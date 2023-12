LaListe kam vor ein paar Jahren raus als französische Antwort auf die „50best Restaurants of the world“. Bei den 50best dominierten Spanier und das durfte ja nicht sein. Die beste Küche hat doch Frankreich. Selbst die französische Regierung unterstützte das Projekt! Die Regierung scheint nicht mehr dabei zu sein, aber dafür chinesische Sponsoren. LaListe: Taiwan als Teil von China

Während die 50best Russland wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine suspendiert hat, sind russische Restaurants bei La Liste inkludiert. Aber noch merkwürdiger: Taiwanesische Restaurants werden China zugeschlagen. Oft steht noch nicht einmal die Stadt dabei! Ich schrieb LaListe an, um sie auf den Fehler aufmerksam zu machen. Keine Reaktion bisher. Sollte es Politik sein? Was soll das?

Es sind auch unverhältnismässig viele chinesische Restaurants auf der Liste.

Bisher war LaListe recht unbedeutend, aber dieses Jahr haben die sich einen cleveren Schachzug ausgedacht. Sie gruppieren die 1000 besten Restaurants in 50 Gruppen, nach imaginären Punkten. So haben sie plötzlich 1000 Botschafter, die alle sagen, sie wären auf Platz X der besten Restaurants der Welt, dabei sind sie auf Platz XX oder sogar XXX. So wird der erste Platz sieben mal vergeben. Man liesst in der Zeitung, die Schwarzwaldstube ist das beste Restaurant der Welt. In den USA lese ich, das Le Bernadin ist das beste der Welt, in England ist es das L’Enclume, in Japan das Sushi Saito und in Hongkong das Lung Keen Heen. Nur Frankreich hat zwei Restaurants, die sich Platz eins teilen müssen!

Und so geht es weiter. Platz zwei haben 17 Restaurants. In saarländischen Zeitungen (Christian Bau) jubelte man über das zweitbeste Restaurant der Welt genauso wie in Rheinland-Pfalz (Sonnora). Und alle haben ja Recht! Plötzlich ist La Liste in aller Munde.

59 deutsche Restaurants stehen in der Liste. Das schlechteste deutsche ist das Zwei-Sternerestaurant SEIN aus Karlsruhe auf Platz 45 der besten Restaurants der Welt. In Wahrheit dürfte es eher auf Platz 800 sein, was immer noch ein tolles Ergebnis ist.

In LaListe entscheiden nicht Tester, sondern es ist ähnlich wie bei der Hornsteinliste, wo die Führer-Bewertungen übernommen und neu gewichtet werden, so wird hier das Web abgeerntet. Nun gibt es aber überall unterschiedliche Führer, sprich ein Vergleich ist schwer möglich. Selbst beim renommierten Guide Michelin monieren viele Experten, dass die Kriterien in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich sind, was der Guide Michelin selber bestreitet. Speziell die neuen, vom Kunden bezahlten Führer, seien fragwürdig. Aber auch die asiatischen und sogar die spanische Ausgabe gelten als eher leicht. Wie soll man jetzt die ganze Welt vernünftig einordnen? Das haben schon 50best nie geschafft. Aber LaListe versagt komplett. Und das ist nicht verwunderlich, denn es werden viele fragwürdige Quellen rangezogen.

Ein Beispiel: Das Sushi/Fusion Restaurant Meisei in Bahrain auf Platz 44, also einen Platz besser als das SEIN. Als Quelle werden Foursquare, Google Reviews, Time Out, Tripadvisor, Careme Guide und Fact Awards Bahrain genannt. Drei Quellen von Endverbrauchern, zwei Anzeigenblätter und über Careme finde ich nur eine Facebook Seite, mit letztem Eintrag 2018. Wir waren dort. Das Sushi hatte zerkochten, etwas süsslichen Reis, der Fisch war mässige Supermarktqualität – es gab nur Lachs und Thunfisch. Das Restaurant verliessen wir verärgert! Hier ein paar Bilder: (mit rechter Maustaste im neuen Fenster öffnen)

Meisei Bahrain – Norwegischer Lachs aus dem Supermarkt und der Thunfisch schmeckte noch nach der Plastikverpackung Meisei Buns Meisei Thunfisch

Noch origineller ist das Plum’s im Ritz-Carlton auf Platz 50 der 1000 besten Restaurants. Das ist ein sehr teures Steakhaus mit mittelmässigem Essen. Unser Hummer war breiig und ging zurück. Antwort des Kellners: Das passiert öfter, die omanischen haben unterschiedliche Qualität. Da gehe ich lieber zu Blockhouse ….

Trotzdem hat die kostenlose LaListe App einen Vorteil. Wenn man irgendwo ist und gar keine Ahnung hat, wo man suchen könnte, kann man in LaListe gucken.

Hier kommt jetzt die Liste der „1000 besten Restaurants“ von La Liste. Taiwanesische Restaurants habe ich hoffentlich alle korrekt bezeichnet! CR

LaListe: Taiwan als Teil von China

Top 1000 Restaurants 2024

Platz

Le Bernardin

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

99.50

La Liste Bewertung (%)

L’Enclume – Simon Rogan

Grange-over-Sands, Vereinigtes Königreich

99.50

La Liste Bewertung (%)

Guy Savoy

Paris, Frankreich

99.50

La Liste Bewertung (%)

La Vague d’Or – Le Cheval Blanc

Saint-Tropez, Frankreich

99.50

La Liste Bewertung (%)

Schwarzwaldstube

Baiersbronn, Deutschland

99.50

La Liste Bewertung (%)

龙景轩 – Lung King Heen

Hong Kong, China

99.50

La Liste Bewertung (%)

鮨さいとう – Sushi Saito

Minato-ku, Japan

99.50

La Liste Bewertung (%) Platz

Atrio

Cáceres, Spanien

99.00

La Liste Bewertung (%)

Cheval Blanc by Peter Knogl – Grand Hôtel Les Trois Rois

Basel, Schweiz

99.00

La Liste Bewertung (%)

Da Vittorio

Brusaporto, Italien

99.00

La Liste Bewertung (%)

Frantzén

Stockholm, Schweden

99.00

La Liste Bewertung (%)

L’Ambroisie

Paris, Frankreich

99.00

La Liste Bewertung (%)

L’Assiette Champenoise

Tinqueux, Frankreich

99.00

La Liste Bewertung (%)

L’Auberge du Vieux Puits

Fontjoncouse, Frankreich

99.00

La Liste Bewertung (%)

Le Calandre

Sarmeola di Rubano, Italien

99.00

La Liste Bewertung (%)

Le Louis XV – Alain Ducasse

Monaco, Monaco

99.00

La Liste Bewertung (%)

Martín Berasategui

Lasarte-Oria, Spanien

99.00

La Liste Bewertung (%)

Plénitude

Paris, Frankreich

99.00

La Liste Bewertung (%)

Régis et Jacques Marcon

Saint-Bonnet-le-Froid, Frankreich

99.00

La Liste Bewertung (%)

SingleThread

Healdsburg, Vereinigte Staaten von Amerika

99.00

La Liste Bewertung (%)

Victor’s Fine Dining by Christian Bau

Perl, Deutschland

99.00

La Liste Bewertung (%)

Waldhotel Sonnora

Dreis, Deutschland

99.00

La Liste Bewertung (%)

中环四季酒店 – Caprice at the Four Seasons

Hong Kong, China

99.00

La Liste Bewertung (%)

茶禅華 – Sazenka

Minato-ku, Japan

99.00

La Liste Bewertung (%) Platz

Aqua

Wolfsburg, Deutschland

98.50

La Liste Bewertung (%)

Arzak

Donostia, Spanien

98.50

La Liste Bewertung (%)

Core by Clare Smyth

London, Vereinigtes Königreich

98.50

La Liste Bewertung (%)

Dal Pescatore

Runate, Italien

98.50

La Liste Bewertung (%)

De Librije

Zwolle, Niederlande

98.50

La Liste Bewertung (%)

El Celler de Can Roca

Girona, Spanien

98.50

La Liste Bewertung (%)

Georges Blanc

Vonnas, Frankreich

98.50

La Liste Bewertung (%)

La Marine

Noirmoutier-en-l’Île, Frankreich

98.50

La Liste Bewertung (%)

L’Arpège

Paris, Frankreich

98.50

La Liste Bewertung (%)

L’Epicure

Paris, Frankreich

98.50

La Liste Bewertung (%)

Les Prés d’Eugénie – Michel Guérard

Eugénie-les-Bains, Frankreich

98.50

La Liste Bewertung (%)

Maison Pic

Valence, Frankreich

98.50

La Liste Bewertung (%)

Mirazur

Menton, Frankreich

98.50

La Liste Bewertung (%)

Obauer

Werfen, Österreich

98.50

La Liste Bewertung (%)

Odette

Singapore, Singapur

98.50

La Liste Bewertung (%)

Pavillon Ledoyen – Yannick Alléno

Paris, Frankreich

98.50

La Liste Bewertung (%)

Piazza Duomo

Alba, Italien

98.50

La Liste Bewertung (%)

Restaurant de l’Hôtel de Ville

Crissier, Schweiz

98.50

La Liste Bewertung (%)

Schloss Schauenstein

Fürstenau, Schweiz

98.50

La Liste Bewertung (%)

The French Laundry

Yountville, Vereinigte Staaten von Amerika

98.50

La Liste Bewertung (%)

Troisgros – Le Bois sans Feuilles

Ouches, Frankreich

98.50

La Liste Bewertung (%)

京华阁 – „The Capital“ at The Beijing Hong Kong Jockey Club

Beijing, China

98.50

La Liste Bewertung (%)

天巢法国餐厅 – Robuchon au Dôme

Macao, China

98.50

La Liste Bewertung (%)

新ばし星野 – Hoshino

Minato City, Japan

98.50

La Liste Bewertung (%)

松川 – Matsukawa

Minato-ku, Japan

98.50

La Liste Bewertung (%)

銀座 久兵衛 銀座本店 – Ginza Kyubey

Chūō-ku, Japan

98.50

La Liste Bewertung (%) Platz

Aponiente

El Puerto de Santa María, Spanien

98.00

La Liste Bewertung (%)

Auberge du Père Bise – Jean Sulpice

Talloires-Montmin, Frankreich

98.00

La Liste Bewertung (%)

Azurmendi

Larrabetzu, Spanien

98.00

La Liste Bewertung (%)

Bareiss

Baiersbronn, Deutschland

98.00

La Liste Bewertung (%)

Daniel

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

98.00

La Liste Bewertung (%)

DiverXO

Madrid, Spanien

98.00

La Liste Bewertung (%)

Flocons de Sel

Megève, Frankreich

98.00

La Liste Bewertung (%)

Hiša Franko

Kobarid, Slowenien

98.00

La Liste Bewertung (%)

Hof van Cleve

Kruisem, Belgien

98.00

La Liste Bewertung (%)

JAN – Jan Hartwig

München, Deutschland

98.00

La Liste Bewertung (%)

Kei

Paris, Frankreich

98.00

La Liste Bewertung (%)

La Pergola

Roma, Italien

98.00

La Liste Bewertung (%)

Le Grand Restaurant – Jean François Piège

Paris, Frankreich

98.00

La Liste Bewertung (%)

Le Pré Catelan

Paris, Frankreich

98.00

La Liste Bewertung (%)

Les Amis

Singapore, Singapur

98.00

La Liste Bewertung (%)

L’Osier

Chūō-ku, Japan

98.00

La Liste Bewertung (%)

L’Oustaù de Baumanière

Les Baux-de-Provence, Frankreich

98.00

La Liste Bewertung (%)

Maido

Miraflores, Peru

98.00

La Liste Bewertung (%)

Memories

Bad Ragaz, Schweiz

98.00

La Liste Bewertung (%)

Oncore by Clare Smyth

Barangaroo, Australien

98.00

La Liste Bewertung (%)

Osteria Francescana

Modena, Italien

98.00

La Liste Bewertung (%)

Pierre Gagnaire

Paris, Frankreich

98.00

La Liste Bewertung (%)

Quintonil

Ciudad de México, Mexiko

98.00

La Liste Bewertung (%)

Reale

Castel di Sangro, Italien

98.00

La Liste Bewertung (%)

Steirereck

Wien, Österreich

98.00

La Liste Bewertung (%)

Stüva

Ischgl, Österreich

98.00

La Liste Bewertung (%)

Sühring

, Thailand

98.00

La Liste Bewertung (%)

Vue de Monde

Melbourne, Australien

98.00

La Liste Bewertung (%)

Zén

Singapore, Singapur

98.00

La Liste Bewertung (%)

チウネ – CHIUnE

Chūō-ku, Japan

98.00

La Liste Bewertung (%)

レヴォ – L’évo

Nanto, Japan

98.00

La Liste Bewertung (%) Platz

A Casa do Porco

São Paulo, Brasilien

97.50

La Liste Bewertung (%)

Akelarre

Donostia, Spanien

97.50

La Liste Bewertung (%)

AM par Alexandre Mazzia

Marseille, Frankreich

97.50

La Liste Bewertung (%)

Atelier Crenn

San Francisco, Vereinigte Staaten von Amerika

97.50

La Liste Bewertung (%)

Atomix

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

97.50

La Liste Bewertung (%)

Auberge de l’Ill

Illhaeusern, Frankreich

97.50

La Liste Bewertung (%)

Belcanto

Lisboa, Portugal

97.50

La Liste Bewertung (%)

Castel Fine Dining

Tirolo, Italien

97.50

La Liste Bewertung (%)

Coque

Madrid, Spanien

97.50

La Liste Bewertung (%)

Die Forelle

Techendorf, Österreich

97.50

La Liste Bewertung (%)

Döllerers Genießerrestaurant

Golling an der Salzach, Österreich

97.50

La Liste Bewertung (%)

Geranium

København, Dänemark

97.50

La Liste Bewertung (%)

Hubert Wallner

Dellach, Österreich

97.50

La Liste Bewertung (%)

Ikarus

Salzburg, Österreich

97.50

La Liste Bewertung (%)

Inter Scaldes

Kruiningen, Niederlande

97.50

La Liste Bewertung (%)

Jordnær

Gentofte, Dänemark

97.50

La Liste Bewertung (%)

La Grande Table Marocaine – Royal Mansour

Marrakesh, Marokko

97.50

La Liste Bewertung (%)

La Grenouillère

La Madelaine-sous-Montreuil, Frankreich

97.50

La Liste Bewertung (%)

La Mère Brazier

Lyon, Frankreich

97.50

La Liste Bewertung (%)

La Table d’Olivier Nasti – Le Chambard

Kaysersberg, Frankreich

97.50

La Liste Bewertung (%)

Lameloise

Chagny, Frankreich

97.50

La Liste Bewertung (%)

Landhaus Bacher

Mautern an der Donau, Österreich

97.50

La Liste Bewertung (%)

Le 1947 – Cheval Blanc Courchevel

Courchevel, Frankreich

97.50

La Liste Bewertung (%)

Le Cinq

Paris, Frankreich

97.50

La Liste Bewertung (%)

Le Clarence

Paris, Frankreich

97.50

La Liste Bewertung (%)

Le Gabriel

Paris, Frankreich

97.50

La Liste Bewertung (%)

Ocean – Vila Vita Parc

Porches, Portugal

97.50

La Liste Bewertung (%)

Pujol

Ciudad de México, Mexiko

97.50

La Liste Bewertung (%)

Quay

The Rocks, Australien

97.50

La Liste Bewertung (%)

Quique Dacosta

Dénia, Spanien

97.50

La Liste Bewertung (%)

Ricard Camarena

València, Spanien

97.50

La Liste Bewertung (%)

Sorn

, Thailand

97.50

La Liste Bewertung (%)

The Inn at Little Washington

Washington, Vereinigte Staaten von Amerika

97.50

La Liste Bewertung (%)

Uliassi

Senigallia, Italien

97.50

La Liste Bewertung (%)

Vendôme

Bergisch Gladbach, Deutschland

97.50

La Liste Bewertung (%)

Vila Joya

Albufeira, Portugal

97.50

La Liste Bewertung (%)

Villa Crespi

Orta San Giulio, Italien

97.50

La Liste Bewertung (%)

カンテサンス – Quintessence

Shinagawa-ku, Japan

97.50

La Liste Bewertung (%)

京都 吉兆 嵐山本店 – Kitcho Arashiyama

Kyoto, Japan

97.50

La Liste Bewertung (%)

柳家 – Yanagiya

Mizunami-shi, Japan

97.50

La Liste Bewertung (%)

紫外线餐厅 – Ultraviolet

Shanghai, China

97.50

La Liste Bewertung (%)

鮨 一幸 – Ikko

Sapporo-shi, Japan

97.50

La Liste Bewertung (%) Platz

Addison

San Diego, Vereinigte Staaten von Amerika

97.00

La Liste Bewertung (%)

Attica

Ripponlea, Australien

97.00

La Liste Bewertung (%)

