Mit solchen Gesetzen würde niemand in den westlichen Kulturen rechnen und trotzdem passiert es jeden Tag in den Golf-Monarchien am persischen Golf

Radha Stirling – Anwältin und Spezialistin für Zivil- und Strafjustiz in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Das Ziel eines Prospekts oder einer Tourismuswerbung ist es natürlich, verlockende Versprechungen zu machen, die bei den Reisenden die Hoffnung auf einen möglichst idyllischen Urlaub wecken. Touristen, die einen Urlaub planen, sollten jedoch tiefer blicken als diese Hochglanzpräsentationen, um Fakten von Fiktion zu unterscheiden. Die Regierungen sollten genauere Risikobewertungen abgeben, um ihren Bürgern bei der Wahl sicherer Reiseziele zu helfen.

Die wachsende Bedeutung von Orten wie Dubai hat es für Touristen jedoch erheblich schwieriger gemacht, fundierte Entscheidungen über Reisen speziell in die Golfregion zu treffen. Zum einen, weil Staaten wie z.B. die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar Nachrichten und Informationen über die Zustände in ihren Ländern streng kontrollieren und die meisten Medienberichte in positives Marketing umwandeln. Zum anderen, weil sie im Westen erheblichen wirtschaftlichen und politischen Einfluss genießen, z.B. als Anzeigenkunden.

Reisen in die arabischen Golfstaaten, insbesondere in die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar, können für Touristen sehr riskant sein. Die westlichen Regierungen müssten verstärkt Reisewarnungen herausgeben, um auf die mit dem Besuch dieser Länder verbundenen Gefahren hinzuweisen. Das Hauptproblem für Reisende sind die strengen Gesetze und Vorschriften zum Drogen- und Alkoholkonsum und die schweren Strafen für diejenigen, die dagegen verstoßen – ganz zu schweigen von der Leichtigkeit, mit der falsche Behauptungen über Gesetzesverstöße zu Verurteilungen führen können.

Vor allem die VAE haben einige der strengsten Drogengesetze der Welt. Sie verbieten eine Reihe verschiedener Substanzen, von CBD-Öl bis hin zu Arzneimitteln, und selbst frei verkäufliche Medikamente wie Erkältungs- und Grippemittel unterliegen einer strengen Prüfung. Während viele Länder strenge Drogengesetze haben, besteht der Hauptunterschied zu den VAE in der Korruption der Polizei, der Strafverfolgungsverfahren und des Justizsystems.

Verhaftet in Dubai

Eine bloße Anschuldigung reicht aus, um Personen zu verhaften und strafrechtlich zu verfolgen, und selbst wenn jemand unschuldig ist, kann es mehr als ein Jahr Haft und saftige Gerichtskosten kosten, um entlastet zu werden. Besucher wurden wegen des Besitzes von Drogen „im Blut“ verhaftet, selbst wenn die Droge im Ausland legal konsumiert worden war. Besucher wurden in den VAE auch wegen Cannabisrückständen verhaftet, die bis zu zwei Monate lang im Blut bleiben können.

Dubais polizeiliche Verfahren bergen die Möglichkeit des Rechtsmissbrauchs. Davon sind besonders Ausländer betroffen. Dutzende britische Staatsangehöriger wurden durch unverantwortliche Polizeiverfahren erwischt, die ein so weites Netz auswerfen, dass Menschen verhaftet werden können, weil ein Bekannter verhaftet wurde oder weil sie eine Party besuchten, auf der jemand angeblich Drogen hatte. Unvorstellbar: Der Brite Andy Neal wurde verhaftet, weil er die Nummer eines Bekannten in seinem Telefon hatte. Er verbrachte ein Jahr im Gefängnis, bevor er entlastet wurde. Allein der Verzicht auf Drogen schützt Besucher nicht vor unrechtmäßiger Verhaftung und Strafverfolgung.

