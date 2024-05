The World’s 50 Best Restaurants 2024 gab im Vorfeld der diesjährigen Preisverleihung, die am 5. Juni in Las Vegas stattfindet, die Liste der Restaurants bekannt, die von Platz 51 bis Platz 100 rangieren. The World’s 50 Best Restaurants 2024, Platz 51 – 100:

Die erweiterte Liste von 51 bis 100 umfasst Restaurants auf sechs Kontinenten und wurde aus den Stimmen von 1.080 unabhängigen Experten aus der Welt der Gastronomie zusammengestellt, von Food-Journalisten über weltweit bekannte Köche bis hin zu reisenden Gastronomen. Sie alle haben ihre Stimmen für The World’s 50 Best Restaurants 2024 abgegeben. Die vollständige Liste wird heute in zwei Wochen live auf der Bühne vorgestellt.

Die Liste 51-100 in Zahlen

● Die Liste 51-100 enthält 12 neue Einträge aus 11 verschiedenen Städten, von Berlin und Mumbai bis Seoul und Sydney

● Die Liste der 51-100 umfasst Restaurants in 23 Gebieten auf sechs Kontinenten

● 13 Einträge stammen aus Asien, 23 aus Europa, sechs aus Nordamerika, fünf aus Südamerika, einer aus dem Nahen Osten, einer aus Afrika und einer aus Ozeanien

● Der höchste Neuzugang in der Liste 51-100 ist Atelier Moessmer Norbert Niederkofler in Bruneck, Italien, auf Platz 52.

In Europa sind in diesem Jahr sechs neue Restaurants in die Liste aufgenommen worden, darunter das Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Nr. 52) in Bruneck, das Coda (Nr. 62) in Berlin, das Bozar (Nr. 63) in Brüssel, das Le Doyenné (Nr. 70) in Saint-Vrain, das Restaurant Jan (Nr. 84) in München und das Mountain (Nr. 94) in London.

Frankreich führt die Liste mit vier weiteren Restaurants an, darunter: Flocons de Sel (Nr.76) in Megève; La Grenouillère (Nr.77) in La Madelaine-sous-Montreuil; Alléno Paris Au Pavillon Ledoyen (Nr.79) in Paris und Ceto (Nr.85) in Roquebrune-Cap-Martin sind ebenfalls vertreten. Vier weitere Restaurants aus dem Vereinigten Königreich sind auf der erweiterten Liste vertreten: Brat (Nr. 65), The Clove Club (Nr. 80), Lyle’s (Nr. 87) und Core by Clare Smyth (Nr. 97) sind alle vertreten.

Deutschland ist mit insgesamt vier Restaurants in der Rangliste vertreten, darunter das Berliner Ernst (Nr. 75) und Tantris (Nr. 88), München, sowie das Coda und das Tantris.

Drei Restaurants aus Spanien wurden in die erweiterte Liste gewählt: Enigma (Nr. 59) in Barcelona, Aponiente (Nr. 72) in El Puerto de Santa María und Mugaritz (Nr. 81) in San Sebastián. Auch Italien ist mit dem Le Calandre (Nr. 51) in Rubano vertreten, während das belgische Willem Hiele in Oudenburg auf Platz 83 wieder auftaucht. Mit dem Kadeau (Nr. 54) in Kopenhagen und dem Neolokal (Nr. 91) in Istanbul sind auch je ein Restaurant aus Dänemark und der Türkei in der Rangliste vertreten.

In Asien sind das Masque in Mumbai (Nr. 78), das Mosu (Nr. 86) und das Onjium (Nr. 96), beide in Seoul, sowie das Indian Accent in Neu-Delhi (Nr. 89) neu auf der Liste. Drei japanische Restaurants sind auf der Liste vertreten: Narisawa, Tokio (Nr. 56), La Cime, Osaka (Nr. 66) und Sazenka, Tokio (Nr. 93). Das chinesische Festland ist mit Fu He Hui, Shanghai, auf Platz 69 vertreten, während Singapur mit Burnt Ends (Platz 68), Labyrinth (Platz 92) und Meta (Platz 95) drei Plätze belegt. Zwei thailändische Restaurants sind in der Rangliste vertreten: Potong auf Platz 57 und Nusara auf Platz 74, beide in Bangkok gelegen.

The World’s 50 Best Restaurants würdigt weiterhin die Gastronomie Nordamerikas mit den Neuzugängen Smyth in Chicago auf Platz 90 und Fauna in Valle de Guadalupe, Mexiko, auf Platz 100. Zwei weitere Restaurants aus Mexiko sind vertreten: Das Alcalde in Guadalajara auf Platz 67 und das Sud 777 in Mexiko-Stadt auf Platz 82. Aus den USA ist das Le Bernadin in New York auf Platz 71 und das Cosme, ebenfalls in New York, auf Platz 99.