Boury

Roeselare, Belgien

97.00

La Liste Bewertung (%)

Casa Vissani

Baschi, Italien

97.00

La Liste Bewertung (%)

Cenador de Amós

Villaverde de Pontones, Spanien

97.00

La Liste Bewertung (%)

Cocina Hermanos Torres

Barcelona, Spanien

97.00

La Liste Bewertung (%)

Da Caino

Montemerano, Manciano, Italien

97.00

La Liste Bewertung (%)

Harbor House Inn

Elk, Vereinigte Staaten von Amerika

97.00

La Liste Bewertung (%)

Iván Cerdeño

Toledo, Spanien

97.00

La Liste Bewertung (%)

La Madia

Licata, Italien

97.00

La Liste Bewertung (%)

La Maison Bleue – Yoann Conte

Veyrier-du-Lac, Frankreich

97.00

La Liste Bewertung (%)

Lasarte

Barcelona, Spanien

97.00

La Liste Bewertung (%)

Le Clos des Sens

Annecy-le-Vieux, Frankreich

97.00

La Liste Bewertung (%)

Le Normandie

Bangkok, Thailand

97.00

La Liste Bewertung (%)

Maní

São Paulo, Brasilien

97.00

La Liste Bewertung (%)

Moor Hall

Ormskirk, Vereinigtes Königreich

97.00

La Liste Bewertung (%)

Saison

San Francisco, Vereinigte Staaten von Amerika

97.00

La Liste Bewertung (%)

Tantris

München, Deutschland

97.00

La Liste Bewertung (%)

Taubenkobel

Schützen am Gebirge, Österreich

97.00

La Liste Bewertung (%)

Ynyshir

Powys, Vereinigtes Königreich

97.00

La Liste Bewertung (%)

Zilte

Antwerpen, Belgien

97.00

La Liste Bewertung (%)

すし処 めくみ – Mekumi

野々市市, Japan

97.00

La Liste Bewertung (%)

成生 – Naruse

Shizuoka, Japan

97.00

La Liste Bewertung (%)

日本料理 龍吟 – Ryugin

Chiyoda-ku, Japan

97.00

La Liste Bewertung (%)

日本橋蛎殻町 すぎた – Sugita

Chūō-ku, Japan

97.00

La Liste Bewertung (%)

片折 – Kataori

Kanazawa, Japan

97.00

La Liste Bewertung (%)

玉堂春暖 – Yutang Chunnuan – White Swan Hotel

Guang Zhou Shi, China

97.00

La Liste Bewertung (%)

青柳 – Aoyagi

Minato-ku, Japan

97.00

La Liste Bewertung (%)

라연 – La Yeon – The Shilla

Seoul, Südkorea

97.00

La Liste Bewertung (%)

모수 – Mosu Seoul

, Südkorea

97.00

La Liste Bewertung (%)

밍글스 – Mingles

Gangnam-gu, Südkorea

97.00

La Liste Bewertung (%) Platz

ABaC

Barcelona, Spanien

96.50

La Liste Bewertung (%)

La Peca

Lonigo, Italien

96.50

La Liste Bewertung (%)

The Table

Hamburg, Deutschland

96.50

La Liste Bewertung (%)

Paco Roncero

Madrid, Spanien

96.50

La Liste Bewertung (%)

Smyth

Chicago, Vereinigte Staaten von Amerika

96.50

La Liste Bewertung (%)

Silvio Nickol im Palais Coburg

Wien, Österreich

96.50

La Liste Bewertung (%)

Twins Garden

Moskva, Russische Föderation

96.50

La Liste Bewertung (%)

Gästehaus Klaus Erfort

Saarbrücken, Deutschland

96.50

La Liste Bewertung (%)

Casa Perbellini

Verona, Italien

96.50

La Liste Bewertung (%)

Joël Robuchon

Meguro-ku, Japan

96.50

La Liste Bewertung (%)

Seafood House – Park Hyatt Ningbo Resort and Spa

Ningbo Shi, China

96.50

La Liste Bewertung (%)

Kadeau

København, Dänemark

96.50

La Liste Bewertung (%)

Madonnina del Pescatore

Senigallia, Italien

96.50

La Liste Bewertung (%)

Da Vittorio Shanghai

, China

96.50

La Liste Bewertung (%)

Tim Raue

Berlin, Deutschland

96.50

La Liste Bewertung (%)

The Jane

Antwerpen, Belgien

96.50

La Liste Bewertung (%)

Lido 84

Gardone Riviera, Italien

96.50

La Liste Bewertung (%)

Hostellerie Jérôme

La Turbie, Frankreich

96.50

La Liste Bewertung (%)

La Villa Lorraine by Yves Mattagne

Bruxelles, Belgien

96.50

La Liste Bewertung (%)

Jean-Georges

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

96.50

La Liste Bewertung (%)

Alo

Toronto, Kanada

96.50

La Liste Bewertung (%)

L’Eau Vive

Profondeville, Belgien

96.50

La Liste Bewertung (%)

Miramonti l’Altro

Concesio, Italien

96.50

La Liste Bewertung (%)

Belmond – Le Manoir aux Quat’Saisons

Oxford, Vereinigtes Königreich

96.50

La Liste Bewertung (%)

Elkano

Getaria, Spanien

96.50

La Liste Bewertung (%)

西子湖四季酒店金沙厅 – Jin Sha at Four Seasons Hotel Hangzhou

Hangzhou Shi, China

96.50

La Liste Bewertung (%)

銀座 しのはら – Ginza Shinohara

Chūō-ku, Japan

96.50

La Liste Bewertung (%)

Asador Etxebarri

Apatamonasterio, Spanien

96.50

La Liste Bewertung (%)

琥珀餐厅 – Amber

Hongkong, China

96.50

La Liste Bewertung (%)

Saint Pierre

Singapore, Singapur

96.50

La Liste Bewertung (%)

Gaggan Anand

, Thailand

96.50

La Liste Bewertung (%)

Rote Wand Chef’s Table – Schualhus

Lech, Österreich

96.50

La Liste Bewertung (%)

Enrico Bartolini – Mudec

Milano, Italien

96.50

La Liste Bewertung (%)

日本料理 晴山 – Seizan

Minato-ku, Japan

96.50

La Liste Bewertung (%)

飯田 – Iida

Kyōto-shi, Japan

96.50

La Liste Bewertung (%)

Turk Fatih Tutak

, Türkei

96.50

La Liste Bewertung (%)

Enoteca Pinchiorri

Firenze, Italien

96.50

La Liste Bewertung (%)

Maaemo

Oslo, Norwegen

96.50

La Liste Bewertung (%)

Table – Bruno Verjus

Paris, Frankreich

96.50

La Liste Bewertung (%)

Jungsik

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

96.50

La Liste Bewertung (%)

鮨 なんば 日比谷 -Sushi Namba

Chiyoda City, Japan

96.50

La Liste Bewertung (%)

Le Parc – Les Crayères

Reims, Frankreich

96.50

La Liste Bewertung (%)

BonAmb

Xàbia, Spanien

96.50

La Liste Bewertung (%)

Krèsios

Telese, Italien

96.50

La Liste Bewertung (%)

Brae

Birregurra, Australien

96.50

La Liste Bewertung (%)

Hélène Darroze at The Connaught

London, Vereinigtes Königreich

96.50

La Liste Bewertung (%)

新荣记(灵湖店) Xin Rong Ji Taizhou (Ling Hu )

Taizhou Shi, China

96.50

La Liste Bewertung (%)

Alchemist

København, Dänemark

96.50

La Liste Bewertung (%) Platz

Les Cols

Olot, Spanien

96.00

La Liste Bewertung (%)

Sugalabo

Minato-ku, Japan

96.00

La Liste Bewertung (%)

福和慧 Fu He Hui

, China

96.00

La Liste Bewertung (%)

La Colombe

Cape Town, Südafrika

96.00

La Liste Bewertung (%)

杭州柏悦酒店·悦轩中餐厅 Park Hyatt Hangzhou YueXuan Chinese Restaurant

杭州市, China

96.00

La Liste Bewertung (%)

Miramar

Llançà, Girona, Spanien

96.00

La Liste Bewertung (%)

Ossiano

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

96.00

La Liste Bewertung (%)

Am Pfarrhof

Sankt Andrä im Sausal, Österreich

96.00

La Liste Bewertung (%)

Central

Barranco, Peru

96.00

La Liste Bewertung (%)

La Cabaña Buenavista

El Palmar O Lugar De Don Juan, Spanien

96.00

La Liste Bewertung (%)

La Bouitte

Hameau de St Marcel, Saint-Martin-de-Belleville, Frankreich

96.00

La Liste Bewertung (%)

Amazing Chinese Cuisine

Shanghai, China

96.00

La Liste Bewertung (%)

鮨 あらい – Sushi Arai

Chūō-ku, Japan

96.00

La Liste Bewertung (%)

8 1/2 Otto e Mezzo Bombana

Hongkong, China

96.00

La Liste Bewertung (%)

Gourmetstube Einhorn – Hotel Stafler

Freienfeld bei Sterzing, Italien

96.00

La Liste Bewertung (%)

Guy Savoy (USA)

Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika

96.00

La Liste Bewertung (%)

傳 – Den

Shibuya City, Japan

96.00

La Liste Bewertung (%)

De Jonkman

Brugge, Belgien

96.00

La Liste Bewertung (%)

L’Escaleta

Cocentaina, Spanien

96.00

La Liste Bewertung (%)

L’Effervescence

Minato-ku, Japan

96.00

La Liste Bewertung (%)

Esquisse

Chūō-ku, Japan

96.00

La Liste Bewertung (%)

Facil

Berlin, Deutschland

96.00

La Liste Bewertung (%)

セザン – Sézanne

千代田区, Japan

96.00

La Liste Bewertung (%)

Terra

Sarentino, Italien

96.00

La Liste Bewertung (%)

Christopher Coutanceau

La Rochelle, Frankreich

96.00

La Liste Bewertung (%)

Ciccio Sultano Duomo

Ragusa, Italien

96.00

La Liste Bewertung (%)

解香楼 – Jiexianglou at Seven Villas Hangzhou

Hangzhou Shi, China

96.00

La Liste Bewertung (%)

Lasai

, Brasilien

96.00

La Liste Bewertung (%)

Griggeler Stuba

Lech, Österreich

96.00

La Liste Bewertung (%)

Boragó

Vitacura, Chile

96.00

La Liste Bewertung (%)

Maralba

Almansa, Spanien

96.00

La Liste Bewertung (%)

Le Petit Nice

Marseille, Frankreich

96.00

La Liste Bewertung (%)

Christophe Hay – Fleur de Loire

Blois, Frankreich

96.00

La Liste Bewertung (%)

AOC

København, Dänemark

96.00

La Liste Bewertung (%)

Florilège

Shibuya City, Japan

96.00

La Liste Bewertung (%)

乔尔·卢布松美食坊 – L‘ Atelier de Joël Robuchon

Hong Kong, China

96.00

La Liste Bewertung (%)

Benu

San Francisco, Vereinigte Staaten von Amerika

96.00

La Liste Bewertung (%)

Le Meurice – Alain Ducasse

Paris, Frankreich

96.00

La Liste Bewertung (%)

Stucki – Tanja Grandits

Basel, Schweiz

96.00

La Liste Bewertung (%)

Koks – Ilimanaq Lodge

Ilulissat, Grönland

96.00

La Liste Bewertung (%)

Edulis

Toronto, Kanada

96.00

La Liste Bewertung (%)

The Restaurant

Zürich, Schweiz

96.00

La Liste Bewertung (%)

Alexandre

Garons, Frankreich

96.00

La Liste Bewertung (%) Platz

趣园茶社 – Qu Yuan Cha She

Yang Zhou, Taiwan

95.50

La Liste Bewertung (%)

Per Se

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

95.50

La Liste Bewertung (%)

Frederikshøj

Aarhus, Dänemark

95.50

La Liste Bewertung (%)

東麻布 天本 – Amamoto

Minato-ku, Japan

95.50

La Liste Bewertung (%)

Mérito

Barranco, Peru

95.50

La Liste Bewertung (%)

Courtier – Weissenhaus Grand Village Resort und Spa

Wangels, Deutschland

95.50

La Liste Bewertung (%)

Ma langue sourit

Moutfort, Luxemburg

95.50

La Liste Bewertung (%)

Haerlin

Hamburg, Deutschland

95.50

La Liste Bewertung (%)

Tribeca

Heeze, Niederlande

95.50

La Liste Bewertung (%)

Le Chabichou par Stéphane Buron

Saint-Bon-Tarentaise, Frankreich

95.50

La Liste Bewertung (%)

Hertog Jan at Botanic Antwerp

Antwerpen, Belgien

95.50

La Liste Bewertung (%)

La Villa Madie

Cassis, Frankreich

95.50

La Liste Bewertung (%)

Milka

Kranjska Gora, Slowenien

95.50

La Liste Bewertung (%)

三谷 – Mitani

Shinjuku-ku, Japan

95.50

La Liste Bewertung (%)

Blue Hill at Stone Barns

Tarrytown, Vereinigte Staaten von Amerika

95.50

La Liste Bewertung (%)

Disfrutar

Barcelona, Spanien

95.50

La Liste Bewertung (%)

Mraz & Sohn

Wien, Österreich

95.50

La Liste Bewertung (%)

Geschwister Rauch – Steira Wirt

Bad Gleichenberg, Österreich

95.50

La Liste Bewertung (%)

Alcalde

Guadalajara, Mexiko

95.50

La Liste Bewertung (%)

L’Auberge des Glazicks

Plomodiern, Frankreich

95.50

La Liste Bewertung (%)

Narisawa

Minato-ku, Japan

95.50

La Liste Bewertung (%)

The Clove Club

London, Vereinigtes Königreich

95.50

La Liste Bewertung (%)

かんだ – Kanda

Minato City, Japan

95.50

La Liste Bewertung (%)

Paznaunerstube

Ischgl, Österreich

95.50

La Liste Bewertung (%)

Ciel Bleu

Amsterdam, Niederlande

95.50

La Liste Bewertung (%)

ハジメ – Hajime

Ōsaka-shi, Japan

95.50

La Liste Bewertung (%)

未在 – Mizai

Kyōto-shi, Japan

95.50

La Liste Bewertung (%)

Côte by Mauro Colagreco

Bangkok, Thailand

95.50

La Liste Bewertung (%)

神楽坂 石かわ – Kagurazaka Ishikawa

Shinjuku-ku, Japan

95.50

La Liste Bewertung (%) Platz

すきやばし 次郎 – Sukiyabashi Jiro

Chūō-ku, Japan

95.00

La Liste Bewertung (%)

誉珑轩- Jade Dragon

Macao, China

95.00

La Liste Bewertung (%)

Le Suquet – Maison Bras

Laguiole, Frankreich

95.00

La Liste Bewertung (%)

Ois im Mühltalhof

Unternberg, Österreich

95.00

La Liste Bewertung (%)

天龙轩 Tin Lung Heen

Hong Kong, China

95.00

La Liste Bewertung (%)

Rutz

Berlin, Deutschland

95.00

La Liste Bewertung (%)

ペレグリーノ – Pellegrino

Shibuya-ku, Japan

95.00

La Liste Bewertung (%)

Gordon Ramsay

London, Vereinigtes Königreich

95.00

La Liste Bewertung (%)

菊乃井 本店 (菊の井)- Kikunoi Honten

Kyōto-shi, Japan

95.00

La Liste Bewertung (%)

AIRA

Stockholm, Schweden

95.00

La Liste Bewertung (%)

Amador

Wien, Österreich

95.00

La Liste Bewertung (%)

D.O.M

São Paulo, Brasilien

95.00

La Liste Bewertung (%)

温石- Onjaku

Yaizu, Japan

95.00

La Liste Bewertung (%)

志魂寿司 – Sushi Shikon

Hong Kong, China

95.00

La Liste Bewertung (%)

Taillevent

Paris, Frankreich

95.00

La Liste Bewertung (%)

Quattro Passi

Nerano, Italien

95.00

La Liste Bewertung (%)

銀座 小十 – Ginza Kojyu

Chūō-ku, Japan

95.00

La Liste Bewertung (%)

Ensue – Shangri La Hotel

Shen Zhen Shi, China

95.00

La Liste Bewertung (%)

Alain Ducasse at The Dorchester

London, Vereinigtes Königreich

95.00

La Liste Bewertung (%)

Ecco Ascona

Ascona, Schweiz

95.00

La Liste Bewertung (%)

Maison Wenger

Le Noirmont, Schweiz

95.00

La Liste Bewertung (%)

好酒好蔡研发工作室 – Hao Jiu Hao Cai Studio Howard‘s Gourmet Workshop

2, China

95.00

La Liste Bewertung (%)

Cutler & Co.

