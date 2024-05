Das ist die Geschichte von Mehmet Aygün, der mit 16 Jahren nach Berlin zog und dort den Döner Kebab erfand.

Döner in Berlin (Lamm / Kalb)

Mehmet Aygün

Von einem einfachen Restaurant in der Adalbertstraße aus startete eine kulinarische Revolution, die bis heute die Welt begeistert.

Nach dem tragischen Verlust seines Vaters in seiner Teenagerzeit zog Mehmet Aygün im Alter von 16 Jahren nach Berlin. Er ist einer von fünf Brüdern und gilt als Erfinder des Döner Kebabs. Alles begann 1971. Eines Tages kam er auf die Idee, Reste des traditionellen Fleischspießes in ein Stück Fladenbrot zu stecken, anders als in der Türkei, wo der Döner überwiegend als Tellergericht bekannt ist. Der Döner war geboren und die beiden Brüder Mehmet und Saim begannen mit einem Döner Restaurant in der Adalbertstraße.

An gleicher Stelle eröffnete 1984 das erste Hasır Restaurant. Heute das Hasır Ocakbaşı. Die Restaurants sind tief verwurzelt in der Leidenschaft der Familie Aygün für Essen. Die Hasır Restaurants bieten eine Fülle von hausgemachten Mezze, türkischen Grillspezialitäten, den original Döner Kebab und köstliche Desserts. Alle Brotsorten werden täglich frisch gebacken, das Fleisch aller Restaurants stammt aus der eigenen Fleischproduktion in Berlin-Wedding.

Heute betreiben die Aygüns insgesamt fünf Hasır Restaurants verteilt in Berlin in Kreuzberg, Charlottenburg, Schöneberg und Spandau. Erweitert wurde das gastronomische Portfolio 2014 um die Hasır Burger und die Premium-Marke Beef Grill Club by Hasır. Mittlerweile gibt es drei Hasır Burger Filialen. Besonders ist, dass die Burgerbrötchen, die Patties und auch die Saucen selbst hergestellt werden. Die Geschichte des Beef Grill Club by Hasır begann am Adenauer Platz nun gibt es bereits drei weitere in Berlin. Die Restaurants sind bei Fleischliebhabern beliebt. Vom U.S. Porterhouse bis hin zum 1824 Australian Rib-Eye dry aged – Das Angebot wechselt regelmäßig. Highlights sind die offene Showküche und der für die Dry Age Methode eigens konzipierte Reifeschrank mit Himalaya Salz. Die Hasır Restaurants, Hasır Burger & Beef Grill Clubs by Hasır bieten eine gute Fleischqualität durch ihre eigene Fleischproduktion.

Außerdem besitzen die Brüder zwei italienische Restaurants, das Pascarella in der Schlüterstraße und in der Chausseestraße.

Der Berliner Mehmet Aygün ist der Erfinder des Döner Kebab

Als Auftakt des Jubiläumsjahrs ist das Hasir Restaurant noch bis 14. Mai 2024 als Pop-Up in der 8. Etage/ Rooftop des Soho House in Berlin-Mitte zu Gast. Außer mittwochs ist das Pop-Up Restaurant täglich von 17:00 bis 22:30 Uhr geöffnet. Weitere Specials und Aktionen zum 40. Jubiläum sind geplant.

Abseits der gastronomischen Erfolge betrieb Familie Aygün in den 1990er Jahren mehrere kleine Hotels in Istanbul und eröffnete 2003 ein All-inclusive-Hotel an der türkischen Riviera – Das TITANIC Deluxe Lara Resort in Antalya mit 561 Zimmern auf einer Fläche von 95.000 m2. Das Hotel selbst war in Form eines Kreuzfahrtschiffs gestaltet und so entstand der Name „TITANIC“ unter dem alle Hotels der Gruppe gebrandet sind. Mit der Eröffnung des TITANIC Comfort Kurfürstendamm im Jahr 2021 erreichte TITANIC Hotels 13 Hotels, sowohl in Antalya, Istanbul, Bodrum als auch in Berlin. Unter der Namen „Culllinan“ eröffnete die Gruppe 2022 ein Luxusresort in Belek. 2024 geht die Expansion in Deutschland weiter.

Internet: http://www.hasir.de/

Mehmet Aygün

Der Verein Türkischer Döner Hersteller in Europa sieht Kadir Nurman als Erfinder des “Berliner Döner Kebab”. Nurman soll 1972 angefangen haben, Döner in Fladenbrot zu verkaufen.

1922 wurde in Griechenland die Gyros Pita eingeführt. Senkrecht gegrilltes Schweinefleisch – hier war der türkische Drehspiess das Vorbild – wird in ein Pita Brot mit Salat gepackt. Gyros wird aber nicht so dünn geschnitten und ist kein Hackfleisch.

Im Athener Grill im Mendelsohnbau am Lehniner Platz gab es seit Anfang der 70er neben Gyros und Souvlaki – beide vom Schwein – auch einen Kalbsfleisch Döner in einer Pita für 1 DM.

Besser informiert mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter! HIER kostenlos abonnieren!