Lust auf Sterneküche? Die Inspektoren des Guide Michelin haben nicht nur Sternerestaurants in Nürnberg identifiziert, sondern auch preiswerte und gute Bib Gourmand Restaurants!

Die besten Michelin Sterne Restaurants in Nürnberg

Ort Haus Bundesland Neu

3 Sterne ***

München Jan BY

2 Sterne **

Nürnberg Essigbrätlein BY

Nürnberg etz BY

1 Stern *

Nürnberg Entenstuben BY

Nürnberg Koch und Kellner BY

Nürnberg Tisane BY N

Nürnberg Veles BY

Nürnberg Waidwerk BY

Nürnberg ZweiSinn Meiers | Fine Dining BY

Bib Gourmand

nur im Umland

Michelin Führer 2023 in Zahlen:

10 Restaurants mit drei Michelin Sternen (davon 1 neu)

50 Restaurants mit zwei Michelin Sternen (davon 8 neu)

274 Restaurants mit einem Michelin Stern (davon 34 neu)

Die besten Michelin Sternerestaurants in Nürnberg 2023