5 neue Restaurants halten Einzug in den MICHELIN Guide Malta 2023

Ein neues Restaurant erhält einen MICHELIN-Stern, die anderen 5 behalten ihre Auszeichnung

Wir haben die komplette Liste

Strassen Cafes in Valletta, Malta

Der MICHELIN-Führer stellt heute die neue Liste 2023 für seine Malta-Ausgabe vor.

Der maltesische Archipel kann also stolz darauf sein, 5 neue Restaurants in dieser ausgezeichneten Auswahl zu führen, sowie ein neues Restaurant, das mit dem berühmten MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurde: Fernandõ Gastrotheque. Die 5 Restaurants, die bereits im letzten Jahr mit einem Stern ausgezeichnet wurden, haben ihr hohes kulinarisches Niveau beibehalten und machen Malta zu einem gastronomischen Reiseziel, das so attraktiv ist wie eh und je.

MICHELIN Guide Malta 2023

„Wir sind sehr stolz darauf, mit der vierten Auszeichnung des MICHELIN Guide Malta ein neues Restaurant in der großen Familie der MICHELIN-Sterne begrüßen zu dürfen“, so Gwendal Poullennec, International Directeur des MICHELIN Guides. „Die Entwicklung der maltesischen Kulinarikszene ist mit der Auswahl von fünf weiteren neuen Restaurants, die sich von der mediterranen Region inspirieren lassen, ohne dabei auf einen gelegentlichen Hauch von Fusion zu verzichten, um die Feinschmecker zu überraschen und zu begeistern, äußerst spannend. Malta hat alles, um Reisende zu verführen, sei es wegen seines von der UNESCO ausgezeichneten Kulturerbes, seines Status als Knotenpunkt des Mittelmeers, seiner alten Geschichte oder seiner farbenfrohen und fröhlichen Küche.“

Ein neuer MICHELIN-Stern in der Liste für 2023

Fernandõ Gastrotheque – Sliema

Ein kleines, ruhiges Bistro im französischen Stil, informell und doch elegant, mit moderner Einrichtung. Der talentierte Küchenchef kreiert hier mediterrane Gerichte mit gelegentlichem internationalem Touch und viel Charakter, die alle aus den besten Zutaten der Saison zubereitet werden. Erwähnenswert ist auch die Weinkarte mit über 600 Etiketten aus aller Welt, wobei der Schwerpunkt auf Frankreich und Italien liegt.

5 neue Restaurants sind in der Auswahl des MICHELIN Guide Malta 2023 zu finden

Giuseppi’s – Naxxar

Mit Blick auf das Meer an Maltas Sirenen-Küste. Hier wird südamerikanische Fusionsküche serviert, und die Atmosphäre ist entspannt und einladend mit einem modernen Flair. Eine gute Auswahl an köstlichen Cocktails vor dem Essen ist ebenfalls erhältlich.

LOA – St. Paul’s Bay

Mit Blick auf das Meer an Maltas Sirenen-Küste. Hier wird südamerikanische Fusionsküche serviert, und die Atmosphäre ist entspannt und einladend mit einer modernen Atmosphäre. Eine gute Auswahl an köstlichen Cocktails vor dem Essen ist ebenfalls erhältlich.

Grotto Tavern – Rabat

Das Restaurant befindet sich in hervorragender Lage im historischen Zentrum von Rabat. Die mediterrane Küche ist eine Hommage an lokale Zutaten wie Schnecken, Käse und andere Köstlichkeiten aus der Region. Ein wunderbares Erlebnis ist das Essen in dem beeindruckenden Höhlensaal.

Legligin – Valletta

Dieses kleine, rustikale Restaurant im historischen Zentrum bietet nur wenig Platz und hat mit seinen zwanglosen Tischgruppen, Keramik und Kerzen einen Hauch von Bohème. Die hausgemachte Küche mit mediterranen und maltesischen Aromen steht hier an erster Stelle, und es gibt nur ein Degustationsmenü, das fast täglich wechselt.

Rosamì – St. Julian’s

Mit Blick auf die Bucht von St. Julian beherbergt das Rosamì, eine wunderschöne Villa im maltesischen Stil, ein klassisches, leicht elegantes und ausgesprochen romantisches Restaurant. Die Vorschläge des Chefkochs Cliff Borg zeichnen sich durch moderne Ideen mit internationalen Aromen und eine hohe Aufmerksamkeit für die Weinbegleitung und den personalisierten Aperitif aus.

Die Auswahl des MICHELIN Guide Malta 2023: Die Sternerestaurants

Die Auswahl des MICHELIN Guide Malta 2023 auf einen Blick:

35 Restaurants, darunter:

6 mit einem MICHELIN-Stern

4 Bib Gourmands

25 Empfehlungen

MICHELIN Guide Website – hier werden auch Hotels empfohlen!

Michelin Führer Malta 2022