Fitzroy, Australien

95.00

La Liste Bewertung (%)

Waku Ghin

Singapore, Singapur

95.00

La Liste Bewertung (%)

Casa Marcial

Arriondas, Parres, Spanien

95.00

La Liste Bewertung (%)

L’Air du Temps

Éghezée, Belgien

95.00

La Liste Bewertung (%)

The Yeatman

Vila Nova de Gaia, Portugal

95.00

La Liste Bewertung (%)

Sketch – The Lecture Room & Library

London, Vereinigtes Königreich

95.00

La Liste Bewertung (%)

Indian Accent

New Delhi, Indien

95.00

La Liste Bewertung (%)

ラ シーム – La Cime

Osaka, Japan

95.00

La Liste Bewertung (%) Platz

Marcus

London, Vereinigtes Königreich

94.50

La Liste Bewertung (%)

schanz. restaurant.

Piesport, Deutschland

94.50

La Liste Bewertung (%)

La Brezza – Hôtel Eden Roc

Ascona, Schweiz

94.50

La Liste Bewertung (%)

Sid at The French Café

Auckland, Neuseeland

94.50

La Liste Bewertung (%)

Le Du

Bangkok, Thailand

94.50

La Liste Bewertung (%)

La Trota

Rivodutri, Italien

94.50

La Liste Bewertung (%)

Kjolle

Barranco, Peru

94.50

La Liste Bewertung (%)

天てんぷら うち津 – Tempura Uchitsu

Shibuya-ku, Japan

94.50

La Liste Bewertung (%)

De Lindehof – Soenil Bahadoer

Nuenen, Niederlande

94.50

La Liste Bewertung (%)

さわ田 – Sawada

Chūō-ku, Japan

94.50

La Liste Bewertung (%)

Incantare – Gasthaus zur Fernsicht

Heiden, Schweiz

94.50

La Liste Bewertung (%)

Waterside Inn

Maidenhead, Vereinigtes Königreich

94.50

La Liste Bewertung (%)

Octavium

, China

94.50

La Liste Bewertung (%)

Can Jubany

Calldetenes, Spanien

94.50

La Liste Bewertung (%)

Lai Ching Heen (Yan Toh Heen)

, China

94.50

La Liste Bewertung (%)

La Brezza Arosa

Arosa, Schweiz

94.50

La Liste Bewertung (%)

Lafleur

Frankfurt am Main, Deutschland

94.50

La Liste Bewertung (%)

Tetsuya’s

Sydney, Australien

94.50

La Liste Bewertung (%)

澳门8餐厅 – The Eight

Macau, China

94.50

La Liste Bewertung (%)

El Chato

Bogotá, Kolumbien

94.50

La Liste Bewertung (%)

EssZimmer (DE)

München, Deutschland

94.50

La Liste Bewertung (%)

Luce d’Oro – Hotel Schloss Elmau

Krün, Deutschland

94.50

La Liste Bewertung (%)

Seta

Milano, Italien

94.50

La Liste Bewertung (%)

De Lindenhof

Giethoorn, Niederlande

94.50

La Liste Bewertung (%)

Paul Bocuse – L’Auberge du Pont de Collonges

Collonges-au-Mont-d’Or, Frankreich

94.50

La Liste Bewertung (%)

SENNS

Salzburg, Österreich

94.50

La Liste Bewertung (%)

柏屋 大阪千里山 – Kashiwaya

Suita-shi, Japan

94.50

La Liste Bewertung (%) Platz

De Groene Lantaarn

Staphorst, Niederlande

94.00

La Liste Bewertung (%)

Brut 172 by Hans van Wolde

Reijmerstok, Niederlande

94.00

La Liste Bewertung (%)

Leo

Bogotá, Kolumbien

94.00

La Liste Bewertung (%)

Spectrum (Librije’s Zusje)

Amsterdam, Niederlande

94.00

La Liste Bewertung (%)

Comme Chez Soi

Bruxelles, Belgien

94.00

La Liste Bewertung (%)

緒方 – Ogata

Kyōto-shi, Japan

94.00

La Liste Bewertung (%)

정식당 – Jungsik

Seoul, Südkorea

94.00

La Liste Bewertung (%)

香格里拉大酒店江南灶中餐厅 Jiang Nan Wok – Shangri La

Nan Jing Shi, China

94.00

La Liste Bewertung (%)

唐阁 – T’ang Court

Hong Kong, China

94.00

La Liste Bewertung (%)

De Kromme Watergang

Hoofdplaat, Niederlande

94.00

La Liste Bewertung (%)

Oteque

, Brasilien

94.00

La Liste Bewertung (%)

Jônt

Washington, Vereinigte Staaten von Amerika

94.00

La Liste Bewertung (%)

주옥 – Joo Ok

, Südkorea

94.00

La Liste Bewertung (%)

天ぷら 松 – Tempura Matsu

Kyōto-shi, Japan

94.00

La Liste Bewertung (%)

JAAN by Kirk Westaway

Singapore, Singapur

94.00

La Liste Bewertung (%)

Noor

Córdoba, Spanien

94.00

La Liste Bewertung (%)

Lympstone Manor

Exmouth, Vereinigtes Königreich

94.00

La Liste Bewertung (%)

Trèsind Studio

دبي, Vereinigte Arabische Emirate

94.00

La Liste Bewertung (%)

Mayta

Miraflores, Peru

94.00

La Liste Bewertung (%)

Tatiana by Kwame Onwuachi

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

94.00

La Liste Bewertung (%)

Château de Mylord

Ellezelles, Belgien

94.00

La Liste Bewertung (%)

Alain Ducasse at Morpheus

Macao, China

94.00

La Liste Bewertung (%)

Pavillon – Baur au Lac

Zürich, Schweiz

94.00

La Liste Bewertung (%)

桂语山房高级餐厅 GuiYuShanFang

Hangzhou Shi, China

94.00

La Liste Bewertung (%)

Alinea

Chicago, Vereinigte Staaten von Amerika

94.00

La Liste Bewertung (%)

Pierre Gagnaire (JP)

Minato-ku, Japan

94.00

La Liste Bewertung (%)

Culler de Pau

O Grove, Spanien

94.00

La Liste Bewertung (%)

鮨 よしたけ – Sushi Yoshitake

Chūō-ku, Japan

94.00

La Liste Bewertung (%)

Guzina Oaxaca

Ciudad de México, Mexiko

94.00

La Liste Bewertung (%)

アカ – Acá 1°

Chuo City, Japan

94.00

La Liste Bewertung (%)

La Chèvre d’Or

Èze, Frankreich

94.00

La Liste Bewertung (%)

Henne Kirkeby Kro

Henne, Dänemark

94.00

La Liste Bewertung (%)

Mandarin Grill + Bar

, China

94.00

La Liste Bewertung (%)

Sushi Kanesaka

London, Vereinigtes Königreich

94.00

La Liste Bewertung (%)

212

Amsterdam, Niederlande

94.00

La Liste Bewertung (%)

La Tana Gourmet

Asiago, Italien

94.00

La Liste Bewertung (%)

Alkimia

Barcelona, Spanien

94.00

La Liste Bewertung (%) Platz

Fasano

São Paulo, Brasilien

93.50

La Liste Bewertung (%)

ラ ターブル ドゥ ジョエル・ロブション – La Table de Joël Robuchon

Meguro-ku, Japan

93.50

La Liste Bewertung (%)

Nuance

Duffel, Belgien

93.50

La Liste Bewertung (%)

Gabriel Kreuther

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

93.50

La Liste Bewertung (%)

Aquavit

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

93.50

La Liste Bewertung (%)

Domaine de Châteauvieux

Satigny, Schweiz

93.50

La Liste Bewertung (%)

大班樓 – The Chairman

Central, China

93.50

La Liste Bewertung (%)

Ràmon Freixa Madrid

Madrid, Spanien

93.50

La Liste Bewertung (%)

Fred

Rotterdam, Niederlande

93.50

La Liste Bewertung (%)

‚t Nonnetje

Harderwijk, Niederlande

93.50

La Liste Bewertung (%)

Le Chalet de la Forêt

Bruxelles, Belgien

93.50

La Liste Bewertung (%)

Midsummer House

Cambridge, Vereinigtes Königreich

93.50

La Liste Bewertung (%)

虎白 – Kohaku

Shinjuku City, Japan

93.50

La Liste Bewertung (%)

La Côte d’Or – Le Relais Bernard Loiseau

Saulieu, Frankreich

93.50

La Liste Bewertung (%)

Koloman

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

93.50

La Liste Bewertung (%)

Ecco St Moritz

Silvaplana, Schweiz

93.50

La Liste Bewertung (%)

The Araki

London, Vereinigtes Königreich

93.50

La Liste Bewertung (%)

Danì Maison

Ischia, Italien

93.50

La Liste Bewertung (%)

湖滨28餐厅 28 HuBin Road at Hyatt Regency Hangzhou

Hangzhou Shi, China

93.50

La Liste Bewertung (%)

Lorenzo

Forte dei Marmi, Italien

93.50

La Liste Bewertung (%)

Parkheuvel

Rotterdam, Niederlande

93.50

La Liste Bewertung (%)

Konstantin Filippou

Wien, Österreich

93.50

La Liste Bewertung (%)

Sotero Cocina de Oficio

Pachuca de Soto, Mexiko

93.50

La Liste Bewertung (%)

新荣记 (新源南路) – Xin RongJi (Xinyuan South Road)

, China

93.50

La Liste Bewertung (%)

旅 Ta Vie

, China

93.50

La Liste Bewertung (%)

Focus – Park Hotel Vitznau

Vitznau, Schweiz

93.50

La Liste Bewertung (%)

Steinheuers Restaurant Zur Alten Post

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Deutschland

93.50

La Liste Bewertung (%) Platz

Le Coquillage – Château Richeux

Saint-Méloir-des-Ondes, Frankreich

93.00

La Liste Bewertung (%)

日本料理 銭屋 – Zeniya

Kanazawa-shi, Japan

93.00

La Liste Bewertung (%)

Sushi Masato

, Thailand

93.00

La Liste Bewertung (%)

たきや – Takiya

Minato-ku, Japan

93.00

La Liste Bewertung (%)

Le Marocain – La Mamounia

Marrakech, Marokko

93.00

La Liste Bewertung (%)

好酒好蔡Howard’s Gourmet

, China

93.00

La Liste Bewertung (%)

The Fat Duck

Bray, Vereinigtes Königreich

93.00

La Liste Bewertung (%)

Le Pavillon

Bad Peterstal-Griesbach, Deutschland

93.00

La Liste Bewertung (%)

Vollmers

Malmö, Schweden

93.00

La Liste Bewertung (%)

银芭 Yinba (科学城)

Chengdu, China

93.00

La Liste Bewertung (%)

Eleven Madison Park

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

93.00

La Liste Bewertung (%)

永利轩 – Wing Lei at Wynn Macau

Macau, China

93.00

La Liste Bewertung (%)

El Portal de Echaurren

Ezcaray, Spanien

93.00

La Liste Bewertung (%)

祇園 さゝ木 – Gion Sasaki

Kyōto-shi, Japan

93.00

La Liste Bewertung (%)

Vía Veneto

Barcelona, Spanien

93.00

La Liste Bewertung (%)

祇園 丸山 – Maruyama

Kyōto-shi, Japan

93.00

La Liste Bewertung (%)

Atera

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

93.00

La Liste Bewertung (%)

Da Vittorio – Hôtel Carlton

Sankt Moritz, Schweiz

93.00

La Liste Bewertung (%) Platz

Claude Bosi at Bibendum

London, Vereinigtes Königreich

92.50

La Liste Bewertung (%)

玥龍軒 – Pearl Dragon

Macau, China

92.50

La Liste Bewertung (%)

San Domenico

Imola, Italien

92.50

La Liste Bewertung (%)

Casadelmar

Porto-Vecchio, Frankreich

92.50

La Liste Bewertung (%)

Astrid y Gastón (PE)

Lima, Peru

92.50

La Liste Bewertung (%)

草喰 なかひがし – Sojiki Nakahigashi

Kyōto-shi, Japan

92.50

La Liste Bewertung (%)

Talvo by Dalsass

Sankt Moritz, Schweiz

92.50

La Liste Bewertung (%)

Aan de Poel

Amstelveen, Niederlande

92.50

La Liste Bewertung (%)

Villa René Lalique

Wingen-sur-Moder, Frankreich

92.50

La Liste Bewertung (%)

Bianc

Hamburg, Deutschland

92.50

La Liste Bewertung (%)

Melisse

Santa Monica, Vereinigte Staaten von Amerika

92.50

La Liste Bewertung (%)

Pineapple and Pearls

Washington, Vereinigte Staaten von Amerika

92.50

La Liste Bewertung (%)

Feitoria

Lisboa, Portugal

92.50

La Liste Bewertung (%)

麻布 かどわき – Kadowaki

Minato-ku, Japan

92.50

La Liste Bewertung (%)

La Pyramide

Vienne, Frankreich

92.50

La Liste Bewertung (%)

The Raby Hunt Inn & Restaurant

Darlington, Vereinigtes Königreich

92.50

La Liste Bewertung (%)

永利宮 – Wing Lei Palace

, China

92.50

La Liste Bewertung (%)

エクアトゥール – L’Equateur

Minato-ku, Japan

92.50

La Liste Bewertung (%)

El Rincón de Juan Carlos

Acantilados de Los Gigantes, Spanien

92.50

La Liste Bewertung (%)

少帅禅园 – Marshal Zen Garden

Beitou District, China

92.50

La Liste Bewertung (%)

Da Vittorio Saigon – The Reverie

, Vietnam

92.50

La Liste Bewertung (%)

利苑酒家 (宜安广场店) Lei Garden

Guangzhou Shi, China

92.50

La Liste Bewertung (%)

Stone Sal

, China

92.50

La Liste Bewertung (%)

まき村 – Makimura

Shinagawa-ku, Japan

92.50

La Liste Bewertung (%)

Story

London, Vereinigtes Königreich

92.50

La Liste Bewertung (%)

minibar by José Andres

Washington, Vereinigte Staaten von Amerika

92.50

La Liste Bewertung (%)

Ricardo Sanz Wellington

Madrid, Spanien

92.50

La Liste Bewertung (%)

ブルガリ イル・リストランテ ルカ・ファンティン – Il Ristorante – Luca Fantin

Chūō-ku, Japan

92.50

La Liste Bewertung (%)

Neolokal

Istanbul, Türkei

92.50

La Liste Bewertung (%)

本湖月 – Honkogetsu

Osaka, Japan

92.50

La Liste Bewertung (%)

Tohru in der Schreiberei

München, Deutschland

92.50

La Liste Bewertung (%)

The Modern

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

92.50

La Liste Bewertung (%)

懐石 辻留 – Kaiseki Tsujitome

Minato-ku, Japan

92.50

La Liste Bewertung (%)

料理屋 植むら – Uemura

Kōbe-shi, Japan

92.50

La Liste Bewertung (%)

Maca de Castro

Alcúdia, Spanien

92.50

La Liste Bewertung (%)

Corral de la Morería

Madrid, Spanien

92.50

La Liste Bewertung (%)

Gostilna pri Lojzetu – Dvorec Zemono

Vipava, Slowenien

92.50

La Liste Bewertung (%)

La Table de Pavie

Saint-Émilion, Frankreich

92.50

La Liste Bewertung (%)

Slagmolen

Opglabbeek, Belgien

92.50

La Liste Bewertung (%)

Meierei Dirk Luther

Glücksburg (Ostsee), Deutschland

92.50

La Liste Bewertung (%)

Botanic

Adelaide, Australien

92.50

La Liste Bewertung (%)

丽轩中餐厅 – Lai Heen – Ritz-Carlton

Guang Zhou Shi, China

92.50

La Liste Bewertung (%)

Glam Enrico Bartolini

Venezia, Italien

92.50

La Liste Bewertung (%)

新荣记 – Xin Rong Ji

Shanghai, China

92.50

La Liste Bewertung (%)

Kol

London, Vereinigtes Königreich

92.50

La Liste Bewertung (%)

Dichter

Rottach-Egern, Deutschland

92.50

La Liste Bewertung (%)

Taverne zum Schäfli

Wigoltingen, Schweiz

92.50

La Liste Bewertung (%)

Chapter One by Mickael Viljanen

Dublin 1, Irland

92.50

La Liste Bewertung (%) Platz

Bartholomeus

Knokke-Heist, Belgien

92.00

La Liste Bewertung (%)

DAM

Nova Gorica, Slowenien

92.00

La Liste Bewertung (%)

Il Luogo di Aimo e Nadia

Milano, Italien

92.00

La Liste Bewertung (%)

Obendorfers Eisvogel

Neunburg vorm Wald, Deutschland

92.00

La Liste Bewertung (%)

De Bokkedoorns

Overveen, Niederlande

92.00

La Liste Bewertung (%)

瓢亭 本店 – Hyo-tei

Kyōto-shi, Japan

92.00

La Liste Bewertung (%)

