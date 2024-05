Sieben Hilton-Hotels für Familien am Mittelmeer

Daten von Hilton.com zeigen von Jahr zu Jahr einen wachsenden Trend bei der Suche nach familienfreundlichen Reisezielen im Mittelmeerraum mit einer Mischung aus Dauerbrennern wie Italien und aufstrebenden Zielen wie Malta und Kreta.

Conrad Sardinien

Hilton-Hotels für Familien am Mittelmeer

Da deutsche Reisende zunehmend nach Orten suchen, die Entspannung mit kinderfreundlichen Aktivitäten verbinden, zeichnen sich diese sieben Hotels durch außergewöhnliche familienfreundliche Annehmlichkeiten aus. Von Privatstränden und Kinderclubs bis hin zu kulturellen Ausflugszielen in der Nähe bietet jedes Hotel eine einzigartige Mischung aus Attraktionen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen von Familien auf Reisen gerecht werden. Hier ein Blick auf einige der beliebtesten Familienresorts

Rijeka, Kroatien: Das Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg der Suchanfragen von Familienreisenden auf Hilton.com um 19 Prozent und ist damit eines der beliebtesten Reiseziele deutscher Familien im ersten Quartal 2024. Das Resort an der kroatischen Adria verfügt über einen 43 Meter langen Infinity-Pool, zwei eigene Kinderpools, einen Kids Club und einen privaten Strandzugang. Zu den gastronomischen Einrichtungen gehört das Restaurant Jedro, das auf frischen Meeresfisch und Trüffel spezialisiert ist und einen spektakulären Blick auf das Meer bietet. Das Resort bietet auch verschiedene Aktivitäten für Kinder an, von Kunstkursen bis zu Filmabenden. Die nahe gelegenen Städte Opatija und Rijeka bieten kulturell reiche Ausflugsmöglichkeiten und sind ideal für Familienausflüge.

Rhodos, Griechenland: Das Lindian Village Beach Resort Rhodes, Curio Collection by Hilton, verzeichnete im vergangenen Jahr eine Verdoppelung der Suchanfragen auf Hilton.com, was seine wachsende Beliebtheit bei Familien widerspiegelt. Das Resort bietet mit dem Waves Kids Club und einem Kinder-Spa eine wunderschöne und spielerische Umgebung für die kleinen Gäste. Familien können in acht verschiedenen Bars und Restaurants speisen, die von lokalen griechischen Köstlichkeiten bis hin zu internationaler Küche reichen, darunter das Helio Restaurant und die Bar am Pool. Das Projekt „Bee Revived“ führt Familien in die Bienenzucht ein, die den Honig für die Restaurants liefert. Die nahe gelegene historische Stadt Lindos bietet lehrreiche und unterhaltsame Tagesausflüge für Familien.

Kreta, Griechenland: Das The Royal Senses Resort & Spa Crete, Curio Collection by Hilton, ist auf Platz acht der meistgesuchten Familienresorts auf Hilton.com. Der Topi Kids Club bietet ein umfangreiches Kinderprogramm und Familien können mehrere Pools, einen Privatstrand und Suiten mit privaten Infinity-Pools genießen. Das Restuarant Cretamos bietet eine Mischung aus traditionellen kretischen Aromen und moderner Küche. Die nahe gelegene Stadt Rethymno bietet historische Erkundungen und familienfreundliche Strände, die das kulturelle Erlebnis abrunden.

Malta: Das Hilton Malta steht bei deutschen Familienreisenden auf Hilton.com an sechster Stelle der beliebtesten Reiseziele, was seine Attraktivität als Urlaubsziel für Familien unterstreicht. Das Hotel bietet einen familienfreundlichen Poolbereich und das Blue Elephant Restaurant, ein exotisches Restaurant mit thailändischer Küche inmitten einer oasenähnlichen Umgebung mit Wasserfällen, üppiger Vegetation und leuchtenden Farben. Die Gäste genießen auch das Spa-Angebot, das Behandlungen für Erwachsene und Kinder umfasst. Die Umgebung von St. Julian’s bietet zahlreiche Attraktionen für Familien, darunter Wasserparks und öffentliche Gärten.

Das neue DoubleTree by Hilton Malta in St. Paul’s Bay ist bei deutschen Familien das siebtbeliebteste Resort auf Hilton.com. Es verfügt über einen Hauptpoolbereich mit zwei saisonalen Außenpools und einem Bistro, in dem sich Eltern entspannen können, während sie ihre Kinder im Auge behalten. Zu den umfangreichen Freizeiteinrichtungen des Hotels gehört auch ein privater Beach Club (Eröffnung 2025) mit zwei Infinity-Pools und direktem Zugang zum Strand. Das Azure Restaurant bietet ein raffiniertes Buffet, das das Essen für Familien bequem und angenehm macht. Das nahe gelegene National Aquarium und der Buġibba Wasserpark bieten zusätzliche Unterhaltungsmöglichkeiten für Familien.

The Royal Senses Resort, Kreta

Sardinien, Italien: Das Conrad Chia Laguna Sardinia ist in die zehn der meistgesuchten Familienhotels auf Hilton.com aufgestiegen – ein Beweis für die Beliebtheit des Hotels bei deutschen Familien, die einen Strandurlaub verbringen möchten. Das Hotel wird für seine goldenen Sandstrände und seine luxuriöse, kinderfreundliche Umgebung gelobt. Das Restaurant Sa Mesa bietet Familienmenüs an, bei denen die ganze Familie in malerischer Umgebung eine Vielzahl von Köstlichkeiten genießen kann. Das Resort bietet auch einen Kids Club und eine Reihe von Outdoor-Aktivitäten für verschiedene Altersgruppen, was es zu einem idealen Ziel für Familien macht, die einen aktiven Urlaub verbringen möchten. Zu den Attraktionen in der Nähe gehören die archäologische Ausgrabungsstätte Nora und der Naturpark Chia, die sowohl lehrreiche als auch naturkundliche Ausflüge bieten.

Sorrento, Italien: Das Hilton Sorrento Palace profitiert von einem allgemeinen Trend, denn die Suchanfragen nach Italien sind bei deutschen Familienreisenden um 16 Prozent gestiegen und Italien ist das am zweithäufigsten gesuchte europäische Reiseziel auf Hilton.com. Das Resort mit Blick auf den Golf von Neapel bietet Familien mehrere Swimmingpools, einen Tennisplatz und zwei Padel-Plätze sowie von Mitte Juni bis Mitte September einen Kids Club. Das Hilton Sorrento Palace bietet ein vielfältiges gastronomisches Angebot mit mediterraner, japanischer und internationaler Küche in vier saisonalen Restaurants, einem ganzjährig geöffneten à la carte Restaurant, einer Lounge Bar und einem Rooftop Lounge & Restaurant. Das Hotel bietet köstliche Orangen- und Zitronenmarmeladen aus dem hoteleigenen Zitrusgarten an.

www.hilton.com

Immer aktuell mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter