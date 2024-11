13 Restaurants debütieren im MICHELIN Peking 2025. Vier talentierte Profis, darunter der Teamchef, erhalten individuelle Auszeichnungen. Ein neues Restaurant wird mit zwei MICHELIN-Sternen und drei Restaurants mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. Vier Restaurants werden neu in die Bib Gourmand-Liste aufgenommen. Wir haben die komplette Liste.

Quanjude – Peking Ente Bejing

MICHELIN Peking 2025

„Pekings kulinarische Landschaft ist in einer jahrhundertealten Geschichte verwurzelt und verbindet nahtlos kaiserliche Traditionen mit den Aromen und Techniken aus den verschiedenen Regionen Chinas. Von der beliebten Peking-Ente bis hin zur komplizierten Hofküche ist Pekings Restaurantszene seit langem ein Symbol für kulturellen Reichtum und kulinarische Kunstfertigkeit,“ erklärt Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides, dem Gourmet Report. „Seit einigen Jahren sind unsere Inspektoren Augenzeugen eines solchen Erbes, das sich ständig weiterentwickelt, wobei die Stadt sowohl Traditionen als auch moderne Innovationen auf eine Art und Weise umarmt, die Feinschmecker auf der ganzen Welt in ihren Bann zieht. In diesem Jahr freuen wir uns, eine starke Auswahl im MICHELIN Guide Beijing beizubehalten, wobei viele neue Restaurants hinzugekommen sind. Einige von ihnen wurden mit den begehrten Sternen ausgezeichnet, ein Beweis für die Beständigkeit, Innovation und Leidenschaft der kulinarischen Profis in Peking. Pekings Restaurantszene bleibt lebendig und voller Spannung. Das Auftauchen außergewöhnlicher neuer Restaurants, die Bewahrung traditioneller kulinarischer Fertigkeiten und das Streben nach Innovation lassen uns optimistisch in die Zukunft blicken.“

In der Ausgabe 2025 des MICHELIN Guide Beijing fällt das Restaurant Lu Shang Lu besonders ins Auge. Es wurde von den Inspektoren einstimmig für seine hochwertigen Zutaten, seine exzellenten Kochkünste und seine stabilen Standards ausgezeichnet und erhält daher zwei MICHELIN-Sterne.

Darüber hinaus werden drei Restaurants, die zum ersten Mal dabei sind, mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet: das moderne französische Restaurant Blackswan, das trendige europäische Restaurant The Georg und das kantonesische Restaurant The House of Dynasties.

Neue Sterne-Restaurants

Lu Shang Lu

Die Küche von Shandong ist hier die Spezialität, vor allem die Konfuzius-Küche, mit Seegurken und lebenden Meeresfrüchten, die täglich von der Halbinsel Jiaodong geliefert werden. Der Küchenchef Haoquan Wang aus Yantai kennt die Küche seiner Heimatprovinz in- und auswendig und ist stolz darauf, seine Spezialitäten zu servieren.

Die Inspektoren empfehlen vor allem die 45 Tage alte gebratene Ente, die mit Kaviar, Garnelencrackern und Shandong-Pfannkuchen serviert wird – ein gewagtes Gericht, das die Merkmale der Pekinger und der Shandong-Küche vereint.

Black Swan

Wie der Name schon sagt, finden sich in den makellos weißen Räumen dieses Restaurants, das idyllisch über einem Teich liegt, in dem Schwäne und Kois schwimmen, viele Federmotive und anmutige Kurven. Der erfahrene französische Koch Vianney Massot setzt sich für eine einzigartige Interpretation der traditionellen französischen Küche mit lokalen Zutaten ein. Das Menü wechselt zu jeder Jahreszeit – der langsam gebratene Steinbutt aus Wildfang besticht durch sein festes, saftiges Fleisch und zwei Saucen ergänzen den intensiven Meeresgeschmack.

The Georg

Der dreistöckige Komplex mit einer Kunstgalerie, einem Hauptspeisesaal und einem Raum für private Bankette besticht durch seine makellosen weißen Wände, die mit Kunstwerken und Grünpflanzen geschmückt sind. Zum Mittagessen werden einfache Gerichte wie Smørrebrød (offene Sandwiches) serviert, und zum Abendessen gibt es ein einziges Degustationsmenü. Eingelegte, geräucherte und gepökelte Zutaten werden geschickt eingesetzt, um nordische Einflüsse zu zeigen, ohne dabei zu aufdringlich zu sein. Fleisch und Meeresfrüchte aus aller Welt werden durch saisonale Produkte ergänzt.