Idam – An Alain Ducasse Restaurant

Doha, Katar

92.00

La Liste Bewertung (%)

Mugaritz

Errenteria, Spanien

92.00

La Liste Bewertung (%)

Sat Bains

Nottingham, Vereinigtes Königreich

92.00

La Liste Bewertung (%)

「泓」日本料理 – Mizumi – Wynn Macau

, China

92.00

La Liste Bewertung (%)

御料理 はやし – Oryouri Hayashi

Kyōto-shi, Japan

92.00

La Liste Bewertung (%)

Bracali

Ghirlanda, Italien

92.00

La Liste Bewertung (%)

Lalique

Bommes, Frankreich

92.00

La Liste Bewertung (%)

Pollen Street Social

London, Vereinigtes Königreich

92.00

La Liste Bewertung (%)

L’Envol

, China

92.00

La Liste Bewertung (%)

Torre del Saracino

Vico Equense, Italien

92.00

La Liste Bewertung (%)

Shantou Haiyi Panorama Hotel (Chaoshan Taste Zhuhai Restaurant)

Shantou Shi, Taiwan

92.00

La Liste Bewertung (%)

なかむら – Nakamura

Kyōto-shi, Japan

92.00

La Liste Bewertung (%)

IGNIV

Bad Ragaz, Schweiz

92.00

La Liste Bewertung (%)

Søllerød Kro

Holte, Dänemark

92.00

La Liste Bewertung (%)

The Dining Room at Whatley Manor

Malmesbury, Vereinigtes Königreich

92.00

La Liste Bewertung (%)

Antica Corona Reale

Cervere, Italien

92.00

La Liste Bewertung (%)

7132 Silver

Vals, Schweiz

92.00

La Liste Bewertung (%) Platz

Aska

Brooklyn, Vereinigte Staaten von Amerika

91.50

La Liste Bewertung (%)

La Côte St-Jacques

Joigny, Frankreich

91.50

La Liste Bewertung (%)

欣图轩 – Yan Toh Heen

Hong Kong, China

91.50

La Liste Bewertung (%)

Artest

Moskva, Russische Föderation

91.50

La Liste Bewertung (%)

Sesamo – Royal Mansour Marrakech

Marrakech, Marokko

91.50

La Liste Bewertung (%)

Ophelia

Konstanz, Deutschland

91.50

La Liste Bewertung (%)

Söl’ring Hof

Sylt, Deutschland

91.50

La Liste Bewertung (%)

FG

Rotterdam, Niederlande

91.50

La Liste Bewertung (%)

Casa Oaxaca

Oaxaca de Juárez, Mexiko

91.50

La Liste Bewertung (%)

Taverna Estia

Brusciano, Italien

91.50

La Liste Bewertung (%)

OCD TLV

Tel Aviv-Yafo, Israel

91.50

La Liste Bewertung (%)

Cracco

Milano, Italien

91.50

La Liste Bewertung (%)

Aurelio’s

Lech, Österreich

91.50

La Liste Bewertung (%)

De Treeswijkhoeve

Waalre, Niederlande

91.50

La Liste Bewertung (%)

Relais de la Poste

Magescq, Frankreich

91.50

La Liste Bewertung (%)

L’Abysse – Pavillon Ledoyen

Paris, Frankreich

91.50

La Liste Bewertung (%)

エディション・コウジ シモムラ – Edition Koji Shimomura

Minato-ku, Japan

91.50

La Liste Bewertung (%)

Agli Amici dal 1887

Udine, Italien

91.50

La Liste Bewertung (%)

态芮 Tairroir

Taipei ,Taiwan

91.50

La Liste Bewertung (%)

La Scène – Stéphanie Le Quellec

Paris, Frankreich

91.50

La Liste Bewertung (%)

Operakällaren

Stockholm, Schweden

91.50

La Liste Bewertung (%)

La Grand’Vigne

Martillac, Frankreich

91.50

La Liste Bewertung (%)

The Ritz Restaurant

London, Vereinigtes Königreich

91.50

La Liste Bewertung (%)

Osip

Bruton, Vereinigtes Königreich

91.50

La Liste Bewertung (%)

Luisl Stube – Schlosswirt Forst

Lagundo, Italien

91.50

La Liste Bewertung (%)

Antica Osteria da Cera

Lughetto, Italien

91.50

La Liste Bewertung (%)

Hambleton Hall

Oakham, Vereinigtes Königreich

91.50

La Liste Bewertung (%)

Arbor

, China

91.50

La Liste Bewertung (%)

Studio

København, Dänemark

91.50

La Liste Bewertung (%)

Le Gavroche

London, Vereinigtes Königreich

91.50

La Liste Bewertung (%)

L.A. Jordan

Deidesheim, Deutschland

91.50

La Liste Bewertung (%)

Woven by Adam Smith

Ascot, Vereinigtes Königreich

91.50

La Liste Bewertung (%)

Dinner by Heston Blumenthal

London, Vereinigtes Königreich

91.50

La Liste Bewertung (%)

Picasso at the Bellagio

Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika

91.50

La Liste Bewertung (%)

Carolina at The St. Regis Punta Mita Resort

Punta de Mita, Mexiko

91.50

La Liste Bewertung (%)

Chef’s Warehouse

Cape Town, Südafrika

91.50

La Liste Bewertung (%)

Blue Bay

Monaco, Monaco

91.50

La Liste Bewertung (%)

La Table du Valrose

Rougemont, Schweiz

91.50

La Liste Bewertung (%)

Masa

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

91.50

La Liste Bewertung (%)

IGNIV

Zürich, Schweiz

91.50

La Liste Bewertung (%)

Einstein Gourmet

St. Gallen, Schweiz

91.50

La Liste Bewertung (%)

Flaveur

Nice, Frankreich

91.50

La Liste Bewertung (%)

扬州狮子楼大酒店(邗江店) – Yangzhou Lion Pavilion Hotel

Yangzhou Shi, China

91.50

La Liste Bewertung (%)

Don Julio

Buenos Aires, Argentinien

91.50

La Liste Bewertung (%)

Allium – Askham Hall

Penrith, Vereinigtes Königreich

91.50

La Liste Bewertung (%) Platz

Patrick Guilbaud

Dublin 2, Irland

91.00

La Liste Bewertung (%)

D’O

San Pietro all’Olmo, Cornaredo, Italien

91.00

La Liste Bewertung (%)

Sushi Noz

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

91.00

La Liste Bewertung (%)

RAW

Tapei, Taiwan

91.00

La Liste Bewertung (%)

Maison Saint Crescent

Narbonne, Frankreich

91.00

La Liste Bewertung (%)

ES:SENZ

Grassau, Deutschland

91.00

La Liste Bewertung (%)

巴黎轩 – La Chine

, China

91.00

La Liste Bewertung (%)

Stéphane Décotterd

Montreux, Schweiz

91.00

La Liste Bewertung (%)

Northcote

Blackburn, Vereinigtes Königreich

91.00

La Liste Bewertung (%)

鳥しき – Torishiki

Shinagawa-ku, Japan

91.00

La Liste Bewertung (%)

Andrew Fairlie

Auchterarder, Vereinigtes Königreich

91.00

La Liste Bewertung (%)

Blue by Eric Ripert

George Town, Kaimaninseln

91.00

La Liste Bewertung (%)

Delta

Athina, Griechenland

91.00

La Liste Bewertung (%)

VEA Restaurant and Lounge

Central, China

91.00

La Liste Bewertung (%)

子非 Zi Fei

Chengdu Shi, China

91.00

La Liste Bewertung (%)

Oriole

Chicago, Vereinigte Staaten von Amerika

91.00

La Liste Bewertung (%)

Le Neuvième Art

Lyon, Frankreich

91.00

La Liste Bewertung (%)

La Durée

Izegem, Belgien

91.00

La Liste Bewertung (%)

Sushi Saito

Hong Kong, China

91.00

La Liste Bewertung (%)

Oro

Rio de Janeiro, Brasilien

91.00

La Liste Bewertung (%)

Anne-Sophie Pic

Lausanne, Schweiz

91.00

La Liste Bewertung (%) Platz

Lorenz Adlon Esszimmer

Berlin, Deutschland

90.50

La Liste Bewertung (%)

Maison Aribert

Saint-Martin-d’Uriage, Frankreich

90.50

La Liste Bewertung (%)

La Table de Franck Putelat

Carcassonne, Frankreich

90.50

La Liste Bewertung (%)

Criollo

Oaxaca de Juárez, Mexiko

90.50

La Liste Bewertung (%)

Kong Hans Kælder

København, Dänemark

90.50

La Liste Bewertung (%)

180 Degrees

Tallinn, Estland

90.50

La Liste Bewertung (%)

赤坂 菊乃井 – Akasaka Kikunoi

Minato-ku, Japan

90.50

La Liste Bewertung (%)

Outlaw’s New Road

Port Isaac, Vereinigtes Königreich

90.50

La Liste Bewertung (%)

Fortaleza do Guincho

Cascais, Portugal

90.50

La Liste Bewertung (%)

Takao Takano

Lyon, Frankreich

90.50

La Liste Bewertung (%)

Eight Tables by George Chen

San Francisco, Vereinigte Staaten von Amerika

90.50

La Liste Bewertung (%)

比良山荘 – Hirasansou

Otsu, Japan

90.50

La Liste Bewertung (%)

Locanda Barbarossa – Hôtel Castello del Sole

Ascona, Schweiz

90.50

La Liste Bewertung (%)

红厝8号 – Hongcuo 8

Xia Men Shi, Taipei, Taiwan

90.50

La Liste Bewertung (%)

Vrijmoed

Gent, Belgien

90.50

La Liste Bewertung (%)

Anne de Bretagne

La Plaine-sur-Mer, Frankreich

90.50

La Liste Bewertung (%)

Dan Arnold

Fortitude Valley, Australien

90.50

La Liste Bewertung (%)

D’Eugénie à Emilie – Eric Fernez

Saint-Ghislain, Belgien

90.50

La Liste Bewertung (%)

Alois – Dallmayr Fine Dining

München, Deutschland

90.50

La Liste Bewertung (%)

Aloë

Älvsjö, Schweden

90.50

La Liste Bewertung (%)

レミニセンス – Reminiscence

Nagoya-shi, Japan

90.50

La Liste Bewertung (%)

Villa Feltrinelli

Gargnano, Italien

90.50

La Liste Bewertung (%)

Ösch noir

Donaueschingen, Deutschland

90.50

La Liste Bewertung (%)

Bakéa

Ciudad de México, Mexiko

90.50

La Liste Bewertung (%)

Ammolite – The Lighthouse Restaurant

Rust, Deutschland

90.50

La Liste Bewertung (%)

Minamishima

Richmond, Australien

90.50

La Liste Bewertung (%)

Ralf Berendsen

Lanaken, Belgien

90.50

La Liste Bewertung (%)

Atelier Moessmer Norbert Niederkofler

Brunico, Italien

90.50

La Liste Bewertung (%)

西郊5号 Xijiao No.5 – Maggie 5

Shanghai, China

90.50

La Liste Bewertung (%)

The Glenturret Lalique

Crieff, Vereinigtes Königreich

90.50

La Liste Bewertung (%)

青空 – Ginza Harutaka

Chūō-ku, Japan

90.50

La Liste Bewertung (%)

Paul Ainsworth at Number 6

Padstow, Vereinigtes Königreich

90.50

La Liste Bewertung (%)

Rico’s

Küsnacht, Schweiz

90.50

La Liste Bewertung (%)

Langdon Hall Dining Room & Terrace

Cambridge, Kanada

90.50

La Liste Bewertung (%) Platz

Serge Vieira

Chaudes-Aigues, Frankreich

90.00

La Liste Bewertung (%)

Annwn

Kilgetty, Vereinigtes Königreich

90.00

La Liste Bewertung (%)

Atelier – Bayrischer Hof

München, Deutschland

90.00

La Liste Bewertung (%)

Pur – Jean-François Rouquette

Paris, Frankreich

90.00

La Liste Bewertung (%)

Sommet – Hôtel The Alpina

Gstaad, Schweiz

90.00

La Liste Bewertung (%)

La Dame de Pic London

London, Vereinigtes Königreich

90.00

La Liste Bewertung (%)

MUME

Da’an District, Taiwan

90.00

La Liste Bewertung (%)

Il Pagliaccio

Roma, Italien

90.00

La Liste Bewertung (%)

Noa Chef’s Hall

Tallinn, Estland

90.00

La Liste Bewertung (%)

Pine

Newcastle upon Tyne, Vereinigtes Königreich

90.00

La Liste Bewertung (%)

The Forest Side

Ambleside, Vereinigtes Königreich

90.00

La Liste Bewertung (%)

Morston Hall

Holt, Vereinigtes Königreich

90.00

La Liste Bewertung (%) Platz

ナベノ-イズム – Nabeno-Ism

Taitō-ku, Japan

89.50

La Liste Bewertung (%)

Yoshino

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

89.50

La Liste Bewertung (%)

Lyst

Vejle, Dänemark

89.50

La Liste Bewertung (%)

Endo at the Rotunda

London, Vereinigtes Königreich

89.50

La Liste Bewertung (%)

Liath

Blackrock, Irland

89.50

La Liste Bewertung (%)

云门锦翠 – Yun men Jin cui

Chengdu Shi, China

89.50

La Liste Bewertung (%)

Nahm – Hotel Como Metropolitan Bangkok

Bangkok, Thailand

89.50

La Liste Bewertung (%)

La Table du Lausanne Palace

Lausanne, Schweiz

89.50

La Liste Bewertung (%)

徳山鮓 – Tokuyamazushi

Nagahama-shi, Japan

89.50

La Liste Bewertung (%)

The Black Swan at Oldstead

York, Vereinigtes Königreich

89.50

La Liste Bewertung (%)

Michel Trama – L’Aubergade

Puymirol, Frankreich

89.50

La Liste Bewertung (%)

Rafael

Miraflores, Peru

89.50

La Liste Bewertung (%)

A. Wong

London, Vereinigtes Königreich

89.50

La Liste Bewertung (%)

Noma

København, Dänemark

89.50

La Liste Bewertung (%)

САВВА – Savva – Hotel Metropol

Moskva, Russische Föderation

89.50

La Liste Bewertung (%)

Apicius

Paris, Frankreich

89.50

La Liste Bewertung (%)

David Toutain

Paris, Frankreich

89.50

La Liste Bewertung (%)

厨魔 Bo Innovation

Hong Kong, China

89.50

La Liste Bewertung (%)

潤 – Rùn

, China

89.50

La Liste Bewertung (%)

PM & Vänner

Växjö, Schweden

89.50

La Liste Bewertung (%)

M.B.

