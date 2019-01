Neue Regeln für die #50best Restaurants of the World

Das britische „Restaurant Magazine“ macht neue Regeln und alte, weiße Männer dürfen nicht mehr voten und ich bin nach über 10 Jahren nicht mehr dabei.

Die Änderungen im Einzelnen

Die Akademie der Experten, 1.040 Personen, die auf der ganzen Welt verteilt sind und deren Entscheidungen die Jahresliste prägen, ist nun nach Geschlechtern ausgeglichen. Das heißt, es sind jetzt über 500 weibliche Wähler bestimmt und die Männer wurden aussortiert.

Zweitens aktualisiert das britische „Restaurant Magazine“ die Abstimmungsregeln mit der Erstellung eines neuen Programms mit dem Titel „Best of the Best„. Alle Restaurants, die einmal den ersten Platz belegten, werden nun in diese Gruppe aufsteigen. Sie werden als All-Time-Größen gefeiert und das bedeutet jedoch auch, dass sie nicht mehr für das jährliche Ranking in Frage kommen. Sie können also nicht mehr gewählt werden.

„Während sich die Welt der Restaurants und der Köche immer weiter entwickelt, ist es aufregend zu sehen, wie sich die 50 Best mitentwickelt“, sagt Daniel Humm, Chef und Mitinhaber des Eleven Madison Park, der zur Nr. 1 in 2017 gekrönt wurde. „Mit diesen Änderungen werden wir ein breiteres Feld von Restaurants und Köchen auf die internationale Bühne treten sehen und es ist eine Freude, zu diesem Wandel beitragen zu können.“

Zu den Restaurants, die ab Juni 2019 zur Best of the Best-Gruppe aufsteigen werden, gehören das lange geschlossene El Bulli, die French Laundry, The Fat Duck, El Celler de Can Roca, Eleven Madison Park und die derzeitige Nr. 1, die Osteria Francescana.

Das wieder eröffnete Noma, dass im Februar 2018 mit einem neuen Konzept, Ort und einer neuen Struktur eröffnet wurde, wird in diesem Jahr zum ersten Mal wahlfähig sein, da es ein neues Konzept ist.

Drittens wird „50 Best“ im Laufe des Jahres 2019 eine neue Plattform auf den Markt bringen, in der die weltweit besten Restaurants kartiert werden. Weitere Details zu dieser Idee werden in den nächsten Monaten folgen. Christian Romanowski

