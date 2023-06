Gault&Millau-Restaurantguide 2023I24 Deutschland

Am kommenden Montag erscheint der neue Gault&Millau-Restaurantguide 2023I24 für Deutschland

Gault Millau – der neue GM wird erwartet!

Mit seinen über eintausend empfohlenen und bewerteten Restaurants auf rund 900 Seiten ist der Guide auch in der Jubiläumsausgabe zum 40-jährigen Bestehen wieder ein unverzichtbarer Wegbegleiter durch die deutsche Qualitätsgastronomie. Dabei führt er nicht nur zielsicher zu den besten und erlesensten Hochkarätern von teils internationalem Ruhm, sondern hat auch jederzeit einen Tipp für einen gemütlichen Landgasthof oder eine kleine Trattoria mit hohem kulinarischen Anspruch in der Hinterhand. Vom kreativ-hippen Trendrestaurant bis zur traditionellen Schmankerlküche finden sich für jeden Anspruch und Anlass die besten Adressen.

Präsentiert werden außerdem die traditionsreichen Auszeichnungen des Guides, darunter der/die „Koch/Köchin des Jahres“, der/die „Gastronom/in des Jahres“ und die „Entdeckung des Jahres“.

Der Guide zeichnet erstmals in der Rubrik „Next Generation“ Vorreiter/innen aus, die die deutsche Restaurantlandschaft künftig prägen werden. Als weitere Premiere werden in diesem Jahr die besten Weinkarten der Republik mit dem Grand Selection Award gekürt.

Der Restaurantguide 2023I24 erscheint mit umfangreicher App-Unterstützung, die es passionierten Genussreisenden auch von unterwegs ermöglicht, jederzeit auf alle Inhalte der gedruckten Version zuzugreifen – und sogar noch einige Bonus-Features bereithält. Die Präsentation des neuen Guides samt Preisverleihung an die ausgezeichneten kulinarischen Persönlichkeiten des Jahres findet am kommenden Montag im Rahmen einer Gala in München statt. Gourmet Report wird zeitnah berichten!

Der Gault&Millau Restaurantguide 2023I24 erscheint bei Henris Edition und ist ab dem 19. Juni 2023 im Handel sowie bereits hier zum Vorbestellen erhältlich.