Guia de Isora Tenerife, Spanien

89.50

La Liste Bewertung (%)

La Petite Colombe

Franschhoek, Südafrika

89.50

La Liste Bewertung (%) Platz

Dragsholm Slot Gourmet

Hørve, Dänemark

89.00

La Liste Bewertung (%)

Providence

Los Angeles, Vereinigte Staaten von Amerika

89.00

La Liste Bewertung (%)

The Sportsman

Whitstable, Vereinigtes Königreich

89.00

La Liste Bewertung (%)

SY23

Aberystwyth, Vereinigtes Königreich

89.00

La Liste Bewertung (%)

Victoria & Albert’s

Orlando, Vereinigte Staaten von Amerika

89.00

La Liste Bewertung (%)

美山荘 – Miyamaso

Kyōto-shi, Japan

89.00

La Liste Bewertung (%)

君品酒店- 頤宮中餐廳 – Le Palais

Taipei, Taiwan

89.00

La Liste Bewertung (%)

De Mondion at The Xara Palace

Mdina, Malta

89.00

La Liste Bewertung (%)

라망시크레 – L’Amant Secret

, Südkorea

89.00

La Liste Bewertung (%)

Hirschen

Sulzburg, Deutschland

89.00

La Liste Bewertung (%)

De Nieuwe Winkel

Nijmegen, Niederlande

89.00

La Liste Bewertung (%)

Piccolo Lago

Verbania, Italien

89.00

La Liste Bewertung (%)

Mosconi

Luxembourg, Luxemburg

89.00

La Liste Bewertung (%)

MIL Centro

Maras, Peru

89.00

La Liste Bewertung (%)

Colette – De Vijvers

Scherpenheuvel-Zichem, Belgien

89.00

La Liste Bewertung (%)

Savelberg

Pathum Wan District, Thailand

89.00

La Liste Bewertung (%) Platz

Il Ristorante – Niko Romito

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

88.50

La Liste Bewertung (%)

Naoe

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika

88.50

La Liste Bewertung (%)

Горыныч – Gorynych

Moskva, Russische Föderation

88.50

La Liste Bewertung (%)

Al Muntaha

دبي, Vereinigte Arabische Emirate

88.50

La Liste Bewertung (%)

The Portico by Jeffrey Thompson – The Wheatleigh

Lenox, Vereinigte Staaten von Amerika

88.50

La Liste Bewertung (%)

Opus V

Mannheim, Deutschland

88.50

La Liste Bewertung (%)

Quince

San Francisco, Vereinigte Staaten von Amerika

88.50

La Liste Bewertung (%)

Herons

Cary, Vereinigte Staaten von Amerika

88.50

La Liste Bewertung (%)

Maison Lameloise

, China

88.50

La Liste Bewertung (%)

富临饭店阿一鲍鱼 – Forum

Hong Kong, China

88.50

La Liste Bewertung (%)

レストラン リューズ – Ryuzu

Minato-ku, Japan

88.50

La Liste Bewertung (%)

Marchal

København, Dänemark

88.50

La Liste Bewertung (%)

Kai

Phoenix, Vereinigte Staaten von Amerika

88.50

La Liste Bewertung (%)

Purs

Andernach, Deutschland

88.50

La Liste Bewertung (%)

Asahina Gastronome

Chuo City, Japan

88.50

La Liste Bewertung (%)

William Frachot

Dijon, Frankreich

88.50

La Liste Bewertung (%)

Villa Maiella

Guardiagrele, Italien

88.50

La Liste Bewertung (%)

La Fourchette des Ducs

Obernai, Frankreich

88.50

La Liste Bewertung (%)

Cara – The Chanler at Cliff Walk

Newport, Vereinigte Staaten von Amerika

88.50

La Liste Bewertung (%)

Indochine at Delaire Graff Estate

Stellenbosch, Südafrika

88.50

La Liste Bewertung (%)

Lautrec – Nemacolin Woodlands Resort

Farmington, Vereinigte Staaten von Amerika

88.50

La Liste Bewertung (%)

été

Shibuya-ku, Japan

88.50

La Liste Bewertung (%)

Le Cirque

Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika

88.50

La Liste Bewertung (%) Platz

White Rabbit

Moskva, Russische Föderation

88.00

La Liste Bewertung (%)

Lazy Bear

San Francisco, Vereinigte Staaten von Amerika

88.00

La Liste Bewertung (%)

360°

Dubrovnik, Kroatien

88.00

La Liste Bewertung (%)

La Grenouille

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

88.00

La Liste Bewertung (%)

La Mer

Honolulu, Vereinigte Staaten von Amerika

88.00

La Liste Bewertung (%)

L’Olivo

Anacapri, Italien

88.00

La Liste Bewertung (%)

乔尔·卢布松美食坊 – L’Atelier de Joël Robuchon

Shanghai, China

88.00

La Liste Bewertung (%)

レ セゾン – Les Saisons – Hotel Imperial

Chiyoda City, Japan

88.00

La Liste Bewertung (%)

Camphors

Somerset West, Südafrika

88.00

La Liste Bewertung (%)

Hiša Denk

Zgornja Kungota, Slowenien

88.00

La Liste Bewertung (%)

Des Trois Tours

Bourguillon, Schweiz

88.00

La Liste Bewertung (%)

Racine

Reims, Frankreich

88.00

La Liste Bewertung (%)

Mammertsberg

Freidorf, Schweiz

88.00

La Liste Bewertung (%)

Bootshaus

Traunkirchen, Österreich

88.00

La Liste Bewertung (%)

Amisfield

Queenstown, Neuseeland

88.00

La Liste Bewertung (%)

La Cour des Lions – Es Saadi

Marrakesh, Marokko

88.00

La Liste Bewertung (%)

Bayview

Genève, Schweiz

88.00

La Liste Bewertung (%)

St. George by Heinz Beck – The Ashbee Hotel

Taormina, Italien

88.00

La Liste Bewertung (%)

Molière

Sapporo-shi, Japan

88.00

La Liste Bewertung (%)

The Whitebrook

Monmouth, Vereinigtes Königreich

88.00

La Liste Bewertung (%)

권숙수 – Kwon Sook Soo

Gangnam-gu, Südkorea

88.00

La Liste Bewertung (%) Platz

The Lost Kitchen

Freedom, Vereinigte Staaten von Amerika

87.50

La Liste Bewertung (%)

etz

Nürnberg, Deutschland

87.50

La Liste Bewertung (%)

La Villa Archange

Le Cannet, Frankreich

87.50

La Liste Bewertung (%)

Die Weinbank

Ehrenhausen, Österreich

87.50

La Liste Bewertung (%)

Quadri

Venezia, Italien

87.50

La Liste Bewertung (%)

Le Chat Botté – Hôtel Beau-Rivage

Genève, Schweiz

87.50

La Liste Bewertung (%)

House Of Tides

Newcastle upon Tyne, Vereinigtes Königreich

87.50

La Liste Bewertung (%)

麻布 幸村 – Yukimura

Minato-ku, Japan

87.50

La Liste Bewertung (%)

Mikla at The Marmara Pera

Istanbul, Türkei

87.50

La Liste Bewertung (%) Platz

Hostellerie du Pas de L’Ours

Lens, Schweiz

87.00

La Liste Bewertung (%)

JY’s

Colmar, Frankreich

87.00

La Liste Bewertung (%)

Akrame

Paris, Frankreich

87.00

La Liste Bewertung (%)

온지음 – Onjieum

, Südkorea

87.00

La Liste Bewertung (%)

Gary Danko

San Francisco, Vereinigte Staaten von Amerika

87.00

La Liste Bewertung (%)

アコルドゥ – Akordu

Nara, Japan

87.00

La Liste Bewertung (%)

Tate Dining Room

, China

87.00

La Liste Bewertung (%)

Del Cambio

Torino, Italien

87.00

La Liste Bewertung (%)

海味 – Umi

Minato-ku, Japan

87.00

La Liste Bewertung (%)

Gostišče Grič

Horjul, Slowenien

87.00

La Liste Bewertung (%)

Vinkeles

Amsterdam, Niederlande

87.00

La Liste Bewertung (%)

Moments

Barcelona, Spanien

87.00

La Liste Bewertung (%)

Horváth

Berlin, Deutschland

87.00

La Liste Bewertung (%)

Paris Butter

Auckland, Neuseeland

87.00

La Liste Bewertung (%)

新同乐鱼翅酒家 – Sun Tung Lok

Hong Kong, China

87.00

La Liste Bewertung (%)

銀座 レカン – L’Ecrin

Chūō-ku, Japan

87.00

La Liste Bewertung (%)

Meza Malonga

Kigali, Ruanda

87.00

La Liste Bewertung (%)

Locanda del Sant’Uffizio Enrico Bartolini

Cioccaro di Penango, Italien

87.00

La Liste Bewertung (%)

Piazzetta Milu‘

Castellammare di Stabia, Italien

87.00

La Liste Bewertung (%)

Essigbrätlein

Nürnberg, Deutschland

87.00

La Liste Bewertung (%)

August

Augsburg, Deutschland

87.00

La Liste Bewertung (%)

Magdalena

Rickenbach SZ, Schweiz

87.00

La Liste Bewertung (%)

OX (NI)

Belfast, Vereinigtes Königreich

87.00

La Liste Bewertung (%) Platz

Smoked Room. Fire Omakase

Madrid, Spanien

86.50

La Liste Bewertung (%)

Monte

Rovinj, Kroatien

86.50

La Liste Bewertung (%)

前田 – Maeda

Kyōto-shi, Japan

86.50

La Liste Bewertung (%)

Alex Dilling at Hotel Café Royal

London, Vereinigtes Königreich

86.50

La Liste Bewertung (%)

Gramercy Tavern

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

86.50

La Liste Bewertung (%)

Ekstedt

Stockholm, Schweden

86.50

La Liste Bewertung (%)

Saddle

Madrid, Spanien

86.50

La Liste Bewertung (%)

Marea

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

86.50

La Liste Bewertung (%)

Louis – La Maison

Saarlouis, Deutschland

86.50

La Liste Bewertung (%)

8½ Otto e Mezzo Bombana

Macao, China

86.50

La Liste Bewertung (%)

Esplanade

Saarbrücken, Deutschland

86.50

La Liste Bewertung (%)

La Paix

Bruxelles, Belgien

86.50

La Liste Bewertung (%)

Mashya

תל אביב יפו, Israel

86.50

La Liste Bewertung (%)

The Old Stamp House

Ambleside, Vereinigtes Königreich

86.50

La Liste Bewertung (%)

Sabi Omakase

Stavanger, Norwegen

86.50

La Liste Bewertung (%)

80/20

, Thailand

86.50

La Liste Bewertung (%)

스와니예 – Soigné

Seoul, Südkorea

86.50

La Liste Bewertung (%) Platz

Vermeer

Amsterdam, Niederlande

86.00

La Liste Bewertung (%)

Syttende

Sønderborg, Dänemark

86.00

La Liste Bewertung (%)

Pacifica

Napier Central, Neuseeland

86.00

La Liste Bewertung (%)

Alfred Keller

Mali Lošinj, Kroatien

86.00

La Liste Bewertung (%)

Stay by Yannick Alleno

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

86.00

La Liste Bewertung (%)

The White Barn Inn Restaurant

Kennebunk, Vereinigte Staaten von Amerika

86.00

La Liste Bewertung (%)

Alena at The Norman

Tel Aviv-Yafo, Israel

86.00

La Liste Bewertung (%)

Karavalli

Bengaluru, Indien

86.00

La Liste Bewertung (%)

Café Littera

T’bilisi, Georgien

86.00

La Liste Bewertung (%)

眉州东坡 (国奥村店) MeiZhouDongPo (GuoAoCun)

, China

86.00

La Liste Bewertung (%)

樂·墨瑞 – Les Morilles

Beijing, China

86.00

La Liste Bewertung (%)

Enoteca

Barcelona, Spanien

86.00

La Liste Bewertung (%)

Californios

San Francisco, Vereinigte Staaten von Amerika

86.00

La Liste Bewertung (%)

La Tour d’Argent

Chiyoda City, Japan

86.00

La Liste Bewertung (%)

Logan Brown

Wellington, Neuseeland

86.00

La Liste Bewertung (%)

唐阁 T’ang court

Shanghai, China

86.00

La Liste Bewertung (%)

Desde 1911

Madrid, Spanien

86.00

La Liste Bewertung (%)

Edinbane Lodge

Edinbane, Vereinigtes Königreich

86.00

La Liste Bewertung (%)

Mozaic

Bali, Indonesien

86.00

La Liste Bewertung (%)

Le Pré – Xavier Beaudiment

Durtol, Frankreich

86.00

La Liste Bewertung (%)

炭火割烹 いふき – Ifuki

Kyōto-shi, Japan

86.00

La Liste Bewertung (%) Platz

1949全鸭季 – Duck de Chine

, China

85.50

La Liste Bewertung (%)

Σπονδή – Spondi

Athina, Griechenland

85.50

La Liste Bewertung (%)

Feng Wei Ju

, China

85.50

La Liste Bewertung (%)

Coast – Ocean House

Westerly, Vereinigte Staaten von Amerika

85.50

La Liste Bewertung (%)

高台寺 和久傳 – Kodaiji Wakuden

Kyōto-shi, Japan

85.50

La Liste Bewertung (%)

Ying Jee Club

, China

85.50

La Liste Bewertung (%)

The Five Fields

London, Vereinigtes Königreich

85.50

La Liste Bewertung (%)

La Colline

Bol’shoye Sareyevo, Russische Föderation

85.50

La Liste Bewertung (%)

青草窠 – Seisoka

Minato-ku, Japan

85.50

La Liste Bewertung (%)

大董海参店 Da Dong Restaurant (Huanmao IAPM) – Shanghai

, China

85.50

La Liste Bewertung (%)

Sosban and the old Butchers

Menai Bridge, Vereinigtes Königreich

85.50

La Liste Bewertung (%) Platz

Castor

Waregem, Belgien

85.00

La Liste Bewertung (%)

Lux Lucis – Hotel Principe Forte dei Marmi

Forte dei Marmi, Italien

85.00

La Liste Bewertung (%)

Adam/Albin

Stockholm, Schweden

85.00

La Liste Bewertung (%)

Da Terra

London, Vereinigtes Königreich

85.00

La Liste Bewertung (%)

Statholdergaarden

Oslo, Norwegen

85.00

La Liste Bewertung (%)

Odo

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

85.00

La Liste Bewertung (%)

Andreina

Loreto, Italien

85.00

La Liste Bewertung (%)

Auberge du Cheval Blanc

Lembach, Frankreich

85.00

La Liste Bewertung (%)

AZUR 聚 – AZUR JU

, China

85.00

La Liste Bewertung (%)

Bentley Restaurant + Bar

Sydney, Australien

85.00

La Liste Bewertung (%)

CUT by Wolfgang Puck

Singapore, Singapur

85.00

La Liste Bewertung (%)

懐石 小室 – Komuro

Shinjuku-ku, Japan

85.00

La Liste Bewertung (%)

SAGA

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

85.00

La Liste Bewertung (%)

Dar Moha

Marrakesh, Marokko

85.00

La Liste Bewertung (%)

Widder

Zürich, Schweiz

85.00

La Liste Bewertung (%)

El Poblet

València, Spanien

85.00

La Liste Bewertung (%)

Maison Rostang

Paris, Frankreich

85.00

La Liste Bewertung (%)

Gravetye Manor

East Grinstead, Vereinigtes Königreich

85.00

La Liste Bewertung (%)

フジヤイチキュウサンゴ – Fujiya 1935

Ōsaka-shi, Japan

85.00

La Liste Bewertung (%)

Acquerello

San Francisco, Vereinigte Staaten von Amerika

85.00

La Liste Bewertung (%) Platz

Tartarbar

Sankt-Peterburg, Russische Föderation

84.50

La Liste Bewertung (%)

Roots

Basel, Schweiz

84.50

La Liste Bewertung (%)

Lûmé

South Melbourne, Australien

84.50

La Liste Bewertung (%)

Селфи – Selfie

Moskva, Russische Föderation

84.50

La Liste Bewertung (%)

Salon 1905

Beograd, Serbien

84.50

La Liste Bewertung (%)

The Hand & Flowers

Marlow, Vereinigtes Königreich

84.50

La Liste Bewertung (%)

臼杵ふぐ 山田屋 西麻布 – Usukifugu Yamadaya

Minato-ku, Japan

84.50

La Liste Bewertung (%)

Cocoro

Auckland, Neuseeland

84.50

La Liste Bewertung (%)

Vetri Cucina

Philadelphia, Vereinigte Staaten von Amerika

84.50

La Liste Bewertung (%)

콘티넨탈 – Continental – The Shilla

Seoul, Südkorea

84.50

La Liste Bewertung (%)

Santa Elisabetta

Firenze, Italien

84.50

La Liste Bewertung (%)

Interalpen Chef’s Table

Telfs, Österreich

84.50

La Liste Bewertung (%)

Acquolina

Roma, Italien

84.50

La Liste Bewertung (%)

Ox & Klee

Köln, Deutschland

84.50

La Liste Bewertung (%)

Hjem

Hexham, Vereinigtes Königreich

84.50

La Liste Bewertung (%)

Vitus cooking – Sonnhof

Sankt Veit im Pongau, Österreich

84.50

La Liste Bewertung (%) Platz

ドミニク・ブシェ トーキョー – Dominique Bouchet

Chūō-ku, Japan

84.00

La Liste Bewertung (%)

Adaa at Falaknuma Palace

Hyderabad, Indien

84.00

La Liste Bewertung (%)

The Krug Room

Central, China

84.00

La Liste Bewertung (%)

Provenance

Beechworth, Australien

84.00

La Liste Bewertung (%)

玉芝兰 – Yu Zhi Lan

Chengdu Shi, China

84.00

La Liste Bewertung (%)

雍雅河鲜馆(桐梓林店) Yongya Hexian (TongZiLin)

Chengdu Shi, China

84.00

La Liste Bewertung (%)

Yauatcha Mumbai

Mumbai, Indien

84.00

La Liste Bewertung (%)

La Distillerie

Bourglinster, Luxemburg

84.00

La Liste Bewertung (%)

The Kitchin

Edinburgh, Vereinigtes Königreich

84.00

La Liste Bewertung (%)

Dum Pukht

New Delhi, Indien

84.00

La Liste Bewertung (%)

初音鮨 – Hatsune Sushi

Ōta-ku, Japan

84.00

La Liste Bewertung (%)

Bodendorf’s – Landhaus Stricker

Sylt, Deutschland

84.00

La Liste Bewertung (%)

京花轩 Golden Flower at Encore Macau

Macau, China

84.00

La Liste Bewertung (%) Platz

Seasons at the Ocean House

Westerly, Vereinigte Staaten von Amerika

83.50

La Liste Bewertung (%)

祇園 にしかわ – Gion Nishikawa

Kyōto-shi, Japan

83.50

La Liste Bewertung (%)

Vida Rica

Macau, China

83.50

La Liste Bewertung (%)

