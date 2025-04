Signature Breakfast Constellation Edition in NH Hotels

Zehn Michelin-Sterne-Köche kreieren exklusive Frühstücksgerichte zum zehnjährigen Jubiläum der NH Collection Hotels. Die „Signature Breakfast Constellation Edition“ feiert regionale Zutaten mit kreativen Kompositionen von Spitzenköchen in zehn Häusern in Europa und Lateinamerika, also leider nicht überall!

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der NH Collection Hotels lädt die Marke zu einem außergewöhnlichen Genusserlebnis, der „Signature Breakfast Constellation Edition“ein. Zehn Michelin-Sterne-Köche haben für ebenso viele Hotels in Europa und Lateinamerika exklusive Frühstücksgerichte entworfen – inspiriert von den kulinarischen Traditionen der jeweiligen Region und verfeinert mit ihrer ganz individuellen Handschrift. Jede Kreation wurde eigens für dieses Jubiläum entwickelt und wird mit einem harmonisch abgestimmten Getränk begleitet. Bis Oktober 2025 können Gäste ab sofort die raffinierten Kompositionen in 10 Hotels genießen, die höchste Qualität mit kreativer Finesse verbinden.

Insgesamt vereinen sich elf Michelin-Sterne in dieser Edition, die Tradition mit innovativen Akzenten neu interpretiert. Hochwertige, lokale Zutaten stehen im Mittelpunkt: Einige Gerichte überraschen mit modernen Variationen, andere setzen auf klassische Zubereitungen in Perfektion – stets mit einem besonderen Fokus auf ausgewogene und genussvolle Frühstücksoptionen. Die Frühstücksserie lädt zu einer Entdeckungsreise durch die NH Collection Hotels ein, bei der die Handschrift preisgekrönter Spitzenköche auf regionale Vielfalt trifft. Weitere Informationen hier.

Drei spanische Meisterwerke

Spanien glänzt mit drei außergewöhnlichen Kreationen: Im NH Collection A Coruña Finisterre entfaltet der mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Koch Javier Olleros (Culler de Pau, O Grove) eine raffinierte Kombination aus galicischen Eiern und erlesenen Käsesorten. Im NH Collection Madrid Palacio de Tepa verführt Paco Roncero (2 Michelin-Sterne, Casino de Madrid) mit einer innovativen Toast-Kreation, die durch Olivenöl, Gurke, Miso-Joghurt, Parmesan und Olivenölperlen zu einem unvergesslichen Genuss wird. In Cáceres überrascht Alejandro Hernández Talavante (1 Michelin-Stern, Versátil) mit einem aromatischen Ensemble: langsam gegartes Freilandei, confierte Schweinshaxe, iberischer Schinkenjus und knuspriges Brot vereinen sich zu einer meisterhaften Geschmackskomposition.

Kulinarische Vielfalt aus Europa

In anderen europäischen Metropolen entfaltet sich ebenso eine spannende Auswahl außergewöhnlicher Frühstückserlebnisse: In Kopenhagen begeistert Nicolai Nørregaard (Kadeau, 2 Michelin-Sterne) im NH Collection Copenhagen mit geräuchertem Bornholm-Lachs auf Sauerteigtoast, verfeinert mit Holunderbutter, Honig, Pflaumenglasur und Crème fraîche. Im NH Collection Helsinki Grand Hansa kreiert Mikael von Lüders (Finnjävel, 1 Michelin-Stern) einen finnischen Gersten- und Buttermilchfladen, begleitet von kaltgeräuchertem Lachs und pochiertem Ei. Yuri Wiesen setzt im NH Collection Eindhoven Centre (Wiesen, 1 Michelin-Stern) auf geräucherten schottischen Lachs, harmonisch kombiniert mit Brioche-Toast, Wachtelei und Sauce Hollandaise. In Italien fasziniert Iside de Cesare (La Parolina, 1 Michelin-Stern) im NH Collection Milano City Life mit einer raffinierten Komposition aus Eiweiß mit knusprigem Eigelb, Brokkolicreme, Guanciale und geröstetem Brioche. Ciro Scamardella bringt im NH Collection Roma Palazzo Cinquecento in Rom das Ei besonders zur Geltung: Sein Gericht kombiniert ein bei 65 °C gegartes Ei mit Pecorino-Schaum, Lende vom Morone-Fisch auf einer Brotwaffel und einem gemischten Salat mit Chia-Zitronenvinaigrette.

Lateinamerikanische Akzente

Auch jenseits des Atlantiks wird das Signature Breakfast zu einem unvergesslichen Erlebnis: In Mexiko begeistert Mikel Alonso (Biko) im NH Collection Mexico City Reforma mit einer delikaten Komposition aus getrüffelter Schweinshaxe, pochiertem Ei, iberischer Creme und Rauch-Schaum auf knusprigem Grillbrot. Luciano García (Restaurant García) verfeinert im NH Collection Buenos Aires Crillón in Buenos Aires eine Kartoffelrösti mit geräucherter Auberginencreme, frischer Zucchini, gerösteter Rote Bete, Rauchforelle, pochiertem Ei und „Librito de Grasa“.