The House of Dynasties

Inspiriert vom Traum der roten Kammer, einem chinesischen Roman aus dem 18. Jahrhundert, verkörpert die Einrichtung den Charme dieser Epoche. Der kantonesische Chef Shiye Tan aus Zhanjiang erfindet mit viel Geschick seine Heimatstadt neu und präsentiert Spezialitäten wie doppelt gekochte Ente und Fischmaulsuppe, gebratenes Schweinefleisch aus Jackfrucht-Holz und Jackfrucht-Blätterteig. Der sautierte Hummer nach Zhanjiang-Art wird durch Sand-Ingwer und schwarzen Bohnen aufgepeppt und erhält so einen tiefen karamellisierten Geschmack und einen milden Kick.

Vier neue Restaurants in der Kategorie Bib Gourmand

Im vergangenen Jahr haben die Michelin-Inspektoren die Straßen der Stadt nach köstlichen und erschwinglichen Restaurants abgesucht und sie auf die renommierte Bib Gourmand-Liste gesetzt. Der diesjährige Bib Gourmand von Peking unterstreicht die wachsende Rolle Pekings als kulinarisches Zentrum, in dem die Gäste die reichen Aromen Chinas entdecken können. Einschließlich der vier neuen Einträge umfasst die vollständige Bib Gourmand-Liste jetzt 21 ausgezeichnete Restaurants.

Blossom Vegetarisch (Dongcheng)

Dieser helle, luftige Speisesaal im Erdgeschoss ist mit Lotosmotiven verziert und in neutralen Farben gehalten. Privaträume und ein Bankettsaal befinden sich in den oberen Etagen. Der Chefkoch verwendet chinesische und westliche Techniken, um fotogene vegane und Ovo-Lacto-Gerichte zu kreieren, die neu und lebendig wirken. Beginnen Sie die Mahlzeit mit einem würzigen, pikanten neuseeländischen Seetang-Salat, gefolgt von dem Schatz-Trio, von dem das vegane Hühnchen besonders gut ist.

Hong Fan Qie (Yuyuantan South Road)

Das Flaggschiff der Kette gibt es schon seit über 30 Jahren. Das Küchenteam, das aus Einheimischen aus Hubei besteht, ist sehr wählerisch bei den Zutaten, von denen die meisten täglich aus ihrer Heimatprovinz geliefert werden, um Frische zu gewährleisten. Die Speisekarte wechselt entsprechend den 24 Sonnenperioden des chinesischen Kalenders und enthält die besten Produkte der Saison. Der Langschnauzen-Wels mit Tomate besticht durch sein seidiges Fleisch und eine würzige, leicht würzige Sauce, und die sautierten jungen Lotussamen sind süß und knusprig.

Jing Hua Lou

Durch den großzügigen Eingang im Retro-Look werden die Gäste in einen hohen Speisesaal auf Ebene 2 geleitet. Sorgfältig zubereitete Peking-Klassiker bestimmen die umfangreiche Speisekarte, die größtenteils auf die Qing-Dynastie zurückgeht. Das knusprige, in Öl blanchierte Duo zeugt von einem gekonnten Umgang mit der Schärfe – sowohl die Schweinekutteln als auch die Hühnermägen sind perfekt gegart. Das in dünne Scheiben geschnittene geräucherte Schweinekopffleisch ist butterig und rauchig. Abgerundet wird das Angebot durch handwerklich hergestellte Desserts wie Rosenblätterteig oder Erbsenkuchen.

Zhong

Dieses winzige Juwel mit sieben Tischen befindet sich in einem umgebauten Haus im Innenhof und hat nur ein kleines Schild an der Tür. Küchenchef Zhong aus Yangzhou ist auch Ihr Kellner und Gastgeber. Er eröffnete dieses Restaurant im Jahr 2020, um die Köstlichkeiten seiner Heimatstadt zu präsentieren. Probieren Sie die in Weinhefe marinierte kalte Vorspeisenplatte mit grünen Sojabohnen, Krabben, Entenzungen und Abalone – süchtig machend, aromatisch und erfrischend. Sautierter, zerkleinerter Aal aus dem Sumpf hat eine federnde, samtene Textur.

