Palma ist bekannt dafür, dass man die Stadt am besten über ihr gastronomisches Angebot erkunden kann. Die Gastronomie macht einen Teil der Attraktivität der Stadt aus und ist ein großer Bestandteil ihrer Kultur. Die besten Restaurants Palmas reichen von kleinen Lokalen in der Nachbarschaft über exklusive Restaurants mit Michelin-Sternen bis hin zu jahrhundertealten Restaurants und Stadtvierteln, die das Zentrum neuer kulinarischer Angebote bilden.

Mallorca ensaimada

Diese Faktoren machen die Entdeckung neuer Restaurants zur perfekten Gelegenheit, um Palma zu erkunden, gute Gesellschaft zu haben und dabei eine ausgezeichnete Gastronomie sowie große Gastfreundschaft zu genießen.

Michelin-Sterne-Restaurants und Köche: Die Gastronomie in Palma

Im Laufe der Jahre hat es Palma geschafft, sich in der Welt der Gastronomie einen Namen zu machen und zu einer Stadt mit immer mehr Michelin-Sternen zu entwickeln. Diese Anerkennung kommt nicht von ungefähr, denn in der Stadt gibt es zahlreiche Lokale und Köche, die ein gastronomisches Angebot von exzellenter Qualität präsentieren. Palma hat es dank der Arbeit ihrer Köche und Gastronomen geschafft, sich neu zu erfinden und in der Welt der Gastronomie hervorzustechen.

Die besten Restaurants in Palma de Mallorca

So eröffnete der mallorquinische Sternekoch Andreu Genestra 2014 das Aromata. Ein Restaurant, das sich in Palmas historischem Zentrum Sa Nostra Cultura befindet. Das Lokal verzaubert seine Besucher mit einem wunderschönen Innenhof aus dem 17. Jahrhundert und großen Steinbögen, die das Gefühl verstärken, sich im Mittelmeerraum zu befinden. Das Aromata ist dafür bekannt, dass es eines der besten Lunch-Menüs der Stadt anbietet und zudem ein kulinarisches Erlebnis ohne hohe Preise ermöglicht. In diesem Jahr hat Andreu Genestra weitere spannende neue Projekte geplant. Neben seinem Restaurant Aromata im Herzen Palmas wird er die Küche des Gourmet-Restaurants im Lío Mallorca leiten, das zur Pachá-Gruppe gehört und im ehemaligen Gebäude der kultigen Diskothek Tito’s untergebracht sein wird. Das Lío Mallorca wird neben dem gastronomischen Angebot auch ein Partykonzept umfassen. Zudem beginnt eine neue Phase für sein Sterne-Restaurant, das nach zehn Jahren von Capdepera nach Llucmajor umzieht.

In Palma gibt es aber auch viele weitere exzellente Restaurants. Deren Michelin-Sterne machen die Stadt zu einem idealen Ziel für alle, die auf der Suche nach einem einzigartigen, hochwertigen kulinarischen Erlebnis sind. Ein Beispiel für ein Restaurant, das mit Michelin-Sternen ausgezeichnet ist, ist das Dins Santi Taura, das eine gastronomische Reise durch die Geschichte, Bräuche, Rezepte und Produkte Palmas bietet. Es befindet sich in Sa Calatrava, einem Viertel mit jahrhundertealter Kultur, im Herzen der alten Stadtmauern Palmas, nur wenige Meter von der Kathedrale entfernt und in deren Straßen es einen Großteil der Geschichte Mallorcas zu entdecken gibt.

Ein weiteres mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes Restaurant ist das Marc Fosh’s Restaurant, früher bekannt als Simply Fosh. Das Restaurant befindet sich in der eleganten Umgebung des Hotels Convent de la Missió in einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert und ist nach seinem britischen Küchenchef Marc Fosh benannt, der als erster britischer Koch in Spanien einen Michelin-Stern erhielt. In diesem Restaurant erwartet die Besucher eine kreative, moderne, mediterrane Küche, die seine Leidenschaft für lokale, frische und saisonale Zutaten widerspiegelt.

Auch das Restaurant Adrián Quetglas am Paseo Mallorca in Palma zählt zu den beliebtesten Restaurants mit Michelin-Stern. Adrian Quetglas verbrachte fast 10 Jahre in Russland und beschloss 2015, sein eigenes Restaurant in Palma zu eröffnen. Seine Küche zeichnet sich durch einen starken mediterranen und lokalen Einfluss, avantgardistische Techniken und qualitativ hochwertige Produkte aus. Seine Menüs sind das Resultat seiner Erfahrungen, die er auf Mallorca, in London, Paris und Moskau bei einigen der besten Köche der internationalen Szene sammelte.

Einzigartige Restaurantbesuche

Das gastronomische Erlebnis der Tapas ist zu einem kulinarischen Trend geworden, der die Grenzen Spaniens überschreitet und auf den Speisekarten von Restaurants auf der ganzen Welt zu finden ist. Sie haben sich von ihrem bescheidenen Ursprung als Häppchen zum Stillen des Hungers zu einem Gericht zum Teilen entwickelt, das oft das Ergebnis einer anspruchsvollen Küche ist. In Palma finden Besucher das Restaurant El Camino, das im September 2018 eröffnet wurde. El Camino sieht einer traditionellen Tapas-Bar sehr ähnlich, abgesehen von deBangkok Tipps – Food is the new Sex in Bangkokr Größe der langen Bar, die eine moderne Atmosphäre schafft. Die kreativen Tapas bestehen aus den besten saisonalen Zutaten und bieten sich optimal zum Teilen an.

Ein Restaurant mit nächtlicher Atmosphäre, industrial Style und einer äußerst kreativen Küche ist das Restaurant Vandal in Palma, das von Bernabé Caravotta und Sebastián Pérez geführt wird. Eine einzigartige Speisekarte, die den Besucher mit ihren Gerichten an verschiedene Orte führt. Thailand, Peru, Frankreich, Japan, Mexiko, Spanien, Indien, Kolumbien und Italien sind nur einige der Geschmäcker, die der Reisende in den einzelnen Häppchen und Sharing-Optionen wiederfinden wird.

Das Restaurant Xalest des Hotels Concepció by Nobis, das in einem zentralen Bereich Palmas liegt, wo die Altstadt auf das Viertel Santa Catalina trifft, ist ebenfalls ein Muss für Reisende. Das Hotel hat seinen Namen von der Straße Carrer de la Concepció, in der sich ein bekannter Olivenölmarkt befand, und ist in einem Gebäude aus der Mitte des 16. Jahrhunderts untergebracht. Das Restaurant bietet ein einfaches, aber kreatives und authentisches Menü mit mallorquinischen Klassikern, die von dem einheimischen Küchenchef Xema Álvarez mit einem modernen Touch zubereitet werden. Er überzeugte die Jury bei der TaPalma 2019 und setzte sich gegen die 50 besten Köche der Stadt durch.

Bestens informiert mit dem wöchentlichen Gourmet Report Newsletter

Die besten Restaurants in Palma de Mallorca Zusammenfassung Die angesagtesten Restaurants in Palma de Mallorca: in der Stadt gibt es zahlreiche Lokale und Köche, die ein gastronomisches Angebot von exzellenter Qualität präsentieren. Palma hat es dank der Arbeit ihrer Köche und Gastronomen geschafft, sich neu zu erfinden und in der Welt der Gastronomie hervorzustechen Sende Benutzer-Bewertung 5 ( 1 Stimme)