Ají Amarillo, Lucuma und Maíz Chulpi – Eine kulinarische Reise durch Peru

Eine kulinarische Reise durch Peru

Die peruanische Küche zählt zu den aufregendsten der Welt. Jährlich finden sich peruanische Restaurants unter den besten der internationalen Gastronomieszene, und 2023 wurde Peru bei den World Travel Awards bereits zum elften Mal als bestes gastronomisches Reiseziel der Welt ausgezeichnet.

Diese weltweite Anerkennung verdankt Peru seiner einzigartigen Verschmelzung kulinarischer Traditionen und der Vielfalt seiner Zutaten. In keinem anderen Land vereinen sich so unterschiedliche Einflüsse und Regionen – von der Küste bis zu den Anden und dem Amazonas – zu einem unvergleichlichen Geschmackserlebnis. Im Mittelpunkt dieser kulinarischen Tradition stehen Zutaten, die untrennbar mit Peru verbunden sind: der feurige Ají Amarillo, das süße Superfood Lucuma und der knusprige Maíz Chulpi. Eine Reise durch Peru ist auch eine Reise durch die Geschmackswelten dieser landestypischen Produkte.

Ají Amarillo und Rocoto – Die Schärfe Perus

Ají Amarillo, eine Paprika-Art, ist die Seele vieler peruanischer Gerichte. Von mild bis feurig, der Ají bringt eine scharfe, fruchtige Note in die Küche, die Gerichte wie das berühmte Ají de Gallina prägt. Dieses cremige Hühnergericht vereint die Schärfe des Ají Amarillomit einer reichhaltigen Sauce und ist ein Paradebeispiel für die kulinarische Raffinesse der peruanischen Küche. An der Küste und in den Anden ist der Ají Amarillo eine unverzichtbare Zutat in den täglichen Mahlzeiten.

Der runde Paprika Rocoto ist noch schärfer als der Ají Amarillo und findet vor allem in der Region Arequipa Verwendung. Der berühmte Rocoto relleno, ein gefüllter, gebackener Rocoto, der mit Hackfleisch, Zwiebeln, Käse und Gewürzen gefüllt ist, ist eines der bekanntesten Gerichte der Region.

Mit ihrer kolonialen Architektur, malerischen Plätzen und der beeindruckenden Kulisse des Vulkans Misti ist die “weiße Stadt” Arequipa ein lohnenswertes Reiseziel. Ein Besuch in einer der traditionellen Picanterías – typischen Restaurants, die die Küche der Region anbieten – ist eine unvergessliche kulinarische Erfahrung.

Kartoffeln – Das Erbe der Anden

Peru ist die Heimat der Kartoffel. Mit über 4.000 Sorten bietet das Land eine unvergleichliche Vielfalt dieses Grundnahrungsmittels, das schon seit Jahrtausenden von den Inka geschätzt wird. Besonders in den Anden werden die Kartoffeln auf den fruchtbaren Böden angebaut. Ein Highlight der peruanischen Küche ist die Causa Rellena, ein Schichttörtchen aus Kartoffelpüree, das mit Huhn, Lachs oder Avocado gefüllt und mit einer cremigen gelben Ají-Sauce verfeinert wird.

Auch das beliebte Gericht Papa a la Huancaína, Kartoffeln in einer würzigen Käsesoße mit Ají, bringt das Erbe der Anden auf den Teller.

Ein Ort, der die Bedeutung der Kartoffel in der peruanischen Kultur besonders sichtbar macht, ist der Parque de la Papa in der Region Cusco. Auf über 3.500 Metern Höhe gelegen, ist dieser Park ein lebendiges Zentrum für die Bewahrung der Kartoffelvielfalt. Hier pflegen einheimische Gemeinschaften das Erbe der Inka und bieten Besuchern die Möglichkeit, mehr über die Bedeutung der Kartoffel und die landwirtschaftlichen Traditionen der Anden zu erfahren.