Schließlich enthält die neue Ausgabe auch 47 MICHELIN-Selected-Restaurants, die fast 20 Kochstile abdecken. Sieben Restaurants, die sieben Kochstile repräsentieren, sind zum ersten Mal im Guide vertreten: Chaozhou-Restaurant Chao Shang Chao (Xicheng), Fujian-Restaurant mit Fujian-Küche, Huai Xiang Guo Se (Huaiyang-Küche), Hui-Restaurant Meng Du Hui, Dongbei-Restaurant Qiao Dong Bei, das Sichuan-Restaurant Rong Pao und das kantonesische Restaurant Yue Jie (Qi Yang Road).

Vier MICHELIN Guide Special Awards werden an vier Restaurants vergeben

Zum allerersten Mal in der Welt wird der MICHELIN Sommelier Award an zwei Fachleute verliehen, darunter ein Teesommelier, als Anerkennung für die herausragende Beherrschung der Teekultur und des Teewissens.

Küchenchef Vianney Massot aus dem neuen Ein-MICHELIN-Stern-Restaurant Blackswan wurde mit dem diesjährigen MICHELIN Young Chef Award ausgezeichnet. Küchenchef Vianney Massot begann seine Karriere im renommierten Epicure in Paris, bevor er zu Joël Robuchon wechselte, wo er fast ein Jahrzehnt in dessen Laboratorium verbrachte. In dieser Zeit war er für die Entwicklung von Menüs und die Zubereitung von Gerichten in Robuchons weltweiten Niederlassungen verantwortlich. Anschließend eröffnete er das Restaurant Vianney Massot in Singapur, das vor seiner Schließung mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurde. Vor 3 Jahren eröffnete er das Restaurant Blackswan, ein französisches Restaurant mit zeitgenössischer Küche. Nachdem er einige Jahre in Peking gelebt hat, hat Chefkoch Vianney ein tiefes Verständnis für die lokalen Zutaten entwickelt und bezieht saisonale chinesische Elemente in sein Menü ein. Mit einer echten Leidenschaft für das Kochen widmet er sich der Schaffung außergewöhnlicher kulinarischer Erlebnisse, die den Reichtum der französischen Küche zelebrieren.

Die diesjährige Gewinnerin des MICHELIN Sommelier Award kommt aus dem neu eröffneten Restaurant Lu Shang Lu. Frau Na JI ist eine erfahrene Teesommelière, die seit der Eröffnung des Restaurants ein unschätzbares Mitglied ist und ein umfangreiches Wissen über verschiedene Teeblätter und Teekultur mitbringt. Es ist das erste Mal, dass der MICHELIN Sommelier-Preis an einen Teemeister verliehen wird, um außergewöhnliche Fähigkeiten und Kenntnisse der Teekultur zu würdigen. Die in Peking lebende Na JI ist eine leidenschaftliche Teetrinkerin und gibt ihr Wissen gerne an andere weiter. Sie verbindet technisches Können mit scharfen Beobachtungen und bietet Einblicke in die Geschichte des Tees, seine gesundheitlichen Vorteile und die Marktpreise. Sie schult nicht nur das Team im Teeservice, sondern hat auch eine professionelle Zertifizierung, die sicherstellt, dass jeder Gast mit ihrem fachmännisch aufgebrühten Tee ein köstliches Erlebnis hat.

Ein weiterer Sommelier des Restaurants Lu Shang Lu, Herr Wenhua Wang, wurde ebenfalls mit dem diesjährigen MICHELIN Sommelier Award ausgezeichnet. Wenhua WANG ist ein erfahrener Sommelier, der sich auf die Kombination von Weinen mit der Küche von Shandong spezialisiert hat. Er ist spezialisiert auf die Beschaffung lokaler Weine und die Erforschung der reichen Geschichte der Region in Bezug auf gereifte Weine zur Ergänzung von Desserts. Er verfügt über umfassende Kenntnisse sowohl der Gerichte als auch der Weine und achtet besonders auf die Serviertemperatur und die Auswahl der Gläser. Wang bietet in erster Linie Weine aus Shandong an und ist bestrebt, weitere lokale Sorten zu finden, die das kulinarische Erlebnis bereichern, wobei er sich stets die Zeit nimmt, seine Erkenntnisse mit den Gästen zu teilen.

