Bezahlbarer Luxus in Abu Dhabi

Abu Dhabi News: Etwas vom Luxus kosten? Das muss nicht unbedingt teuer sein. Auf Fluggäste warten neue Verbindungen und auf Familien neue Attraktionen. Ein neues Forschungszentrum auf Yas Island widmet sich marinen Ökosystemen – und zwei deutsche Spitzenköche übernahmen die Küche eines Restaurants in Abu Dhabi.

Cappuccino mit Goldstaub – Emirates Palace AbuDhabi 20 €

Sagenhafte Strände, tolle Hotels, interessantes Essen, einmalige Naturerlebnisse – und eine der schönsten Moscheen der Welt: Abu Dhabi offeriert Attraktionen, die sich für die unterschiedlichsten Budget-Rahmen eignen. Einige der besseren stellen wir Ihnen vor.

Sie ist Herzstück und Prachtstraße von Abu Dhabi: die Corniche. An der Strandpromenade trifft der Stadtkern auf den Arabischen Golf, Strandidyll auf City-Leben, treffen Einheimische auf Touristen. Entlang der beliebten Flaniermeilen finden sich Paläste, Parks, Denkmäler, Geschäfte, arabische Basare – und natürlich weißer Sandstrand. Das saubere Wasser an der Corniche, ausgezeichnet mit der Umweltauszeichnung Blaue Flagge, lädt zum Baden ein. Wer am liebsten mitten im Geschehen ist und dennoch ruhig schlafen möchte, der sollte sich das sehr gut bewertete Luxushotel Conrad Abu Dhabi Etihad Towers an der Corniche gönnen. Zum Angebot zählen drei Pools, ein traumhafter Privatstrand, internationale Speisen sowie erlesene Getränke samt fantasievollen Cocktails. Tipp für Besucher, die nicht länger bleiben, aber gern vorbeischauen wollen: Ab 260 AED (rund 65 Euro), wird Afternoon Tea auf dem Observation Deck at 300 serviert. Den spektakulären Ausblick aus dem 74. Stock in zweiten Turm gibt es gratis dazu. Noch preiswerter lässt sich die Corniche mit dem Mietrad genießen. Oder ganz kostenlos: zu Fuß.

Sein Name ist Programm: Der Emirates Palace präsentiert sich in einem prachtvollen, palastähnlichen Gebäude. Eine oder mehrere Nächte im Emirates Palace lohnen sich allemal. Wer sich etwas Luxus gönnen will, ohne ganz tief in die Tasche greifen zu müssen, kann sich auch den legendären Palace Cappuccino oder ein Eis bestellen – jeweils mit 24-karätigem Blattgold verziert.

Eine hölzerne Wendeltreppe führt in die Schatzkammer des Rosewood Abu Dhabi auf Al Maryah Island – nämlich in den Weinkeller des Hotels. Mehr als 1.000 verschiedene Weine und allein 150 Gins warten darauf, verkostet zu werden. Sparfüchse können an manchen Abenden in den Luxushotels Abu Dhabis günstiger essen und trinken. So bietet das Rosewood Abu Dhabi Ladys dienstags ab 18 Uhr kostenlose Drinks und Rabatte.

Viele der Top-Hotels im Emirat sind berühmt für ihre Privatstrände und exklusiven Beach Clubs. Doch auch die öffentlichen Strände Abu Dhabis beeindrucken mit ihrer Schönheit – und das günstig oder wie an der Corniche sogar kostenfrei. Ein weiterer dieser Traumstrände liegt auf Nurai Island, einem Insel-Resort im Boutique-Stil, nur zwölf Bootsminuten von Saadiyat Island entfernt. Manch Promi weiß die abgelegene Insel samt exklusiven Villen und Infinity-Pools zu schätzen. Für 190 € pro Person gibt es das Inselparadies dank Tagespass: für 750 AED (um die 190 Euro). Inclusive sind unter anderem der Bootstransfer, Poolerlebnis – und natürlich der Besuch des azurblauen Arabischen Golfs, in den Gäste von im Wasser gelegenen Holzschaukeln direkt hineinspringen können

Wer im Park Hyatt Abu Dhabi absteigt, hat nicht nur die Wahl zwischen vier verschiedenen Pools, etlichen Restaurants und Freizeitangeboten. Auch ein neun Kilometer langer, geschützter und unter Naturschutz stehender, weißer Sandstrand der naturbelassenen Insel Saadiyat gehört zum Angebot. Günstige Alternative: die öffentlich zugängliche Kai Beach an dem einmalig schönen Strand, Zutritt für Erwachsene ab 55 AED (etwa 14 Euro).

