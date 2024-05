Neues Catering in der Lufthansa Business Class

Deutsche Brotkultur zelebriert an Bord, kreiert von Axel Schmitt. Neuer Lufthansa Avionic Aperitif der Brennerei Ziegler. Vegetarischer Gruß aus der Küche als Auftakt zum Service.

Brot in der Lufthansa Langstrecke ab Deutschland in der Business Class – Bäckerei Axel Schmitt

Catering in der Lufthansa Business Class

Heiko Reitz, CCO Lufthansa Airlines gegenüber Gourmet Report: „Weiterer Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, für unsere Gäste ein neues Level der Begeisterung zu schaffen“

In der Business Class auf Langstrecken-Flügen wird nun das kulinarische Angebot um neue Highlights ergänzt. Heiko Reitz ergänzt: “Das ganze Lufthansa Team ist stolz darauf, unser neues Business Class Erlebnis präsentieren zu können. Unsere kulinarischen Highlights, das Zelebrieren der deutschen Brotkultur und die Zusammenarbeit mit Traditionsmarken wie Ziegler beim neuen Lufthansa Aperitif Avionic unterstreichen die zeitlose Eleganz unserer Marke. Auch die weiteren Produktneuheiten, die wir demnächst in unterschiedlichen Reiseklassen einführen werden, sind weitere Schritte auf dem Weg zu unserem Ziel, für unsere Gäste ein neues Level der Begeisterung zu schaffen.”

Brot gehört zu den liebsten Nahrungsmitteln der Deutschen. Mehr als 3.000 verschiedene Brotsorten gibt es in Deutschland, und die deutsche Brotkultur zählt seit zehn Jahren zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Jetzt können Lufthansa Gäste in der Business Class auf Langstrecken-Flügen ab Deutschland besonderes Brot genießen, das der Bäcker Axel Schmitt exklusiv für Lufthansa entwickelt hat. Die handgemachten Brote, die es ausschließlich an Bord von Lufthansa Flügen ab Deutschland gibt, werden täglich aus natürlichen Zutaten frisch gebacken, kommen ohne Zusatzstoffe aus und werden mit ebenfalls handgefertigter Butter und hochwertigem Olivenöl zur Vorspeise gereicht. In jedem neuen Quartal wird es eine andere, eigens für Lufthansa kreierte Brotsorte geben.

Und auch über weitere Neuerungen im Bordservice der Business Class auf Langstrecken dürfen sich Lufthansa Gäste freuen. So wird künftig zur Begrüßung an Bord, noch vor dem Abheben, der neue Signature Drink Avionic, als Alternative zu Wasser und Sekt, zusammen mit Nüssen serviert. Der Avionic Apéritif ist eine eigens entwickelte Kreation der Brennerei Ziegler mit Sven Riebel, Frankfurter Bar-Ikone und „Gastgeber des Jahres“. Gemixt wird der Drink, der auf Pfirsichnoten und Wildwiesenkräutern basiert, auf Eis mit Tonic.

