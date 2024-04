Hendrik Friedrich (31) übernimmt ab April 2024 die kulinarische Verantwortung im Romantik Hotel und Prädikatsweingut „zur Schwane“ in Volkach am Main und damit auch im Sternerestaurant „Weinstock“.

Friedrich war zuletzt Küchenchef im Restaurant Siedepunkt in Ulm, in dem er im letzten Jahr den Michelin-Stern verteidigte. In der „Schwane“ wird Hendrik Friedrich sowohl für das Sternerestaurant „Weinstock“ als auch für die Küche des Restaurants „Schwane 1404“ verantwortlich sein. Friedrich kann sich in Volkach auf ein eingespieltes Küchen- und Serviceteam mit großer Erfahrung verlassen.



Hendrik Friedrich absolvierte seine Ausbildung zum Koch im Gasthaus Keull in Coesfeld. Es folgten führende Positionen in der Spitzengastronomie in Deutschland und Österreich. Seit 2022 war der gelernte Küchenmeister Küchenchef im Restaurant Siedepunkt in Ulm, das auch unter seiner Führung mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Zuvor leitete er die Küchenmannschaft im Severins in Stubenbach, unweit von Lech am Arlberg.



„Wir freuen uns riesig, dass wir mit Hendrik Friedrich einen jungen Sternekoch gewinnen konnten, der perfekt nach Volkach passt. Als Winzer und Gastgeber an der Mainschleife, stehen die Jahreszeiten und die Natur für uns genauso im Zentrum, wie für unseren neuen Küchenchef. Wir sind uns sicher, dass Hendrik Friedrich, mit seiner Erfahrung in der internationalen Spitzengastronomie, die Gäste der „Schwane“ begeistern wird. Auch alle Mitarbeiter in Service und Küche freuen sich auf den neuen Küchenchef“, so Eva und Ralph Düker, die Gastgeber im Romantik Hotel zur Schwane im Gourmet Report Gespräch.



Die Wertschätzung der Natur sowie eine artgerechte Haltung und eine ursprüngliche Lebensmittelkultur liegen Hendrik Friedrich besonders am Herzen. Dafür wird er auch für die Restaurants „der Schwane“ beste Produkte von ausgewählten Bauern und Erzeugern beziehen, wodurch vor allen Dingen die kulinarische Stärke der Region weiter ausgebaut werden soll. Im Sternerestaurant „Weinstock“ betont Friedrich die vegetarischen Komponenten der Menüs noch deutlicher. „Heimat und Kräuter“ als Titel seines ersten Menüs, das im „Weinstock“ serviert wird, zeigt auf, welche Küchenphilosophie zukünftig in Volkach gelebt werden soll. Um eigene Kräuter und Gemüse anzubauen, steht dem Küchenteam auch das über 600 Quadratmeter große Gewächshaus „der Schwane“ zur Verfügung.

Romantik Hotel und Prädikatsweingut „zur Schwane“ in Volkach am Main

Somit schickt sich Hendrik Friedrich an, die große Tradition der Gastfreundschaft im Romantik Hotel zur Schwane fortzusetzen. Seit 1404 gehen Reisende in dem Gasthaus, direkt gegenüber der Pfarrkirche von Volkach, ein und aus. An der Mainschleife werden Tradition und Innovation nicht als Widerspruch, sondern als Herausforderung gesehen. Das Boutique-Design-Hotel mit dem Sternerestaurant, der historischen Wirtsstube und dem rebenumrankten Innenhof, zählt zu den besten Häusern der Region. Ein weiteres Hotel der Familie Düker, der „Turmdieb“, ebenfalls in Volkach, bringt schon seit Jahren erfolgreich „Budget-Design“ ins Fränkische.



Daneben führen Eva und Ralph Düker das familieneigene Weingut, das für anspruchsvollen Weinbau mit höchster Sorgfalt steht. Vor einigen Jahren wurde der Gutswein der „Schwane“ beim weltgrößten Riesling-Wettbewerb (Best of Riesling) mit dem ersten Platz in der Kategorie „Riesling trocken“ ausgezeichnet.

Von den 27 Hektar Rebfläche des Winzerbetriebs sind 50 Prozent mit Silvaner bestockt; weitere wichtige Rebsorten sind die prämierten Rieslinge und Spätburgunder. Die „Schwane“ ist Mitglied im Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP), in dem die besten deutschen Weinerzeuger zusammengeschlossen sind.



Nach einem schweren Unfall stand die bisherige Küchenchefin Cornelia Fischer schon seit Ende November 2023 nicht mehr in den Küchen „der Schwane“. Sie wird zum September hin die Drei-Sterneküche im Hotel Überfahrt am Tegernsee übernehmen. Zwischenzeitlich übernahm Sterneköchin Alexandra Müller gemeinsam mit dem Weinstock-Team mit einem Pop-Up-Konzept. Mit Hendrik Friedrich ist die Stelle des Küchenchefs nun neu besetzt.

Das Weinstock-Menu von Hendrik Friedrich, das seit April 2024 in der „Schwane“ serviert wird

HEIMAT & KRÄUTER/ BY SCHWANE



AUFTAKT IN VIER GRÜẞEN

KICHERERBSE/TOMATE/KAROTTE/JOHANNISBEERE



KRÄUTERBUCHTEL

TOPFENBUTTER/ROSMARIN



PANNA COTTA ,,BASILIKUM‘‘

TOMATE/WACHOLDER/KRÄUTERESSIG



GEFLÄMMTER SAIBLING ,,KAPUZINA‘‘

BUNTER RETTICH/SAIBLINGSKAVIAR/BUTTERMILCH



WEIẞ & GRÜN ,,KERBEL‘‘

RUCOLA/GELBE PFLAUME/EINGELEGTER PILZ



HEIMISCHES LAMM ,,INDIANERNESSEL‘‘

BOHNE/ZWIEBEL/SCHWARZER KNOBLAUCH



FRÜHLINGSSPAZIERGANG,,SAUERKLEE‘‘

WILDKRÄUTER/TANNENHONIG



ERDBEERE ,,ZITRONENVERBENE‘‘

MANDEL/JOGHURT/SIG



SÜẞES ZUM ABSCHLUSS

Internet: https://www.schwane.de/

