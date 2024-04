Zum ersten Mal vergibt der MICHELIN Guide zwei Sterne an ein maltesisches Restaurant. Ein neuer Bib Gourmand und fünf weitere Restaurants feiern ihr Debüt in der maltesischen Auswahl, so dass insgesamt 40 Restaurants ausgewählt und ausgezeichnet wurden .Wir haben die komplette Liste des Michelin Malta.

Terrone, Malta

Michelin Malta

Seit dem Erscheinen des Führers auf der Insel haben sich die Anzahl der Restaurants und die Qualität der Gerichte kontinuierlich erhöht, was die Vitalität und Attraktivität des Reiseziels unterstreicht. Valetta und seine Umgebung investieren in das lokale kulinarische Angebot, um ein gleichbleibend hohes Niveau und immer großzügigere Erlebnisse für Reisende zu garantieren.

“Unsere anonymen Inspektoren haben die lokale kulinarische Szene erkundet, die sich ständig weiterentwickelt, sowohl was die Anzahl der Restaurants als auch die Qualität der zubereiteten Speisen und der verwendeten Produkte angeht. Dieses Jahr markiert einen Meilenstein in der Geschichte des MICHELIN-Führers Malta mit der Bekanntgabe der ersten zwei MICHELIN-Sterne-Restaurants in der Auswahl, was das Engagement der Profis unterstreicht, ihren Gästen das Beste zu bieten“, erklärt Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers dem Gourmet Report. “Die Inspektoren haben auch festgestellt, dass sich die maltesische Küche verändert und immer schwungvoller und innovativer wird. Die Köche konzentrieren sich jetzt auf die lokale Gastronomie, die die Landwirtschaft der Insel in den Vordergrund rückt und damit einen nachhaltigeren Ansatz in der maltesischen Küche festigt. In der Nähe von Restaurants entstehen kleine Gemüsegärten, die es den Köchen ermöglichen, die lokalen, mediterran duftenden Produkte zu nutzen.”

Die erste Auszeichnung mit zwei MICHELIN-Sternen in der Auswahl für 2024 geht an das ION Harbour, Simon Rogans maltesische Institution. Rogan besitzt bereits drei MICHELIN-Sterne für sein Restaurant L’Enclume im Lake District in Großbritannien. In seinem maltesischen Lokal erwartet die Feinschmecker ein tadelloser Service und eine kreative und innovative Küche. Die Küchenchefs Oli Marlow und Eoin Smith bereiten komplexe Gerichte mit asiatischen Einflüssen zu, die aus den besten Produkten der Insel zubereitet werden, darunter lokales Gemüse, mediterraner Fisch und raffinierte internationale Zutaten. Zu den Highlights gehören die rohe rote Garnele

und Lampuki-Fisch-Tartar mit Beeren. Der Blick über den Grand Harbour ist atemberaubend, und die Auswahl an lokalen Weinen wird Kenner beeindrucken.

Malta im Gourmet Report: https://www.gourmet-report.de/?s=Malta

Alle bereits ausgezeichneten Lokale behalten ihren Ein-Stern-Status für ein weiteres Jahr, während das Rosamì zum ersten Mal in den Guide aufgenommen wird. Das Rosamì ist eine wunderschöne Villa im maltesischen Stil, die ein klassisches, elegantes und ausgesprochen romantisches Restaurant beherbergt, das auf die Spinola-Bucht blickt. Es werden vier unterschiedlich lange Menüs angeboten (Steam, Petal, Bulb und Leaf), die moderne Gerichte mit internationalem Flair bieten. Auf der Weinkarte finden sich Weine aus der ganzen Welt, aber auch einheimische Tropfen, und der hauseigene Negroni ist eine Spezialität, die man unbedingt probieren sollte.

Auch die Rubrik Bib Gourmand wird mit dem AYU erweitert. Gegenüber der Insel Manoel gelegen, zaubern hier drei Brüder Gerichte mit internationalen Einflüssen, in die die Erinnerungen und Erfahrungen der Köche einfließen. Zu den denkwürdigsten Gerichten gehören der würzige Seebarsch-Eintopf mit Soja und Ingwer und das Schweinefleisch-Curry nach srilankischer Art, die beide ideal für Feinschmecker sind, die exotische Geschmackserlebnisse suchen. Das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis und die entspannte Atmosphäre machen es zu einem beliebten Treffpunkt nach einem Spaziergang an der Strandpromenade von Gzira.

Die Auswahl der vom MICHELIN Guide Malta empfohlenen Restaurants ist kostenlos auf der Website und der App des MICHELIN Guide verfügbar. Sie ergänzt die Hotelauswahl des Guides, die die exklusivsten Unterkünfte auf Malta und in der ganzen Welt vorstellt.

Die Auswahl des MICHELIN Guide Malta 2024 auf einen Blick: 40 Restaurants, darunter

1 zwei MICHELIN-Sterne (1 neu)

6 ein MICHELIN-Stern (1 neu)

5 Bib Gourmands (1 neu)

28 empfohlene Restaurants (5 neu)



Die komplette Liste des MICHELIN Malta 2024

2 MICHELIN Sterne **

La Valette ION – The Harbour nouveau

Ein MICHELIN Stern *

Balzan Bahia La Valette Noni La Valette Under Grain Mdina De Mondion Sliema Fernandõ Gastrotheque St Julian’s Rosami nouveau

Les Bib Gourmands

Birgu Terrone Gżira AYU nouveau La Valette Grain Street La Valette Rubino Mellieħa Commando

Les établissements recommandés

Ħ’Attard Terroir nouveau Gżira Briju Kalkara Marea La Valette 59 Republic La Valette Aaron´s Kitchen La Valette AKI La Valette Guzé La Valette The Harbour Club La Valette Kaiseki nouveau La Valette Legligin Marsaxlokk Tartarun Mdina The Medina Mellieha One80 St.Christopher Street nouveau Mellieħa Rebekah’s Mġarr Level Nine by Oliver Glowig nouveau Mġarr Tmun Naxxar Giuseppi’s Rabat The Fork and Cork Rabat The Golden Fork Rabat Grotto Tavern Rabat Root 81 Sliema Chophouse St Julian’s Caviar & Bull St Julian’s KuYa St Julian’s Zest St Paul’s Bay LOA Xagħra Ta´ Frenc Xagħra Al Sale nouveau