Südamerika ist mit fünf Einträgen in der erweiterten Liste vertreten. Das Leo in Bogotá – von Leonor Espinosa, The World’s Best Female Chef 2022 – steht auf Platz 53. Das Mérito in Lima kommt auf Platz 55, während das Mil in Cusco auf Platz 73 steht. Lasai in Rio de Janeiro liegt auf Platz 58 und Nuema in Quito – die Heimat von Pía Salazar, The World’s Best Pastry Chef 2023 – wurde auf Platz 61 gewählt.

Das Fyn in Kapstadt, Gewinner des Sustainable Restaurant Award 2023, liegt auf Platz 60, während das Orfali Bros Bistro in Dubai auf Platz 64 steht. Australien ist in der erweiterten Rangliste mit dem Saint Peter in Sydney vertreten, das von Küchenchef Josh Niland geleitet wird und auf Platz 98 liegt.

William Drew, Director of Content für The World’s 50 Best Restaurants, erklärt Gourmet Report: “Die diesjährige erweiterte Liste ist ein wahres Abbild der globalen Gastronomie. Mit Restaurants auf sechs Kontinenten sind wir begeistert, so viele neue Einträge von aufregenden Namen zu sehen, die der Gastronomiewelt ihren Stempel aufdrücken. Herzlichen Glückwunsch an alle Restaurants und Teams auf der diesjährigen erweiterten Liste; wir freuen uns darauf, ihre Erfolge bei der Preisverleihung nächsten Monat in Las Vegas gemeinsam zu feiern.”

Das Abstimmungsverfahren

Die Liste der World’s 50 Best Restaurants 2024 wird von 1.080 internationalen Restaurantfachleuten und weitgereisten Feinschmeckern gewählt, die die The World’s 50 Best Restaurants Academy bilden. Die geschlechterparitätisch besetzte Akademie besteht aus 27 verschiedenen Regionen auf der ganzen Welt, die jeweils 40 Mitglieder haben, darunter einen Vorsitzenden. Kein Sponsor der Veranstaltung hat Einfluss auf das Abstimmungsverfahren.

Das Beratungsunternehmen Deloitte bewertet unabhängig die Liste der 50 besten Restaurants der Welt, einschließlich der Rangfolge von 51 bis 100. Damit wird sichergestellt, dass die Integrität und Authentizität des Abstimmungsverfahrens und der daraus resultierenden Listen gewahrt bleibt.

51-100 List:

Position Restaurant Location 51 Le Calandre Rubano 52 Atelier Moessmer Norbert Niederkofler Brunico 53 Leo Bogotá 54 Kadeau Copenhagen 55 Mérito Lima 56 Narisawa Tokyo 57 Potong Bangkok 58 Lasai Rio de Janeiro 59 Enigma Barcelona 60 Fyn Cape Town 61 Nuema Quito 62 Coda Berlin 63 Bozar Brussels 64 Orfali Bros Bistro Dubai 65 Brat London 66 La Cime Osaka 67 Alcalde Guadalajara 68 Burnt Ends Singapore 69 Fu He Hui Shanghai 70 Le Doyenné Saint-Vrain 71 Le Bernardin New York 72 Aponiente El Puerto de Santa María 73 Mil Cusco 74 Nusara Bangkok 75 Ernst Berlin 76 Flocons de Sel Megève 77 La Grenouillère La Madelaine-sous-Montreuil 78 Masque Mumbai 79 Alléno Paris Au Pavillon Ledoyen Paris 80 The Clove Club London 81 Mugaritz San Sebastián 82 Sud 777 Mexico City 83 Willem Hiele Oudenburg 84 Restaurant Jan Munich 85 Ceto Roquebrune-Cap-Martin 86 Mosu Seoul 87 Lyle’s London 88 Tantris Munich 89 Indian Accent New Delhi 90 Smyth Chicago 91 Neolokal Istanbul 92 Labyrinth Singapore 93 Sazenka Tokyo 94 Mountain London 95 Meta Singapore 96 Onjium Seoul 97 Core by Clare Smyth London 98 Saint Peter Sydney 99 Cosme New York 100 Fauna Valle De Guadalupe

Das Nobelhart & Schmutzig und das Restaurant Tim Raue, beide Berlin, werden vermutlich in der Hauptliste, die besten 50 Restaurants erscheinen.

Alle Restaurants: https://www.theworlds50best.com/

Das diesjährige Programm umfasst eine Reihe von Schlüsselveranstaltungen, die zum Eckpfeiler der 50 Best Restaurants geworden sind: das Forum #50BestTalks, die 50 Best Signature Sessions, eine Reihe von kollaborativen Essensveranstaltungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, ein Chefs’ Feast, bei dem die Spitzengastronomie von Las Vegas präsentiert wird, und schließlich die Preisverleihung und der Countdown sowie die offizielle 50 Best Closing Party.

