Matthias Gleiß feiert 20 Jahre im Umspannwerk Kreuzberg

Am 02.01.2004 begann Matthias Gleiß als Küchenchef im damaligen Restaurant H.H.Müller im Umspannwerk Kreuzberg am Paul-Lincke-Ufer in Berlin Kreuzberg. Gleiß feiert mit einem Jubiläumsmenü ab 9. Oktober!

Matthias Gleiss – nominiert für den Berliner Meisterkoch 2017

Matthias Gleiß

Seit Oktober 2010 fungiert Gleiß als Küchenchef und Inhaber im heutigen Restaurant VOLT an selbiger Adresse.

„Ich habe sehr viele tolle Gäste bekocht und kennen gelernt, Zulieferer und Partner sind zu engen Vertrauten geworden, engagierte Mitarbeiter, auf die man sich zu jeder Zeit verlassen konnte, prägen den Erfolg. Als Familienmensch und Vater von 4 fantastischen Kindern, welche in dieser Zeit nun groß geworden sind, möchte ich mich besonders bei Ihnen bedanken. All dies macht mich unfassbar stolz, bin sehr dankbar dafür und liebe jeden einzelnen Moment. In dieser Zeit konnte ich diese Genuss-Adresse entwickeln und zu dem machen, was es heute ist,“ so der sympathische Küchenchef gegenüber Gourmet Report.

Grund genug für Matthias Gleiß, dies gebührend zu feiern. Vom 09.10.2024 bis 31.10.2024 spiegelt das Menü- und á la carte Angebot dies nun wider. Das VOLT-Team präsentiert seinen Gästen Klassiker aus 20 Jahren Umspannwerk Kreuzberg und neue Gerichte zum Jubiläum und lässt Erinnerungen hochleben.

Das Jubiläumsmenü in 5 Gängen mit Getränkebegleitung wird zu einem Jubiläumspreis von 99,00 Euro angeboten.

Restaurant VOLT, Paul-Lincke-Ufer 21, 10999 Berlin

Öffnungszeiten im Oktober: Dienstag bis Sonntag ab 18.30 Uhr – 23.00 Uhr

www.restaurant-volt.de

Matthias Gleiß im Gourmet Report: https://www.gourmet-report.de/?s=Matthias+Gleiß

Matthias Gleiß 20 Jahre im Umspannwerk Kreuzberg – Fotocredit_Jung-Wolff

Lebenslauf Matthias Gleiß

Seit 2010 Restaurant VOLT, Berlin, Geschäftsführer

2024 8 Pfannen Gusto

2024 2 Hauben Gault Millau

2011 Aufsteiger des Jahres

2004-2009 Restaurant H.H.Müller, Berlin

Küchenchef

14 Punkte Gault Millau

2002-2003 Havanna Lounge Berlin, Berlin

Küchenchef

2001-2002 Restaurant Chalet Suisse, Berlin

Küchenchef

1998-2001 Hotel Schloss Hubertushöhe, Storkow

1 * Michelin, 18 Punkte Gault Millau Relais & Châteaux Küchenchef: Herr Kurt Jäger

1997-1998 Restaurant Harlekin, Grand Hotel Esplanade, Berlin

1 * Michelin, 16 Punkte Gault Millau

Küchenchef: Herr Kurt Jäger

1996-1997 Hotel Residenz Heinz Winkler, Aschau

3 * Michelin, 19 Punkte Gault Millau Relais & Châteaux Küchenchef: Herr Heinz Winkler

1995 Landhaus Zu den Rothen Forellen, Ilsenburg

1 * Michelin, 16 Punkte Gault Millau Relais & Châteaux Küchenchef: Herr Frank Buchholz

1994 Restaurant Harlekin, Grand Hotel Esplanade, Berlin

1 * Michelin, 16 Punkte Gault Millau

Küchenchef: Herr Kurt Jäger

1992-1993 Restaurant Harlekin, Grand Hotel Esplanade, Berlin

Küchenchef: Herr Heinz Beck

1991-1992 Hotel Berlin, Berlin

Küchenchef: Herr Heinz-Herrmann Panning

Abonniere den kostenlosen Gourmet Report Newsletter!