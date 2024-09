Vier neue MICHELIN-Sterne

Die 2024er Ausgabe erweitert ihr Gebiet im dritten Jahr um Toronto

& Region

& Region Zweiter MICHELIN Green Star

Insgesamt 100 Restaurants, 30 verschiedene Küchen in der 2024 Ausgabe vertreten

Wir haben die komplette Liste aller ausgezeichneten Restaurants in Toronto und Region

MICHELIN Toronto & Region 2024

DaNico, Hexagon, Restaurant Pearl Morissette und The Pine wurden jeweils mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet, wobei das Restaurant Pearl Morissette auch das neueste Green Star Restaurant in der 2024 Ausgabe des Michelin Toronto ist. In Toronto & Region gibt es nun 15 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern, zwei Grüne Sterne und ein Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen, wobei Sushi Masaki Saito weiterhin die Liste anführt.

„Wir stoßen auf das dritte Jahr des MICHELIN-Führers in Toronto an und freuen uns, dass sich die Auswahl über das Stadtzentrum hinaus ausweitet und neue und aufstrebende Talente ins Rampenlicht gerückt werden“, erklärt Gwendal Poullennec, der internationale Direktor des MICHELIN-Führers, dem Gourmet Report. „Wir freuen uns sehr, vier neue Restaurants in der Familie der MICHELIN-Sterne-Restaurants begrüßen zu dürfen, und hoffen, dass dies als Ansporn für die Restaurantgemeinschaft dient, die Messlatte weiter anzuheben. Die Leidenschaft der Küchenchefs und der kulinarischen Teams ist offensichtlich, denn sie legen einen starken Fokus auf einheimische Zutaten und nachhaltige Gastronomie.“

Zusätzlich zu den vier neuen Sternerestaurants bietet der Guide vier neue Bib Gourmands:

Berkeley North, Conejo Negro, Guru Lakshmi und Rasa. Die gesamte Auswahl, einschließlich der Grünen Sterne und der empfohlenen Restaurants, umfasst insgesamt 100 Restaurants und 30 verschiedene Küchen.

Hier sind die neuen MICHELIN Sterne:

Neuer MICHELIN-Stern

DaNico (Toronto; italienische Küche)

Sie fragen sich, ob das DaNico einen Besuch wert ist? Sie können es wortwörtlich auf die Bank bringen, denn das Restaurant befindet sich in einem ehemaligen Bankgebäude. Im Inneren sorgen dunkle Farben, Leinentischdecken und plüschige Sitzgelegenheiten für einen kultivierten Ton. Das Kunstwerk beweist, dass man sich nicht zu ernst nimmt. Küchenchef und Partner Daniele Corona kocht italienische Gerichte mit globalem Einfluss. Wählen Sie aus einem mehrgängigen Prix-fixe-Menü oder einem Degustationsmenü des Küchenchefs, um Gerichte wie die wilde pazifische Krabbe zu genießen, die auf dünnem, nudelartigem Gemüse serviert, mit Forellenrogen garniert und am Tisch mit einer sizilianischen grünen Olivencoulis vollendet wird. Die hausgemachten, mit geräucherter Burrata gefüllten Basilikum-Bottini, werden mit einer cremigen Sauce zu einem Gericht, das den richtigen Geschmack hat.

Hexagon (Oakville; zeitgenössische Küche)

Dieses stilvolle Restaurant im Stadtzentrum von Oakville könnte mit seinen Schiebetüren zum Innenhof, der umlaufenden Terrasse und dem ebenso coolen wie legeren Interieur allein durch sein Aussehen überzeugen. Aber Küchenchef Rafael Covarrubias hat noch viel mehr im Sinn. Die Speisekarte liest sich vertraut – Rindertartar, Austern, Fisch – aber was aus der Küche kommt, sind wunderschöne, raffinierte, originelle und gehaltvolle Gerichte. Kartoffelschaum, braune Butter und Rogen sind clevere Kombinationen mit der Hokkaido-Muschel. Die Pasta ist ein Highlight, wie die Mais-Agnolotti mit Manchego, aber auch die kurze Rippe. Und zum Nachtisch ist der Käsekuchen dank Erdbeeren und einem nussigen Mandelkeks überraschend leicht und schmackhaft. Um diese Küche von ihrer ehrgeizigsten Seite kennenzulernen, können die Gäste im Voraus ein Degustationsmenü buchen.

Restaurant Pearl Morissette (Jordan Station; zeitgenössische Küche)

Dieses 42 Hektar große Lokal in der malerischen Niagara-Region ist ein wahres Erlebnis. Das Restaurant Pearl Morissette ist ein Restaurant, ein Weingut, ein Obstgarten, ein Bauernhof und eine Bäckerei – ein ganzes Haus. Die Küchenchefs Daniel Hadida und Eric Robertson sind stolz auf die kanadischen Zutaten und respektieren die Jahreszeiten.

Daniel Hadida und Eric Robertson nutzen ihre Umgebung, um die Gerichte ihres spontanen Degustationsmenüs zu verfeinern, wie z. B. das Schweinefleisch aus Freilandhaltung, das langsam über einem Pfirsichholzfeuer gebraten, mit Süßkartoffel-Miso glasiert und mit Haselnussjus serviert wird. Ja, es gibt reichlich Wein, aber verpassen Sie auch nicht die gelungene Saftbegleitung. Die Mahlzeit kann mit einem Buchweizen-Zobel-Keks, Honig-Schlagsahne, wabenförmigem Törtchen und Honigeis süß abgeschlossen werden. In der Zwischenzeit hält das herzliche Team die Verkostung in einem freundlichen Tempo in Gang.

The Pine (Creemore; chinesische/zeitgenössische Küche)

Im charmanten Creemore, nördlich von Toronto in Simcoe County gelegen, befindet sich dieses kulinarische Wahrzeichen in einem schicken Gebäude, das früher eine Tankstelle war. Das von Chefkoch Jeremy Austin und seiner Frau Cassie geführte The Pine bietet ein unverwechselbares kulinarisches Erlebnis, das durch die jahrelange Arbeit des Chefkochs in China geprägt ist. Ein Essen hier basiert auf authentischen Aromen, die mit beeindruckender Kreativität und Überzeugung auf einer sich ständig weiterentwickelnden Speisekarte angeboten werden. Ein herrliches Tee-Ei bildet den Auftakt, die in Sichuan beliebten getrockneten gebratenen Bohnen werden als kalter Salat serviert, und die Karotten-Jiaozi sind eine köstliche Teigtasche – aber das sind nur einige der Schätze, die angeboten werden.

Bib Gourmand

Die Inspektoren des MICHELIN-Führers haben 4 Restaurants in die Bib Gourmand-Liste aufgenommen, die für gutes Essen zu einem guten Preis ausgezeichnet werden: Berkeley North, Conejo Negro, Guru Lukshmi und Rasa.

MICHELIN Sonderauszeichnungen

Neben dem Bib Gourmand und den Sternen vergibt der Guide vier Sonderauszeichnungen:

Auszeichnung: Preisträger, Etablissement

Michelin-Auszeichnung für außergewöhnliche Cocktails: Shayne Herbert, Azura

Michelin Sommelier-Auszeichnung: Ashleigh Forster, DaNico

Michelin Auszeichnung für herausragenden Service: Lamine Martindale, Conejo Negro

Michelin-Auszeichnung für junge Köche und kulinarische Fachkräfte: Rafael Covarrubias, Hexagon

Hotels

Die Restaurants reihen sich in die Hotelauswahl des MICHELIN-Führers ein, der die einzigartigsten und aufregendsten Übernachtungsmöglichkeiten in Toronto und der ganzen Welt vorstellt. Jedes Hotel wurde von den Experten des MICHELIN-Führers aufgrund seines außergewöhnlichen Stils, Services und seiner Persönlichkeit ausgewählt: https://guide.michelin.com/de/de/hotels-stays/toronto?

Guide MICHELIN Toronto 2024

Alle SterneRestaurants im MICHELIN Toronto 2024

Restaurant Distinction Adresse Sushi Masaki Saito 88 Avenue Rd., M5R 2H2 Aburi Hana 102 Yorkville Ave., M5R 1B9 Alo 163 Spadina Ave., M5V 2L6 DaNico (nouveauté) 440 College St., M5T 1T3 Don Alfonso 1890 Toronto 1 Harbour Sq., M5J 1A6 Edulis 169 Niagara St., M5V 1C9 Enigma Yorkville 23 St. Thomas St., M5S 3E7 Hexagon (nouveauté) 210 Lakeshore Rd. E., L6M 3R7 Kaiseki Yu-zen Hashimoto 6 Sakura Way, M3C 1Z5 Kappo Sato 575 Mount Pleasant Rd., M4S 2M5 Osteria Giulia 134 Avenue Rd., M5R 2H6 Quetzal 419 College St., M5T 1T1 Restaurant 20 Victoria 20 Victoria St., M5C 2A1 Restaurant Pearl Morissette (nouveauté) 3953 Jordan Rd., L0R 1S0 Shoushin 3328 Yonge St., M4N 2M4 The Pine (nouveauté) 7535 County Rd., L0M 1G0

Green Star Restaurants des Michelin Toronto 2024

Restaurant Distinction Adresse Restaurant Pearl Morissette (nouveauté) 3953 Jordan Rd., L0R 1S0 White Lily Diner 678 Queen St. E., M4M 1G8

