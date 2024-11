Sven Elverfeld wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet

European Hotel Awards 2024: Mit dem „Millenium Award for Lifetime Achievement“ wird Elverfelds beeindruckende Lebensleistung in der Welt der Haute Cuisine gefeiert – ein Meilenstein, der die Bedeutung seiner Arbeit weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bestätigt. Sven Elverfeld Lebenswerk Auszeichnung.

European Hotel Awards 2024 Sieger: Sven Elverfeld, © Daniel Bottlaender

Sven Elverfeld Lebenswerk

Sven Elverfeld, der Küchenchef des Restaurant Aqua im The Ritz-Carlton, Wolfsburg, wurde bei den European Hotel Awards 2024 mit dem prestigeträchtigen „Millennium Award for Lifetime Achievement“ ausgezeichnet. Die Ehrung für sein Lebenswerk würdigt seine außergewöhnliche Karriere und seinen nachhaltigen Einfluss auf die internationale Gastronomie. Seit der Eröffnung des Aqua in der Autostadt im Jahr 2000 hat Elverfeld das Restaurant zu einer der führenden Gourmet-Adressen Europas gemacht, seit 16 Jahrenausgezeichnet mit drei Michelin-Sternen.

Sven Elverfeld zeigt sich gegenüber Gourmet Report gerührt über die Auszeichnung: „Es ist eine große Freude und Ehre, diesen Preis kurz vor dem 25-jährigen Jubiläum des Restaurants Aqua zu erhalten. Diese Auszeichnung spiegelt den gemeinsamen Einsatz und die Leidenschaft unseres gesamten Teams wider. Mein Dank gilt jedem, der mich auf dieser Reise begleitet hat und natürlich unseren Gästen, die unsere Vision teilen.“

Der 1968 in Hanau geborene Sven Elverfeld begann seine beeindruckende Karriere mit einer Ausbildung zum Konditor und Koch. Er sammelte internationale Erfahrungen in renommierten Küchen weltweit, bevor er 2000 die Position des Chef de Cuisine im Restaurant Aqua im The Ritz-Carlton in Wolfsburg übernahm. Unter seiner Leitung erhielt das Restaurant 2002 seinen ersten Michelin-Stern, 2006 den zweiten und seit 2009 hält es drei Michelin-Sterne. Seit 2022 ist Sven Elverfeld zudem Berater für das Gourmet-Restaurant S.E.A. by Sven Elverfeld auf dem Kreuzfahrtschiff Evrima der The Ritz-Carlton Yacht Collection.

Elverfelds Küche im Aqua zeichnet sich durch eine perfekte Balance zwischen Tradition und Innovation aus, wobei er hochwertige, regionale Zutaten verwendet und diese mit modernen Techniken zu einzigartigen Gerichten veredelt. Seine kreative Herangehensweise und sein unverwechselbarer Stil haben ihm zahlreiche Auszeichnungen und internationale Anerkennung eingebracht.

Eine seiner bemerkenswerten Fähigkeiten ist es, sein Wissen gekonnt an junge Köche und vielversprechende Talente weiterzugeben. Seine ehemaligen Schüler hat er auf eine erfolgreiche Weltreise geführt, auf der sie bisher insgesamt 24 Michelin-Sterne errungen haben. Heute sind sie weit über den Globus verteilt und setzen die von Elverfeld vermittelten Prinzipien und Techniken ein, während sie ihr Wissen wiederum mit anderen teilen.

Tatsächlich ist es für Sven Elverfeld eine Selbstverständlichkeit, Kochkunst auf höchstem Niveau zu vermitteln. Auf die Frage, was das Wichtigste ist, das er jungen, ambitionierten Köchen mitgibt, kommen nicht etwa die Feinheiten harmonischer, ausgewogener Gerichte zur Sprache, sondern die Art und Weise, wie bei ihm zusammengearbeitet wird. „Einen gesunden Teamspirit, das Arbeiten auf Augenhöhe und sich gegenseitig respektvoll zu verhalten und zu unterstützen, empfinde ich für essenziell“, sagt Sven Elverfeld im Gourmet Report Gespräch..

Sven Elverfeld – beliebt bei jung und alt!

