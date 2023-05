Restaurant Lafleur eröffnet exklusives Pop-Up Restaurant im Japanese Tower in Tivoli Gardens in Kopenhagen

Andreas Krolik, Lafleur, Frankfurt

Das Frankfurter 2-Sterne Restaurant Lafleur freut sich, die Eröffnung seines exklusiven Pop-Up Restaurants im Japanese Tower in den renommierten Tivoli Gardens in Kopenhagen bekannt zu geben. Das gastronomische Gastspiel auf Wunsch von Mikkel Ustrup, Senior Director der Gastronomie von Tivoli Gardens und Nimb, wird vom 2. Juni bis zum 2. Juli 2023 stattfinden und den Gästen ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis bieten.

Andreas Krolik, Ethical Cuisine Award Preisträger 2022 und mit 19 Punkten von Gault&Millau sowie 2 Michelin-Sternen ausgezeichnet, hat dafür eigens eine Reihe neuer köstlicher saisonaler Gerichte kreiert. Die Gäste können zwischen drei Menüs wählen: einem rein veganen Menü, einem Menü mit zartem dänischen Kalbsfleisch und einem dritten Menü, das zusätzlich Nordmeer-Kaisergranat enthält.

Begleitet werden die Menüs von einer exquisiten Weinauswahl deutscher regionaler Topweingüter, die von der renommierten Chef-Sommelière Alexandra Himmel für jeden Gang ausgewählt wurden. Die Weingüter stammen aus benachbarten Anbaugebieten rund um Frankfurt am Main. Der Fokus von Alexandra Himmel lag auf der Maxime, dass die Aromen der Weine die Gerichte ergänzen oder zum Geschmacksbild aufschließen, um so ein kulinarisches Optimum zu erreichen.

Der Japanese Tower in Tivoli Gardens bietet die perfekte Kulisse für dieses exklusive Pop-Up Restaurant- Erlebnis. Mit seiner atemberaubenden Architektur und der einzigartigen Atmosphäre wird dieser Ort die Gäste in dieser Zeit für einen Abend unvergessliches Lafleur-Feeling in Dänemark erleben lassen.

„Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf, das Pop-Up Restaurant von Lafleur Relais & Châteaux in einer der kulinarischen Hauptstädte der Welt präsentieren zu können.“, sagt Andreas Krolik. „Unser gesamtes Team hat hart daran gearbeitet, ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis zu kreieren, welches die Gäste begeistern wird. Wir können es kaum erwarten, unsere Menüs zu präsentieren und die Gäste auf eine kulinarische Reise mitzunehmen.“

Tivoli Gardens

Der Vergnügungs- & Erholungspark Tivoli Gardens wurde 1843 gegründet und hat sich seit Anbeginn zu einem nationalen dänischen Kulturschatz und einer internationalen Attraktion entwickelt. Als Tivoli gegründet wurde, lag er außerhalb der Stadtgräben, heute jedoch befindet er sich direkt neben dem Hauptbahnhof und in Laufnähe des Rathauses. Ein Teil des Geheimnisses von Tivoli Gardens ist, dass er für jeden etwas zu bieten hat – eine wunderschöne Kulisse mit exotischer Architektur, historischen Gebäuden und üppigen Gärten. Nachts schaffen Tausende von bunten Lichtern eine märchenhafte einzigartige Atmosphäre. Mit all seinen prächtigen Einrichtungen und Fahrgeschäften dient der Tivoli Gardens auch als künstlerischer Schmelztiegel für Gastronomie, Theater, Ballett, Musicals, Feuerwerke, Bigband-Sessions und große Konzerte.

Restaurant Lafleur

Andreas Krolik ist ein Küchendirektor und Kochkunsthandwerker mit einer eigenen zukunftsweisenden Agenda, ausgezeichnet mit 2 Michelin Sternen und 19 Punkten von Gault & Millau. Sein Fokus liegt auf erstklassiger Küche bei gleichzeitig steigendem ökologischem Bewusstsein. Seit 2014 ist Andreas Krolik der Pionier in der Kreation veganer Delikatessen. Seine Menüs zeichnen sich durch Kreationen aus hochwertigen Produkten aus, die sorgfältig mit Fokus auf Nachhaltigkeit und biologischen Produkten aus der Region ausgewählt werden. Diese verwandelt Andreas Krolik in Gerichte voll komplexer Geschmacksrichtungen, intensiver Aromen, Texturen und Farben. Das Restaurant Lafleur ist seit 2015 Mitglied von Relais und Châteaux und gehört seit 2017 zur internationalen Restaurantvereinigung Les Grandes Tables du Monde.

