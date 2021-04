Cornelia Fischer ist die neue Küchenchefin im Sternerestaurant „Weinstock“ in Volkach

Zuletzt als stellvertretende Küchenchefin (Sous-Chefin) im Drei-Sterne-Restaurant von Andreas Caminada im Schloss Schauenstein tätig, übernimmt Cornelia Fischer jetzt die kulinarische Verantwortung im Romantik Hotel und Prädikatsweingut „zur Schwane“ in Volkach am Main.

Cornelia Fischer

Die gebürtige Unterfränkin möchte im Sternerestaurant „Weinstock“ mit ihrer modernen Küche mit klassischen Wurzeln begeistern. Bis zum „Re-Start“ des Sternerestaurants erfreut Fischer ab sofort Geschäftsreisende und Gäste, die in „der Schwane“ aus wichtigem Anlass übernachten, mit ihren Kochkünsten.

Cornelia Fischer stammt aus dem unterfränkischen Altertheim und kehrt nun in ihre Heimat zurück, um sich der Region auch kulinarisch zu widmen. „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung in der Schwane mit ihren beiden Restaurants, mit den hochmotivierten Teams in Küche und Service. Gemeinsam wollen wir diesen herrlichen Ort an der Mainschleife weiter zu einem Zentrum des guten Geschmacks in Franken ausbauen“, so Fischer.



Um die Gäste ‚der Schwane‘ für hochwertige regionale Küche, aber auch für Gourmet-Menus zu begeistern, kann sich Fischer auf die Erfahrung in einigen der besten Küchen in Deutschland und der Schweiz sowie auf eine fundierte Ausbildung verlassen. Fischer schloss ihre Kochausbildung als IHK-Jahrgangsbeste im Romantik-Hotel Goldener Karpfen in Fulda, damals mit 15 Punkten im Gault&Millau ausgezeichnet, ab. Nach Stationen wie dem Tigerpalast in Frankfurt am Main und der Rhöner Botschaft in Hilders (beide mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet), ging es für sie an den Tegernsee zu Christian Jürgens in das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant Überfahrt.

Es folgte die erste Position als Souschefin im neu erbauten Boutique Hotel Werdenfelserei in Garmisch-Partenkirchen und zuletzt das Engagement im Schloss Schauenstein bei Andreas Caminada, das unter den 50 besten Restaurants der Welt geführt wird.

Eva und Ralph Düker, Gastgeber im Romantik Hotel zur Schwane, freuen sich auf die neue Küchenchefin: „Das Sternerestaurant Weinstock und unser historisches Hotelrestaurant haben seit je her großen Zuspruch erfahren. Der Neustart, den wir jetzt wagen, soll genau daran anknüpfen. Eine waschechte Fränkin mit dem fachlichen Hintergrund wie Cornelia Fischer zu gewinnen, ist nicht nur ein absoluter Glücksfall, sondern passt auch perfekt zum Konzept der verschiedenen Restaurants in ‚der Schwane‘“. Dabei gelte es auf der einen Seite, in der ältesten original-erhaltenen Wirtstube Frankens hochwertige regionale Küche auf die Teller zu bringen und andererseits, das erst vor anderthalb Jahren eröffnete Gourmetrestaurant „Weinstock“ neu zu positionieren. „Cornelia Fischer hat hier alle Freiheiten, die sie braucht, um ihre Kochkunst zu entfalten“, unterstreicht Ralph Düker.

Ihren Stil beschreibt Fischer als modern, regional mit klassischen Wurzeln. Hierbei sind ihr Berücksichtigungen der ökonomischen und auch nachhaltigen Gesichtspunkte wichtig. Ebenso Bedeutung hat für sie die Verarbeitung ganzer Lebensmittel. Eine Karotte beispielweise bestehe aus der Wurzel sowie aus dem herrlichen Grün, was beides perfekt verarbeitet und gegessen werden könne. Genauso sei es bei einem Tier, es bestehe nicht nur aus Filet und Entrecote. „Kopf, Schwanz und Herz sind mindestens genauso köstlich“, so Fischer.

Angesprochen auf den Michelin-Stern, den das Restaurant ‚Weinstock‘ in 2021 erneut erhalten hat, zeigt sich Fischer unbeschwert. „In ‚der Schwane‘ gilt es, den Ansprüchen in zwei Restaurants gerecht zu werden. Dafür haben wir ein Konzept ausgearbeitet, welches wir mit großer Freude umsetzen“. Jetzt gilt es, die Gäste davon zu überzeugen und zu begeistern, so Fischer. Die Marschrichtung stehe aber fest: Sowohl für das ‚Heimatrestaurant Schwane 1404‘ und für das Gourmet-Restaurant ‚Weinstock‘ gehe es darum, einen kulinarischen Ruf zu verteidigen, um weiterhin viele Gäste für die Region zu gewinnen, die auch für den Genuss an die Mainschleife reisen sollen.

In ‚der Schwane‘ folgt Cornelia Fischer auf Steffen Szabo, der für das neue Restaurant ‚Weinstock‘ gemeinsam mit seinem Team bereits nach einem Jahr einen Michelin-Stern erkochte und sich jetzt neuen beruflichen Herausforderungen stellt. „Wir danken Steffen Szabo herzlich für seinen großartigen Einsatz in der Schwane, der zeigt, was mit Engagement und Kreativität in kurzer Zeit erreicht werden kann“, so Ralph Düker.

An die große Tradition der Gastfreundschaft im Romantik Hotel zur Schwane soll nun angeknüpft werden. Seit 1404 gehen Reisende in dem Gasthaus, direkt gegenüber der Pfarrkirche von Volkach, ein und aus. An der Mainschleife werden Tradition und Innovation nicht als Widerspruch, sondern als Herausforderung gesehen: Das Boutique-Design-Hotel mit dem Sternerestaurant, der historischen Wirtsstube und dem rebenumrankten Innenhof, zählt zu den besten Häusern der Region. Ein weiteres Hotel der Familie Düker, der „Turmdieb“, ebenfalls in Volkach, bringt schon seit Jahren erfolgreich „Budget-Design“ ins Fränkische.

Daneben führen Eva und Ralph Düker das familieneigene Weingut, das für anspruchsvollen Weinbau mit höchster Sorgfalt steht. Vor drei Jahren wurde der Gutswein der „Schwane“ beim weltgrößten Riesling-Wettbewerb (Best of Riesling) mit dem ersten Platz in der Kategorie „Riesling trocken“ ausgezeichnet.

Von den 27 Hektar Rebfläche des Winzerbetriebs sind 50 Prozent mit Silvaner bestockt; weitere wichtige Rebsorten sind die prämierten Rieslinge und Spätburgunder. Die „Schwane“ ist Mitglied im Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP), in dem die besten deutschen Weinerzeuger zusammengeschlossen sind.

Restaurant Weinstock

(Wiedereröffnung, wenn die Corona-Regeln dies erlauben)

Romantik Hotel zur Schwane

Hauptstraße 12

97332 Volkach

09381/80660

www.schwane.de/de/restaurants/restaurant-weinstock/

Freitag bis Dienstag ab 17:30 Uhr

Mittwoch und Donnerstag Ruhetag

Schwane 1404

(derzeit nur für Übernachtungsgäste, Re-Start für alle Gäste, sobald das Hotel wieder komplett öffnen darf)

www.schwane.de

www.schwane-weingut.de

www.turmdieb.de