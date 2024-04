Emirates bietet weltweit jeden Tag 490 Flüge an, auf denen jede Minute 149 Mahlzeiten serviert werden – insgesamt 215.000 Mahlzeiten pro Tag. Für die Zubereitung dieser Gerichte sind 1.400 Köchinnen und Köche in der Emirates Flight Catering Facility in Dubai und bei Partner-Caterern auf der ganzen Welt zuständig. Emirates serviert mehr als 77 Millionen Mahlzeiten pro Jahr

Emirates Catering

Im Laufe eines Jahres verzehrten die Passagiere an Bord von Emirates jeden Monat eine Vielzahl von Mahlzeiten aus einer Auswahl von 2.200 verschiedenen Rezepten. Mit einem ausgewogenen Verhältnis von Kohlenhydraten, Proteinen und Gemüse servierte Emirates sechs Millionen Kilogramm frisches Hühnerfleisch, 350.000 Kilogramm Rindfleisch, 266.000 Kilogramm Atlantiklachsfilets, 2,2 Millionen Kilogramm Kartoffeln, 1,7 Millionen Kilogramm Eier und 3,1 Millionen Kilogramm frisch gebackenes Brot und Gebäck sowie mehrere tausend vegane und vegetarische Gerichte. Des Weiteren wurden in einem Jahr mehr als 938.000 Kilogramm frische Sahne, 32.000 Kilogramm Masala-Cashewnüsse, 98.000 Kilogramm frische Erdbeeren und 42.000 Kilogramm Salate aus der zu Emirates gehörenden Bustanica – der größten vertikalen Farm der Welt, genutzt.

Für die Premium-Class Gerichte verwenden die Köchinnen und Köche eine Vielzahl von Zutaten und regionalen Spezialitäten, wie Trüffel, Gänseleber, schwarzen Kabeljau, kanadischen Hummer, Maishähnchenbrust, japanische Nori-Algen, handgemachte Emirates-Pasta sowie Sushi. Die Gerichte werden mit Gourmet-Garnituren wie Bzar-Gewürzen aus der Golfregion, Beurre D’Isigny-Butter, Blattgold und Blattsilber – die auf mehr als 300 Emirates-Desserts serviert werden -, rosa Himalaya-Salz, Safran und essbaren Blüten verfeinert.

First Class und Business Class Reisende konsumierten 14.000 Kilogramm australischen Yarra Valley Käse und aßen 1,2 Millionen Rinderfiletsteaks in einem Jahr. In der First Class haben die Fluggäste im vergangenen Jahr 10.350 Kilogramm Kaviar verzehrt.

Auch die Snacks an Bord von Emirates erfreuen sich großer Beliebtheit. Im vergangenen Jahr genossen Reisende 2 Millionen Packungen gemischter Nüsse, 250.000 Datteln, 22.000 Kilogramm Kalamata-Oliven und mehr als 40 Millionen Stück Gourmet-Schokolade. Neben einer erstklassigen Weinauswahl und exklusivem Champagner wurden auch 1,2 Millionen Liter Orangensaft getrunken, 2,3 Millionen Teebeutel und 70.300 Kilogramm gemahlener Kaffee verwendet.

Auf vielen Strecken in Europa bekommen die Emirates Economy Class Reisende jetzt Marshfield’s-Eiscreme, cremiges Bio-Eis mit 60 Prozent Milchanteil von einem Familienbetrieb in Cotswolds, Großbritannien.

Um das kulinarische Erlebnis zu vervollständigen, wird die Emirates Cabin Crew umfassend geschult in Bezug auf die besten Servicepraktiken, das Anrichten von Speisen, Empfehlungen zur Weinauswahl, Tee- und Kaffeeservice und vieles mehr.