Herr Shuaishuai CHENG aus dem mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichneten Restaurant The Georg hat den diesjährigen MICHELIN Service Award gewonnen. Shuaishuai Cheng aus Jinan, Shandong, ist ein engagierter Fachmann mit acht Jahren Erfahrung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Er absolvierte das Hotel Management College in Qingdao und verfeinerte seine Fähigkeiten vier Jahre lang im italienischen Restaurant Cielo im Four Seasons Tianjin, wo er eine umfassende Berufsausbildung erhielt. In den letzten vier Jahren war Herr Cheng ein loyales Teammitglied im The Georg und zeigte eine große Leidenschaft für Essen und Wein. Er sucht aktiv nach Feedback, um die Erfahrungen der Gäste zu verbessern, und übernimmt die volle Verantwortung für seine Aufgaben. Er ist bestrebt, die Gerichte an die Vorlieben der Gäste anzupassen und den Gästen vor Ort durch durchdachte Anpassungen neo-nordische Geschmacksrichtungen näher zu bringen.

Die Auswahl der Restaurants in Peking reiht sich ein in die Auswahl der Hotels im MICHELIN Guide, der die einzigartigsten und aufregendsten Unterkünfte in China und der ganzen Welt vorstellt: https://guide.michelin.com/de/de/hotels-stays/beijing

Der MICHELIN Guide Beijing 2024 im Überblick:

101 empfohlene Restaurants, davon:

2 Drei MICHELIN-Sterne-Restaurants

4 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen (davon 1 befördert)

27 Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants (davon 3 neu)

21 Bib Gourmand-Restaurants (davon 3 neu, 1 aus früherer MICHELIN-

Selected-Auszeichnung)

Selected-Auszeichnung) 47 von Michelin ausgewählte Restaurants (davon 7 neue)