BibGourmand im Michelin Guide Toronto 2024

Restaurant Adresse The Ace 231A Roncesvalles Ave., M5R 2L6 Alma 1194 Bloor St., M6H 1N2 Bar Raval 505 College St., M6G 1A5 BB’s 5 Brock Ave., M6K 2K6 Berkeley North (nouveauté) 31 King William St., L8R 1A1 Campechano 504 Adelaide St., M5V 1T4 Cherry Street Bar-B-Que 275 Cherry St., M5A 3L3 Chica’s Chicken 2853 Dundas St., M6P 1Y6 Conejo Negro (nouveauté) 838 College St., M6H 1A2 Enoteca Sociale 1288 Dundas St., W, M6J 1X7 Favorites Thai 141 Ossington Ave., M6J 2Z6 Grey Gardens 199 Augusta Ave., M5T 2L4 Guru Lukshmi (nouveauté) 7070 St. Barbara Blvd., L5W 0E6 Indian Street Food Company 1701 Bayview Ave., M4G 3C1 La Bartola 588 College St., M6G 1B3 Puerto Bravo 1425 Gerrard St. E., M4L 1Z7 R&D 241 Spadina Ave., M5T 2E2 Rasa (nouveauté) 196 Robert St., M5S 2K7 SumiLicious Smoked Meat & Deli 5631 Steeles Ave., M1V 5P6 Sunnys Chinese 60 Kensington Ave., M5T 2K1 Tiflisi 1970 Queen St. E., M4L 1H8 White Lily Diner 678 Queen St., M4M 1G8 Wynona 819 Gerrard St. E., M4M 1Y8

Empfohlene Restaurants in Toronto im 2024er Guide MICHELIN

Restaurant Adresse 156 Cumberland 156 Cumberland St., M5R 1A8 Aanch 259 Wellington St., M5V 3E4 Actinolite 971 Ossington Ave., M6G 3V5 Adrak Yorkville 138 Avenue Rd., M5R 2H6 Alder 51 Camden St., M5V 1V2 Alobar Yorkville 57A-162 Cumberland St., M5R 1A8 Aloette 163 Spadina Ave., M5V 2A5 Amal 131 Bloor St. W, M5S 1R1 Antler 1454 Dundas St. W, M6J 1Y6 Ardo 243 King St. E, M5A 1J9 Azura (nouveauté) 162 Danforth Ave., M4K 1N1 Bar Chica 75 Portland St., M5V 2M9 Bar Goa (nouveauté) 36 Toronto St., M5C 2C5 Bar Isabel 797 College St., M6G 1C7 Bar Vendetta 928 Dundas St., M6J 1W3 Buca 604 King St. W, M5V 1M6 CÀ PHÊ RANG 147 Spadina Ave., M5V 2L7 Canoe 66 Wellington St., M5K 1H6 Chubby’s Jamaican Kitchen 104 Portland St., M5V 2N2 Dil Se 335 Roncesvalles Ave., M6R 2M8 Down Home (nouveauté) 1355299 9 Line, N0C 1H0 Dreyfus 96 Harbord St., M5S 1G6 Famiglia Baldassarre (nouveauté) 122 Geary Ave., M6H 4H1 Fat Rabbit (nouveauté) 34 Geneva St., L2R 4M4 FK 770 St. Clair Ave. W, M6C 1B5 George 111C Queen St. E, M5C 1S2 Gia 1214 Dundas St., M6J1X5 Giulietta 972 College St., M6H 1A5 Henry’s 922 Queen St., M6J 1G6 Jacobs & Co. Steakhouse 12 Brant St., M5V 2M1 Kiin 326 Adelaide St. W, M5V 1R3 Koh Lipe Thai Kitchen 35 Baldwin St., M5T 1L1 La Banane 227 Ossington Ave., M6J 2Z8 Langdon Hall Country House & Spa (nouveauté) 1 Langdon Dr., N3H 4R8 Lapinou 642 King St., M5V 1M7 Lucie (nouveauté) 100 Yonge St., M5C 2W1 Madrina Bar y Tapas 2 Trinity St., M5A 3C4 Maha’s 226 Greenwood Ave., M4L 2R2 Mama Fatma (nouveauté) 10385 Weston Rd., Unit 7B, L4H 3T4 Mimi Chinese 265 Davenport Rd., M5R 1J9 Mother’s Dumplings 421 Spadina Ave., M5T 2G6 Musoshin Ramen 9 Boustead Ave., M6R 1Y7 Northern Smokes (nouveauté) 371 Old Kingston Rd., Unit 12, M1C 1B7 PAI 18 Duncan St., M5H 3G8 Parquet 97 Harbord St., M5S 1G4 Pho Tien Thanh 57 Ossington Ave., M6J 2Y9 Prime Seafood Palace 944 Queen St. W, M6J 1G8 Quatrefoil (nouveauté) 16 Sydenham St., L9H 2T4 SARA 98 Portland St., M5V 2N2 Scaramouche 1 Benvenuto Pl., M4V 2L1 Som Tum Jinda (nouveauté) 76 Gerrard St. E., M5G 2A7 Taline (nouveauté) 1276 Yonge St., M4T 1W5 Tamarind Modern Indian Bistro (nouveauté) 33 City Centre Dr., L5B 2N5 Ten 1132 College St., M6H 1B6 Trius Winery & Restaurant (nouveauté) 1249 Niagara Stone Rd., L0S 1J0 Union 72 Ossington Ave., M6J 2Y7 Vela 90 Portland St., M5V 2M9 Viaggio 1727 Dundas St. W, M6K 1V4 The Wood Owl 1380 Danforth Ave., M4J 1M9 Yukashi 643 Mount Pleasant Rd., M4S 2M9 Zen (nouveauté) 7634 Woodbine Ave., L3R 2N2

