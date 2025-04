Die in Bangkok lebende Pichaya ‚Pam‘ Soontornyanakij, Inhaberin des Potong, wurde zur besten weiblichen Köchin der Welt 2025 gekürt. Als kulinarische Expertin und gefeierte TV-Persönlichkeit ist Pam eine führende Persönlichkeit in der thailändischen Gastronomie.

Pichaya ‚Pam‘ Soontornyanakij,, Potong, Bangkok

Pichaya ‚Pam‘ Soontornyanakij ist die „Beste Köchin der Welt“

Nach ihrer Auszeichnung als Asiens beste weibliche Köchin 2024 schreibt sie nun Geschichte als erste asiatische und thailändische weibliche Köchin, die diesen prestigeträchtigen Titel erhält, was ihren Status als starke Kraft auf der kulinarischen Weltbühne weiter festigt.

Chef Pam verbrachte ihre prägenden Jahre in Bangkok und verfeinerte ihre Fähigkeiten am Culinary Institute of America, bevor sie im renommierten Jean-Georges in New York praktische Erfahrungen sammelte. Zurück in Thailand gründete sie zusammen mit ihrem Ehemann The X Project, eine Gastgewerbegruppe, die von der gemeinsamen Leidenschaft angetrieben wird, kühne, einzigartige Gastronomiekonzepte zu entwickeln, die immer wieder Grenzen überschreiten und etwas Neues in die Branche bringen.

Eines ihrer ersten Projekte war The Table, ein intimes privates Speiseerlebnis, das sowohl lokal als auch regional Anerkennung fand. Ihr gehört auch das Smoked, ein Restaurant mit mehreren Filialen in Bangkok, das die rauchige Essenz des traditionellen amerikanischen Texas BBQ meisterhaft mit der thailändischen Verehrung für Rindfleisch verbindet. Die Gruppe ist inzwischen auf zehn verschiedene Restaurants und Bars in der ganzen Stadt angewachsen, darunter das TORA Izakaya, das Khao Sarn Sek – eine zeitgenössische Zelebrierung heiliger thailändischer Zutaten – und die Opium Bar, ein eindringliches Cocktail-Erlebnis oberhalb des Potong, das internationale Anerkennung gefunden hat und auf Platz 73 der Asia’s 50 Best Bars 2024 steht. Mit Blick auf die Zukunft bereitet sie sich auf die Eröffnung von RA-U vor, einem neu gestalteten thailändischen Grillhaus, das ihre Mission fortsetzt, das Erbe durch modernen Ausdruck zu ehren.

Sie kehrt zu ihren Wurzeln zurück und eröffnet 2021 Potong, ein Restaurant, das ihr thailändisch-chinesisches Erbe zelebriert. Der Name bedeutet „einfach“ und ist eine Hommage an das alteingesessene chinesische Kräutergeschäft ihrer Familie. Das Potong befindet sich in einem historischen Gebäude, das ihrer Familie gehörte und einst eine traditionelle chinesische Apotheke war, und verbindet meisterhaft das Erbe mit modernster Kochkunst. Das einzigartige Degustationsmenü basiert auf der Philosophie der Chefköchin Pam „Fünf Elemente und fünf Sinne“ und bietet den Gästen die seltene Gelegenheit, das Erbe und das Essen als Einheit zu erleben – etwas, das es noch nie zuvor gab und das nur an diesem Ort möglich ist.

Als eine der einflussreichsten Köchinnen Thailands hat Chefköchin Pam das Potong zu einem der renommiertesten gastronomischen Ziele in Bangkok gemacht und sich damit prestigeträchtige Auszeichnungen verdient, darunter Platz 13 der Asia’s 50 Best Restaurants 2025 – gegenüber Platz 35 im Jahr zuvor – und Platz 57 der The World’s 50 Best Restaurants 2024.

Neben ihren Restaurants ist Chefköchin Pam als Hauptjurorin bei Top Chef Thailand tätig und erlangt weiterhin internationale Anerkennung durch ihre Jurorentätigkeit bei globalen Kochshows wie Top Chef Arab World, The World Cook, The Maverick Academy, Iron Chef und zuletzt The Restaurant War Thailand, wo sie ihre Stimme als führende Vertreterin der modernen Gastronomie erhebt. Da ihr die Förderung der nächsten Generation sehr am Herzen liegt, hat sie auch das WFW (Women for Women) Scholarship and Internship Program ins Leben gerufen, eine Plattform, die junge Köchinnen in Thailand durch Mentoren, berufliche Möglichkeiten und Zugang zu kulinarischer Bildung fördern soll.

Küchenchefin Pam erklärt Gourmet Report: „Ich fühle mich sehr geehrt, zur weltbesten weiblichen Küchenchefin 2025 ernannt zu werden, und ich fühle mich geehrt, die erste Thailänderin zu sein, die sich in die Reihe der bemerkenswerten Frauen einreiht, die vor mir den Weg geebnet haben. Diese Auszeichnung unterstreicht, wie wichtig es ist, die unschätzbaren Beiträge von Frauen in der kulinarischen Welt zu würdigen. Sie ist nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen weiblichen Köche, die zur Entwicklung der thailändischen Küche auf der Weltbühne beitragen können. Vor allem hoffe ich, dass sie die nächste Generation von Köchinnen dazu inspiriert, ihre kulinarischen Träume zu verfolgen.“

The World’s Best Female Chef 2025 ist die erste von mehreren Auszeichnungen, die im Vorfeld der Preisverleihung The World’s 50 Best Restaurants 2025, die am Donnerstagabend, den 19. Juni, im Lingotto Fiere in Turin stattfinden wird, bekannt gegeben werden. Das diesjährige Programm umfasst eine Reihe von Schlüsselveranstaltungen, die zur Grundlage der 50 Best Restaurants-Feierlichkeiten geworden sind: das Thought-Leadership-Forum #50BestTalks, bei dem einige der relevantesten Themen erörtert werden, die die Welt des Gastgewerbes heute betreffen; die 50 Best Signature Sessions, eine Reihe von gemeinsamen Kochveranstaltungen, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind und bei denen die 50 Best-Köche gemeinsam mit renommierten lokalen Talenten kochen und exklusive Restaurants besuchen; ein Chefs‘ Feast, bei dem die besten Qualitätszutaten und Kochtechniken präsentiert werden, für die die Region bekannt ist, sowie die Preisverleihung und der Countdown selbst.

Potong in Bangkok: https://www.restaurantpotong.com

Chef Pam: https://www.bychefpam.com

50best: https://www.theworlds50best.com