Guide MICHELIN Péking 2025

English Name 英文名 Chinese Name 中文名 Cuisine Type 菜系 Distinction 评级 Chao Shang Chao (Chaoyang) 潮上潮 (朝阳) Cuisine de Chao Zhou / 潮州菜 Trois Étoiles MICHELIN / 米其林三星 Xin Rong Ji (Xinyuan South Road) 新荣记 (新源南路) Cuisine de Taizhou / 台州菜 Trois Étoiles MICHELIN / 米其林三星 Jingji 京季 Cuisine pékinoise / 京菜 Deux Étoiles MICHELIN / 米其林二星 King’s Joy 京兆尹 Cuisine végétarienne / 素食 Deux Étoiles MICHELIN / 米其林二星/ Étoile Verte MICHELIN / 米其林绿星 Lu Shang Lu Promotion 鲁上鲁 Cuisine du Shandong / 鲁菜 Deux Étoiles MICHELIN / 米其林二星 Shanghai Cuisine 屋里厢 Cuisine shanghaïenne / 沪菜 Deux Étoiles MICHELIN / 米其林二星 Blackswan Nouveauté 黑天鹅 Cuisine française contemporaine / 时尚法国菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Cai Yi Xuan 采逸轩 Cuisine cantonaise / 粤菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Forum 富临饭店 Cuisine cantonaise / 粤菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Fu Chun Ju 富春居 Cuisine cantonaise / 粤菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Furong 芙蓉无双 Cuisine du Hunan / 湘菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Gastro Esthetics DaDong 美‧大董 Cuisine chinoise contemporaine / 时尚中国菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Giada Garden 迦达花园 Cuisine italienne / 意大利菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Huaiyang Fu (Dongcheng) 淮扬府 (东城) Cuisine huaiyanaise / 淮扬菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Il Ristorante – Niko Romito Cuisine italienne / 意大利菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 In Love (Gongti East Road) 湘爱 (工体东路) Cuisine du Hunan / 湘菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Jing Cuisine française contemporaine / 时尚法国菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Lamdre 兰斋 Cuisine végétarienne / 素食 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Lei Garden (Jinbao Tower) 利苑 (金宝大厦) Cuisine cantonaise / 粤菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Ling Long 玲珑 Cuisine novatrice / 创新菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Lu Style (Anding Road) 鲁采 (安定路) Cuisine du Shandong / 鲁菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Mansion Cuisine by Jingyan 京艳•翰林书院 Cuisine pékinoise / 京菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 MO Jasmine 茉 Cuisine pékinoise / 京菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Poetry‧Wine (Dongsanhuan Middle Road) 拾久 (东三环中路) Cuisine pékinoise / 京菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Sheng Yong Xing (Chaoyang) 晟永兴 (朝阳) Cuisine pékinoise / 京菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 The Beijing Kitchen (Jianguo Road) 北京厨房(建国路) Cuisine cantonaise / 粤菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 The Georg Nouveauté Cuisine européenne contemporaine / 时尚欧陆菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 The House of Dynasties Nouveauté 龙庭 Cuisine cantonaise / 粤菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Trb Hutong Cuisine française contemporaine / 时尚法国菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Xin Rong Ji (Jianguomenwai Street) 新荣记 (建国门外大街) Cuisine de Taizhou / 台州菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Xin Rong Ji (Jinrong Street) 新荣记 (金融大街) Cuisine de Taizhou / 台州菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Zhiguan Courtyard 止观小馆 Cuisine du Dongbei / 东北菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Zijin Mansion 紫金阁 Cuisine cantonaise / 粤菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Bao Du Jin Sheng Long (Ande Road) 爆肚金生隆(安德路) Fondue chinoise / 火锅 Bib Gourmand / 必比登推介 Bao Yuan 宝源 Spécialités de dim sum / 饺子 Bib Gourmand / 必比登推介 Blossom Vegetarian (Dongcheng) Nouveauté 花开素食(东城) Cuisine végétarienne / 素食 Bib Gourmand / 必比登推介 Fujian Cuisine (Dongsanhuan North Road) 闽中闽 (东三环北路) Cuisine du Fujian / 闽菜 Bib Gourmand / 必比登推介 Gong De Lin 功德林 Cuisine végétarienne / 素食 Bib Gourmand / 必比登推介 Hong Fan Qie (Yuyuantan South Road) Nouveauté 红蕃茄 (玉渊潭南路) Cuisine du Hubei / 鄂菜 Bib Gourmand / 必比登推介 Jing Hua Lou Nouveauté 京华楼 Cuisine pékinoise / 京菜 Bib Gourmand / 必比登推介 Jingyi (Liulichang East Street) 静一 (琉璃厂东街) Cuisine du Hubei / 鄂菜 Bib Gourmand / 必比登推介 Ladychai 柴氏风味斋 Spécialités de nouilles / 面食 Bib Gourmand / 必比登推介 Lao Chuan Ban 老川办 Cuisine sichuanaise / 川菜 Bib Gourmand / 必比登推介 Niujie Halal Man Heng Ji 牛街清真满恒记 Fondue chinoise / 火锅 Bib Gourmand / 必比登推介 No. 69 Fangzhuanchang Zhajiangmian (Fangzhuanchang Hutong) 方砖厂69号炸酱面(方砖厂胡同) Spécialités de nouilles / 面食 Bib Gourmand / 必比登推介 Pang Mei Noodles (Xiang’er Hutong) 胖妹面庄(香饵胡同) Spécialités de nouilles / 面食 Bib Gourmand / 必比登推介 Qiantang Garden 钱塘花园 Cuisine de Ningbo / 宁波菜 Bib Gourmand / 必比登推介 Rong Cuisine (Baiziwan South Er Road) 荣小馆 (百子湾南二路) Cuisine de Taizhou / 台州菜 Bib Gourmand / 必比登推介 The Red Chamber 红馆 Cuisine pékinoise / 京菜 Bib Gourmand / 必比登推介 Tianchumiaoxiang Vegetarian (Chaoyang) 天厨妙香素食 (朝阳) Cuisine végétarienne / 素食 Bib Gourmand / 必比登推介 Tong He Ju (Yuetan South Street) 同和居 (月坛南街) Cuisine du Shandong / 鲁菜 Bib Gourmand / 必比登推介 Yibin 宜宾招待所 Cuisine sichuanaise / 川菜 Bib Gourmand / 必比登推介 Yu Hua Tai (Xicheng) 玉华台 (西城) Cuisine huaiyanaise / 淮扬菜 