Die lokalen Behörden werden für Festnahmen und Verurteilungen im Zusammenhang mit Drogen belohnt und haben daher einen Anreiz, Fälle zu übertreiben oder sogar zu fabrizieren. Wer sich nicht an die Regeln hält, landet in Gefängnissen, die für Menschenrechtsverletzungen und Folter berüchtigt sind. Dies kann eine erschreckende Aussicht für Touristen sein, die wegen Dingen verhaftet werden, die in ihren Heimatländern als geringfügige Vergehen gelten, wie z. B. Drogenbesitz, oder sogar wegen so trivialer Dinge wie Fluchen oder unhöflichen Gesten in der Öffentlichkeit.

Besucher wurden wegen winziger Mengen von Drogenrückständen verhaftet, die in ihrem Besitz, ihren Taschen und sogar in ihrem Körper gefunden wurden. Einige Drogen bleiben monatelang nachweisbar. Reisende sollten sich dessen bewusst sein, wenn sie den Nahen Osten besuchen oder auch nur im Transit sind. Es ist wichtig, in den VAE nicht mit anderen Drogenkonsumenten zusammenzukommen und Clubs und Partys zu meiden, die Drogenkonsumenten anziehen könnten. Besucher sollten auch auf den Konsum von Alkohol achten, da eine einfache Beschwerde, dass Sie „betrunken“ sind, Sie ins Gefängnis bringen kann, selbst wenn Sie nur ein Getränk getrunken haben.

Das Rechtssystem der VAE ist nicht nur streng, wenn es um Drogen und Alkohol geht, sondern auch bei anderen Delikten. Öffentliche Zurschaustellung von Zuneigung, das Tragen unanständiger Kleidung und die Beleidigung des Islam oder seiner Propheten gelten als Straftaten. Außerdem ist das Justizsystem stark gegen Ausländer eingestellt, und es kann für Nicht-Arabischsprachige schwierig sein, Gerichtsverfahren zu verstehen, was es schwierig macht, sich vor Gericht zu verteidigen.

Touristen sollten sich auch darüber im Klaren sein, dass die Gesetze der VAE zur Internetnutzung und zu sozialen Medien ebenso streng sind. Das Veröffentlichen oder Teilen von Inhalten, die als beleidigend angesehen werden könnten, einschließlich Kritik an der Regierung oder ihrer Politik, kann zu Verhaftung und Gefängnis führen. In einigen Fällen kann sogar das Liken oder Teilen eines als beleidigend erachteten Beitrags zu einer strafrechtlichen Verfolgung führen. Besucher können sogar wegen privater WhatsApp-Chats verhaftet werden, wenn die Beamten den Inhalt für anstößig halten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Touristen bei Reisen in die arabischen Golfstaaten, insbesondere in die VAE und Katar, Vorsicht walten lassen müssen. Die strengen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Drogen- und Alkoholkonsum sowie andere Straftaten bedeuten, dass die Besucher jederzeit auf ihr Verhalten achten müssen. Die westlichen Regierungen sollten verstärkt Reisewarnungen herausgeben, um auf die mit dem Besuch dieser Länder verbundenen Risiken hinzuweisen. Besucher sollten sich vor ihrer Reise über die örtlichen Gesetze und Gepflogenheiten informieren und im Zweifelsfall bei ihrer Botschaft oder ihrem Konsulat Rat einholen. Indem sie sich der Gefahren bewusst sind, können Touristen Maßnahmen ergreifen, um sich zu schützen und für ihre Sicherheit zu sorgen – aber leider reicht selbst dieses Wissen nicht immer aus.

Wenn ein Tourist ein Problem mit den Strafverfolgungsbehörden hat, raten wir ausländischen Staatsangehörigen dringend, sich sofort an Detained in Dubai (=Verhaftet in Dubai) zu wenden, bevor sie einen lokalen Anwalt beauftragen. Anwälte aus der Region haben oft eine Vorgeschichte und sogar familiäre Beziehungen zu Richtern und Staatsanwälten und verlangen exorbitante Gebühren, um dann Verurteilungen zu beschleunigen, damit sie ihre eigenen Beziehungen zu den Beamten verbessern können. Detained in Dubai unterstützt die Mandanten im Umgang mit ihren Botschaften, Diplomaten und Regierungsvertretern in ihrem Heimatland sowie mit den örtlichen Behörden und sorgen dafür, dass ihre Fälle die angemessene Aufmerksamkeit erhalten, um sie erfolgreich zu lösen.