Abu Dhabi hat einige Wüstenareale zu bieten – doch nur eines davon ist die größte Sandwüste der Welt. Rub‘ al Khali, auch Empty Quarter genannt, liegt 90 Minuten vor den Toren der Stadt. Am Abend zeigen sich die Sanddünen im neuen Licht. Dann zeichnen Schattenspiele Silhouetten, die Gäste des Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara im romantischen Ambiente erleben können: Bei Dinner und Kerzenschein auf einem luxuriösen Teppich mitten in der Wüste. Tagsüber stehen Wellness, Fitness und Yoga zur Wahl. Ebenso wie das Luxushotel setzt auch das neueröffnete Bab Al Nujoom –Bateen Liwa Resort auf Nachhaltigkeit. Es richtet sich dagegen verstärkt an Fans des Glamping-Tourismus. Clou dieses Domizils: Jede der Villen bietet einen eigenen kleinen Pool.

Die Natur Abu Dhabis hat viele verschiedene Gesichter. Wie von Künstlerhand geschaffen wirken die Wurzeln der immergrünen Mangroven. Sie alle lieben eine feuchtwarme Umgebung, wie die im Mangrove National Park von Abu Dhabi. Einen herrlichen Panoramablick auf das Naturschutzgebiet genießen etwa Gäste des Fünfsterne-Hotels Anantara Eastern Mangroves. Das einladende Interieur der Zimmer spiegelt Mangrovenlandschaften und Wüsten Abu Dhabis wider. Ein weiterer Mangrovenwald, der ab sofort über Holzwege erkundet werden kann, liegt etwa 1,5 Autostunden von Abu Dhabi-Stadt entfernt und heißt Mamsha Al Mugheirah. Wer die Mangroven dort aus nächster Nähe erleben möchte, den kostet das lediglich etwas Zeit und Lust auf wunderschöne Natur. Der Steg führt von der Campinganlage Bab Al Nojoum – Al Mugheirah Resort zum Lifestyle- und Freizeitviertel Mugheirah Bay. Mit etwas Glück sehen Spaziergänger unterwegs Schildkröte, Krabbe oder Flamingo.

Einheimische und exotische Tiere bieten die beeindruckenden Zoos und Wildlife-Parks Abu Dhabis, von Sir Bani Yas Island über Al Ain Zoo bis hin zum Emirates Park Zoo. Eine Tour durch das Falken-Krankenhaus Falcon Hospital Abu Dhabi gibt es bereits für 170 AED für Erwachsene (ca. 43 Euro) und 60 AED (ca. 15 Euro) für Kinder. Preiswerter und nicht weniger aufregend: die Tiere in freier Wildbahn zu entdecken, etwa Flamingos und viele andere Vogelarten im Al Wathba Wetland Reserve, Delfine oder Seekühe im Mangrove National Park. Nicht verpassen sollte man auch den Kamelmarkt in der Oasenstadt Al Ain – der Eintritt ist frei. Von der bezaubernden Natur geht es nun zu einem einzigartigen Kulturschatz Abu Dhabis.

In den einladenden Hotelgärten des Ritz Carlton wartet eine Überraschung. Von dort hat man einen einzigartigen Blick auf eine der größten und schönsten Moscheen der Welt: die Scheich-Zayid-Moschee. Über tausend Säulen, verziert mit Amethyst und Jaspis-Steinen, und 82 mit weißem Marmor verkleidete Kuppeln tragen zur Pracht des architektonischen Juwels bei. Doch ihre Schönheit enthüllt die Moschee nicht nur Besuchern des Ritz Carlton. Sie macht sich auf Fotos aus allen Richtungen fantastisch – und das ganz kostenlos. So spiegelt sie sich etwa im Wasser vor der Gedenkstätte Wahat Al Karama. Auch der Eintritt in das Innere der Scheich-Zayid-Moschee ist gratis.