Yoshimi

Ciudad de México, Mexiko

83.50

La Liste Bewertung (%)

和ごころ 泉 – Wagokoro Izumi

Kyōto-shi, Japan

83.50

La Liste Bewertung (%)

Muse

London, Vereinigtes Königreich

83.50

La Liste Bewertung (%)

Stadtpfeiffer

Leipzig, Deutschland

83.50

La Liste Bewertung (%)

Don Alfonso 1890

Toronto, Kanada

83.50

La Liste Bewertung (%)

侯布雄法式餐廳 – L’Atelier de Joël Robuchon

Taipei ,Taiwan

83.50

La Liste Bewertung (%)

御宝轩 (广州店) – Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine

Guang Zhou Shi, China

83.50

La Liste Bewertung (%)

京懐石 吉泉 – Kichisen

Kyōto-shi, Japan

83.50

La Liste Bewertung (%)

Lake House

Daylesford, Australien

83.50

La Liste Bewertung (%)

Midunu

Accra, Ghana

83.50

La Liste Bewertung (%)

스시 마츠모토 – Sushi Matsumoto

, Südkorea

83.50

La Liste Bewertung (%)

Le Pavillon

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

83.50

La Liste Bewertung (%) Platz

Ti Trin Ned

Fredericia, Dänemark

83.00

La Liste Bewertung (%)

ースリオラーZurriola

Chūō-ku, Japan

83.00

La Liste Bewertung (%)

ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション – L’Atelier de Joël Robuchon

Minato-ku, Japan

83.00

La Liste Bewertung (%)

Joël Robuchon (USA)

Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika

83.00

La Liste Bewertung (%)

Jamavar – Leela Palace

Bengaluru, Indien

83.00

La Liste Bewertung (%)

Nour

Stockholm, Schweden

83.00

La Liste Bewertung (%)

Iggy’s

Singapore, Singapur

83.00

La Liste Bewertung (%)

Le Champignon Sauvage

Cheltenham, Vereinigtes Königreich

83.00

La Liste Bewertung (%)

Mielcke & Hurtigkarl

Frederiksberg, Dänemark

83.00

La Liste Bewertung (%)

Terra – Auener Hof

Sarentino, Italien

83.00

La Liste Bewertung (%)

Martin Wishart

Edinburgh, Vereinigtes Königreich

83.00

La Liste Bewertung (%)

Menton

Boston, Vereinigte Staaten von Amerika

83.00

La Liste Bewertung (%)

La Merise

Laubach, Frankreich

83.00

La Liste Bewertung (%)

Percorso at the Four Seasons

Sankt-Peterburg, Russische Föderation

83.00

La Liste Bewertung (%)

Bennelong

Sydney, Australien

83.00

La Liste Bewertung (%)

La Table de Maxime

Paliseul, Belgien

83.00

La Liste Bewertung (%)

Lysverket

Bergen, Norwegen

83.00

La Liste Bewertung (%)

Penfolds Magill Estate

Adelaide, Australien

83.00

La Liste Bewertung (%)

[aend]

Wien, Österreich

83.00

La Liste Bewertung (%)

Nagaya

Düsseldorf, Deutschland

83.00

La Liste Bewertung (%)

Lea Linster

Frisange, Luxemburg

83.00

La Liste Bewertung (%)

Гусятникоff – Gusiatnikoff

Moskva, Russische Föderation

83.00

La Liste Bewertung (%)

Prezioso

Castel Verruca, Italien

83.00

La Liste Bewertung (%)

Skina

Marbella, Spanien

83.00

La Liste Bewertung (%)

Luisa Gourmet

, Italien

83.00

La Liste Bewertung (%)

Ahi

Auckland, Neuseeland

83.00

La Liste Bewertung (%)

The Pot Luck Club

Cape Town, Südafrika

83.00

La Liste Bewertung (%)

御宝轩 – Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine

Shanghai, China

83.00

La Liste Bewertung (%)

Mishiguene

Buenos Aires, Argentinien

83.00

La Liste Bewertung (%)

Палкинъ – Palkin

Sankt-Peterburg, Russische Föderation

83.00

La Liste Bewertung (%)

Christophe Dufossé – Le Château de Beaulieu

Busnes, Frankreich

83.00

La Liste Bewertung (%)

すきやばし次郎 六本木ヒルズ店 – Sukiyabashi Jiro (Roppongi)

Minato-ku, Japan

83.00

La Liste Bewertung (%)

Kitchen Table

London, Vereinigtes Königreich

83.00

La Liste Bewertung (%) Platz

Speisemeisterei

Stuttgart, Deutschland

82.50

La Liste Bewertung (%)

Le Skiff Club

La Teste-de-Buch, Frankreich

82.50

La Liste Bewertung (%)

Atman – Villa Rospigliosi

Loc. Spicchio, Lamporecchio, Italien

82.50

La Liste Bewertung (%)

Canton 8 (Runan Street) 喜粤8号(汝南街)

, China

82.50

La Liste Bewertung (%)

Le Comptoir de Pierre Gagnaire at Shanghai Jianyeli Capella Hotel

, China

82.50

La Liste Bewertung (%)

Published on Main

Vancouver, Kanada

82.50

La Liste Bewertung (%)

Ikoyi

London, Vereinigtes Königreich

82.50

La Liste Bewertung (%)

半岛酒店 艾利爵士餐厅 Sir Elly’s Restaurant at The Peninsula

Shanghai, China

82.50

La Liste Bewertung (%)

Царская Охота – Tsarskaya Okhota

Zhukovka, Russische Föderation

82.50

La Liste Bewertung (%)

Het Gebaar

Antwerpen, Belgien

82.50

La Liste Bewertung (%)

Maison Jeunet

Arbois, Frankreich

82.50

La Liste Bewertung (%)

Ц.Д.Л. – TS.D.L.

Moskva, Russische Föderation

82.50

La Liste Bewertung (%)

The Peat Inn

Cupar, Vereinigtes Königreich

82.50

La Liste Bewertung (%)

Ormeggio at The Spit

Mosman, Australien

82.50

La Liste Bewertung (%)

The House Restaurant at The Cliff House Hotel

Ardmore, Irland

82.50

La Liste Bewertung (%)

Paste Bangkok

Bangkok, Thailand

82.50

La Liste Bewertung (%)

Duende

Nîmes, Frankreich

82.50

La Liste Bewertung (%)

Le Basilic

Cancún, Mexiko

82.50

La Liste Bewertung (%)

Colline Ciociare

Acuto, Italien

82.50

La Liste Bewertung (%)

Restaurant at Winvian Farm

Morris, Vereinigte Staaten von Amerika

82.50

La Liste Bewertung (%)

Venissa

Venezia, Italien

82.50

La Liste Bewertung (%)

Sur mesure par Thierry Marx

Paris, Frankreich

82.50

La Liste Bewertung (%)

JB – Janez Bratovž

Ljubljana, Slowenien

82.50

La Liste Bewertung (%)

Gasthaus Zum Gupf

Rehetobel, Schweiz

82.50

La Liste Bewertung (%)

아리아케 – Ariake – The Shilla

Seoul, Südkorea

82.50

La Liste Bewertung (%)

피에르 가니에르 서울 – Pierre Gagnaire à Séoul

, Südkorea

82.50

La Liste Bewertung (%)

NOK by Alara

Lagos, Nigeria

82.50

La Liste Bewertung (%)

Le Puits St-Jacques

Pujaudran, Frankreich

82.50

La Liste Bewertung (%)

무오키 – Muoki

, Südkorea

82.50

La Liste Bewertung (%)

Dill

Reykjavík, Island

82.50

La Liste Bewertung (%)

Marsan – Hélène Darroze

Paris, Frankreich

82.50

La Liste Bewertung (%)

Credo

Trondheim, Norwegen

82.50

La Liste Bewertung (%)

Le Cirque Signature – The Leela Palace

Bengaluru, Indien

82.50

La Liste Bewertung (%)

Romano

Viareggio, Italien

82.50

La Liste Bewertung (%)

Boka

Chicago, Vereinigte Staaten von Amerika

82.50

La Liste Bewertung (%) Platz

オマージュ – Hommage

Taitō-ku, Japan

82.00

La Liste Bewertung (%)

Commis

Oakland, Vereinigte Staaten von Amerika

82.00

La Liste Bewertung (%)

The Latymer

Bagshot, Vereinigtes Königreich

82.00

La Liste Bewertung (%)

Manta Ray

Tel Aviv-Yafo, Israel

82.00

La Liste Bewertung (%)

Spago Beverly Hills

Beverly Hills, Vereinigte Staaten von Amerika

82.00

La Liste Bewertung (%)

Bhoga

Göteborg, Schweden

82.00

La Liste Bewertung (%)

Pelegrini

Šibenik, Kroatien

82.00

La Liste Bewertung (%)

Alexander Herrmann by Tobias Bätz

Wirsberg, Deutschland

82.00

La Liste Bewertung (%)

Palais Royal Restaurant

Paris, Frankreich

82.00

La Liste Bewertung (%)

Tian

Wien, Österreich

82.00

La Liste Bewertung (%)

Cuchara

Lommel, Belgien

82.00

La Liste Bewertung (%)

Lakeside – The Fontenay

Hamburg, Deutschland

82.00

La Liste Bewertung (%)

알렌 – Allen

, Südkorea

82.00

La Liste Bewertung (%)

Bardal

Ronda, Spanien

82.00

La Liste Bewertung (%)

コート ドール – Côte d’Or

Minato-ku, Japan

82.00

La Liste Bewertung (%)

Sushi Yasuda

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

82.00

La Liste Bewertung (%)

Voro

Mallorca, Spanien

82.00

La Liste Bewertung (%)

Arabelle Meirlaen

Marchin, Belgien

82.00

La Liste Bewertung (%)

奈良 而今 (にこん) – Nara Nikon

Nara, Japan

82.00

La Liste Bewertung (%)

Le Pigeon

Portland, Vereinigte Staaten von Amerika

82.00

La Liste Bewertung (%)

新荣记(金融大街店)Xin Rong Ji (Jinrong Street)

, China

82.00

La Liste Bewertung (%)

Olo

Helsinki, Finnland

82.00

La Liste Bewertung (%)

Leo Wine & Kitchen

Rostov, Russische Föderation

82.00

La Liste Bewertung (%)

Белуга – Beluga

Moskva, Russische Föderation

82.00

La Liste Bewertung (%)

Varoulko Seaside

Pireas, Griechenland

82.00

La Liste Bewertung (%)

Cubo

Ljubljana, Slowenien

82.00

La Liste Bewertung (%)

Megu

New Delhi, Indien

82.00

La Liste Bewertung (%)

Emeril’s

New Orleans, Vereinigte Staaten von Amerika

82.00

La Liste Bewertung (%)

La Degustation Bohême Bourgeoise

Prague, Tschechische Republik

82.00

La Liste Bewertung (%)

Kilian Stuba im Travel Charme Ifen Hotel Kleinwalsertal

Hirschegg, Österreich

82.00

La Liste Bewertung (%) Platz

Danilo – Restaurant & Wine

Škofja Loka, Slowenien

81.50

La Liste Bewertung (%)

Rockpool Bar & Grill

Sydney, Australien

81.50

La Liste Bewertung (%)

Уголек – Ugolek

Moskva, Russische Föderation

81.50

La Liste Bewertung (%)

The Plumed Horse

Saratoga, Vereinigte Staaten von Amerika

81.50

La Liste Bewertung (%)

Пробка на Цветном – Probka na Cvetnom

Moskva, Russische Föderation

81.50

La Liste Bewertung (%)

Angle

Barcelona, Spanien

81.50

La Liste Bewertung (%)

お料理 宮本 – Miyamoto

Ōsaka-shi, Japan

81.50

La Liste Bewertung (%)

钱湖渔港 Qianhu Yugang at Park Hyatt

Ningbo Shi, China

81.50

La Liste Bewertung (%)

Gustav

Frankfurt am Main, Deutschland

81.50

La Liste Bewertung (%)

Pitiona

Oaxaca de Juárez, Mexiko

81.50

La Liste Bewertung (%)

Les Morainières

Jongieux, Frankreich

81.50

La Liste Bewertung (%)

Lake Road Kitchen

Ambleside, Vereinigtes Königreich

81.50

La Liste Bewertung (%)

Kook

Belas, Angola

81.50

La Liste Bewertung (%)

Cinc Sentits

Barcelona, Spanien

81.50

La Liste Bewertung (%)

Amelia by Paulo Airaudo

Donostia, Spanien

81.50

La Liste Bewertung (%)

木挽町 とも樹 – Kobikicho Tomoki

Chuo City, Japan

81.50

La Liste Bewertung (%)

Grossi Florentino Upstairs

Melbourne, Australien

81.50

La Liste Bewertung (%)

祇園 又吉 – Matayoshi

Kyōto-shi, Japan

81.50

La Liste Bewertung (%)

すし 喜邑 – Sushi Kimura

Setagaya-ku, Japan

81.50

La Liste Bewertung (%)

八部半 – 8 1/2 Otto e Mezzo Bombana

Shanghai, China

81.50

La Liste Bewertung (%)

пробка – Probka

Sankt-Peterburg, Russische Föderation

81.50

La Liste Bewertung (%)

Hiden

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika

81.50

La Liste Bewertung (%)

Aqua Crua

Barbarano Vicentino, Italien

81.50

La Liste Bewertung (%) Platz

Nobu

Cape Town, Südafrika

81.00

La Liste Bewertung (%)

Burnt Ends

Singapore, Singapur

81.00

La Liste Bewertung (%)

Bo.TiC

Corçà, Spanien

81.00

La Liste Bewertung (%)

Auberge à la Bonne Idée

Saint-Jean-aux-Bois, Frankreich

81.00

La Liste Bewertung (%)

Armani / Ristorante

دبي, Vereinigte Arabische Emirate

81.00

La Liste Bewertung (%)

L’Auberge de Montmin

Talloires-Montmin, Frankreich

81.00

La Liste Bewertung (%)

レストラン パッション – Pachon

Shibuya-ku, Japan

81.00

La Liste Bewertung (%)

蒼 西麻布 – Ao Nishiazabu

Minato City, Japan

81.00

La Liste Bewertung (%)

알라프리마 – Alla Prima

Gangnam-gu, Südkorea

81.00

La Liste Bewertung (%)

이타닉 가든 – Eatanic Garden

, Südkorea

81.00

La Liste Bewertung (%)

Aniar

Galway, Irland

81.00

La Liste Bewertung (%)

Rosetta

Ciudad de México, Mexiko

81.00

La Liste Bewertung (%)

Alma

Lisboa, Portugal

81.00

La Liste Bewertung (%)

Cà d’Oro – Kempinski Grand Hotel des Bains

Sankt Moritz, Schweiz

81.00

La Liste Bewertung (%)

L’Atelier de Joel Robuchon

Genève, Schweiz

81.00

La Liste Bewertung (%)

Langouste

Beograd, Serbien

81.00

La Liste Bewertung (%)

El Molino de Urdániz

Urdániz, Spanien

81.00

La Liste Bewertung (%)

神宮前 樋口 – Jingumae Higuchi

Shibuya-ku, Japan

81.00

La Liste Bewertung (%)

福1015 – FU1015

Shanghai, China

81.00

La Liste Bewertung (%)

Le Pressoir d’Argent

Bordeaux, Frankreich

81.00

La Liste Bewertung (%)

코지마 – Kojima

, Südkorea

81.00

La Liste Bewertung (%) Platz

泰安门 – Taian Table

, China

80.50

La Liste Bewertung (%)

Els Casals

Sagàs, Spanien

80.50

La Liste Bewertung (%)

Costes

Budapest, Ungarn

80.50

La Liste Bewertung (%)

Fantino – Ritz Carlton Cancún

Cancún, Mexiko

80.50

La Liste Bewertung (%)

Shaun Rankin at Grantley Hall

Ripon, Vereinigtes Königreich

80.50

La Liste Bewertung (%)

Coda Dessert Dining & Bar

Berlin, Deutschland

80.50

La Liste Bewertung (%)

川江月 – Sichuan Moon

Macau, China

80.50

La Liste Bewertung (%)

Els Tinars

Llagostera, Spanien

80.50

La Liste Bewertung (%)

Py-R

Toulouse, Frankreich

80.50

La Liste Bewertung (%)

Barroco

Heroica Puebla de Zaragoza, Mexiko

80.50

La Liste Bewertung (%)

미토우 – Mitou

, Südkorea

80.50

La Liste Bewertung (%)

おたぎ – Otagi

Kyoto, Japan

80.50

La Liste Bewertung (%) Platz

SW Steakhouse 永利扒房

Macau, China

80.00

La Liste Bewertung (%)

御料理 光安 – Mitsuyasu

Kyōto-shi, Japan

80.00

La Liste Bewertung (%)

Bozar

Bruxelles, Belgien

80.00

La Liste Bewertung (%)

