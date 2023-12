Das südamerikanische Land geht bei den weltweiten World Travel Awards erneut in gleich zwei Kategorien als Sieger hervor und so ist Peru nun „Bestes Kultur- und Kulinarik-Reiseziel der Welt“.

Juane – das Amazonas Gericht aus Peru

Bestes Kultur- und Kulinarik-Reiseziel der Welt: Peru

Auch bei der jüngsten Ausgabe der World Travel Awards (WTA) 2023, den sogenannten Oscars des Tourismus, hat das Land Peru zwei Auszeichnungen erhalten. Diese gelten als Maßstab für herausragende Leistungen in der Reise- und Tourismusbranche.



Peru wurde zum fünften Mal zum weltweit führenden Kulturreiseziel gewählt und setzte sich damit gegen Destinationen wie Kambodscha, Kuba, Spanien und Vietnam durch.

Darüber hinaus hat Peru zum elften Mal den Preis für das beste kulinarische Reiseziel bei diesen renommierten Auszeichnungen gewonnen und dabei 15 konkurrierende Länder hinter sich gelassen, darunter große Referenzen der Gastronomie wie Argentinien, Kolumbien, Spanien, Italien, Frankreich, Japan und Thailand.



Angelica Matsuda, geschäftsführende Präsidentin von PROMPERÚ, brachte ihren Stolz und ihre Zufriedenheit über diese Erfolge zum Ausdruck: „Diese Auszeichnungen spiegeln die gemeinsamen Anstrengungen aller Peruaner wider und unterstreichen die kulturelle und gastronomische Vielfalt des Landes.“ Laut Matsuda sind die Auszeichnungen ein Anreiz dafür, weiterhin sektorale Strategien zu fördern und auf Perus vielfältiges Tourismusangebot auszurichten.



Im Rahmen der Zeremonie der WTA wurden weltweit herausragende Leistungen in verschiedenen Bereichen des Tourismus und des Reisens gewürdigt, die Preisverleihung setzt einen international anerkannten Qualitätsstandard in der Branche. Die Auszeichnungen sind ein Beweis für Perus hervorragende Gastfreundschaft und den Reichtum an kulturellen und kulinarischen Traditionen.



Führend im Tourismus in Südamerika

Neben diesen globalen Anerkennungen wurde Peru im August dieses Jahres auch in den regionalen Kategorien der World Travel Awards mehrfach ausgezeichnet, darunter als „Bestes kulinarisches Reiseziel in Südamerika“, als „Bestes kulturelles Reiseziel in Südamerika“ und als „Bestes führendes Reiseziel in Südamerika“.

Die Inkazitadelle Machupicchu wurde darüber hinaus, als „Beste Touristenattraktion Südamerikas“ ausgezeichnet, was seine historische Bedeutung und seine einzigartige Schönheit auf dem Kontinent unterstreicht.

www.peru.travel