Bib Gourmand / 必比登推介 Zhong Nouveauté 钟餐厅 Cuisine huaiyanaise / 淮扬菜 Bib Gourmand / 必比登推介 1949 – Duck de Chine 1949 – 全鸭季 Cuisine cantonaise / 粤菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Amico BJ Cuisine européenne contemporaine / 时尚欧陆菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Bad Ass Lamb Hot Pot (Maizidian West Street) 羊大爷涮肉(麦子店西街) Fondue chinoise / 火锅 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Baiweiyuan Dumpling 百味园饺子馆 Spécialités de dim sum / 饺子 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Beef & Dumplings 匠牛饺子 Spécialités de dim sum / 饺子 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Bistro Strong (Chaoyanggongyuan Road) 壮壮酒馆(朝阳公园路) Spécialités de viandes / 烤肉餐馆 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Brasserie 1893 鸢尾宫1893 Cuisine française contemporaine / 时尚法国菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Café Zi 紫膳 Cuisine cantonaise / 粤菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Chao Shang Chao (Xicheng) Nouveauté 潮上潮 (西城) Cuisine de Chao Zhou / 潮州菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Char (South Sanlitun Road) 恰 (南三里屯路) Spécialités de viandes / 扒房 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Chef 1996 1996川菜· 主厨餐厅 Cuisine sichuanaise / 川菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Chu Shan Si Ji 楚膳四季 Cuisine du Hubei / 鄂菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Country Kitchen 乡味小厨 Cuisine pékinoise / 京菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Everlasting Happiness 新长福 Cuisine du Hunan / 湘菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Exquisite Bocuse 晶采轩 Cuisine cantonaise / 粤菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Fortune Long Beijing Bean Sauce Noodles (East Xinglong Street) 老北京炸酱面大王 (东兴隆街) Cuisine pékinoise / 京菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Fu Man Yuan (Xinyuanli) 福满圆 (新源里) Cuisine pékinoise / 京菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Fujian Restaurant Nouveauté 福建菜馆 Cuisine du Fujian / 闽菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Héritage East 宴锦堂·西院·东 Cuisine chinoise contemporaine / 时尚中国菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Hong 0871 泓0871 Cuisine du Yunnan / 滇菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Horizon 海天阁 Cuisine cantonaise / 粤菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Huai Xiang Guo Se Nouveauté 淮香国色 Cuisine huaiyanaise / 淮扬菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Ji Chuan 寂川 Cuisine sichuanaise / 川菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Jia (Chaoyang) 禾家 (朝阳) Cuisine cantonaise / 粤菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 L. Bodhi (Guanghua Road) 叶叶菩提(光华路) Cuisine végétarienne / 素食 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 La Roba 腊罗巴 Cuisine du Yunnan / 滇菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Les Morilles 乐‧墨瑞 Cuisine française contemporaine / 时尚法国菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Maison Flo 福楼 Cuisine française / 法国菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Mandarin Grill 文华扒房 Spécialités de viandes / 烤肉餐馆 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Mansion Xún 郇厨 Cuisine de Jiangzhe / 江浙菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Meng Du Hui Nouveauté 梦都会 Cuisine des Hui / 徽菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Mio Cuisine italienne / 意大利菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Nishiki 锦 Cuisine japonaise / 日本菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Qian Li 前里 Cuisine de Taizhou / 台州菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Qiao Dong Bei Nouveauté 俏东北 Cuisine du Dongbei / 东北菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Qu Lang Yuan 曲廊院 Cuisine novatrice / 创新菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Rive Gauche 左岸 Cuisine française contemporaine / 时尚法国菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Rong Pao Nouveauté 荣袍 Cuisine sichuanaise / 川菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 San Qing Tan (Sanlitun Road) 三清潭 (三里屯路) Cuisine cantonaise / 粤菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 The Tasty House 承味堂 Cuisine de Jiangzhe / 江浙菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Tong Chun Yuan 同春园 Cuisine de Jiangzhe / 江浙菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Top Feast (East Chang’an Street) 潮外粤宴(东长安街) Cuisine cantonaise / 粤菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Wolfgang’s Steakhouse (Gongrentiyuchang North Road) 沃夫冈牛排馆 (工人体育场北路) Spécialités de viandes / 扒房 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Xiang Shang Xiang (Jinhe East Road) 湘上湘 (金和东路) Cuisine du Hunan / 湘菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Xin Ming Yuen 新明园 Cuisine cantonaise / 粤菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Yu De Fu (Dongzhimennei Street) 裕德孚 (东直门内大街) Fondue chinoise / 火锅 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Yue Jie (Qi Yang Road) Nouveauté 粤界 (启阳路) Cuisine cantonaise / 粤菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅

