Oliver Röder kocht in der Landlust Burg Flamersheim

Wo bisher vor allem die bekannten Klassiker wie „Eifler Lamm vom Pützhof“, „Landlust Schnitzel“ und „Zwiebelrostbarten mit Bratkartoffeln“ serviert wurden, sollen die Gäste ab Januar 2025 auch mit sterneprämierter Gourmetküche verwöhnt werden. Das benachbarte Restaurant „Bembergs Häuschen“, in dem bis jetzt die Gourmetküche angesiedelt war, schließt zum Ende des Jahres bis auf weiteres die Pforten. Röder gab deswegen seinen Michelin Stern zurück, wie der Kölner Stadtanzeiger zuerst berichtete.

Oliver Röder erklärt Gourmet Report: „Ein 5-Gang-Gourmetmenü aus dem Sternerestaurant wird es auch in Zukunft bei uns geben – und zwar im „Eiflers Zeiten“. Die Gänge können sogar à la carte bestellt werden, um den Gästen eine größere Wahlmöglichkeit bei Speisen zu ermöglichen. Die mehrfach ausgezeichnete Weinkarte bleibt ebenfalls gleich. Unser Mitarbeiterstamm um Küchenchef Filip Czmok sowie die charmante Gastgeberin und Sommelière Katharina Röder bleiben unserem Haus erhalten. Veranstaltungen und Feiern auf Gourmet-Niveau finden weiter statt. Auch unser renommiertes Catering werden wir ebenfalls weiterhin auf höchstem Level anbieten.“

Zugänglichere Spitzenküche

Mit dem neuen Konzept wollen Johannes von Bemberg und Oliver Röder auch den veränderten Ansprüchen an die Spitzengastronomie gerecht werden: „Wer heute ins Fine Dining geht, tut dies oft nicht mehr in Abendgarderobe, sondern in Alltagskleidung. Mit der Integration eines Gourmetmenüs in unserem bodenständigen Gasthaus machen wir daher unsere Gourmet Küche noch leichter zugänglich.“ Das Gasthaus für alle wird also auch in Zukunft viele Genießerinnen und Genießer in die „Landlust Burg Flamersheim“ locken.