请客楼 – 台北喜来登大饭店 The Guest House – Sheraton Grand Taipei Hotel

Taipei ,Taiwan

80.00

La Liste Bewertung (%)

祇園 大渡 – Owatari

Kyōto-shi, Japan

80.00

La Liste Bewertung (%)

Le Montgomerie

Courchevel, Frankreich

80.00

La Liste Bewertung (%)

Pastel

תל אביב יפו, Israel

80.00

La Liste Bewertung (%)

Pascucci al Porticciolo

Fiumicino, Italien

80.00

La Liste Bewertung (%)

Clairefontaine

Luxembourg, Luxemburg

80.00

La Liste Bewertung (%)

L’Amaryllis

Saint-Rémy, Frankreich

80.00

La Liste Bewertung (%)

カハラ – Kahala

Ōsaka-shi, Japan

80.00

La Liste Bewertung (%)

Erna’s Elderberry House Restaurant

Oakhurst, Vereinigte Staaten von Amerika

80.00

La Liste Bewertung (%)

Mezzaluna

Bangkok, Thailand

80.00

La Liste Bewertung (%)

Votum

Hannover, Deutschland

80.00

La Liste Bewertung (%)

José Carlos García

Málaga, Spanien

80.00

La Liste Bewertung (%)

勢麟 – Seirin

Hamamatsu, Japan

80.00

La Liste Bewertung (%)

Cosme

New York, Vereinigte Staaten von Amerika

80.00

La Liste Bewertung (%)

赤坂 らいもん – Akasaka Raimon

Minato City, Japan

80.00

La Liste Bewertung (%)

甬府 – Yong Fu

Shanghai, China

80.00

La Liste Bewertung (%)

Inver

Cairndow, Vereinigtes Königreich

80.00

La Liste Bewertung (%)

소울다이닝 – Soul Dining

, Südkorea

80.00

La Liste Bewertung (%)

Three on the Bund – Jean Georges Shanghai

Huangpu, China

80.00

La Liste Bewertung (%)

エステール – Esterre

Chiyoda City, Japan

80.00

La Liste Bewertung (%)

Canoe Restaurant and Bar

Toronto, Kanada

80.00

La Liste Bewertung (%)

Hawksworth

Vancouver, Kanada

80.00

La Liste Bewertung (%)

강민철 레스토랑 – Kang Minchul

, Südkorea

80.00

La Liste Bewertung (%)

Gamberro

Bogotá, Kolumbien

80.00

La Liste Bewertung (%)

Enoteca La Torre

Roma, Italien

80.00

La Liste Bewertung (%)

세븐스도어 – 7th door

, Südkorea

80.00

La Liste Bewertung (%)

Schwingshackl Esskultur

Bad Tölz, Deutschland

80.00

La Liste Bewertung (%)

St. Lawrence

Vancouver, Kanada

80.00

La Liste Bewertung (%)

道人 – Doujin

Kyoto, Japan

80.00

La Liste Bewertung (%)

Wine Religion

Moskva, Russische Föderation

80.00

La Liste Bewertung (%)

에빗 – Evett

, Südkorea

80.00

La Liste Bewertung (%)

Mon Lapin

Montréal, Kanada

80.00

La Liste Bewertung (%)

炭焼き鰻 瞬 – Sumiyaki Unagi Shun

Shizuoka, Japan

80.00

La Liste Bewertung (%)

The Belvedere

Beverly Hills, Vereinigte Staaten von Amerika

80.00

La Liste Bewertung (%)

The Fearrington House Restaurant

Pittsboro, Vereinigte Staaten von Amerika

79.50

La Liste Bewertung (%)

Rosin

Dorsten, Deutschland

79.50

La Liste Bewertung (%)

Petri

Stockholm, Schweden

79.50

La Liste Bewertung (%)

TRB Hutong

, China

79.50

La Liste Bewertung (%)

Home by James Sommerin

Penarth, Vereinigtes Königreich

79.50

La Liste Bewertung (%)

라미띠에 – L’amitié

Seoul, Südkorea

79.50

La Liste Bewertung (%)

Le Cerf – Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe

Zweiflingen, Deutschland

79.50

La Liste Bewertung (%)

The Angel at Hetton

Skipton, Vereinigtes Königreich

79.50

La Liste Bewertung (%)

鮨 さかい – Sakai

Fukuoka-shi, Japan

79.50

La Liste Bewertung (%)

Est – Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi

Chiyoda City, Japan

79.50

La Liste Bewertung (%)

Evoka

Apizaco, Mexiko

79.50

La Liste Bewertung (%)

Bukhara

New Delhi, Indien

79.00

La Liste Bewertung (%)

The Lady Helen

Thomastown, Irland

79.00

La Liste Bewertung (%)

100/200 Kitchen

Hamburg, Deutschland

79.00

La Liste Bewertung (%)

天寿し 京町店 – Tenzushi Kyomachi

Kitakyūshū-shi, Japan

79.00

La Liste Bewertung (%)

Skin’s – the Restaurant

Lenzburg, Schweiz

79.00

La Liste Bewertung (%)

Saint Peter

Paddington, Australien

79.00

La Liste Bewertung (%)

Rybtorg

Moskva, Russische Föderation

79.00

La Liste Bewertung (%)

The Man Behind The Curtain

Leeds, Vereinigtes Königreich

79.00

La Liste Bewertung (%)

Number One at The Balmoral

Edinburgh, Vereinigtes Königreich

79.00

La Liste Bewertung (%)

Wing Lei at Wynn Las Vegas

Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika

79.00

La Liste Bewertung (%)

La Voile – La Réserve Ramatuelle

Ramatuelle, Frankreich

79.00

La Liste Bewertung (%)

Arnolfo

Colle di Val d’Elsa, Italien

79.00

La Liste Bewertung (%)

Wine and Crab

Moskva, Russische Föderation

79.00

La Liste Bewertung (%)

Chakra

Jerusalem, Israel

79.00

La Liste Bewertung (%)

Compère Lapin

New Orleans, Vereinigte Staaten von Amerika

79.00

La Liste Bewertung (%)

스시조 – Sushi Cho

Seoul, Südkorea

79.00

La Liste Bewertung (%)

Aaharn

, China

79.00

La Liste Bewertung (%)

江-由辉师傅主理 – Jiang by Chef Fei

Guangzhou Shi, China

79.00

La Liste Bewertung (%)

The Ocean – The Atlantic Hotel

Jersey, Jersey

79.00

La Liste Bewertung (%)

太庵 – Taian

Ōsaka-shi, Japan

79.00

La Liste Bewertung (%)

Ryo Gastronomia

, Brasilien

79.00

La Liste Bewertung (%)

제로 컴플렉스 – Zero Complex

Seoul, Südkorea

79.00

La Liste Bewertung (%) Platz

Commander’s Palace

New Orleans, Vereinigte Staaten von Amerika

78.50

La Liste Bewertung (%)

Sacha

Madrid, Spanien

78.50

La Liste Bewertung (%)

Nobu

Doha, Katar

78.50

La Liste Bewertung (%)

7 Mehmet

Antalya, Türkei

78.50

La Liste Bewertung (%)

吉品轩 – Ji Pin Court

, China

78.50

La Liste Bewertung (%)

La Baie – The Ritz-Carlton

Osaka, Japan

78.50

La Liste Bewertung (%)

Ormer Mayfair

London, Vereinigtes Königreich

78.50

La Liste Bewertung (%)

Cail Bruich

Glasgow, Vereinigtes Königreich

78.50

La Liste Bewertung (%)

Toqué!

Montréal, Kanada

78.50

La Liste Bewertung (%)

Al Mahara

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

78.50

La Liste Bewertung (%)

Boskinac

Novalja, Kroatien

78.50

La Liste Bewertung (%)

L’Abattoir

Vancouver, Kanada

78.50

La Liste Bewertung (%)

LD

Korčula, Kroatien

78.50

La Liste Bewertung (%)

Carlota

São Paulo, Brasilien

78.50

La Liste Bewertung (%)

Villa Frantzén

, Thailand

78.50

La Liste Bewertung (%)

Celebrities by Mauro Colagreco

دبي, Vereinigte Arabische Emirate

78.50

La Liste Bewertung (%)

Il Piccolo Principe

Viareggio, Italien

78.50

La Liste Bewertung (%)

솔밤 – Solbam

Seoul, Südkorea

78.50

La Liste Bewertung (%)

Crystal Jade Golden Palace

Singapore, Singapur

78.50

La Liste Bewertung (%)

Gut Purbach

Purbach am Neusiedler See, Österreich

78.50

La Liste Bewertung (%)

도림 – Toh Lim

, Südkorea

78.50

La Liste Bewertung (%)

Ziya

Mumbai, Indien

78.50

La Liste Bewertung (%)

ג’ורג‘ אנד ג’ון תל אביב – George and John

Tel Aviv-Yafo, Israel

78.50

La Liste Bewertung (%)

西湖之春West Lake Spring Garden Restaurant

Hangzhou Shi, China

78.50

La Liste Bewertung (%)

兰轩村庄食坊 (安缦法云店) – Lanxuan Village Food Restaurant

Hangzhou, China

78.50

La Liste Bewertung (%)

Rasoi by Vineet, Gulf Hotel Bahrain

Manama, Bahrain

78.50

La Liste Bewertung (%)

L’Oiseau Blanc

Paris, Frankreich

78.50

La Liste Bewertung (%)

Don Alfonso at Helena Bay

Helena Bay, Neuseeland

78.00

La Liste Bewertung (%)

Meisei

Manama, Bahrain

78.00

La Liste Bewertung (%)

Jun Sakamoto

São Paulo, Brasilien

78.00

La Liste Bewertung (%)

The Grey

Savannah, Vereinigte Staaten von Amerika

78.00

La Liste Bewertung (%)

晟永兴 Sheng Yong Xing

, China

78.00

La Liste Bewertung (%)

京兆尹 – King’s Joy Beijing

Beijing, China

78.00

La Liste Bewertung (%)

Platán

Tata, Ungarn

78.00

La Liste Bewertung (%)

L’Epoque by Robuchon Tel Aviv

Tel Aviv-Yafo, Israel

78.00

La Liste Bewertung (%)

北京四季酒店MIO餐厅 Mio at Four Seasons

Beijing, China

78.00

La Liste Bewertung (%)

Opera Bombana

, China

78.00

La Liste Bewertung (%)

Borkonhya Winekitchen

Budapest, Ungarn

78.00

La Liste Bewertung (%)

Nav

Zagreb, Kroatien

78.00

La Liste Bewertung (%)

Q Sushi

Los Angeles, Vereinigte Staaten von Amerika

78.00

La Liste Bewertung (%)

Mount Juliet

Thomastown, Irland

78.00

La Liste Bewertung (%)

Almara

Ciudad de México, Mexiko

78.00

La Liste Bewertung (%)

Jordan

Stellenbosch, Südafrika

78.00

La Liste Bewertung (%)

COTE Miami

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika

78.00

La Liste Bewertung (%) Platz

Zibu

Acapulco de Juárez, Mexiko

77.50

La Liste Bewertung (%)

Babel

Budapest, Ungarn

77.50

La Liste Bewertung (%)

Raíz

Ciudad de México, Mexiko

77.50

La Liste Bewertung (%)

淮扬府 (安定门店) Huai Yang Fu at Andingmen

Beijing, China

77.50

La Liste Bewertung (%)

精進料理 醍醐 – Daigo

Minato-ku, Japan

77.50

La Liste Bewertung (%)

Deckman’s En El Mogor

Guadalupe, Mexiko

77.50

La Liste Bewertung (%)

Matur og Drykkur

Reykjavík, Island

77.50

La Liste Bewertung (%)

Magnolia

Cesenatico, Italien

77.50

La Liste Bewertung (%)

El Mural de los Poblanos

Heroica Puebla de Zaragoza, Mexiko

77.50

La Liste Bewertung (%)

Sein

Karlsruhe, Deutschland

77.50

La Liste Bewertung (%)

Jazamango

La Paz, Mexiko

77.50

La Liste Bewertung (%)

炳胜私厨(炳胜集团) BingSheng Private Kitchen

Guangzhou Shi, China

77.50

La Liste Bewertung (%)

Le Mas Les Eydins

Bonnieux, Frankreich

77.50

La Liste Bewertung (%)

Bottiglieria 1881

Kraków, Polen

77.50

La Liste Bewertung (%)

The Japanese – The Chedi Andermatt

Andermatt, Schweiz

77.50

La Liste Bewertung (%)

Imàgo – Hotel Hassler

Roma, Italien

77.50

La Liste Bewertung (%)

于塗会馆 Yu Tu Hui Guan

, China

77.50

La Liste Bewertung (%)

利苑酒家Lei Garden (LiYuan) (Yi an Plaza)

Guangzhou, China

77.50

La Liste Bewertung (%)

é by José Andres

Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika

77.50

La Liste Bewertung (%)

Hōseki

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

77.50

La Liste Bewertung (%)

Cyril Attrazic – Chez Camillou

Peyre en Aubrac, Frankreich

77.50

La Liste Bewertung (%)

톡톡 – Toc Toc

Seoul, Südkorea

77.50

La Liste Bewertung (%)

てんぷら 近藤 – Tempura Kondo

Chūō-ku, Japan

77.50

La Liste Bewertung (%)

Osaka

San Isidro, Peru

77.50

La Liste Bewertung (%)

Osteria Giulia

Toronto, Kanada

77.50

La Liste Bewertung (%)

家全七福酒家(静安店) Jia Quan Qi Fu (Jing An)

, China

77.50

La Liste Bewertung (%)

北新地 弧柳 – Koryu

Ōsaka-shi, Japan

77.50

La Liste Bewertung (%)

Aürt

Barcelona, Spanien

77.50

La Liste Bewertung (%)

The Ledbury

London, Vereinigtes Königreich

77.50

La Liste Bewertung (%)

Casa de Chá da Boa Nova

Leça da Palmeira, Portugal

77.50

La Liste Bewertung (%)

J’AIME by Jean-Michel Lorain

เขต สาทร, Thailand

77.50

La Liste Bewertung (%)

Farmhouse

Forestville, Vereinigte Staaten von Amerika

77.50

La Liste Bewertung (%)

Shisen Hanten

Singapore, Singapur

77.50

La Liste Bewertung (%)

Peumayen

Providencia, Chile

77.00

La Liste Bewertung (%)

Palace

Helsinki, Finnland

77.00

La Liste Bewertung (%)

팔선 – Palsun – The Shilla

Seoul, Südkorea

77.00

La Liste Bewertung (%)

Scaramouche

Toronto, Kanada

77.00

La Liste Bewertung (%)

Baan Thai

Kolkata, Indien

77.00

La Liste Bewertung (%)

Il Gallo d’Oro

Funchal, Portugal

77.00

La Liste Bewertung (%)

랩24 바이 쿠무다 – LAB XXIV by Kumuda

, Südkorea

77.00

La Liste Bewertung (%)

Birdsong

San Francisco, Vereinigte Staaten von Amerika

77.00

La Liste Bewertung (%)

도원 – Dowon The Plaza

, Südkorea

77.00

La Liste Bewertung (%)

Tre Olivi

Laura, Italien

77.00

La Liste Bewertung (%)

Glass Hostaria

Roma, Italien

77.00

La Liste Bewertung (%)

L’Atelier de Joël Robuchon (USA)

Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika

77.00

La Liste Bewertung (%)

Ìtàn Test Kitchen

Lagos, Nigeria

77.00

La Liste Bewertung (%)

Tannenhof

Sankt Anton am Arlberg, Österreich

77.00

La Liste Bewertung (%)

Locavore

, Indonesien

77.00

La Liste Bewertung (%)

Pearl Morissette

Lincoln, Kanada

77.00

La Liste Bewertung (%)

Element 47

Aspen, Vereinigte Staaten von Amerika

77.00

La Liste Bewertung (%)

Drukarnia Smaku Cristina

Zakopane, Polen

77.00

La Liste Bewertung (%)

Epoka

Warszawa, Polen

77.00

La Liste Bewertung (%)

Haoma

, Thailand

77.00

La Liste Bewertung (%)

Klein Jan

Kalahari CBDC, Südafrika

77.00

La Liste Bewertung (%)

Pangea

Monterrey, Mexiko

77.00

La Liste Bewertung (%)

Wolfgat

Paternoster, Südafrika

77.00

La Liste Bewertung (%) Platz

Džiaugsmas

Vilnius, Litauen

76.50

La Liste Bewertung (%)

Wasabi By Morimoto – The Taj Mahal Palace Hotel

Mumbai, Indien

76.50

La Liste Bewertung (%)

Carte Blanche

Dallas, Vereinigte Staaten von Amerika

76.50

La Liste Bewertung (%)

Garum

Ciudad de México, Mexiko

76.50

La Liste Bewertung (%)

The Club Grill

Cancún, Mexiko

76.50

La Liste Bewertung (%)

