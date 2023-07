Diesen Samstag, den 1. Juli, kam die Nachricht, dass Serge Vieira im Alter von 46 Jahren an einer Krankheit gestorben ist, gegen die er ein Jahr lang gekämpft hatte. Ein großer Verlust für Cantal, seine Heimatregion.

Serge Vieira

Wir trafen Serge 2003 bei der Vorbereitung auf den Bocuse d’Or 2005. Dieser Junge hat uns auf den ersten Blick überzeugt. Es war noch die Zeit eines Bocuse d’Or, in der wir weniger auf Technik und mehr Herz setzten, auf zugängliche und liebenswerte Köche, weder Facebook noch Instagram, eine Nähe zwischen den Herdkünstlern und dem Publikum. Das damals zur Verfügung stehende Budget betrug ein Zweihundertstel dessen, was es heute ist. Mit 20.000 € machten wir uns auf den Weg ins Abenteuer. Serge gab zu, am Ende des Wettbewerbs ein Loch im Budget gehabt zu haben. Er hatte nichts verlangt.

Der Kampf um den Sieg im Wettbewerb war nicht weniger homerisch. Serge hatte unter der Führung seines Mentors Régis Marcon mit Abstand gewonnen, vor Tom Victor Gausdal und Rasmus Kofoed, einem weiteren zukünftigen Bocuse d’Or. Der Rest seiner Karriere war vorbildlich, Serge gewann zwei Michelin-Sterne in seiner Heimatregion Cantal. Vor vier Jahren übernahm er die Leitung des französischen Teams für Hoch-Küche, das er 2021 zum Sieg führte, eine Meisterleistung. Vor einem Jahr wurde er zum Ritter des National Order of Merit ernannt.

Wir sprechen seiner Frau Marie-Aude und seinen Lieben, darunter seinen beiden Kindern, unser aufrichtiges Beileid aus. Claude Minni

Serge Vieira Zusammenfassung