Ceviche und Maíz Chulpi – Die Quintessenz der Küste

Ceviche ist das Nationalgericht Perus und ein Symbol der Küstenregionen des Landes. Frischer Fisch, in Limettensaft mariniert, kombiniert mit roten Zwiebeln, Koriander und Chili, ist das ultimative Geschmackserlebnis. In den Straßen Limas und entlang der Pazifikküste wird Ceviche in unzähligen Variationen serviert – und immer begleitet von Maíz Chulpi, einer speziellen, besonders großen Maissorte aus den Anden. Geröstet und knusprig, verleiht Maíz Chulpi dem Gericht eine zusätzliche Textur und macht es zu einem unvergleichlichen Genuss.

Maíz Chulpi ist nicht nur eine beliebte Beilage zu Ceviche, sondern auch ein eigenständiger Snack, der wie Popcorn geröstet überall in Peru angeboten wird – von Straßenständen bis zu gehobenen Restaurants.

Ceviche Peru

Quinoa: Das „Gold der Inka“

Die Getreidesorte Quinoa ist ein Grundnahrungsmittel der andinen peruanischen Bevölkerung und wurde bereits von den Inka als heiliges Korn angesehen, lange bevor es hierzulande als Superfood neuen Ruhm erlangte. Es ist reich an Nährstoffen und wird in einer Vielzahl von Gerichten verwendet, von Salaten bis hin zu Eintöpfen wie der herzhaften Quinoa-Suppe, die auf den Inseln des Titicacasees nahezu täglich auf den Tisch kommt, oft verfeinert mit Gemüse, Kartoffeln und Fleisch. Die traditionelle Zubereitung spiegelt die enge Verbindung der Bewohner zu ihren lokalen Zutaten wider und bietet einen authentischen Einblick in die kulinarische Kultur der Region.

Der Titicacasee, der auf über 3.800 Metern Höhe liegt, ist der höchste schiffbare See der Welt und ein faszinierendes Reiseziel. Besonders bekannt sind die schwimmenden Inseln der Uros, sowie die Inseln Taquile und Amantani. Besuche auf den Inseln ermöglichen es, Einblicke in das handwerkliche Können und die Lebensweise der Inselbewohner zu erhalten.

Lucuma – Das süße Superfood der Anden

Lucuma, die goldfarbene Frucht aus den Anden, ist eine der außergewöhnlichsten Zutaten der peruanischen Küche. Ihr Geschmack erinnert an Karamell, und sie wird vor allem in Desserts und Getränken verwendet. Doch Lucuma ist nicht nur süß, sondern auch gesund: Die Frucht gilt als Superfood und ist reich an Antioxidantien, Ballaststoffen und wichtigen Vitaminen wie Vitamin B3. Sie unterstützt die Verdauung, wirkt entzündungshemmend und fördert das Immunsystem.

Aufgrund ihres niedrigen glykämischen Index ist Lucuma auch eine gesündere Alternative zu herkömmlichem Zucker.

Lucuma-Eis ist auf nahezu jeder Nachspeisenkarte Perus zu finden, und ihr süßer, einzigartiger Geschmack begeistert Einheimische und Reisende gleichermaßen. Die Frucht ist auch ein Symbol für die Verbindung von Genuss und Gesundheit, die in der peruanischen Küche eine wichtige Rolle spielt.



Perus Küche ist weit mehr als die Summe ihrer Zutaten. Sie ist ein Ausdruck der kulturellen Vielfalt und des Erbes des Landes. Von den Anden über die Küste bis hin zum Amazonasgebiet – jede Region trägt zur einzigartigen Aromenvielfalt bei. Dank der kreativen Kombination von Tradition und Innovation hat sich Peru einen festen Platz in der weltweiten Gastronomieszene erobert. Diese Geschmacksreise durch Peru lädt dazu ein, die Traditionen und Zutaten des Landes zu entdecken und die Vielfalt der peruanischen Küche zu erleben.



Weitere Informationen unter www.peru.travel/de