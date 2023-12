Der Guide MICHELIN Athen 2023 enthält 3 neue Restaurants mit einem MICHELIN-Stern. Die Auswahl für 2023 umfasst insgesamt 31 Restaurants. Wir haben die vollständige Liste aller Restaurants.

Der MICHELIN-Führer hat seine Auswahl 2023 für die griechische Hauptstadt veröffentlicht und unterstreicht damit, was Athen für lokale Feinschmecker und internationale Reisende zu bieten hat. Von neuen Sternen bis hin zu grünen Sternen, Bib Gourmand und neu ausgewählten Restaurants findet jeder sein kulinarisches Angebot.

„Der MICHELIN-Führer ist seit 1987 in Athen etabliert, und in dieser Zeit hat sich das Engagement für die Präsentation der Spitzengastronomie absolut nicht verändert“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, im Gourmet Report Gespräch. „Die lokale Industrie strahlt eine lebhafte Dynamik aus und legt gleichzeitig großen Wert auf lokale Produkte. Griechische Traditionen haben einen fabelhaften Geschmack und sind die Bühne für lokale Talente, die herausragende kulinarische Erlebnisse versprechen, mit authentischen Gerichten, die die Geschichte und Kultur des Landes widerspiegeln.„

In der Ausgabe 2023 des MICHELIN-Führers Athen werden drei Restaurants neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet:

Hervé

In diesem von den Küchenchefs Hervé Pronzato und Grigoris Kikis geführten Restaurant wird die typische Küche mit Einflüssen aus Frankreich, Italien und sogar Asien zu einem dynamischen 15-Gänge-Menü zusammengestellt. Das Restaurant ist ein Erlebnis für sich, mit einer Bar im japanischen Stil und einer offenen Küche.

Tudor Hall

Ein neu ausgewähltes Restaurant, das die anonymen Inspektoren des Guide verblüfft hat und direkt seinen ersten MICHELIN-Stern erhielt. Das elegante Restaurant mit atemberaubendem Blick auf das King George Hotel bietet eine hochwertige, zeitgenössische Küche unter der Leitung von Küchenchef Asterios Koustoudis.

Patio

Ein weiteres neu ausgewähltes Restaurant erhält seinen ersten Stern. Im faszinierenden The Margi Hotel bietet Küchenchef Panagiotis Giakalis eine moderne Küche, die mit Raffinesse und einer Farm-to-Table-Philosophie köstliche mediterrane Aromen in jedem Gericht offenbart.

Alle Restaurants, die 2022 mit einem, bzw zwei Sternen ausgezeichnet wurden, behalten ihren kulinarischen Ruf.

Zwei neue Bib Gourmand-Restaurants wurden von den Inspektoren aufgenommen

Die Bib Gourmand-Auswahl ist bei Feinschmeckern sehr beliebt, da sie Lokale vorschlägt, die schmackhafte, hochwertige und authentische Gerichte zu einem fairen Preis anbieten:

Jerár

Außerhalb des überfüllten Touristenviertels von Athen, in diesem ungezwungenen Lokal mit einer ansprechenden, offenen Küche, unterstreicht Küchenchef Charis Nikolouzos seine griechischen Wurzeln mit einigen französischen und italienischen Einflüssen. Genießen Sie die entspannte Atmosphäre und die großzügigen Teller zum Teilen, auf denen frische und lokale Zutaten präsentiert werden.

Fine Mess

Küchenchefin Elena Kaperda, die bereits für das Konditoreiprojekt „Lick the Spoon“ bekannt ist, bietet ein BBQ-Angebot mit Schwerpunkt auf geräucherten Aromen an. Ein originelles Konzept in der Stadt, in einem gemütlichen Lokal, in dem die Gäste die „Low & Slow“-Methode genießen können.

Alle Bib Gourmand-Restaurants, die 2022 ausgezeichnet werden, behalten ihre Auszeichnung.

Neu ausgewählte Restaurants

Neben den bereits erwähnten Restaurants nimmt der MICHELIN-Führer Athen 2023 auch das see|ds und das Simul in seine internationale Familie der außergewöhnlichen Restaurants auf.

Die Auswahl des MICHELIN-Führers Athen 2023 auf einen Blick:

31 ausgewählte Restaurants, darunter

1 Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen = Delta

11 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (3 neue)

5 Bib Gourmand-Restaurants (2 neu)

3 Restaurants mit grünem Stern (1 neu)

14 ausgewählte Restaurants (2 neue)

Die Restaurants gesellen sich zur Hotelauswahl des MICHELIN-Führers, der die einzigartigsten und aufregendsten Übernachtungsmöglichkeiten in Athen und auf der ganzen Welt vorstellt: https://guide.michelin.com/ch/de/hotels-stays/athens