Isolina Taberna Peruana

Barranco, Peru

76.50

La Liste Bewertung (%)

L’Italien par Jean-Georges

Marrakech, Marokko

76.50

La Liste Bewertung (%)

Horizon – Hilton Pattaya

Muang Pattaya, Thailand

76.50

La Liste Bewertung (%)

The Table

Mumbai, Indien

76.50

La Liste Bewertung (%)

The Kitchen

Sacramento, Vereinigte Staaten von Amerika

76.50

La Liste Bewertung (%)

Mecha Uma

Taguig, Philippinen

76.50

La Liste Bewertung (%)

Ha‘ – Hotel Xcaret

Playa del Carmen, Mexiko

76.50

La Liste Bewertung (%)

Eden – The Rimrock Resort

Banff, Kanada

76.50

La Liste Bewertung (%)

Masque

Mumbai, Indien

76.50

La Liste Bewertung (%)

Le Chique

Cancún, Mexiko

76.50

La Liste Bewertung (%)

Salt

Fernandina Beach, Vereinigte Staaten von Amerika

76.50

La Liste Bewertung (%)

Vespertine

Culver City, Vereinigte Staaten von Amerika

76.50

La Liste Bewertung (%)

June

Nashville, Vereinigte Staaten von Amerika

76.50

La Liste Bewertung (%)

Cocina de Autor

Playa del Carmen, Mexiko

76.50

La Liste Bewertung (%)

The Herbfarm

Woodinville, Vereinigte Staaten von Amerika

76.50

La Liste Bewertung (%)

Cyrus

Geyserville, Vereinigte Staaten von Amerika

76.50

La Liste Bewertung (%)

Le 1947 – Cheval Blanc Randheli

, Malediven

76.50

La Liste Bewertung (%)

Синтохо – Sintoho at the Four Seasons

Sankt-Peterburg, Russische Föderation

76.50

La Liste Bewertung (%)

Nolita

Warszawa, Polen

76.50

La Liste Bewertung (%)

Il Lago dei Cigni

Sankt-Peterburg, Russische Föderation

76.50

La Liste Bewertung (%)

Joe Beef

Montréal, Kanada

76.50

La Liste Bewertung (%) Platz

Spice Market

الدوحة, Katar

76.00

La Liste Bewertung (%)

カセント – Cá Sento

Kōbe-shi, Japan

76.00

La Liste Bewertung (%)

Cignale Enoteca

Meguro City, Japan

76.00

La Liste Bewertung (%)

フルタ – Furuta

Chuo City, Japan

76.00

La Liste Bewertung (%)

Zen Tea House – 炳胜·禅意茶素

Guangzhou Shi, China

76.00

La Liste Bewertung (%)

たかむら- Takamura

Akita-shi, Japan

76.00

La Liste Bewertung (%)

MAK

Maribor, Slowenien

76.00

La Liste Bewertung (%)

Nelita

, Brasilien

76.00

La Liste Bewertung (%)

Cut by Wolfgang Puck (Beverly Hills)

Beverly Hills, Vereinigte Staaten von Amerika

76.00

La Liste Bewertung (%)

Miru

Chicago, Vereinigte Staaten von Amerika

76.00

La Liste Bewertung (%)

Ošterija Debeluh

Brežice, Slowenien

76.00

La Liste Bewertung (%)

Strelec

Ljubljana, Slowenien

76.00

La Liste Bewertung (%)

Issaya Siamese Club

Bangkok, Thailand

76.00

La Liste Bewertung (%)

The River Café

Calgary, Kanada

76.00

La Liste Bewertung (%)

Špacapanova Hiša

Komen, Slowenien

76.00

La Liste Bewertung (%)

Онегин Дача – Onegin Dacha

Rostov, Russische Föderation

76.00

La Liste Bewertung (%)

Villa Aida

Iwade, Japan

76.00

La Liste Bewertung (%)

Космос – Cosmos

Sofia, Bulgarien

76.00

La Liste Bewertung (%)

Refer

Beijing, China

76.00

La Liste Bewertung (%)

Le Restaurant – La Maison Arabe

Marrakesh, Marokko

76.00

La Liste Bewertung (%)

Dede at the Customs House Baltimore

Baltimore, Irland

76.00

La Liste Bewertung (%)

Président

, Brasilien

76.00

La Liste Bewertung (%)

OD Urla

, Türkei

76.00

La Liste Bewertung (%)

UFO

Bratislava, Slowakei

76.00

La Liste Bewertung (%)

Iloli

Casablanca, Marokko

76.00

La Liste Bewertung (%)

Ever

Chicago, Vereinigte Staaten von Amerika

76.00

La Liste Bewertung (%)

全聚德 前门店 Quanjude Qianmen

, China

76.00

La Liste Bewertung (%)

LPM – La Petite Maison

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

76.00

La Liste Bewertung (%)

Mullixhiu

Tirana, Albanien

76.00

La Liste Bewertung (%)

Harry’s Piccolo

Trieste, Italien

76.00

La Liste Bewertung (%)

Bourgeois Bohemians

Sankt-Peterburg, Russische Föderation

76.00

La Liste Bewertung (%)

Acqua

Kalim, Thailand

76.00

La Liste Bewertung (%)

Gašperov Mlyn

Batizovce, Slowakei

76.00

La Liste Bewertung (%)

Андрé – André

Sofia, Bulgarien

76.00

La Liste Bewertung (%)

Niko’las 0/360

Sofia, Bulgarien

76.00

La Liste Bewertung (%)

Hayato

Los Angeles, Vereinigte Staaten von Amerika

76.00

La Liste Bewertung (%) Platz

Azul Histórico

Ciudad de México, Mexiko

75.50

La Liste Bewertung (%)

Угли-Угли – Ugli-Ugli

Krasnodar, Russische Föderation

75.50

La Liste Bewertung (%)

Chef’s Table

Moskva, Russische Föderation

75.50

La Liste Bewertung (%)

Laganini Lounge Bar & Fish House

Hvar, Kroatien

75.50

La Liste Bewertung (%)

Peter Brunel

, Italien

75.50

La Liste Bewertung (%)

Ahora by Sevda Dimitrova

Sofia, Bulgarien

75.50

La Liste Bewertung (%)

The Dining Room at Moody Tongue

Chicago, Vereinigte Staaten von Amerika

75.50

La Liste Bewertung (%)

L’Atelier de Joël Robuchon

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika

75.50

La Liste Bewertung (%)

Re-naa

Stavanger, Norwegen

75.50

La Liste Bewertung (%)

Anna Stuben

Ortisei, Italien

75.50

La Liste Bewertung (%)

Avartana

Chennai, Indien

75.50

La Liste Bewertung (%)

Nineteen18

Vilnius, Litauen

75.50

La Liste Bewertung (%)

Kahyangan

Gondangdia, Indonesien

75.50

La Liste Bewertung (%)

The Planter’s at The Danna

Langkawi, Malaysia

75.50

La Liste Bewertung (%)

n/naka

Los Angeles, Vereinigte Staaten von Amerika

75.50

La Liste Bewertung (%)

Fyn

Cape Town, Südafrika

75.50

La Liste Bewertung (%)

Resonance

, Thailand

75.50

La Liste Bewertung (%)

Comal at Chileno Bay Resort & Residences

Cabo San Lucas, Mexiko

75.50

La Liste Bewertung (%)

Stand Étterem

Budapest, Ungarn

75.50

La Liste Bewertung (%)

Blue Margouillat

Saint Leu, Réunion

75.50

La Liste Bewertung (%)

La Marea at Viceroy Riviera Maya

Playa del Carmen, Mexiko

75.50

La Liste Bewertung (%)

Harry Sasson

Bogotá, Kolumbien

75.50

La Liste Bewertung (%)

Kuppelrain

Kastelbell-Tschars, Italien

75.50

La Liste Bewertung (%)

Le Royal at The Raffles

Phnom Penh, Kambodscha

75.50

La Liste Bewertung (%)

L’Ambéric

Le Tampon, Réunion

75.50

La Liste Bewertung (%)

Trzy Rybki

Kraków, Polen

75.50

La Liste Bewertung (%)

L’Atelier de Ben

Saint-Denis, Réunion

75.50

La Liste Bewertung (%)

La Bourgogne

Punta del Este, Uruguay

75.50

La Liste Bewertung (%)

Coquette

New Orleans, Vereinigte Staaten von Amerika

75.50

La Liste Bewertung (%)

Летний Дворец – Letniy Dvorets

Strelna, Russische Föderation

75.50

La Liste Bewertung (%)

La Case Pitey

Saint-Louis, Réunion

75.50

La Liste Bewertung (%)

류니끄 – Ryunique

, Südkorea

75.50

La Liste Bewertung (%)

Manta at The Cape

Cabo San Lucas, Mexiko

75.50

La Liste Bewertung (%)

Toyo Eatery

Makati, Philippinen

75.50

La Liste Bewertung (%)

Bomras

Anjuna, Indien

75.50

La Liste Bewertung (%)

大唐博相府酒店餐厅 Tang Dynasty Art Garden Hotel

Xian Shi, China

75.50

La Liste Bewertung (%)

Shoukouwa

Singapore, Singapur

75.50

La Liste Bewertung (%)

Xavier Pellicer

Barcelona, Spanien

75.50

La Liste Bewertung (%)

Contraste

Milano, Italien

75.50

La Liste Bewertung (%)

Laite

Sappada, Italien

75.50

La Liste Bewertung (%)

테이블포포-Table for four

Seoul, Südkorea

75.50

La Liste Bewertung (%)

HaSalon

Tel Aviv-Yafo, Israel

75.50

La Liste Bewertung (%)

Villa Fleurié

Saint-Denis, Réunion

75.50

La Liste Bewertung (%)

رستوران حستوران – Hestooran

Tehran, Iran

75.50

La Liste Bewertung (%)

Johannesstube taste nature

Nova Levante, Italien

75.50

La Liste Bewertung (%)

Water & Wine

Drzewce, Polen

75.50

La Liste Bewertung (%)

Zum Löwen

Tesimo, Italien

75.50

La Liste Bewertung (%)

Aragu – Velaa Private Island

Republic of Maldives, Malediven

75.50

La Liste Bewertung (%)

El Puntal del Norte

Ciudad de México, Mexiko

75.50

La Liste Bewertung (%)

Renaissance

Prishtinë, Kosovo

75.50

La Liste Bewertung (%)

The Singular Santiago, Lastarria Hotel

Santiago, Chile

75.50

La Liste Bewertung (%)

鮨 行天 – Sushi Gyoten

Fukuoka-shi, Japan

75.50

La Liste Bewertung (%)

Sushi Ginza Onodera

West Hollywood, Vereinigte Staaten von Amerika

75.50

La Liste Bewertung (%)

Naoki

Vitacura, Chile

75.50

La Liste Bewertung (%)

Le Sarkara

Courchevel, Frankreich

75.50

La Liste Bewertung (%) Platz

Alexander

Pädaste, Estland

75.00

La Liste Bewertung (%)

Plums

Manama, Bahrain

75.00

La Liste Bewertung (%)

Huset

Ciudad de México, Mexiko

75.00

La Liste Bewertung (%)

Fonda Fina

Ciudad de México, Mexiko

75.00

La Liste Bewertung (%)

Le Greenstronome – Les Maisons Rabanel

Arles, Frankreich

75.00

La Liste Bewertung (%)

Taian Table

Guangzhou, China

75.00

La Liste Bewertung (%)

Indaco – Albergo Della Regina Isabella

Lacco Ameno, Italien

75.00

La Liste Bewertung (%)

La Madernassa

Guarene, Italien

75.00

La Liste Bewertung (%)

Grand Cru

Moskva, Russische Föderation

75.00

La Liste Bewertung (%)

Seven Park Place by William Drabble

London, Vereinigtes Königreich

75.00

La Liste Bewertung (%)

Hyle

San Giovanni in Fiore, Italien

75.00

La Liste Bewertung (%)

42 Restaurant

Esztergom, Ungarn

75.00

La Liste Bewertung (%)

健一公馆 J & E Mansion

, China

75.00

La Liste Bewertung (%)

All’Enoteca

Canale, Italien

75.00

La Liste Bewertung (%)

The Bombay Canteen

Mumbai, Indien

75.00

La Liste Bewertung (%)

Izumi Bandra

Mumbai, Indien

75.00

La Liste Bewertung (%)

Berton

Milano, Italien

75.00

La Liste Bewertung (%)

O Pedro

Mumbai, Indien

75.00

La Liste Bewertung (%)

Costanera 700

Miraflores, Peru

75.00

La Liste Bewertung (%)

Boulevard

San Francisco, Vereinigte Staaten von Amerika

75.00

La Liste Bewertung (%)

明寂 – Myoujyaku

Minato City, Japan

75.00

La Liste Bewertung (%)

Americano

Mumbai, Indien

75.00

La Liste Bewertung (%)

Sienna Store & Cafe

Kolkata, Indien

75.00

La Liste Bewertung (%)

Tri

Ahangama, Sri Lanka

75.00

La Liste Bewertung (%)

La Mar Cebichería

Miraflores, Peru

75.00

La Liste Bewertung (%)

Burjé 1968

Corvara in Badia, Italien

75.00

La Liste Bewertung (%)

Cantinetta Antinori

Moskva, Russische Föderation

75.00

La Liste Bewertung (%)

Bengaluru Oota Company

Bengaluru, Indien

75.00

La Liste Bewertung (%)

Cavatina by Avinash Martins

Benaulim, Indien

75.00

La Liste Bewertung (%)

Seefah

Mumbai, Indien

75.00

La Liste Bewertung (%)

21212

Edinburgh, Vereinigtes Königreich

75.00

La Liste Bewertung (%)

Sixpenny

Stanmore, Australien

75.00

La Liste Bewertung (%)

Buca Osteria & Bar

Toronto, Kanada

75.00

La Liste Bewertung (%)

Le Mousso

Montréal, Kanada

75.00

La Liste Bewertung (%)

Nuema

Quito, Ecuador

75.00

La Liste Bewertung (%)

Flower Drum

Melbourne, Australien

75.00

La Liste Bewertung (%)

Farmlore

Bengaluru, Indien

75.00

La Liste Bewertung (%)

プレスキル – Presqu’île

Osaka, Japan

75.00

La Liste Bewertung (%)

LUPA

Bengaluru, Indien

75.00

La Liste Bewertung (%)

Falak

Bengaluru, Indien

75.00

La Liste Bewertung (%)

Xaak

Playa del Carmen, Mexiko

75.00

La Liste Bewertung (%)

Edomae Sushi Matsuki

Bratislava, Slowakei

75.00

La Liste Bewertung (%)

近松 – Chikamatsu

Fukuoka, Japan

75.00

La Liste Bewertung (%)

Nobu Chicago

Chicago, Vereinigte Staaten von Amerika

75.00

La Liste Bewertung (%)

تكية – TAKYA

Riyadh, Saudi-Arabien

75.00

La Liste Bewertung (%)

유 유안 Yu Yuan

Seoul, Südkorea

75.00

La Liste Bewertung (%)

Мансарда – Mansarda

Sankt-Peterburg, Russische Föderation

75.00

La Liste Bewertung (%)

모모야마 – Momoyama

, Südkorea

75.00

La Liste Bewertung (%)

Земля – Zemlya Moscow

Moskva, Russische Föderation

75.00

La Liste Bewertung (%)

Ля Маре – La Maree

Moskva, Russische Föderation

75.00

La Liste Bewertung (%)

Красота – Krasota

Moskva, Russische Föderation

75.00

La Liste Bewertung (%)

Squirrel – Danai Beach Resort

Nikiti, Griechenland

75.00

La Liste Bewertung (%)

Siniman – The Oberoi

Marrakech, Marokko

75.00

La Liste Bewertung (%)

Khufu’s

, Ägypten

75.00

La Liste Bewertung (%)

Black Swan – Luohong Art Museum

, China

75.00

La Liste Bewertung (%)

Fonda Lo Que Hay

Panama City, Panama

75.00

La Liste Bewertung (%)

La Villa

, Vietnam

75.00

La Liste Bewertung (%)

睿麗餐廳 – La Vie by Thomas Bühner

Taipei, Taiwan

75.00

La Liste Bewertung (%)

Sushi Hōseki – Kenji Gyoten – Bulgari Hotel Tokyo

Chuo City, Japan

75.00

La Liste Bewertung (%)

LaListe Webseite: https://www.laliste.com/de/

Objektiv und kritisch! Lesen Sie auch den sonntäglichen Gourmet Report Newsletter!

LaListe: Taiwan als Teil von China Zusammenfassung LaListe: Taiwan als Teil von China: Während die 50best Russland wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine suspendiert hat, sind russische Restaurants bei La Liste inkludiert. Aber noch merkwürdiger: Taiwanesische Restaurants werden China zugeschlagen. Sende Benutzer-Bewertung 3 ( 1 Stimme)