Von Frankfurt und Düsseldorf: Neue Flugverbindungen nach Abu Dhabi

In Kürze wird es noch einfacher und flexibler möglich, nach Abu Dhabi zu fliegen: Wegen steigender Nachfrage bietet Etihad Airways ab 1. Mai 2023 vier zusätzliche Flüge zwischen Frankfurt am Main und Abu Dhabi an. Damit erhöht sich die Frequenz auf elf Flüge pro Woche. Die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate setzt auf hochmoderne Boeing 787 Dreamliner mit 28 Sitzen in der Business Class und 262 Sitzen in der Economy-Class. Kunden können den Rail & Fly-Service der Fluggesellschaft nutzen, um von jedem Bahnhof der Deutschen Bahn mit dem Zug nach Frankfurt zu reisen. Eine weitere gute Nachricht betrifft Reisende aus dem Westen Deutschlands: Ab dem 1. Oktober 2023 fliegt Etihad Airways wieder zwischen Düsseldorf und Abu Dhabi, und zwar dreimal pro Woche.

In Abu Dhabi kommen auch Familien voll auf ihre Kosten. Es locken eine neue Achterbahn, ein Museumsbesuch – maßgeschneidert für Kinder und ihre Eltern – und ein Ausflug zum familienfreundlichen Markt im Park.

Mission Ferrari heißt der neue Mega-Coaster von Ferrari World Abu Dhabi. Er verspricht nicht nur Tempo, sondern auch eine spannende, fantasieanregende Umgebung: Im so genannten internationalen Spionage-Hauptquartier werden Gäste des Themenparks im Handumdrehen zu „Spionen in geheimer Mission“. Mit dem neuen Fahrgeschäft steigt die Anzahl der von Ferrari inspirierten Attraktionen auf über 44.

Den Louvre Abu Dhabi lieben Familien allein schon für seinen „Lichtregen“: Durch die 7.850 sternförmigen Ausschnitte im Kuppeldach zaubert die Sonne helle Punkte auf den Museumsboden. Noch bis zum 1. Mai 2023 gibt es einen weiteren Anlass, im legendären Louvre Abu Dhabi vorbeizuschauen. Um die geheime Welt der Gefühle in Kunstwerken geht es in der Ausstellung „Emotions! The New Art Adventure“. Ob Lachen, Weinen oder Wundern – durch die künstlerische Ausdruckskraft lernen die Besucher, dass alle Emotionen ihre Freunde sind. Ideal für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren: Auf den drei Stockwerken des Kindermuseums gibt es eine Vielzahl von lustigen Erlebnissen, die helfen, Gefühle durch Spielen, Zuhören, Zeichnen oder Handeln zu entdecken. Und wer versteht es besser, Emotionen zu zeigen als Kinder?

Abu Dhabi , Louvre

Wenn es kühler wird, zieht Jahr für Jahr The Park Market in das einladende Grün von Umm Al Emarat. Dort warten Spiel und Spaß für die Kleinen und auf die Großen: Hüte, Taschen, Accessoires, Kosmetika, Parfüm und frische Lebensmittel. Der Markt unter Palmen findet noch bis zum 18. März 2023 jeden Freitag und Samstag von 16 bis 23 Uhr statt. Der Parkeintritt liegt bei 10 AED, also bei etwa 2,50 Euro.

Zwei Hinweise:

Besonders günstig bieten im Hochsommer Veranstalter die Luxushotels mit Halbpension an. Der Preis hat aber auch einen Grund: Es ist irre heiss, bis zu 50°C und alle aus der Region, die es sich leisten können, sind woanders hin verreist. Wer aber nur am Strand abhängen will, kann es dann extrem günstig machen!

Die Emirate sind ein streng islamischen Land und kein Rechtsstaat nach unserem Empfinden. Beachten Sie unbedingt die Regeln, ansonsten ist man hier schneller im Gefängnis als man denkt!