„Auszeichnungen sind die Bestätigung für das Geleistete. Das ist wie beim Mannschaftssport. Wir sind nur so stark, wie es unser Team ist. Langfristig gesehen helfen uns Auszeichnungen, die richtigen Mitarbeiter zu finden“, fügt Elverfeld hinzu. „Mitarbeiter in die eigene Kreativität einzubeziehen, gehört als Sternekoch zu meinem Alltag.“

Mit dieser Ehrung wird Elverfelds beeindruckende Lebensleistung in der Welt der Haute Cuisine gefeiert – ein Meilenstein, der die Bedeutung seiner Arbeit weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bestätigt. Dazu kommt, dass Elverfeld nicht nur ein fantastischer Koch ist, er ist auch ein wirklich angenehmer Mensch!

Die European Hotel Awards wurden 2018 von der Zeitschrift References Hoteliers Restaurateurs International während der EGAST-Ausstellung in Straßburg ins Leben gerufen. Einmal im Jahr erstellt das Auswahlkomitee eine Liste potenzieller Kandidaten, die für die European Hotel Awards infrage kommen. Alle Entscheidungen basieren auf professionellen Kriterien und der geografischen Verteilung in verschiedenen europäischen Ländern. Zu den wichtigsten European Hotel Awards gehören Hotel des Jahres, Historisches Hotel, Charmantes Hotel, Spa des Jahres, Hotelrestaurant, General Manager des Jahres, Food & Beverage Manager und der Millennium Award for Lifetime Achievement zur Ehrung einer gesamten Karriere. Die Verleihung 2024 fand am 14. Oktober in Kopenhagen statt.

Über Sven Elverfeld und das Restaurant Aqua:

Als Küchenchef ist Sven Elverfeld seit der ersten Stunde für die Erfolgsgeschichte des Aqua verantwortlich. Seit dem Jahr 2000 kreiert er mit seinem Team kulinarische Meisterwerke für seine Gäste, sodass das Restaurant bereits eineinhalb Jahre nach der Eröffnung den ersten Stern des Guide MICHELIN erhielt. 2006 folgte der Zweite, bevor für das Jahr 2009 erstmals die höchstmögliche Auszeichnung in der Gourmetwelt, die drei Sterne, vergeben wurden. Häufig sind die Gerichte von Sven Elverfeld von seinen kulinarischen Erinnerungen geprägt. Somit erzählt jedes Menü eine geschmacklich vielseitige Geschichte mit einem ganz besonderen Charakter. Fokussiert auf den Eigengeschmack der sorgfältig ausgewählten Produkte sowie deren kreative Verarbeitung und Zubereitung, überzeugen seine Kreationen mit Einfachheit und Raffinesse.

Aktuelle Auszeichnungen des Restaurants Aqua im Überblick:

1. Platz Hornstein Ranking (100 Punkte)

3 Sterne – Guide MICHELIN seit 2009

5 Hauben – Gault&Millau

5 F´s – Höchstbewertung – Der Feinschmecker

10,5 Pfannen – Höchstbewertung – Gusto

5 Kochlöffel – Höchstbewertung – Aral Schlemmer Atlas

5 Kochmützen – Höchstbewertung – Der große Restaurantführer

Tipp*Service & Küche mit 5 Diamanten – Höchstbewertung – Varta Guide

98,5 Punkte – La Liste

The Ritz-Carlton, Wolfsburg

Das The Ritz-Carlton, Wolfsburg mit 170 Zimmern und Suiten liegt inmitten der Autostadt in Wolfsburg, dem Kompetenz- und Erlebniszentrum rund um das Thema Mobilität. Architektonisch eindrucksvoll als offener Kreis gestaltet, verfügt das vielfach prämierte Luxushotel über die Restaurants Aqua unter der Leitung von Sven Elverfeld, Terra, Aura, die Hafenterrasse, die Lobby Lounge, die Newman’s Bar sowie sieben Konferenzräume. Der freischwimmende, 40 Meter lange, ganzjährig beheizte Infinity-Pool im Hafenbecken ist vor dem denkmalgeschützten Volkswagen-Kraftwerk mit seinen vier hohen Schornsteinen ein wahrer Eyecatcher. Ein ebenso spektakulärer Blick bietet sich den Gästen aus dem Fitness-Bereich des The Ritz-Carlton Spa, das zusätzlich über Dampfbäder und Saunen sowie ein breites Angebot an Spa-Anwendungen verfügt. Über 600 Kunstwerke mit dem Schwerpunkt der Fotografie prägen das Ambiente des Hauses, ebenso wie die modern-klassische Ausstattung von Elliott Barnes. Weitere Informationen hier.

