.

Cocas und Empanadas: Die perfekte Beilage

Cocas, ähnlich wie Pizzen, aber mit mallorquinischem Touch, und Empanadas, gefüllt mit Fleisch oder Fisch, sind zwei weitere unverzichtbare Bestandteile der lokalen Gastronomie. Das Horno Santo Cristo, einer der ältesten Öfen Palmas, ist der ideale Ort, um diese Köstlichkeiten zu kaufen. Das Horno Santo Cristo wurde 1910 gegründet und ist einer der emblematischsten Orte der Stadt Palma, an dem man die authentischsten typischen Produkte der Insel finden kann. Die nach traditionellen Rezepten hergestellten Produkte eignen sich perfekt zum Mitnehmen und Genießen, während man durch die Stadt spaziert.

Typische Süßspeisen: Der krönende Abschluss

Man kann nicht über die Gastronomie Palmas sprechen, ohne die Süßspeisen zu erwähnen. Die Ensaimada und das Mandeleis sind zwei kultige Desserts, die man im Ca’n Joan de S’Aigo genießen kann. Dieses Lokal mit jahrhundertealter Geschichte ist berühmt für sein traditionelles Gebäck und ein idealer Ort, um eine gastronomische Tour durch Palma abzuschließen.

